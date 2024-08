https://english.almayadeen.net/news/politics/beyond-a-military-response–how-does-the-axis-overcome-assas



Mehr als eine militärische Antwort: Wie überwindet die Achse Attentate?

Von Ali Halawi

Quelle: Al Mayadeen Englisch

21. August 2024

Trotz der unerbittlichen Ermordung ihrer Anführer durch Israel und die USA haben die Gruppierungen der Achse des Widerstands einige der stärksten Befreiungsbewegungen in der Region gebildet. Wie haben sie das geschafft?

„Israel“ hat innerhalb eines Tages zwei grausame Verbrechen begangen, indem es den stellvertretenden Befehlshaber des Islamischen Widerstands im Libanon – Hisbollah, Sayyed Fouad Shokor, und den Führer der Islamischen Widerstandsbewegung – Hamas, Ismail Haniyeh, ermordet hat.

Die beiden Anschläge auf die Führer des Widerstands fanden Tausende von Kilometern voneinander entfernt statt, der erste in den südlichen Vororten von Beirut, Libanon, der zweite im Norden Teherans, Iran. Beide Anschläge markierten aufgrund des Kalibers der Anführer und der angegriffenen Orte eine noch nie dagewesene Eskalation in der laufenden Schlacht um die Al-Aqsa-Flut.

Analysten sind der Meinung, dass das israelische Regime mit diesem gefährlichen Schritt ein starkes, wahrscheinlich unumkehrbares Angebot für einen totalen Krieg macht und jede Möglichkeit einer diplomatischen Einigung ausschließt, die sein Leid für die Zwischenzeit betäuben würde. Der breiten Öffentlichkeit, insbesondere den israelischen Siedlern, verkauft das israelische Regime diese Morde als unabdingbar für die Sicherung des Fortbestands und der Sicherheit des kolonialen Siedlerprojekts sowie als Anspruch auf einen Sieg über die Feinde.

Auf der anderen Seite behaupten die betroffenen Gruppierungen, dass die Attentate sie nicht abschrecken werden. Sie argumentieren vielmehr, dass diese Ereignisse sie nur in ihrer Entschlossenheit bestärken und ihr Engagement für den Widerstand gegen die Besatzung vertiefen werden.

Erhöhen Attentate die israelische Sicherheit?

Politische Attentate können zu kurzfristigen Turbulenzen innerhalb der Führungsriege politischer Gruppierungen führen und sich auch auf organisatorische Positionen und Prioritäten auswirken. Durch öffentlichkeitswirksame Attentate, die vom israelischen Militär und Geheimdiensten wie dem Mossad durchgeführt wurden, konnte die israelische Besatzung in der Vergangenheit die allgemeine Richtung politischer Bewegungen beeinflussen, indem sie wichtige revolutionäre Persönlichkeiten ausschaltete.

Die Fatah, eine der populärsten palästinensischen politischen Organisationen und eine der ersten, die sich für den Widerstand und den palästinensischen Nationalismus einsetzte, musste schließlich mit ansehen, wie ihr politischer Kern dem israelischen Druck erlag. Die Eliminierung von Fatah-Führern wie Khalil al-Wazir, bekannt als Abu Jihad, und Jassir Arafat in verschiedenen Phasen führte zu einigen der schlimmsten Ergebnisse für den palästinensischen nationalen Befreiungskampf.

Im Falle der Fatah spielten die vorhandenen Kader eine wichtige Rolle bei der Umwandlung der Ideale des bewaffneten Widerstands bis zur vollständigen Befreiung Palästinas in eine defätistische und vermeintlich pragmatische Politik, die einigen wenigen zum Nachteil der Völker zugute kam.

Organisationen mit völlig unterschiedlichen Ideologien, Mitgliedschaftskriterien sowie militärischen und organisatorischen Strukturen waren jedoch gegen die gleiche israelische Politik immun.

Insbesondere islamisch orientierte politische Organisationen wie die Hisbollah, der Palästinensische Islamische Dschihad (PIJ) und die Hamas wurden mehrfach Opfer von Mordkampagnen, doch ihr politischer und militärischer Einfluss wuchs im Laufe der Jahre exponentiell.

Beim Vergleich der beiden Phänomene ist es wichtig, die tief verwurzelten Ideen zu beachten, die islamische und revolutionäre Organisationen übernehmen. Revolutionäre marxistische Organisationen wie die Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) und die Demokratische Front zur Befreiung Palästinas (DFLP) machen ähnliche Erfahrungen. Obwohl die beiden Fronten in den 2000er Jahren an Durchhaltevermögen verloren, blieben sie in ihrer ideologischen Grundlage standhaft und lehnten die Osloer Abkommen und eine unwirksame Zweistaatenlösung unter Führung der USA ab. Auch militärisch blieben sie relevant, da ihre Kämpfer weiterhin fast täglich an Konfrontationen mit den israelischen Besatzungstruppen im Gazastreifen teilnehmen, wenn auch in geringerem Maße als die al-Qassam- und al-Quds-Brigaden.

Die beiden Parteien sind nach wie vor von entscheidender Bedeutung für die palästinensische Politik, ihr Niedergang könnte jedoch eng mit dem starken Aufschwung islamischer politischer Organisationen, dem Zusammenbruch der Sowjetunion und gescheiterten Strategien zusammenhängen. Umgekehrt hatten die israelischen Attentate kaum Auswirkungen auf ihre Ideale.

Obwohl „Israel“ beispielsweise den bekannten Generalsekretär der PFLP, den Märtyrer Abu Ali Moustapha, ermordete und später seinen Nachfolger Ahmad Saadat inhaftierte, führt die Front weiterhin hochrangige Treffen und Gespräche mit anderen Widerstandsgruppen und hält ihre militärische Präsenz sowohl im Gazastreifen als auch im besetzten Westjordanland aufrecht.

Die Auswirkungen der Attentate auf die drei ersten palästinensischen politischen Bewegungen waren sehr unterschiedlich. In einigen Fällen haben diese Aktionen die israelische Sicherheit erhöht, während sie in anderen Fällen das Gegenteil bewirkt haben. Einige Bewegungen haben diese Vorfälle sogar genutzt, um ihre operativen Fähigkeiten zu erweitern und zu stärken.

In der gegenwärtigen geopolitischen Atmosphäre ist es den islamischen Widerstandsgruppen gelungen, Attentate in der Öffentlichkeit zu überstehen. Dies gilt insbesondere, wenn man die langfristige Entwicklung dieser Bewegungen betrachtet.

Aufgrund ihrer verwurzelten ideologischen Strukturen und der Unterstützung durch die Bevölkerung, die sich aus den von ihnen initiierten kulturellen und sozialen Netzwerken ergibt, sind diese Bewegungen nach jedem Attentat, ob erfolgreich oder nicht, stärker geworden.

Im Allgemeinen werden die Gründungsführer von ihren Kameraden und Untergebenen als Ikonen betrachtet, die Bewegungen initiierten, die ganze Völker aus der Krise holten und sie zum Erfolg führten. Ermordungen verstärken diesen Glauben nur noch, da die Ereignisse die Legitimität der Geschichten der Bewegungen noch erhöhen.

Im Fall der Hisbollah hat die Ermordung ihrer führenden Köpfe wie Scheich Ragheb Harb, Sayyed Abbas Mousawi, Imad Mughniyeh und jetzt Sayyed Fouad Shokor den Widerstand nur noch weiter beflügelt, da ihre Lehren zu Eckpfeilern für neue und bestehende Generationen geworden sind.

Auch die Hamas erlebte einen ähnlichen Weg, als die israelische Besatzung daran arbeitete, ihre gesamte militärische und politische Struktur zu zerschlagen. Stattdessen sah sie sich mit einer wachsenden Volksbasis und einer immer entschlosseneren Führung konfrontiert. Die Ermordung von Scheich Ahmad Jassin, Dr. Abdel Aziz al-Rantisi und jetzt Ismail Haniyeh hat keine positiven Ergebnisse für die israelische Sicherheit gebracht und wird dies auch in Zukunft nicht tun; stattdessen deuten die Folgen der jüngsten Ermordung auf eine wachsende Verbundenheit zwischen den verschiedenen Gruppierungen und Völkern der Widerstandsachse hin.

Das Gleiche gilt für den Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) und seinen militärischen Flügel, die al-Quds-Brigaden, die in den Jahren 2022 und 2023 eine groß angelegte Attentatskampagne erlebten, bei der die israelischen Angriffe eine beträchtliche Anzahl von Führern ausschalteten. Dennoch haben sich die al-Quds-Brigaden als einer der aktivsten und fähigsten Militärapparate in der Region erwiesen. Sie ist nach wie vor die zweitstärkste Organisation im Gazastreifen, die militärisch aktivste im besetzten Westjordanland und unterhält Operationen vom Südlibanon und Syrien aus.

Allen genannten Organisationen ist gemeinsam, dass die Ermordeten auch ein Vermächtnis hinterlassen haben, das von anderen Führern, Kämpfern und Unterstützern fortgeführt wird. Die Namen der Ermordeten werden mit der Gruppierung in Verbindung gebracht. Die Assoziation zwischen diesen hochrangigen Persönlichkeiten und den Fraktionen geht über die reine Ästhetik hinaus, da ihr Werdegang zu einem festen Fundament wird, dem andere folgen können.

Die Ansammlung solcher Führungspersönlichkeiten, deren Leben auf höchst ehrenhafte Weise endete, in einer Zeit, in der Ausstiegspläne leicht zu verwirklichen sind, trägt nur zum Vermächtnis und zur Geschichte der Parteien bei. Das politische Ansehen der Parteien und ihr legitimer Kampf für eine unanfechtbare Sache werden weiter gestärkt. Entscheidungen wie die Benennung einer neu organisierten Truppe oder einer Waffe oder das Gedenken an die Märtyrer in jährlichen Gedenkfeiern tragen dazu bei, das Bewusstsein für den Werdegang der Gefallenen zu schärfen und ihre Arbeit im kollektiven Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern.

Organisatorische und operative Exzellenz

Die Integration des Lebensweges und des Vermächtnisses der Märtyrer in die Ästhetik der Parteien ist entscheidend für die Entwicklung des eigenen Vermächtnisses und der Legitimität der Parteien bei ihren Anhängern und Mitgliedern. Dennoch ist es sehr schwierig, kurzfristige Turbulenzen und organisatorische Sackgassen zu überwinden, die durch öffentlichkeitswirksame Attentate verursacht werden.

In der Anfangsphase dieser Bewegungen beschränkte sich das militärische Wissen auf eine Grundausbildung, die Verwendung und Herstellung von improvisiertem Sprengstoff und die Bedienung verschiedener Kanonen. Obwohl sie begrenzt waren, konnten diese grundlegenden Methoden, wenn sie richtig eingesetzt wurden, wirkungsvolle Ergebnisse erzielen, die die israelische Aggression gegen den Libanon über Jahrzehnte hinweg aufhielten.

Entscheidend ist, dass die Anhäufung von militärischem und sicherheitsrelevantem Wissen sowie die Verbreitung des Know-hows in selbständig agierenden oder gelenkten Zellen das Erbe am Leben erhielt, auch wenn der ursprüngliche Ideenträger im Ruhestand war.

In jüngerer Zeit, als der Widerstand mehrere umfangreiche Erfahrungen gesammelt hatte, wurden bewaffnete Gruppen und Zellen geformt und in reguläre Truppen umgewandelt. Diese neuen Formationen bedeuteten, dass die Widerstandskämpfer über klare organisatorische Richtlinien, Regeln, Sanktionen, dokumentiertes Wissen und Trainingsübungen verfügten, die von einigen wenigen Auserwählten durchgeführt wurden, die den Weg für Tausende ebneten, die folgen sollten.

Auf der ganzen Ebene ehrten die Widerstandsgruppen die Karrieren von Märtyrern mit strategischen Reaktionen auf ihre Ermordung oder ihr Martyrium auf dem Schlachtfeld. Es ist erwähnenswert, dass der Widerstand in „Israel“ und den Vereinigten Staaten einer weitaus überlegenen Streitmacht gegenübersteht, was bedeutet, dass direkte Reaktionen auf die Ermordung von Märtyrern in der Öffentlichkeit oft als unzureichend angesehen werden.

In den Hinterzimmern reagiert der Widerstand jedoch auf diese Angriffe, indem er lebenswichtige Projekte und Waffen aufbaut. Solche Aktionen kommen erst in späteren Phasen der Konfrontation zur Geltung, wenn diese Projekte die israelische Sicherheit weiter beeinträchtigen.

Hier ist eine Liste solcher Beispiele, bei denen das Martyrium wichtiger Führer zu großen Plänen führte.

Die Radwan-Truppe der Hisbollah: Die nach dem militärischen Codenamen von Imad Mughniyeh benannte Truppe ist heute eine der am weitesten entwickelten und am besten ausgebildeten nichtstaatlichen militärischen Gruppen der Welt.

Das Ghoul-Scharfschützengewehr der Al-Qassam-Brigaden: Zum Gedenken an Adnan al-Ghoul hat al-Qassam ein eigenes Scharfschützengewehr entwickelt, mit dem hochtrainierte Trupps Dutzende von israelischen Soldaten in der Schlacht auf der Al-Aqsa-Flut niedergemacht haben.

Die Ali Al-Aswad-Truppe der Al-Quds-Brigaden: Um den Namen von Ali Ramzi al-Aswad im kollektiven Gedächtnis der Öffentlichkeit zu halten, haben die al-Quds-Brigaden ihre Truppen in Syrien nach dem Märtyrer benannt. Die Truppe gehört zu den wenigen Gruppierungen, die an Operationen zur Unterstützung der palästinensischen Bevölkerung im Südlibanon beteiligt sind, und war in den ersten Tagen des Krieges an einer Kommandoaktion gegen einen israelischen Stützpunkt beteiligt.

Die jüngste Ernennung von Yahya Sinwar zum Leiter des Politbüros der Hamas unterstreicht die organisatorische Widerstandsfähigkeit und das dauerhafte Erbe der islamischen Widerstandsbewegung, die sich erfolgreich gegen israelische Anschläge zur Wehr gesetzt hat. Sinwar, der weithin als Architekt der Operation „Al-Aqsa-Flut“ gilt, wurde einstimmig für die höchste organisatorische Funktion gewählt, was sowohl seinen entscheidenden Einfluss innerhalb der Bewegung als auch die starke Unterstützung seiner Vision durch die Hamas-Spitze in dieser Phase des israelischen Kriegs gegen Palästina widerspiegelt. Es wird erwartet, dass seine Führung die Hamas in eine neue Ära führen wird, die durch proaktive und strategische politische Manöver gekennzeichnet ist und eine wichtige Gegenreaktion auf die Ermordung von Ismail Haniyeh darstellt.

Länderübergreifende Zusammenarbeit untergräbt die Auswirkungen der israelisch-amerikanischen Attentate

Die Achse des Widerstands hat eine historische Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gruppierungen erlebt.

Es überrascht nicht, dass das iranische Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) in Phasen der Eskalation mehrere Märtyrer zu verzeichnen hat, die als Militärberater bezeichnet werden. Auch die Hisbollah, die über jahrelange militärische Erfahrung verfügt, hat in Kriegszeiten in Ländern wie dem Irak und dem Jemen mehrere ihrer Kämpfer als Märtyrer verloren.

Militärische Berater und gemeinsame Koordinationsräume haben eine entscheidende Rolle bei der Überwindung der kurzfristigen Auswirkungen von Ermordungen und Todesfällen unter den Kadermitgliedern des Widerstands gespielt. Die Berater spielen eine Schlüsselrolle bei der Ausbildung neuer Widerstandskämpfer an modernen Waffensystemen wie Drohnen, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern. Sie verbreiten auch das umfangreiche Wissen, das sie in jahrzehntelangen Konfrontationen und Kriegen gesammelt haben, und sorgen dafür, dass es jede mögliche Ebene der Achse durchdringt.

Die Bedeutung des Wissensaustauschs innerhalb der Achse des Widerstands kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Dieser Austausch von Fachwissen hat es den Gruppierungen ermöglicht, Kämpfer, die Tunnel benutzen, vor israelisch-amerikanischen Zielsystemen zu schützen, ihre Stärke durch die Produktion und den Einsatz von Raketen zu erhöhen und Schwachstellen in der israelischen Verteidigung zu erkennen und auszunutzen. Sie spielt auch innerhalb der Fraktion selbst eine Schlüsselrolle, da das Martyrium von Anführern, wie das im Gazastreifen, die Einsatzfähigkeit von Mitgliedern der unteren Ränge nicht beeinträchtigt, die die notwendige Ausbildung durchlaufen haben und über eine Fülle von Lehrbüchern verfügen, um relativ einfache Aufgaben zu erledigen.

Zufälligerweise ist der Widerstand gegen die israelische Besatzung in Westasien sehr beliebt und zieht Tausende an, die es mit einem der unerbittlichsten Feinde der modernen Geschichte aufnehmen. Bewaffnet mit umfangreichem Wissen und kollektiver Entschlossenheit hat die Achse des Widerstands immer wieder den Auswirkungen israelischer Attentate getrotzt und wird dies auch weiterhin tun, wie im Fall der gemarterten Anführer Shokor und Haniyeh.

