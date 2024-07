https://chrishedges.substack.com/p/my-thoughts-on-biden-dropping-out?utm_source=post-email-title&publication_id=778851&post_id=146891414&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Meine Gedanken zum Ausstieg von Biden

Von Chris Hedges

22. Juli 2024

Kamala Harris und Joe Biden. Quelle: X

Joe Biden wurde von derselben Milliardärsklasse ausrangiert, der er während seiner gesamten politischen Karriere eifrig diente. Da er kaum in der Lage war, die Worte auf einem Teleprompter zu stammeln und nicht immer mitbekam, was um ihn herum geschah, zogen seine milliardenschweren Unterstützer den Stecker. Er war ihr Geschöpf – er ist seit 47 Jahren im Amt – von Anfang bis Ende. Er wurde als Folie benutzt, um Bernie Sanders in den Vorwahlen 2020 zu besiegen und wurde in einer Vorwahlkampagne nach sowjetischem Vorbild zum Kandidaten für 2024 gesalbt. Die Milliardärsklasse wird nun jemand anderen küren. Die Wähler der Demokratischen Partei sind Requisiten in dieser politischen Farce. Donald Trump hat im Gegensatz zu Kamala Harris oder jedem anderen Apparatschik, den die Milliardärsklasse als Präsidentschaftskandidaten auswählt, eine echte und engagierte Basis, wie faschistisch auch immer.

In seinem Buch Hitler und die Deutschen weist der politische Philosoph Eric Vogelin die Vorstellung zurück, dass Hitler – begabt in Redekunst und politischem Opportunismus, aber ungebildet und vulgär – das deutsche Volk hypnotisiert und verführt habe. Die Deutschen, so schreibt er, unterstützten Hitler und die ihn umgebenden „grotesken Randfiguren“, weil er die Pathologien einer kranken Gesellschaft verkörperte, einer Gesellschaft, die von wirtschaftlichem Zusammenbruch und Hoffnungslosigkeit geplagt war. Voegelin definiert Dummheit als einen „Realitätsverlust“. Der Realitätsverlust bedeutet, dass ein „dummer“ Mensch „sein Handeln in der Welt, in der er lebt, nicht richtig ausrichten kann“. Der Demagoge, der immer ein Idiot ist, ist keine Missgeburt oder soziale Mutation. Der Demagoge drückt den Zeitgeist der Gesellschaft aus.

Biden und die Demokratische Partei sind für diesen Zeitgeist verantwortlich. Sie haben die Deindustrialisierung der Vereinigten Staaten inszeniert und dafür gesorgt, dass 30 Millionen Arbeitnehmer durch Massenentlassungen ihren Arbeitsplatz verloren haben. Wie ich in America, The Farewell Tour schreibe , führte dieser Angriff auf die Arbeiterklasse zu einer Krise, die die herrschenden Eliten zwang, ein neues politisches Paradigma zu entwickeln. Dieses Paradigma, das von willfährigen Medien propagiert wurde, verlagerte seinen Schwerpunkt vom Gemeinwohl auf Rasse, Kriminalität und Recht und Ordnung. Biden befand sich im Epizentrum dieses Paradigmenwechsels. Denjenigen, die einen tief greifenden wirtschaftlichen und politischen Wandel durchmachten, wurde gesagt, dass ihr Leid nicht von zügellosem Militarismus und der Gier der Unternehmen herrühre, sondern von einer Bedrohung der nationalen Integrität. Der alte Konsens, der die New-Deal-Programme und den Wohlfahrtsstaat stützte, wurde als Ermöglichung krimineller schwarzer Jugendlicher, „Wohlfahrtsschwestern“ und anderer angeblicher Sozialschmarotzer angegriffen. Dies öffnete die Tür für einen falschen Populismus, der von Ronald Reagan und Margaret Thatcher ins Leben gerufen wurde und der angeblich für Familienwerte, traditionelle Moral, individuelle Autonomie, Recht und Ordnung, den christlichen Glauben und die Rückkehr zu einer mythischen Vergangenheit eintrat, zumindest für weiße Amerikaner. Die Demokratische Partei, insbesondere unter Bill Clinton und Biden, wurde weitgehend ununterscheidbar von der etablierten Republikanischen Partei, mit der sie jetzt verbündet ist.

Die Demokratische Partei weigert sich, ihre Verantwortung für die Vereinnahmung der demokratischen Institutionen durch eine raffgierige Oligarchie, die groteske soziale Ungleichheit, die Grausamkeit räuberischer Konzerne und einen unkontrollierten Militarismus zu übernehmen. Die Demokraten werden einen weiteren amoralischen Politiker salben, wahrscheinlich Harris, der als Maske für die übergroße Gier der Unternehmen, die Torheit des endlosen Krieges, die Erleichterung des Völkermords und den Angriff auf unsere grundlegendsten bürgerlichen Freiheiten dienen soll. Die Demokraten, Werkzeuge der Wall Street, haben uns Trump beschert, und die 74 Millionen Menschen, die ihn 2020 gewählt haben. Es sieht so aus, als würden sie uns erneut Trump schenken. Gott helfe uns.

Vielen Dank, dass Sie den Chris Hedges Report gelesen haben. Dieser Beitrag ist öffentlich, Sie können ihn also gerne teilen.

Teilen

Der Chris Hedges Report ist eine von Lesern unterstützte Publikation. Um neue Beiträge zu erhalten und meine Arbeit zu unterstützen, sollten Sie ein kostenloses oder kostenpflichtiges Abonnement erwerben.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …