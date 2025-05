https://www.wsws.org/en/articles/2025/05/28/23dc-m28.html



Merz-Regierung auf Kriegskurs

Peter Schwarz

27. Mai 2025

Friedrich Merz, der Kandidat der konservativen Christlich-Demokratischen Union (CDU), gestikuliert während einer Rede vor Anhängern im Parteizentrum in Berlin, Deutschland, am Sonntag, 23. Februar 2025, nach den Bundestagswahlen. [AP Photo/Markus Schreiber]

Die neue deutsche Regierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) ist erst seit drei Wochen im Amt, aber es ist bereits klar, dass die Eskalation des Krieges mit Russland und der militärische Aufbau im Mittelpunkt ihrer Politik stehen und alle anderen Bereiche überschatten werden. Während Merz von Kriegsgipfel zu Kriegsgipfel reist, bereitet Klingbeil, der auch Finanzminister ist, einen Sparhaushalt vor, der die enormen Kosten des Militarismus auf die Arbeiterklasse abwälzen wird.

Merz‘ Vorgänger Olaf Scholz (SPD) hatte bereits vor drei Jahren eine „neue Ära“ in der Militärpolitik angekündigt, einen „Sonderfonds“ von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr bereitgestellt und den Ukraine-Krieg mit 13 Milliarden Euro Militärhilfe angeheizt. Jetzt wirft Merz auch die letzten Vorsichtsmaßnahmen über Bord, die einer ungebremsten Eskalation des Krieges mit Russland noch im Wege standen.

In einem Interview mit dem WDR am Montag verkündete der Kanzler: „Es gibt keine Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die an die Ukraine geliefert wurden … Die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie beispielsweise militärische Stellungen in Russland angreift.“

Da Deutschland bisher keine Waffen mit einer Reichweite von mehr als 84 Kilometern geliefert hatte, wurde diese Aussage als Eingeständnis gewertet, dass Berlin nun auch die umstrittenen Taurus-Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 Kilometern an die Ukraine liefert. Während Bundeskanzler Scholz dies noch abgelehnt hatte, betrachtet Moskau den Einsatz der hochkomplexen Waffe, für deren Bedienung deutsches Personal erforderlich ist, als deutsche Beteiligung am Krieg und droht mit Vergeltungsschlägen, die auch deutsche Ziele treffen könnten.

Merz hatte sich bereits im Wahlkampf für die Lieferung von Taurus ausgesprochen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger gibt seine Regierung nicht mehr bekannt, welche Waffen sie nach Kiew liefert. Sie begründet dies mit der sogenannten „strategischen Ambiguität“: Moskau solle nicht wissen, was die NATO plane. Tatsächlich dient die Geheimhaltung der Täuschung der Öffentlichkeit. Andererseits wäre es für die russischen Geheimdienste nicht schwer, herauszufinden, welche Waffen Deutschland liefert.

Mit der Eskalation des Krieges gegen die Atommacht Russland geht die Merz-Regierung ein enormes Risiko ein. Eine Ausweitung des Krieges droht ganz Europa in eine Ödnis zu verwandeln. Trotzdem erhebt sich in der offiziellen Politik und den etablierten Medien keine einzige ernsthafte Stimme dagegen.

Die Grünen, die zweitgrößte Oppositionspartei im Bundestag, begrüßten Merz‘ Ankündigung begeistert. Sie sei „logisch und überfällig“, lobte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Agnieszka Brugger. Sie forderte, die Taurus-Waffen auch Kiew zur Verfügung zu stellen. „Wladimir Putin bombardiert derzeit mit neuer Grausamkeit alle Friedensbemühungen und Dialogangebote in Grund und Boden. Es wäre ein Fehler, dies hinzunehmen, ohne etwas zu tun.“

Die SPD versuchte, die Sache herunterzuspielen. Es gebe „keine neue Vereinbarung, die über das hinausgeht, was die vorherige Regierung getan hat“, behauptete Parteichef Klingbeil wider besseres Wissen.

Und die Linke unterstützte wie üblich die Kriegspropaganda der Regierung, um dann warnend mit dem Finger zu wedeln. „Die Bombardierung ukrainischer Städte und Infrastruktur sowie die fortgesetzten Angriffe auf Zivilisten müssen von Russland eingestellt werden“, schrieb Fraktionschef Sören Pellmann und appellierte an die Machthaber, zu Friedensbereitschaft bereit zu sein. „Frieden kann nicht bombardiert werden“, erklärte er. Ein Ende des Krieges und ein gerechter Frieden könnten nur „mit einer international koordinierten Friedensinitiative“ erreicht werden.

Das ist nur ein frommer Wunsch, der nur dazu dient, die breite Opposition gegen Aufrüstung und Krieg einzulullen. Die Herrschenden in Berlin, Paris, London und Washington wollen keinen Frieden, sondern die Kontrolle über die rohstoffreiche Ukraine und die Unterwerfung Russlands mit seinen riesigen Naturressourcen.

Bei einem Besuch in Finnland am Dienstag betonte Merz, dass er mit einer langen Dauer des Krieges rechne. „Kriege enden in der Regel durch die wirtschaftliche oder militärische Erschöpfung einer oder beider Seiten, und davon sind wir in diesem Krieg offensichtlich noch weit entfernt“, sagte er.

Die deutsche Regierung reagiert auf den wachsenden Konflikt mit Washington unter Trump mit einer Rückkehr zur Großmachtpolitik und zum Militarismus, die bereits in zwei Weltkriegen in eine Katastrophe geführt haben. Sie versucht, die dominierende Militärmacht in Europa zu werden und ihren Einfluss auf Osteuropa und Russland auszuweiten.

Bereits im März hob der Bundestag alle Beschränkungen für Verteidigungsausgaben auf und stellte eine Billion Euro für Rüstung und Krieg zur Verfügung. In seiner ersten Regierungserklärung verkündete Merz das Ziel, die Bundeswehr zur „stärksten konventionellen Armee Europas“ zu machen.

Unmittelbar nach seiner Vereidigung reiste der Kanzler in Begleitung des französischen Präsidenten und der Regierungschefs Großbritanniens und Polens nach Kiew, um Präsident Selenskyj zu unterstützen – auch gegen die Bemühungen von Präsident Trump, eine Einigung mit seinem russischen Amtskollegen Putin zu erzielen. Am Mittwoch trifft Merz in Berlin mit Selenskyj zusammen, um die nächsten Schritte im Krieg gegen Russland zu besprechen.

Die europäischen Mächte tun sich derzeit schwer, den Krieg in der Ukraine ohne US-Unterstützung fortzusetzen, und versuchen, den zwischen Putin und Selenskyj schwankenden amerikanischen Präsidenten auf ihre Seite zu ziehen. Alle Planungs- und Strategiepapiere gehen jedoch davon aus, dass Europa spätestens in fünf Jahren militärisch unabhängig von den USA handeln muss – und zwar nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Afrika, im Nahen Osten und in anderen Regionen der Welt.

Wie schon Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts bilden sich wieder imperialistische Machtblöcke, die sich auf den Schlachtfeldern der Welt gegenüberstehen. Auch wenn der Konflikt mit Trump die europäischen Mächte derzeit zusammenschweißt, werden die massiven Aufrüstungen in allen Ländern unweigerlich dazu führen, dass die alten Konflikte um die Vorherrschaft in Europa wieder aufflammen.

In einer Studie hat das Londoner International Institute for Strategic Studies (IISS) analysiert, was es Europa kosten würde, sich im Falle eines US-Rückzugs aus der NATO für einen Krieg gegen Russland zu rüsten. Es schätzt die zusätzlichen Kosten auf eine Billion Dollar. Allein für die Anschaffung neuer militärischer Ausrüstung wären 226 bis 344 Milliarden Dollar erforderlich. Unter anderem müssten 400 neue Kampfflugzeuge, 15 U-Boot-Abwehrflugzeuge, 500 Hubschrauber, zwei Flugzeugträger, 20 Zerstörer, 6 Fregatten, 10 atomgetriebene U-Boote, 600 Kampfpanzer und 800 gepanzerte Mannschaftstransporter angeschafft werden. Hinzu kommen Raketen, Drohnen und Aufklärungssysteme.

Die europäischen Armeen sind bestrebt, solche Pläne zu verwirklichen. Am 19. Mai erließ der oberste deutsche Militärchef, Generalinspekteur Carsten Breuer, eine „Weisung zur Erhöhung der Einsatz- und Verteidigungsbereitschaft“, in der die Prioritäten für die Aufrüstung festgelegt sind, um bis 2029 die „Herstellung einer umfassenden Einsatzbereitschaft der Streitkräfte“ zu erreichen.

Dazu gehören die vollständige Ausrüstung und Digitalisierung aller Truppenverbände einschließlich der Reserve und der inneren Sicherheit, die Stärkung der Luftabwehr gegen Raketen und Drohnenschwärme, die Aufstockung der Munitionsvorräte, die Beschaffung von KI-optimierten Drohnen und Munition, der Ausbau der Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung, die Stärkung kampffähiger Großverbände, den Ausbau moderner Luftangriffsfähigkeiten einschließlich der nuklearen Teilhabe, den Ausbau zukunftsfähiger Seekriegsführungsfähigkeiten sowie der Offensiv- und Defensivfähigkeiten im Cyberspace, die Entwicklung einer verteidigungsfähigen Weltraumarchitektur einschließlich Offensiv-/Defensivfähigkeiten, die Sicherstellung der Wachstumsfähigkeit (d. h. die Wiedereinführung der Wehrpflicht) und den Ausbau verteidigungskritischer Infrastruktur.

Unter der Führung der ehemaligen deutschen Verteidigungsministerin und jetzigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) hat die Europäische Union das 150 Milliarden Euro schwere Rüstungsprogramm SAFE (Security Action for Europe) verabschiedet. Dieses sieht langfristige Kredite für gemeinsame Rüstungsprojekte der Mitgliedstaaten vor.

Das Programm dient als Hebel, um die europäische Rüstungsindustrie zu stärken und zu konsolidieren und die Abhängigkeit von den USA zu verringern. Die subventionierten Waffen müssen überwiegend innerhalb der EU hergestellt werden und miteinander kompatibel sein. Zugang zu den Krediten haben nur EU-Mitglieder und die Ukraine sowie Länder, die eine Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft mit der EU vereinbart haben und mit mindestens einem EU-Mitgliedstaat zusammenarbeiten. Letzteres gilt vor allem für Großbritannien.

Die Ukraine wurde auch aufgenommen, weil sie eine kostengünstige Rüstungsindustrie aufgebaut hat, deren Produkte sofort auf dem Schlachtfeld getestet werden können.

Dieses Programm der massiven Aufrüstung und Kriegführung ist nur mit dem vergleichbar, was dem Ersten und Zweiten Weltkrieg vorausging. Wenn es nicht durch das Eingreifen der Arbeiterklasse gestoppt wird, wird es zu einer nuklearen Katastrophe führen. Die Arbeiterklasse wird mit der Hauptlast der Aufrüstung belastet und steht daher in unversöhnlichem Konflikt mit der herrschenden Klasse.

Sie braucht jedoch eine unabhängige politische Perspektive, die internationale Einheit mit dem Kampf für eine sozialistische Gesellschaft verbindet, in der die Bedürfnisse der Menschen und nicht die Profitinteressen der Superreichen entscheidend sind. Dafür stehen die Sozialistische Gleichheitspartei und das Internationale Komitee der Vierten Internationale.

