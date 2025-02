https://electronicintifada.net/content/my-search-refaat-alareers-body/50382



Meine Suche nach Refaat Alareers Leiche

Asem Alnabih

The Electronic Intifada

7. Februar 2025

Dr. Refaat Alareers letzte Ruhestätte auf dem Ibn-Marwan-Friedhof in der Nähe von Shujaiya, östlich von Gaza-Stadt, 4. Februar. (Bild mit freundlicher Genehmigung von Asem Alnabih)

Als die Waffenruhe in Gaza begann, konzentrierte ich mich vor allem darauf, eine Antwort auf diese Frage zu finden: Wo ist Dr. Refaat Alareers Leiche?

Ich wollte den Wunsch von Refaats Mutter erfüllen, die mir kurz vor der Waffenruhe gesagt hatte: „Ich möchte nur wissen, wo er ist, und ihn angemessen beerdigen, damit er in Frieden ruhen kann.“

Die Frage quälte mich. Die Suche erwies sich als noch komplexer, erschütternder und schmerzhafter, als ich erwartet hatte.

Ich hätte nie gedacht, dass die Suche nach dem Leichnam eines Freundes länger als zwei Wochen zu meiner täglichen Routine werden würde.

Obwohl ich die letzte bekannte Person war, die Refaat in seinen letzten Stunden noch lebend gesehen hatte, war ich nicht in der Lage, ihn zu beerdigen oder an irgendwelchen Bestattungsriten teilzunehmen.

Zu diesem Zeitpunkt, Anfang Dezember 2023, hatte Israel nach der einwöchigen Waffenruhe die Kommunikation mit Gaza unterbrochen und die Bombardierung war überwältigend. Die meisten Bewohner von Gaza-Stadt, wo Refaat getötet wurde, waren aufgrund der Bodeninvasion bereits geflohen.

Selbst Refaats Eltern, seine Frau, seine Kinder und seine Geschwister hatten keine Ahnung, wo oder wann er beerdigt wurde.

Ich besuchte den Ort seiner Ermordung mehrmals in der Hoffnung, die Geschehnisse rekonstruieren zu können, aber jedes Mal stieß ich auf widersprüchliche Berichte.

Schließlich fand ich mit Hilfe eines Verwandten von Refaat jemanden, der an seiner Beerdigung teilgenommen hatte. Aber vieles von dem, was geschehen war, war unklar – verloren in der Zeit, in der Verwirrung und in der extremen Gefahr dieses Moments.

Unsicherheit

Während meiner Suche traf ich zahlreiche Menschen, durchkämmte provisorische Friedhöfe und las Hunderte von handgeschriebenen Notizen, die an hastig improvisierten Gräbern befestigt waren – jede trug den Namen eines Märtyrers, einen Familiennamen oder nur ein Sterbedatum.

Viele dieser Papiere waren verblasst und die Schrift war verschwunden, was es fast unmöglich machte, die Gräber der Vermissten zu finden und zu identifizieren.

Refaat wurde ohne Beerdigung und ohne formelle Riten begraben. Nach umfangreichen Nachforschungen wurde klar, dass kein Verwandter oder Freund anwesend war, als er zur letzten Ruhe gebettet wurde.

Stattdessen stellte sich heraus, dass Refaat von Nachbarn aus dem Gebäude begraben wurde, in dem er sich zum Zeitpunkt seiner Ermordung aufgehalten hatte. Sein Körper wurde in Stoff gewickelt und neben den Überresten seiner Familienmitglieder platziert – von denen einige nur noch Fragmente waren, die sich nicht voneinander unterscheiden ließen.

Ihre Leichen wurden nie getrennt, nie von Forensikern untersucht und nie in ein Krankenhaus gebracht. Das medizinische System war bereits zusammengebrochen und es gab einfach nicht genug medizinische Teams, um die überwältigende Zahl der Opfer zu versorgen.

Einer der schockierendsten Aspekte dieser Tortur war die Ungewissheit über die Anzahl der Verwandten von Refaat, die mit ihm begraben wurden. Selbst innerhalb seiner eigenen Familie variierten die Zahlen – einige sagten sechs, andere neun, einige behaupteten acht, während andere sieben sagten.

Nach 15 Tagen der Suche bin ich mir immer noch nicht sicher, wie viele Menschen mit ihm in diesem anonymen Grab lagen.

Kein Platz auf den Friedhöfen von Gaza

Es war eine immense Anstrengung, das zu finden, was wir für Refaats Grab halten. Und damit war der Kampf noch nicht zu Ende. Der Schmerz seiner Familie wurde nur noch größer, als wir erkannten, wie schwierig es sein würde, einen alternativen Bestattungsort zu finden.

Die Friedhöfe in Gaza sind überfüllt. Familien waren gezwungen, alte Gräber zu öffnen, um ihre Angehörigen zu bestatten, oder in den engen Zwischenräumen zwischen bestehenden Gräbern zu graben, wodurch die Grabstätten dicht an dicht liegen.

Da Refaat zusammen mit mehreren Verwandten begraben wurde, war es noch schwieriger, genügend Gräber für ihre Umbettung zu finden. Letztendlich hatten wir keine andere Wahl, als mehrere Märtyrer in gemeinsamen Gräbern zu bestatten. Und es ist herzzerreißend, dass sie nicht einmal nebeneinander zur Ruhe gebettet werden können.

Ein Schild markiert das Grab von Dr. Refaat Alareer, das rechts zu sehen ist. (Bild links mit freundlicher Genehmigung von Asem Alnabih)

Nachdem wir einen neuen Bestattungsort gefunden hatten, wandten wir uns den für die Überführung erforderlichen Verfahren zu. Es gab niemanden, der auf die Durchführung von Exhumierungen spezialisiert war, und selbst die Beschaffung von Plastiktüten war schwierig – das Wenige, das wir fanden, reichte nicht für alle Überreste.

Ich denke ständig darüber nach, was als Nächstes kommt. Ich weiß nicht, wie ich mit dem Graben anfangen soll. Ich weiß nicht, wie wir die Überreste tragen sollen – die meisten davon sind wahrscheinlich schon verwest –, wie wir sie in die Plastiktüten legen und wie wir sie zu ihrer neuen Ruhestätte transportieren sollen.

Ich habe keine Ahnung, wie ich das alles machen soll, aber ich weiß, dass ich es muss. Es gibt keine andere Möglichkeit.

Stille Qual

Refaats Geschichte ist kein Einzelfall. Tausende Märtyrer sind noch immer unter den Trümmern begraben oder ihre Gräber sind unbekannt, ihr Schicksal ungewiss. Diese Tragödie wird noch Jahre und Jahrzehnte andauern, vielleicht sogar für immer.

Die stille Qual der Familien, die nach ihren Angehörigen suchen, ist nur eine der vielen anhaltenden Folgen des Krieges Israels gegen Gaza. Dies ist nicht nur eine logistische Herausforderung, sondern Teil einer systematischen Auslöschung von Leben und Identitäten. Es ist ein weiterer Aspekt des Völkermords.

Ich schreibe dies am Montag, dem 3. Februar, nur wenige Stunden, bevor wir den Leichnam von Dr. Refaat Alareer aus dem provisorischen Grab holen, in dem er hastig beerdigt wurde. Morgen werden wir ihn zu seiner letzten Ruhestätte bringen: einem Gemeinschaftsgrab am Rande von Shujaiya, dem lebendigen, geschäftigen Viertel, in dem er geboren wurde, lebte und liebte, bis zu dem Tag, an dem er uns genommen wurde.

Ich kann nur hoffen, dass jede Familie in Gaza eines Tages die Möglichkeit haben wird, die sterblichen Überreste ihrer Angehörigen zu bergen und ihnen ein würdiges Begräbnis zu ermöglichen. Und ich bete dafür, dass niemand auf der Welt jemals diese Art von unerträglichem und unvorstellbarem Schmerz ertragen muss.

Anmerkung der Redaktion: Am 4. Februar wurde der Leichnam von Dr. Refaat Alareer zusammen mit den sterblichen Überresten seines Bruders Salah, seiner Schwester Asma und vier seiner Neffen auf den Ibn-Marwan-Friedhof in der Nähe von Shujaiya überführt.

Asem Alnabih ist Ingenieur und promovierter Forscher und lebt derzeit im Norden von Gaza. Er ist Sprecher der Stadtverwaltung von Gaza und hat für viele Plattformen auf Arabisch und Englisch geschrieben.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …