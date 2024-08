https://www.jonathan-cook.net/blog/2024-08-21/elon-musk-free-speech/



Erst ließ Elon Musk uns für „freie Meinungsäußerung“ bezahlen. Jetzt entscheidet er, wer sie zulässt.

Von Jonathan Cook

21. August 2024

Der „Retter der Meinungsfreiheit“ geht hart gegen Kritik an Israels Völkermord vor. Das, was er als „gaaanz links“ bezeichnet, ist in seinem Fadenkreuz. Es wird so vollständig gelöscht, dass Sie sich nicht mehr daran erinnern werden, dass es jemals da war

Viele Nutzer von X, ehemals Twitter, scheinen zutiefst verwirrt zu sein. Sie glauben, dass Elon Musk der Retter der Meinungsfreiheit ist. Das ist er aber nicht. Er ist lediglich der neueste Pionier in der Monetarisierung von Sprache. Und das ist ganz und gar nicht dasselbe.

Alle blauen Häkchen bei X – auch meins – erkaufen sich den Zugang zu einem Publikum. Deshalb hat Musk es so einfach gemacht, ein blaues Häkchen zu bekommen – und deshalb gibt es jetzt so viele von ihnen auf der Plattform. Wenn Sie Musk nicht bezahlen, sorgen die Algorithmen dafür, dass Sie nur eine minimale Reichweite erhalten. Die fünf Sekunden Ruhm werden einem verwehrt.

Das hat vor allem Unternehmensjournalisten verärgert. Auf der Plattform, die früher Twitter hieß, hatten sie ebenso wie Politiker und Prominente ganz selbstverständlich Zugang zu einem großen Publikum. Sie haben nie einen Penny bezahlt. Sie fühlten sich zu diesem großen Publikum berechtigt, weil sie bereits ein ähnlich großes Publikum in den so genannten „alten Medien“ hatten. Sie sahen nicht ein, warum sie mit dem Rest von uns in Wettbewerb treten sollten, um gehört zu werden.

Das neue Mediensystem war, wie das alte Mediensystem seit Jahrhunderten, darauf ausgerichtet, dass nur ihre Stimmen zählten. Oder besser gesagt, es waren die Stimmen der Superreichen, die ihre Gehälter bezahlten, die zählten.

Unabhängige Journalisten, zu denen auch ich gehöre, waren einige der Hauptnutznießer von Musks X. Aber ich mache nicht den Fehler zu glauben, dass Musk meine Redefreiheit – oder die eines anderen – im Vergleich zu seiner eigenen wirklich befürwortet.

Sich ein Publikum kaufen zu können, ist nicht das, was die meisten Menschen unter Meinungsfreiheit verstehen.

Musks X ist einfach die neueste Innovation des traditionellen Modells der freien Meinungsäußerung aus den schlechten alten Zeiten. Damals konnte es sich nur eine Handvoll sehr reicher Männer leisten, sich eine Menge angestellter Mitarbeiter, so genannter Journalisten, zu kaufen, eine Druckerpresse zu besitzen und in der Lage zu sein, Anzeigenkunden anzuziehen.

Milliardäre zahlten ein kleines Vermögen, um sich das Privileg der „freien Rede“ zu erkaufen. Dadurch konnten sie sich eine sehr große Stimme auf einem sehr exklusiven Markt sichern. Sie und ich können jetzt hundert Dollar im Jahr zahlen und uns eine sehr, sehr kleine Stimme in einem massiv überfüllten, kakophonischen Markt der Stimmen kaufen.

Der Punkt ist folgender: Die freie Meinungsäußerung auf X ist immer noch ein Privileg – nur kann man jetzt dafür bezahlen. Und wie alle Privilegien ist es eine Lizenz des Eigentümers. Musk kann dieses Privileg entziehen – und zwar selektiv – wann immer er glaubt, dass jemand oder etwas seinen Interessen schadet, sei es direkt oder indirekt.

Musk ist bereits dabei, Meinungen zu löschen, die ihm nicht gefallen oder die er nicht unterstützen kann – vor allem alles, was zu kritisch gegenüber Israel ist.

Er hat Nutzern mit der Sperrung gedroht, wenn sie Slogans wie „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ wiederholen – mit anderen Worten, wenn sie ein Ende dessen fordern, was die Richter des Weltgerichtshofs kürzlich als Israels Apartheid-Herrschaft über die Palästinenser bezeichnet haben. Er ist auch dagegen, den Begriff „Entkolonialisierung“ in Bezug auf Israel zu verwenden, mit der perversen Behauptung, dass „er einen jüdischen Völkermord impliziert“ – was wiederum ein implizites Eingeständnis dafür ist, dass Israelis (nicht Juden) Palästina seit langem kolonisieren und Palästinenser ethnisch säubern.

Die Israel-Lobby drängt auch auf ein Verbot der Wörter „Zionismus“ und „Zionist“. Es wird nicht lange dauern, bis X, wie Meta, auch diese Begriffe verbietet.

Das Verbot dieser Wörter macht es nahezu unmöglich, die spezifischen historischen Kräfte zu erörtern, die zur Gründung Israels auf Kosten des palästinensischen Volkes geführt haben, oder die Ideologie zu analysieren, die heute Israels Bemühungen untermauert, das palästinensische Volk auszulöschen, oder zu erklären, wie der Westen seit Jahrzehnten an Israels illegaler Besetzung der palästinensischen Gebiete mitschuldig ist und derzeit den Völkermord an den Palästinensern in Gaza unterstützt.

Der Verlust von „Zionist“ und „Zionismus“ aus unserem Wortschatz wäre ein ernsthaftes Handicap für jeden, der versucht, einige der wichtigsten Ereignisse zu erklären, die sich derzeit im Nahen Osten abspielen. Genau deshalb sind das Establishment und Musk so sehr darauf bedacht, diese Begriffe zu diskreditieren.

Der ägyptische Komiker Bassem Yousef, einer der schärfsten und bissigsten Kritiker Israels, ist plötzlich aus X verschwunden. Viele gehen davon aus, dass er verboten wurde. Die Jerusalem Post hebt hervor, dass er kurz vor seinem Verschwinden aus X geschrieben hatte: „Haben Sie immer noch Angst davor, von diesen Zionisten als Antisemit bezeichnet zu werden?“

Wie dem auch sei, Sie werden sehen, dass Musks X in den nächsten Monaten und Jahren sehr viel zensurfreudiger werden wird, vor allem gegenüber dem, was er als „gaaaaanz links“ bezeichnet – das heißt, unterschiedliche Gruppen von Menschen, die er in einen Topf geworfen hat, die Meinungen vertreten, die ihm entweder persönlich nicht gefallen oder die seinen Geschäftsinteressen schaden können.

Milliardäre sind nicht dazu da, die Meinungsfreiheit zu schützen. Sie sind Milliardäre geworden, weil sie sehr gut darin sind, Geld zu verdienen – indem sie Märkte erobern, unseren Appetit auf Konsum aufblähen und Politiker kaufen, um das System zu manipulieren und ihre Imperien vor Konkurrenten zu schützen.

Musk weiß, dass die einzigen, die gegen eine Welt sind, die auf Raubbau und materieller Gier basiert, die „gaaaaanz Linken“ sind. Deshalb stehen die „gaaaaanz Linken“ im Fadenkreuz aller, die in unserem manipulierten System Macht haben, von der Mitte bis zum rechten Flügel, von den „Liberalen“ bis zu den Konservativen, von Blau bis Rot, von den Demokraten bis zu den Republikanern.

Die Rechten und die Zentristen sind sich nur darüber uneinig, wie dieser räuberische, konsumorientierte und umweltzerstörerische Status quo am besten aufrechterhalten werden kann und wie er für verschiedene Teile der Öffentlichkeit normalisiert werden kann. Sie sind konkurrierende Flügel eines Systems, das von einer einzigen herrschenden Kabale entworfen wurde.

Musk verstand sich früher als Liberaler und neigt jetzt zur Trumpschen Rechten. Trump verstand sich früher als Clinton-Demokrat, sieht sich jetzt aber als… nun ja, je nach Geschmack.

Der Punkt ist, dass Zentristen und die Rechte im Wesentlichen austauschbar sind – wie der rasche Wandel der Liberalen in Richtung autoritärer Zensur und die rasche (vorgetäuschte) Neuerfindung der Konservativen von moralisierenden Hütern familiärer Werte zu den umkämpften Verteidigern der freien Meinungsäußerung nur zu deutlich zeigen.

Keiner von beiden sollte sein Auftreten für bare Münze nehmen. Beide sind gleichermaßen autoritär, wenn ihre Interessen durch „ein Übermaß an Demokratie“ bedroht sind. Ihre scheinbaren Unterschiede sind lediglich der Wettbewerb um die Vorherrschaft in einem System, das zu ihrem beiderseitigen Vorteil gestaltet wurde. Wir sind ihre Dummköpfe, die ihre Spielchen mitmachen.

Die beiden Stämme bieten den Anschein eines Kampfes der Ideen, des Wettbewerbs, der Wahlfreiheit bei Wahlen, der Freiheit. Sie stehen sich scheinbar feindselig gegenüber, aber wenn es hart auf hart kommt, sind sie sich einig in ihrer Unterstützung für die Oligarchie und in ihrem Widerstand gegen echte Meinungsfreiheit, gegen echte Demokratie, gegen sinnvollen Pluralismus und gegen eine offene Gesellschaft.

Die „gaaaaanz Linken“ sind der wahre Feind sowohl der Zentristen als auch der Rechten. Und warum? Weil sie die einzige Gruppe sind, die für eine Gesellschaft kämpft, in der man mit Geld keine Privilegien kaufen kann, in der Redefreiheit nicht etwas ist, das jemand besitzen kann.

Deshalb wird, wenn Musk sein Vorgehen verschärft, die „gaaaanz Linke“ so vollständig ausgelöscht werden, dass man ihr Verschwinden nicht mehr bemerkt. Sie werden sich nicht daran erinnern, dass sie jemals da war.

Wenn Ihnen meine Artikel gefallen, denken Sie bitte daran, eine Spende zu tätigen (links für Paypal, rechts für GoCardless):

Konzerne, Medienkritik

853 Anteile

508

337

Sie können meine Artikel auch HIER lesen. Um an Diskussionen über meine Arbeit teilzunehmen, besuchen Sie bitte meine Facebook- oder Twitter-Seite.

Seit 1948 hat sich nichts geändert – außer dass Israels Ausreden jetzt nicht mehr funktionieren

ÜBER JONATHAN COOK

Jonathan Cook ist ein in Nazareth lebender Journalist und Gewinner des Martha-Gellhorn-Sonderpreises für Journalismus [ MEHR ]

JONATHAN AUF SUBSTACK

Sie können abonnieren

Jonathan Cooks

Substack-Seite

HIER

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …