„Zu viele Beweise“ für Völkermord

Von Caitlin Johnstone

01. November 2024

Das südafrikanische Anwaltsteam hat im Rahmen seines laufenden Völkermordverfahrens gegen den Staat Israel Hunderte von Dokumenten mit dem, was es als „unwiderlegbare Beweise“ bezeichnet, eingereicht. Der südafrikanische Vertreter in Den Haag sagte gegenüber Al Jazeera: „Das Problem, das wir haben, ist, dass wir zu viele Beweise haben.“

Die israelische Zeitung Haaretz berichtet, dass Soldaten der israelischen Armee (IDF) die Rückkehr von Palästinensern, die sie im Rahmen des sogenannten „Generalplans“ aus dem nördlichen Gazastreifen vertrieben haben, aktiv blockieren – eine Landnahme palästinensischen Territoriums durch ethnische Säuberung mit Gewalt.

Haaretz hat das Vorgehen Israels weitaus kritischer beurteilt als westliche Medien. Vor kurzem veröffentlichte die Zeitung einen Leitartikel mit dem Titel „Wenn es nach ethnischer Säuberung aussieht, ist es wahrscheinlich eine“. Der Herausgeber von Haaretz, Amos Schocken, setzt sich nun öffentlich für internationale Sanktionen gegen die israelische Regierung ein, wegen ihrer Verstöße gegen die Apartheid und ihrer Ablehnung eines palästinensischen Staates, was eine empörte Reaktion des Netanjahu-Regimes hervorrief.

Letzte Woche fand eine zweitägige Kundgebung mit dem Titel „Vorbereitung der Umsiedlungskonferenz für Gaza“ statt, an der mehrere israelische Regierungsbeamte teilnahmen. Es handelte sich dabei genau um das, wonach es klingt: hochrangige Israelis versammelten sich, um die Agenda zur Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen und zur Ersetzung ihres Territoriums durch jüdische Siedlungen zu besprechen.

Die humanitäre Hilfe in Gaza ist Berichten zufolge auf den niedrigsten Stand seit Beginn des völkermörderischen Angriffs Israels gesunken. Vom 1. bis 22. Oktober gelangten nur wenige hundert Lkw-Ladungen in die Enklave, und in den Norden gelangte nichts. Der Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten warnte kürzlich, dass „die gesamte Bevölkerung im Norden von Gaza vom Tod bedroht ist“. Diese Warnung wurde kurz vor der Abstimmung der israelischen Knesset über die Einstellung der UNRWA-Hilfe in allen von ihr kontrollierten Gebieten ausgesprochen.

Laut einem neuen Bericht der Washington Post wurde das US-Außenministerium mit Hunderten von Berichten über den Einsatz von Waffen aus US-amerikanischer Produktion überschwemmt, die dazu verwendet wurden, Zivilisten in Gaza unnötig zu töten und zu verletzen. Das Ministerium hat jedoch unter Verstoß gegen seine eigenen Regeln in keinem einzigen Fall Maßnahmen ergriffen. Laut einer Quelle der Washington Post sind die Untersuchungen dieser Berichte in der Regel in der „Verifizierungsphase“ ins Stocken geraten, in der die israelische Regierung um ihre Version der Geschichte gebeten wird.

Berichten zufolge haben israelische Streitkräfte am Dienstag bei einem einzigen Massaker 109 Palästinenser getötet – darunter Dutzende Kinder –, als Israel ein Wohnhaus in die Luft sprengte, in dem Hunderte Zivilisten schliefen.

Die israelische Armee tötete am vergangenen Sonntag fünf Journalisten an einem einzigen Tag, wodurch sich die Gesamtzahl der bei Israels völkermörderischem Angriff ermordeten Journalisten auf mindestens 180 erhöht. Dies geschah kurz nachdem Israel eine Todesliste von sechs Al-Jazeera-Journalisten veröffentlicht hatte, die angeblich geheime Hamas-Kämpfer seien, obwohl sich unter den fünf Getöteten kein Al-Jazeera-Reporter befand.

Und das ist nur in Gaza. Israel hat bereits etwa 164 Mitarbeiter des Gesundheitswesens bei seinem andauernden Angriff auf den Libanon getötet, wo die Regierung Netanjahu die Waffenstillstandsverhandlungen sabotiert, indem sie lächerliche, nicht erfüllbare Forderungen stellt, wie z. B. dass israelische Flugzeuge den libanesischen Luftraum betreten dürfen und dass israelische Streitkräfte das Waffenstillstandsabkommen mit Militäreinsätzen im Südlibanon nach eigenem Ermessen überwachen dürfen.

Jeden Tag gibt es mehr und mehr hässliche Nachrichten aus dem Nahen Osten, die von Israel und seinen mächtigen westlichen Unterstützern begangen werden, die diese Missbräuche ermöglichen. Es wird immer schwieriger, den Überblick zu behalten. Es gibt wirklich „zu viele Beweise“, um damit Schritt zu halten.

