Merz macht mobil. Gefahr im Verzug!

Von Jürgen Scherer

13. November 2024

So ändern sich die Zeiten. Früher hieß eine eingängige Werbung für einen Schokoriegel: Mars macht mobil. Bei Arbeit, Spaß und Spiel!

In Zeiten, in denen Jugendliche, die noch nicht volljährig sind für zukünftige „Kriegsspiele“ rekrutiert werden können, wenn ihre Eltern dabei mitmachen, in Zeiten, in denen die „Militarismusagentur Bundeswehr“ auf Plakatwänden Jugendliche mit Slogans bewirbt wie „Das Gefühl, wenn eine ganze ARMEE hinter Dir steht. Weil Du es kannst“ oder „Du bringst Panzer zum Fliegen. Weil Du es kannst“ oder „Mit Hightech Haltung zeigen. Weil Du es kannst “ oder oder oder, in solchen Zeiten ändern sich auch Slogans, zumindest passt deren Verballhornung gut auf den Kanzler in spe Friedrich Merz. Ich schlage vor: „Merz macht mobil. Beim Kriegen und so ‚Spiel‘.“

Denn eines sollte doch jeder und jedem klar sein: Auch wenn die geplatzte „Ampel“ vor Kriegsertüchtigungsumsetzung kaum noch laufen konnte, wenn Herr Merz ans Ruder kommt oder sollte es besser heißen: ans Steuer der Taurus-Drohnen, werden die Kriegsertüchtigungspuppen noch ein paar Umdrehungen mehr aufs jeweilige Kriegszielparkett legen als im Augenblick.

Es kann einem das Grausen kommen, dass ein Mensch, der sich jahrelang vor Mutti Merkel in den Bunkern des Sauerlandes versteckt hat, nun, quasi als „Untoter“, wieder kehrt, wie ein Kabarettist letztens so treffend bemerkte, dass also dieses Wesen sich anschickt den nächsten Bundeskanzle darzustellen.

Und dies mit einem „Zeitenwende hoch drei Programm“, das einen an seiner politischen Zurechnungsfähigkeit schon jetzt zweifeln lässt. Wie anders soll man es beurteilen, wenn er schon dieser Tage seine Eskalationsvorhaben im Rahmen der Ukraineunterstützung mit folgenden Ankündigungen auf den Punkt bringt: Auf jeden Fall Drohnen bereitstellen für Zerstörungen im russischen Hinterland (Zu Erklärung: Während seiner Zeit beim Bund wurde er als Artillerist ausgebildet) Und wenn der Russe dann nicht klein beigibt, ihm ein Ultimatum stellen und bei nicht Einhalten desselben ihm eben mit entsprechenden Konsequenzen drohen.

Welcher Teufel reitet diesen „Untoten“? Hat er noch nie etwas von Diplomatie und Verhandeln und Kompromissen gehört? Oder hat ihm seine jahrelange Tätigkeit beim Kapitalriesen Black Rock dafür völlig das Gehirn vernebelt? Nur noch Sieg oder Niederlage! Hat er im Geschichtsunterricht nicht richtig aufgepasst und weiß deshalb nicht, dass mit der SU Krieg zu beginnen, ein Schuss war, der für Deutschland nach hinten los ging und auch noch zum Tod von mehr als 20.000000 Menschen durch deutsche Soldaten in der damaligen SU geführt hat, eine ungeheure historische Hypothek, aber auch eine Warnung? Hat er vergessen, dass sein ehemaliger Ziehvater Helmut Kohl es war, der das Glück hatte mit Gorbatschow den Weg zur deutschen Einheit zu gehen, mit der Kunst der Geduld und der Diplomatie? Hat er vergessen, dass Kohl und seine CDU es waren, die die Friedensdividende der Ära Brandt eingefahren haben, auf dem Zug der Verständigung und der guten Nachbarschaft?

Hat er dies alles vergessen, ob seiner kriegerischen Schwadroniererei? Oder trägt er gar noch ein Revanchepäckchen seines Großvaters im Tornister, der seinerzeit bei der SA war und auch der NSDAP beigetreten war, und zwar 1938, im Jahr des großen Judenpogroms im damaligen Deutschland?

Fragen, die sich einem stellen können, wenn man Herrn Merz‘ Ambitionen vor Augen hat. Wer aber heutzutage selbstmörderische Ultimaten an Russland stellen will, mit welchen Konsequenzen überhaupt bei Nichteinhaltung(?), wer derart hasardeurisch auf Kriegskurs marschieren will, darf nicht Bundeskanzler unserer Republik werden. Einen Dritten Weltkrieg braucht niemand, außer denen, die daran verdienen wollen!

Möge Herr Merz mobil machen. Aber bitte ohne uns. Einen obersten Kriegstreiber sollten wir nicht auch noch dazu legitimieren, in unserem Namen Politik zu machen.

Genügend Mars kaufen, Herr Merz, und zurück in den Bunker!