Der einzige Weg, den israelischen Faschismus zu besiegen: Ilan Pappé über globale Gerechtigkeit

7. Februar 2025

Palästinenser stehen vereint inmitten der Trümmer in Gaza und symbolisieren so Widerstandsfähigkeit und Hoffnung. (Design, Palestine Chronicle)

Von Ilan Pappe – The Palestine Chronicle

Ich bin nach wie vor der Meinung, dass diese Rücksichtslosigkeit und beispiellose Grausamkeit ein Zeichen dafür ist, dass wir am Ende des schlimmsten Kapitels in der modernen Geschichte Palästinas angelangt sind.

Wenn die Menschen wissen wollen, was Trumps jüngster wahnsinniger und halluzinierender Diskurs über Gaza in Israel bewirkt hat, brauchen sie nur Hebräisch zu lernen oder jemanden, der Hebräisch kann, zu bitten, ihnen den Diskurs in der israelischen Politik und den Medien zu übersetzen.

„Natürlich will niemand die grausamen Menschen in Gaza, und ich spreche nicht von der Hamas, sondern von den Menschen in Gaza insgesamt; deshalb lehnen Jordanien und Ägypten den fantastischen Vorschlag von Trump ab“, erklärte der führende Kommentator für arabische Angelegenheiten auf dem Hauptkanal Israels während der Hauptnachrichtenzeit am 6. Februar 2025.

Ich frage mich, ob die Nazis überhaupt einen solchen Diskurs über die Juden geführt haben.

In der öffentlichen Debatte in Israel wurden nun alle möglichen menschlichen, humanen und moralischen Grenzen überschritten.

Alles ist erlaubt, wenn man über die Palästinenser im Allgemeinen und die Menschen in Gaza im Besonderen spricht. Man spricht nicht mehr von ihnen als Tieren – das ist weitaus schlimmer.

In der neuen Debatte werden sie als die schlimmste Art von Mensch dargestellt, was Israel von jeglichen Verbrechen gegen sie freispricht. Die Politiker sprechen so, die Hauptmedien legitimieren es und die Rabbiner in den Synagogen – Institutionen, die mehr denn je von israelischen Juden bevölkert sind – predigen ohne Scham oder Hemmungen den Völkermord an den Palästinensern.

All dies dient der Vorbereitung der nächsten Phasen des Völkermords. Die Ruhepause im Völkermord ist nicht darauf zurückzuführen, dass die Welt ihm ein Ende bereitet hat. Sie wurde unterbrochen, weil Trump wollte, dass die Geiseln für sein eigenes Selbstbild freigelassen werden und die Israelis dann tun können, was sie wollen.

Wenn wir aufhören würden, Lager zu errichten, wenn wir aufhören würden, Millionen von Menschen für Palästina demonstrieren zu sehen, würden wir uns irren. Es ist noch nicht vorbei. Die wahnsinnige Nation Israel hat jetzt mehr Menschen und Politiker in ihrer Mitte, die bereit sind, den Völkermord vollständig zu vollenden, als solche, die dagegen sind – wenn überhaupt.

Ich glaube immer noch, dass diese Rücksichtslosigkeit und beispiellose Grausamkeit ein Zeichen dafür ist, dass wir am Ende des schlimmsten Kapitels in der modernen Geschichte Palästinas angelangt sind.

Tatsächlich bin ich sogar noch zuversichtlicher, dass, wie im Nachkriegsdeutschland, eine größere Anzahl israelischer Juden als ich zunächst gehofft hatte, aufwachen und Reue und Schuldgefühle für ihr Schweigen angesichts des Holocaust empfinden werden, den Israel den Palästinensern zufügt.

Aber vorerst ist dies ein verzweifelter Aufruf, nicht untätig oder selbstgefällig zu sein, nur weil es eine Waffenruhe gibt. Trump hat mit seiner geplanten – oder launischen, das spielt keine Rolle – Auslöschung der Menschen im Gazastreifen und der Umwandlung des Landes in eine amerikanische Riviera-Goldgrube alle dunklen Mächte in Israel neu entfacht.

Ja, europäische Regierungen, darunter auch die britische, haben diese Idee verurteilt, was lobenswert ist. Sie zeigen also doch etwas Menschlichkeit. Das reicht nicht aus, und sie verkennen die weitreichenden Folgen nicht nur ihrer gegenwärtigen Untätigkeit, sondern auch ihrer Mitschuld am Völkermord seit dem 7. Oktober 2023.

Es ist die Zeit der optischen Täuschungen. Politiker wie der fanatische Naftali Bennett führen derzeit die Umfragen in Israel an, und ja, er könnte Netanjahu besiegen, aber er bietet den Millionen von Palästinensern unter israelischer Herrschaft keinen humaneren Ansatz, da sie immer noch als ein Problem betrachtet werden, das nur durch Zerstörung und Auslöschung gelöst werden kann. Die israelische Innenpolitik hat nichts mit der einvernehmlichen Haltung und Politik Israels gegenüber den Palästinensern zu tun.

Die etablierte westliche Presse – ganz zu schweigen von Israels treuen Verbündeten, vom Jewish Chronicle, dem Sprachrohr des fanatischen Israels im Vereinigten Königreich, bis hin zu Fox News in den USA – liefert die internationale Berichterstattung, die es Israel ermöglicht, mit diesem Diskurs und dieser Planung durchzukommen.

Die 41 Sprachen, in denen die BBC sendet, sprechen alle dieselbe Sprache: die Entmenschlichung der Palästinenser und die Straffreiheit für Israel und seine Politik.

Wir müssen weiterhin daran glauben, dass dieses schreckliche Szenario, so wie es sich derzeit abspielt, langfristig der Auftakt zu einer viel besseren Zukunft ist. Wir müssen auch daran glauben, dass dieser Auftakt auf ein Minimum verkürzt werden kann und sollte.

Ich habe keinen Zauberstab für eine so dringende Wendung der Ereignisse – aber wir sind nicht allein, also lassen Sie uns unsere Gedanken und Anstrengungen über Fraktionskämpfe und Uneinigkeit hinaus einsetzen und zusätzlich zu dem erstaunlichen Beitrag, den wir als Solidaritätsbewegung geleistet haben, einen noch besseren Weg finden, um die nächsten Phasen der Beseitigung Palästinas als Idee, als Volk und als Land zu verhindern.

Eines ist sicher: Der palästinensische Widerstand und die Widerstandsfähigkeit sind nach wie vor die besten Garantien dafür, dass diese dämonischen Pläne nicht vollständig in die Tat umgesetzt werden. Aber der Preis könnte sehr hoch sein und könnte vermieden werden.

Dies ist ein Moment, in dem wir verzweifelt auf eine palästinensische Führung und Orientierung hoffen, und die ist noch nicht da. Aber es gibt hoffnungsvolle Manifestationen der Einheit, wie unser Redakteur Ramzy Baroud kürzlich für uns beschrieben hat. Das reicht nicht aus, aber es gibt Hoffnung für die nahe Zukunft.

Es ist noch Zeit, den globalen Norden aufzuwecken – wenn nicht seine Herrscher, dann seine gewissenhafteren Politiker; wenn nicht die Mainstream-Medien, dann die alternativen. Wir haben das Recht, viel mehr vom globalen Süden zu fordern, ermutigt durch das Beispiel Kolumbiens, und zu fragen: Wo sind Malaysia und Indonesien? Wo ist Pakistan?

Hier geht es ebenso sehr um globale Gerechtigkeit wie um Palästina, und es geht auch um die Entkolonialisierung der Welt insgesamt, nicht nur Palästinas, damit die globale Einheit gemeinsam die gewaltigen Herausforderungen angehen kann, die nur gemeinsam bewältigt werden können – von der globalen Erwärmung bis hin zur weltweiten Armut und den lebenssuchenden Bewegungen von Millionen von Menschen von Nord nach Süd.

Nur so können wir Populismus, Faschismus und Rassismus besiegen, denen so viele von uns – und insbesondere die Palästinenser – bis heute zum Opfer fallen.

(The Palestine Chronicle)

– Ilan Pappé ist Professor an der Universität Exeter. Zuvor war er Dozent für Politikwissenschaft an der Universität Haifa. Er ist Autor von „Die ethnische Säuberung Palästinas“, „Der moderne Nahe Osten“, „Eine Geschichte des modernen Palästina: Ein Land, zwei Völker“ und „Zehn Mythen über Israel“. Er ist Mitherausgeber von „Unsere Vision für die Befreiung“ zusammen mit Ramzy Baroud. Pappé wird als einer der „Neuen Historiker“ Israels bezeichnet, die seit der Veröffentlichung einschlägiger britischer und israelischer Regierungsdokumente in den frühen 1980er Jahren die Geschichte der Gründung Israels im Jahr 1948 neu schreiben. Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

