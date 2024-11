https://english.almayadeen.net/news/politics/rockets-rain-on-haifa–cause-widespread-damage-and-casualtie



Raketen regnen auf Haifa herab und verursachen weitreichende Schäden und Opfer

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

16. November 2024 23:38

Aus dem Libanon abgefeuerte Raketen hinterlassen im besetzten Haifa ein Trümmerfeld.

Ein Gebäude, das am 16. November 2024 durch eine aus dem Libanon auf das besetzte Haifa abgefeuerte Rakete zerstört wurde. (Social Media)

Ein Raketenangriff, der am Samstag vom Libanon aus gestartet wurde, verursachte erhebliche Schäden und Zerstörungen im besetzten Haifa, einschließlich Stromausfällen, die mehrere Teile des Gebiets betrafen.

Eine Reihe von Raketen schlug in Haifa ein, während in der Stadt und ihrer Umgebung, insbesondere in Krayot, Warnsirenen heulten. In der Folgezeit wurden mehrere Opfer verzeichnet, ebenso wie Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen in Karmiel.

Heute Abend heulten im besetzten Haifa und Umgebung die Sirenen, nachdem Raketen aus dem #Libanon abgefeuert worden waren.

Israelische Medien zitierten die israelischen Besatzungstruppen mit der Aussage, dass einige Raketen abgefangen wurden, während andere in der Gegend einschlugen, insbesondere in Karmiel, wo Schäden entstanden sind … pic.twitter.com/y2RvQhIKmI

– Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) 16. November 2024

Der Bürgermeister von Haifa, Yona Yahav, sagte, dass die Stadt angesichts des Angriffs zu einem Hauptziel der Hisbollah geworden sei, die „sie [die Siedler] nicht verschont“.

Er betonte ferner, dass Haifa die drittgrößte Stadt im besetzten Palästina ist und als Drehscheibe für eine Vielzahl von Institutionen und Einrichtungen dient, aber weiterhin unter dem Beschuss der Hisbollah steht.

Veröffentlicht wurden israelische Informationsvideos, in denen die israelische Armee dabei hilft, die Raketenabwehr der Hisbollah zu überwinden, die auf die Stadt #Haifa gerichtet ist. #Libanon #DieMilizen_Libanon pic.twitter.com/Bkg7e2ncGx

— Die Milizen Libanon (@mayadeenlebanon) 16. November 2024

Es ist erwähnenswert, dass die Hisbollah sieben Operationen angekündigt hatte, von denen fünf koordiniert und gleichzeitig durchgeführt wurden, wobei eine Reihe von Angriffsdrohnen und fortschrittlichen Raketen eingesetzt wurden, die von mehreren Stützpunkten im besetzten Haifa aus abgefeuert wurden.

Zu den Stützpunkten gehörten das Hauptquartier des Marinekommandos Shayetet 13 in Atlit südlich von Haifa, das von einem Geschwader von Angriffsdrohnen getroffen wurde, der Marinestützpunkt Stella Maris, der zweimal angegriffen wurde, die technischen und Marinestützpunkte von Haifa, der Stützpunkt Tirat Carmel und zum ersten Mal der Treibstoffstützpunkt Nesher.

Alle angegriffenen Stützpunkte befinden sich zwischen 35 und 40 km von der palästinensisch-libanesischen Grenze entfernt.

Lesen Sie mehr: Hisbollah beschießt israelische Stellungen, zeigt keine Anzeichen von Nachgiebigkeit

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …