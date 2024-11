https://www.commondreams.org/news/college-campus-protests-gaza



Ein Student wird am 24. April 2024 während einer Pro-Palästina-Demonstration an der University of Texas in Austin, Texas, verhaftet.

(Foto: Brandon Bell/Getty Images)

Menschenrechtsgruppen fordern Ende der gewaltsamen Niederschlagung palästinensischer Proteste auf dem Campus

Jessica Corbett

31. Oktober 2024

„Wir fordern die Schulen erneut auf, Zurückhaltung zu üben, Deeskalation zu praktizieren und die freie Meinungsäußerung und abweichende Meinungen auf dem Campus zu schützen“, sagte die Direktorin des Menschenrechtsprogramms der ACLU.

Drei führende Menschenrechtsgruppen reagierten am Donnerstag auf das harte Vorgehen von US-Universitäten und Colleges gegen pro-palästinensische Demonstrationen auf dem Campus, indem sie gemeinsam die Hochschulpräsidenten und -verwaltungen aufforderten, „das Recht auf Protest gemäß dem Ersten Verfassungszusatz und anderen internationalen Menschenrechtsgesetzen“ zu respektieren und zu schützen, und dabei auf potenziell rechtswidrige Gewaltanwendung hinwiesen.

„Universitäten sind dafür verantwortlich, sowohl die physische Sicherheit als auch die freie Meinungsäußerung auf dem Campus zu schützen“, sagte Jamil Dakwar, Direktor des ACLU-Menschenrechtsprogramms, in einer Erklärung. “Es ist zutiefst besorgniserregend zu sehen, dass Universitäten ihre Studenten unnötig Polizeigewalt aussetzen, nur weil sie friedlich ihre politische Meinung äußern. Wir fordern die Schulen erneut auf, Zurückhaltung zu üben, Deeskalation zu praktizieren und die freie Meinungsäußerung und abweichende Meinungen auf dem Campus zu schützen.“

In dem offenen Brief schrieben die ACLU, Amnesty International und Human Rights Watch (HRW), dass „wir Behauptungen über hartes und übermäßiges Vorgehen einiger Universitäts- und Hochschulverwalter und der Polizei nach Campus-Protesten zur Unterstützung der Rechte der Palästinenser untersuchen. In vielen Fällen wurde auf friedliche Proteste mit Gewalt durch die Campus-Polizei oder die von Universitätsbeamten herbeigerufenen örtlichen Strafverfolgungsbehörden reagiert.“

„Universitäten haben die Verantwortung, die akademische Freiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie friedliche Proteste zu schützen, und wir werden darauf achten, dass sie dies auch tun.“

Israel steht wegen seines anhaltenden Angriffs auf den Gazastreifen vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes vor Gericht. Der Angriff wurde nach dem von der Hamas geführten Angriff vom 7. Oktober 2023 gestartet. Da der US-Kongress und die Biden-Regierung die israelische Kampagne mit Waffenlieferungen in Milliardenhöhe und durch die Blockade von Waffenstillstandsresolutionen der Vereinten Nationen unterstützt haben, haben sich Studenten und Professoren an Universitäten in den gesamten Vereinigten Staaten versammelt, um ihre Regierung und Bildungseinrichtungen aufzufordern, sich aus dem Krieg zurückzuziehen.

Während es im vergangenen Jahr bereits Studentendemonstrationen gab, eskalierten diese im vergangenen Frühjahr, als Demonstranten von der Columbia University in New York City bis zur University of Texas in Austin mit Polizeigewalt konfrontiert wurden. In der Zwischenzeit verleumdeten Biden und die Bundesgesetzgeber beider großer Parteien alle Proteste als antisemitisch, obwohl jüdische Studenten die Veranstaltungen oft angeführt haben. Nachdem die New York University in diesem Frühjahr hart gegen Aktionen gegen Völkermord vorgegangen war, begann sie das laufende akademische Jahr im August sogar mit einer neuen Richtlinie, die Antizionismus mit Antisemitismus gleichsetzt.

Die Bürgerrechtsgruppen schrieben: „Wir haben ernsthafte Bedenken hinsichtlich der gewalttätigen Folgen, wenn Universitätsbeamte die Polizei einschalten, um Proteste zu unterdrücken, und hinsichtlich der Auswirkungen auf die Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Nachrichtenberichten zufolge wurden protestierende Studenten oft von Polizisten in voller Schutzausrüstung empfangen, die physische Gewalt anwendeten, darunter Schlagstöcke, kinetische Aufprallgeschosse wie Gummigeschosse und schaumstoffbeschichtete Geschosse sowie chemische Reizstoffe wie Pfefferspray und in mindestens drei Fällen Tränengas.“

„Die Medien berichteten über Zeugenaussagen zu Verletzungen wie blutenden Stichwunden, Kopfverletzungen, abgebrochenen Zähnen und vermuteten Knochenbrüchen, insbesondere an der University of California Los Angeles, der Columbia University und dem City College of New York, um nur einige zu nennen“, betonte die Koalition.

Die Gruppen stellten fest, dass „die Kritik an der Herbeirufung von Polizeikräften zur Auflösung von Protesten weit verbreitet ist, unter anderem von der Interamerikanischen Menschenrechtskommission und dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte sowie einer Reihe von UN-Menschenrechtsexperten, darunter der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Bildung.“

„Obwohl private Universitäten nicht die gleichen Verpflichtungen haben wie staatliche Universitäten, sind alle Universitäten dafür verantwortlich, die Menschenrechte zu respektieren“, erklärten sie. „Obwohl sie nicht an den ersten Zusatzartikel gebunden sind, sind private Universitäten an ihre politischen Verpflichtungen zur Meinungsfreiheit und akademischen Freiheit gebunden.“

Tanya Greene, Direktorin des US-Programms bei HRW, betonte, dass „Universitäten, anstatt auf Polizeieinsätze zurückzugreifen, die sowohl die Redefreiheit einschränken als auch das Verletzungsrisiko erhöhen, mehr tun müssen, um die Redefreiheit der Studenten vor Gewalt und Einschüchterung zu schützen, und aktiv dafür sorgen müssen, dass die friedliche Meinungsäußerung der Studenten ungestört bleibt.“

Justin Mazzola, Forscher bei Amnesty International USA, sagte, dass „die Informationen, die wir über den exzessiven Einsatz von Gewalt gegen protestierende Studenten gesammelt haben, äußerst besorgniserregend sind und wir noch am Anfang unserer Untersuchung stehen.“

„Angesichts der anhaltenden Angriffe des israelischen Militärs auf Gaza und der Gefahr einer Komplizenschaft der USA durch die Lieferung von Waffen werden die Proteste auf dem Campus für ein Ende der Gewalt und Zerstörung weitergehen“, fügte Mazzola hinzu. “Die Universitäten haben die Verantwortung, die akademische Freiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie das Recht auf friedlichen Protest zu schützen, und wir werden darauf achten, dass sie dies auch tun.“

Der Brief und die Bemerkungen der Menschenrechtsgruppen erfolgten, nachdem ein Bundesrichter in Austin am Montag festgestellt hatte, dass propalästinensische Studentengruppen die Präsidenten und Vorstandsmitglieder mehrerer texanischer Universitäten wegen angeblicher Diskriminierung und Verstößen gegen den Ersten Verfassungszusatz verklagen können.

Die Entscheidung des Richters ist „ein großer Sieg für die Demonstranten gegen Völkermord im ganzen Land“, sagte der Council for Islamic American Relations (CAIR), der die Kläger in Texas vertritt.

„Das Gerichtsurteil bestätigt, was wir bereits wussten“, sagte Gadeir Abbas, stellvertretender Leiter der Rechtsabteilung bei CAIR. “Die Regierung kann keine Sonderregeln aufstellen, die Israel vor Kritik schützen, und die Behauptung, diese Regeln hätten etwas mit Antisemitismus zu tun, bewahrt sie nicht vor einer verfassungsrechtlichen Prüfung.“

