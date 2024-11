https://www.aa.com.tr/en/europe/several-detained-at-pro-palestinian-protest-in-berlin/3395765



Mehrere Personen bei pro-palästinensischer Demonstration in Berlin festgenommen

Auch eine pro-israelische Gruppe versammelte sich entlang der Marschroute und versuchte, die Demonstranten durch das Entrollen israelischer Flaggen zu provozieren

Erbil Basay | 16.11.2024 – Update: 17.11.2024

Die deutsche Polizei nimmt am 16. November 2024 in Berlin mehrere Demonstranten während einer Pro-Palästina-Demonstration in der Nähe der U-Bahn-Station Wilmersdorfer Straße fest, während die Spannungen im Zusammenhang mit dem anhaltenden Konflikt im Nahen Osten zunehmen.

BERLIN

Die deutsche Polizei hat am Samstag bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin mehrere Demonstranten festgenommen.

Mehr als 1.000 Menschen versammelten sich in der deutschen Hauptstadt, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zum Ausdruck zu bringen und gegen die anhaltenden Angriffe Israels auf Gaza zu protestieren.

Die Menge trug palästinensische Flaggen und marschierte mit Transparenten, auf denen stand: „Dies ist ein antikolonialer Freiheitskampf“, „Hände weg von Gaza und dem Libanon“, „Heute kann niemand mehr sagen: ‚Ich wusste es nicht‘ und ‚Stoppt den Völkermord in Gaza‘.

Eine pro-israelische Gruppe versammelte sich entlang der Marschroute und versuchte, die Demonstranten zu provozieren, indem sie israelische Flaggen entrollte, aber die Polizei schritt ein, um jegliche Konfrontationen zu verhindern.

Die Polizei behauptete, die Demonstration verstoße gegen die einschlägigen Vorschriften, stoppte die Demonstranten und beendete den Marsch, wobei sie mehrere Demonstranten festnahm.

Israel setzt seine verheerende Offensive gegen Gaza seit einem grenzüberschreitenden Angriff der Hamas im Oktober 2023 fort. Bei dem Angriff wurden fast 43.800 Menschen getötet und die Enklave wurde nahezu unbewohnbar.

Außerdem wurde fast die gesamte Bevölkerung des Gebiets vertrieben, und es herrscht eine anhaltende Blockade, die zu einer schweren Nahrungsmittel-, Trinkwasser- und Medikamentenverknappung geführt hat.

