Meine Gedanken während des Sirenenalarms Gideon Levy

Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Meinung |

Meine Gedanken während des Sirenenalarms

Trauernde reagieren während der Beerdigung von Palästinensern, die bei israelischen Angriffen getötet wurden, im Al-Ahli Arab Baptist Hospital in Gaza-Stadt am Mittwoch. Bildnachweis: Dawoud Abu Alkas/Reuters

Gideon Levy

23. April 2025, 23:47 Uhr IDT

Israel begeht keinen Völkermord an den Palästinensern. In den letzten 19 Monaten hat es sich jedoch mit erschreckender Geschwindigkeit daran herangearbeitet. Das muss gesagt werden, und heute mit noch größerer Nachdrücklichkeit.

Wie jedes Jahr werde ich strammstehen, wenn die Sirene ertönt, und meine Gedanken werden wandern. Sie werden von der Erinnerung an meine Großmutter und meinen Großvater, Sophie und Hugo, deren Namen ich auf der Gedenkwand des Alten Jüdischen Friedhofs in Prag gesehen habe, zu den Bildern aus Gaza wandern, die mich nicht loslassen.

Seit meiner Kindheit habe ich mir immer vorgestellt, dass während der Sirene ein großes Feuer alles verschlingt. Vor dem Gaza-Krieg sah ich Juden darin verbrennen; dieses Jahr werde ich auch die Babys sehen, die letzte Woche in ihrem Schutzzelt in Khan Yunis lebendig verbrannt sind, und mit ihnen Tausende von Kindern, Frauen und Männern, die Israel gnadenlos getötet hat.

Wie kann man heute strammstehen und nicht an die schreckliche Untersuchung von Yaniv Kubovich über die Hinrichtung von 15 palästinensischen Rettungskräften durch israelische Soldaten denken, die sie kaltblütig erschossen, ihre Krankenwagen zertrümmerten und die Leichen im Sand vergruben? Ohne an den Bewohner von Sinjil im Westjordanland zu denken, dessen Haus von Siedlern in Brand gesteckt wurde, woraufhin Soldaten kamen und ihn mit Tränengas beschossen, bis er einen Herzinfarkt erlitt und starb, wie Hagar Shezaf am Mittwoch berichtete? Ohne an die Hirtengemeinschaft von Umm al-Khair in den südlichen Hebron-Hügeln zu denken und an die unaufhörlichen Pogrome, denen diese friedlichen Menschen durch die Armee und Siedler ausgesetzt sind, die sich zusammengetan haben, um sie von ihrem Land zu vertreiben?

Wie kann man nicht an den mutigen und schockierenden Artikel von Orit Kamir (Haaretz Hebrew, 22. April) über die Israelis denken, die sich in diesem Krieg neutral verhalten, was ihrer Meinung nach ihr Recht negiert, sich über die Deutschen zu beschweren, die dies getan haben, und jedem Wort zustimmen? Oder an den nicht weniger schockierenden Artikel von Daniel Blatman über die Kinder von Gaza und die Kinder des Holocaust (Haaretz Hebrew, 23. April)? Er schreibt, dass der Tag, an dem die Kämpfe in Gaza wieder aufgenommen wurden, als Schandfleck in die jüdische Geschichte eingehen wird. Man kann nur hoffen, dass dies der Fall sein wird.

„Ich habe mich 40 Jahre lang mit dem Holocaust beschäftigt“, schreibt Blatman. “Ich habe unzählige Zeugnisse über den schrecklichsten Völkermord aller Zeiten gelesen, den an den Juden und anderen Opfern. Aber dass ich einmal Berichte über Massenmorde durch den jüdischen Staat lesen würde, die mich in ihrer erschreckenden Ähnlichkeit an Zeugnisse aus den Archiven von Yad Vashem erinnern – das hätte ich mir selbst in meinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können.“

Dies ist kein Vergleich zum Holocaust, sondern eine schreckliche Warnung davor, wohin die Dinge führen. Nicht darüber nachzudenken, bedeutet, das Andenken an den Holocaust und seine Opfer zu verraten. Nicht über Gaza nachzudenken, bedeutet, seine Menschlichkeit aufzugeben und das Andenken an den Holocaust zu entweihen. Es ist ein Warnsignal für das, was noch kommen wird.

Der Bruder des vierjährigen Opfers Zain Hijazi hält den Leichnam seines Bruders, nachdem dieser am Montag bei einem israelischen Bombenangriff auf das Zeltlager für palästinensische Kriegsflüchtlinge im Jazira Club in Gaza-Stadt getötet wurde. Bildnachweis: AFP/Omar Al-Qattaa

In Israel neigen die Menschen dazu, den 7. Oktober als die schlimmste Katastrophe zu bezeichnen, die das jüdische Volk seit dem Holocaust heimgesucht hat. Das ist natürlich ein perverser Vergleich, der die Erinnerung an den Holocaust herabwürdigt. Es gibt keine Ähnlichkeit zwischen dem mörderischen und einmaligen Angriff vom 7. Oktober und dem Holocaust. Aber was danach folgte, weckt Erinnerungen daran.

Es gibt kein Auschwitz oder Treblinka in Gaza, aber es gibt Konzentrationslager. Es gibt auch Hunger, Durst, die Verbringung von Menschen von Ort zu Ort wie Vieh und eine Blockade von Medikamenten.

Es ist noch nicht der Holocaust, aber eines seiner grundlegenden Elemente ist seit langem vorhanden: Die Entmenschlichung der Opfer, die sich unter den Nazis durchgesetzt hat, weht nun mit voller Kraft in Israel. Seit der Wiederaufnahme des Krieges wurden in Gaza etwa 1.600 Palästinenser getötet. Das ist ein Blutbad, kein Kampf. Es findet nicht weit von unseren Häusern statt, ausgeführt von den Besten unserer Söhne. Es geschieht inmitten des Schweigens und der widerwärtigen Gleichgültigkeit der meisten Israelis.

Der Israel-Preisträger Ariel Rubinstein veröffentlichte einen tiefgründigen und inspirierenden Artikel (Haaretz Hebrew, 22. April), in dem er erklärte, warum er dieses Jahr nicht strammstehen wird, wenn die Sirene ertönt. Ich werde stehen bleiben und an meine Großmutter und meinen Großvater denken, aber vor allem an Gaza. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

