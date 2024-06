https://www.middleeasteye.net/opinion/okinawa-palestine-how-us-military-machine-connects-occupied-territories



Beobachter beobachten den Flug einer F-15 Strike Eagle, des einzigen mit JDAM- und GBU-39-Munition ausgerüsteten Kampfjets, auf dem Stützpunkt Kadena der US-Luftwaffe in der Präfektur Okinawa im Süden Japans am 14. Dezember 2022 (Kyodo via Reuters)

Von Okinawa nach Palästina: Wie die US-Militärmaschine besetzte Gebiete miteinander verbindet

Von Adam Miyashiro und

, Nozomi Nakaganeku-Saito

15. Juni 2024

Die gemeinsame Erfahrung von siedler-kolonialer Enteignung und westlicher militärischer Aggression hilft zu erklären, warum sich die Okinawaner in den Palästinensern sehen

Allein in den letzten zwei Wochen hat Israel drei Massaker im Gazastreifen verübt, die die Welt schockierten und eine breite Verurteilung auslösten.

In den sozialen Medien tauchten Szenen auf, die der Leiter der Unrwa als „Hölle auf Erden“ und Ärzte ohne Grenzen als „apokalyptisch“ bezeichneten.

Ein wütendes Inferno, das ein Lager für vertriebene Palästinenser verschlingt, ein kopfloses Kind, abgetrennte Gliedmaßen und zahlreiche verstümmelte und verbrannte Körper waren zu sehen, untermalt von Explosionen und den durchdringenden Schreien verängstigter Frauen und Kinder.

Selbst diejenigen, die das tägliche Horrorspektakel im Gazastreifen in den letzten acht Monaten genau verfolgt haben – die massenhaften zivilen Opfer und die totale Zerstörung der Infrastruktur – konnten sich nicht vorstellen, wie grausam der Abwurf einer 110 kg schweren Bombe auf Plastikzelte sein kann.

Für US-Beamte hat das Massaker in den Zelten von Rafah am 26. Mai, bei dem 45 Menschen getötet und mehr als 200 weitere verletzt wurden, die „rote Linie“ von Präsident Joe Biden für einen Stopp der Waffenlieferungen nicht überschritten.

Ohne Rechenschaft abzulegen, hat Israel seinen völkermörderischen Feldzug im Gazastreifen unvermindert fortgesetzt – als Teil eines Siedlerkolonialprojekts zur Eliminierung der einheimischen Palästinenser, das vor sieben Jahrzehnten begann.

In der folgenden Woche, am 6. Juni, wurden bei einem israelischen Luftangriff auf die Schule von al-Sardi Unrwa etwa 40 vertriebene palästinensische Zivilisten, darunter auch Kinder, getötet. Zwei Tage später, am 8. Juni, wurde das Lager Nuseirat auf dem Land- und Luftweg brutal angegriffen, wobei 274 Palästinenser getötet wurden.

Die erschütternden Angriffe haben die Rolle der von den USA gelieferten Waffen und Munition in einem Krieg deutlich gemacht, in dem seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 37.296 Palästinenser getötet und mehr als 85.000 verletzt wurden.

In der Tat sind US-Waffenlieferungen der Schlüssel zu Israels völkermörderischer Gewalt – und sie offenbaren das weitverzweigte Netzwerk der US-Militärkriegsmaschinerie, das die koloniale und militaristische Gewalt der Siedler in zwei besetzten Ländern, Okinawa und Palästina, miteinander verbindet.

Gemeinsame Waffensysteme

Alle drei jüngsten Angriffe auf palästinensische Zivilisten im Gazastreifen wurden mit in den USA hergestellten Waffen durchgeführt.

Sowohl Waffenexperten als auch die aufgenommenen Bilder zeigen, dass es sich bei den in Rafah und in der UN-Schule verwendeten Sprengsätzen um in den USA hergestellte GBU-39-Bomben mit kleinem Durchmesser (SDB) handelt. Bei der GBU-39 handelt es sich um eine 110 kg schwere gelenkte Luft-Boden-Munition, die seit 2005 vom Rüstungsunternehmen Boeing hergestellt wird.

Seit dem 7. Oktober haben die USA und Israel an verschiedenen Vereinbarungen gearbeitet, um den Austausch von Waffen und Flugzeugen, die diese tragen können, zu regeln

Nach Angaben der US-Luftwaffe ist die F-15E Strike Eagle das einzige Flugzeug, das mit dem SDB-Waffensystem ausgestattet ist. Zu den zukünftigen Plattformen, die für SDBs vorgesehen sind, gehören die F-16 Fighting Falcon, F-117, B-1 Lancer, B-2 Spirit, F-22 Raptor und die F-35 Lightning II.

Der SDB ist eine von mehreren Waffen, die im Rahmen des 2021 gestarteten Programms Golden Horde des Air Force Research Laboratory (AFRL) eingesetzt werden.

Das Programm soll die Fähigkeiten von vernetzten, kollaborativen und autonomen Waffen (NCA) verbessern und verwendet zwei Waffensysteme: den kollaborativen luftgestützten Miniaturköder (Collaborative Miniature Air-Launched Decoy, CMALD) und die kollaborative Bombe mit kleinem Durchmesser I (Collaborative Small Diameter Bomb I, CDSB-I), wobei letztere eine modifizierte Version der GBU-39 SDB ist.

Seit dem 7. Oktober haben die USA und Israel an verschiedenen Vereinbarungen gearbeitet, um den Austausch von Waffen wie der SDB und den entsprechenden Flugzeugsystemen zu regeln.

Im Januar unterzeichneten die beiden Länder ein umfangreiches Rüstungsabkommen, das die Lieferung von F-35- und F-15-Kampfflugzeugen vorsieht, die beide für das SDB-Waffensystem ausgerüstet oder vorgesehen sind. Im April bewilligte der US-Kongress weitere 26 Milliarden Dollar an Hilfe für Israel, darunter 5 Milliarden Dollar für die Stärkung der Luftabwehr und die Bündelung von Waffenlieferungen.

Arsenal der Demokratie

Eine Waffe, die seit der israelischen Kriegserklärung an den Gazastreifen häufig erwähnt wurde, ist die Joint Direct Attack Munition, kurz JDAM.

Die von Boeing hergestellte JDAM wurde 1993 nach dem Golfkrieg entwickelt und verwendet GPS-Ortungsgeräte, um die Auswirkungen von Staubwolken in Zielsystemen auszugleichen. Es kann ungelenkte „dumb bombs“ in gelenkte „smart bombs“ umwandeln, was bedeutet, dass die Bomben ferngesteuert und navigiert werden können.

Das israelische Militär setzt sie seit Oktober im Gazastreifen ein und hat dabei Hunderte von Palästinensern in dicht besiedelten Gebieten getötet.

Das US-Militär setzte JDAM erstmals in einer Flottenstaffel ab, die von der USS Kitty Hawk in Yokosuka (Japan) startete und am 22. August 1999 nach Okinawa, der fünftgrößten Insel Japans, verlegt wurde.

Seit seinem Einsatz wurde er in allen US-Kriegen im Ausland eingesetzt, darunter im Irak, in Afghanistan, Syrien und im Jemen, und soll 2023 an die Ukraine zum Einsatz gegen Russland verkauft werden.

Im vergangenen Oktober hat Israel in zwei Fällen gezielt JDAM-Bomben auf die Zivilbevölkerung und Wohnhäuser im Zentrum von Deir al-Balah im Gazastreifen abgeworfen.

Nach israelischen Luftangriffen am 10. Oktober und am 22. Oktober, bei denen zahlreiche Zivilisten ums Leben kamen, wurden Fragmente von JDAM-Bomben gefunden.

Jüngste Proteste gegen Israels Krieg in Gaza auf US-College-Campus veranlassten die Regierung Biden, die Entsendung von JDAM-Einheiten nach Israel zu verschieben, obwohl die US-Regierung die israelischen Militärangriffe weiterhin unterstützt.

Am 7. Mai forderte die republikanische Kongressabgeordnete Ann Wagner aus Missouri Außenminister Anthony Blinken auf, die Lieferung von JDAMs zu beschleunigen, da diese in ihrem Bezirk St. Louis hergestellt werden.

Während Blinkens Anhörung vor dem Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses am 22. Mai bekräftigte Wagner ihre Forderung, dass die Regierung Biden 6.500 JDAMs nach Israel schicken solle. Wenn die Waffenverkäufe an Israel gestoppt würden, so betonte sie, wäre der Lebensunterhalt ihrer Wähler und deren Fähigkeit, Kindergärten, Autos oder Hypotheken zu bezahlen, gefährdet. Wagner erklärte weiter, die US-Waffenindustrie sei das „Arsenal der Demokratie“.

Versorgung mit tödlichen Waffen

Die USA nutzen ihr riesiges Netz von Militärstützpunkten auf der ganzen Welt, um ihre Waffen und Flugzeuge zu lagern, unter anderem auf dem Luftwaffenstützpunkt Kadena in Okinawa, Japan.

Im April 2023 entsandten die USA eine Staffel der F-35 Lighting II-Kampfjets von Lockheed Martin, um die F-15 von Boeing zu ersetzen, die nach und nach ausgemustert werden. Die neuen Jets trafen zunächst in Kadena, dem größten US-Stützpunkt in Asien, ein.

Dieses Netz von US-Militärstützpunkten ist eine Möglichkeit, mit der Japan Artikel 9 oder die „Pazifismusklausel“ seiner Verfassung aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg umgangen hat.

Die japanische Verfassung, die von den USA nach der japanischen Kapitulation verfasst wurde, enthält eine derzeit diskutierte Pazifismusklausel, die ausdrücklich den Verkauf oder die Weitergabe von Waffen an Staaten verbietet, die aktiv Krieg führen, wie z. B. Israel. Außerdem verbietet sie den Einsatz des japanischen Militärs in aktiven Kampfgebieten.

Im Jahr 2014 überarbeitete der damalige Premierminister Shinzo Abe die japanische Rüstungspolitik, um den Verkauf von einzelnen Waffenkomponenten, Verteidigungstechnologie und Ausrüstung anstelle von komplett montierten Produkten zu ermöglichen.



Durch eine Reihe politischer Manöver des derzeitigen Premierministers Fumio Kishida im Dezember 2023 wurden die Möglichkeiten Japans, Waffen zu exportieren, jedoch weiter ausgebaut, so dass nun auch fertige Waffen wie die in Japan hergestellten und in Ländern wie Israel und der Ukraine eingesetzten Boden-Luft-Lenkwaffen Patriot geliefert werden können.

Durch seine Lizenzvereinbarungen mit acht Ländern, darunter die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, Schweden und Norwegen, hat Japan dazu beigetragen, die globale Kriegsmaschinerie zu stärken. Japan kann nun die US-Waffenbestände aufstocken, die wiederum Israels Bestand an Kampfflugzeugen und Raketen versorgen.

Trotz des zunehmenden Drucks der Bevölkerung hat die japanische Regierung ihr eigenes Waffenarsenal weiter aufgerüstet und vergrößert.

Nach dem Vorbild der Ukraine kauften die japanischen Selbstverteidigungskräfte (JSDF) im Jahr 2022 Angriffsdrohnen aus israelischer und US-amerikanischer Produktion, um sie in Okinawa zu stationieren, die in der tatsächlichen Kriegsführung gegen eine mögliche chinesische Bedrohung eingesetzt werden könnten.

Erst in dieser Woche haben Japan und die USA ihre ersten Gespräche geführt, um einen neuen Rahmen für die Vertiefung ihrer Zusammenarbeit zwischen der Verteidigungsindustrie und den USA bei der Aufstockung ihrer Panzerabwehrwaffenbestände zu schaffen.

Dies geschah, nachdem die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS-Bewegung) in Japan, die angesichts des israelischen Völkermords im Gazastreifen an Stärke gewonnen hat, japanische Unternehmen gezwungen hatte, ihre Beziehungen und ihre „strategische Partnerschaft“ mit dem israelischen Rüstungsunternehmen Elbit Systems zu beenden.

Trotz des zunehmenden Drucks der Bevölkerung hat die japanische Regierung jedoch weiter militarisiert und ihr eigenes Waffenarsenal aufgestockt, während sie die Rolle einer US-Marionette im Dienste ihrer imperialistischen Interessen spielt.

Kishidas Äußerungen vor dem Kongress im April haben dieses Bild nur noch verstärkt, insbesondere sein tonloses Lob der „unverzichtbaren“ Rolle der USA in der Weltpolitik und der Polizeiarbeit.

Diese Waffenlieferungsnetze und internationalen Rüstungsabkommen sind nur einige der Möglichkeiten, mit denen Japan die Expansion der US-Militärmaschinerie seit 1945 unterstützt hat.

Landraub und Enteignung

Der gegenwärtige Völkermord in Gaza setzt die lange Geschichte der israelischen Besatzung, Enteignung und Vertreibung der Palästinenser fort, die bis zur Nakba im Jahr 1948 zurückreicht.

So wie der Staat Israel auf der ethnischen Säuberung der Palästinenser aufgebaut wurde, sind auch die Bewohner Okinawas auf den Ryukyu-Inseln der Brutalität der Siedlergewalt ausgesetzt.

Mit der japanischen Annexion des einst souveränen Ryukyu-Königreichs im Jahr 1879 wurde der japanische Imperialismus auf den Inseln eingeführt, was zu ihrer Militarisierung unter den japanischen Kaisern führte.

Die 82-tägige Schlacht um Okinawa, die 1945 zwischen dem US-Militär und der kaiserlichen japanischen Armee ausgetragen wurde, führte zum Tod von 150.000 okinawanischen Zivilisten – einem Viertel der Bevölkerung – und zur Vertreibung von Hunderttausenden von Okinawanern.

Teilnehmer einer Friedenskundgebung zum Tag der Verfassung am 3. Mai 2024 in Tokio sprechen sich gegen den Bau von US-Militärstützpunkten in Okinawa, im Süden Japans, aus (Richard A. Brooks/AFP)

Nach dem Krieg handelte Japans Kaiser Hirohito ein Abkommen aus, durch das Okinawa verkauft und die administrative Kontrolle über die Präfektur an die US-Zivilverwaltung der Ryukyu-Inseln übergeben wurde.

Während der amerikanischen Besatzung Japans von 1945 bis 1972 erlaubte ein Gesetz zum Landerwerb den US-Streitkräften, Land von seinen Besitzern zu konfiszieren, was die systematische Enteignung der Okinawaner noch verstärkte. Dieser eklatante Landraub wurde lokal als „Bulldozer und Bajonette“ bekannt.

Die Hinterlassenschaften dieser Enteignungen dauern bis heute an. Obwohl Okinawa nur 0,6 Prozent der gesamten Landmasse Japans ausmacht, befinden sich dort mehr als 70 Prozent der US-Militäreinrichtungen des Landes.

Die Landnahme durch das US-Militär bildete die Grundlage für sein Netz von Militärstützpunkten in Asien und im Pazifik. Während des Kalten Krieges prägten die USA das Bild von Okinawa und bezeichneten es aufgrund seiner strategischen Lage als „Schlüsselstein des Pazifiks“.

Dieser Diskurs setzt sich bis heute fort, wobei der Luftwaffenstützpunkt Kadena als „Dreh- und Angelpunkt“ der US-Macht in Asien gilt. Der Stützpunkt beherbergt das 18. Geschwader der US-Luftwaffe, das Kampfflugzeuge wie die F-15 Eagle, die F-22 Raptor und jetzt die F-35 einsetzt.

In den fast 80 Jahren der US-Militärbesatzung haben die USA einen Großteil ihres Inventars auf Okinawa gelagert. So diente Kadena während des Koreakriegs als strategischer Bombenabwurfplatz für die B29- und B47-Bomber und in den letzten Jahren als Station für die im Golfkrieg eingesetzten F-15.

Eine kürzlich durchgeführte Meinungsumfrage hat erneut gezeigt, dass die Mehrheit der Okinawaner gegen US-Militärstützpunkte ist. Doch trotz jahrzehntelanger Proteste und einer lautstarken Anti-Basen-Bewegung wird der Wille der Bevölkerung ignoriert, und Okinawa und die Ryukyu-Inseln im weiteren Sinne werden weiterhin als Lager- und Versorgungsstation für das US-Militär genutzt.

Über die USA hinaus sind die anhaltenden Kämpfe auf Okinawa das Erbe der japanischen Kolonialisierung des ehemaligen Königreichs Ryukyu. Am 23. Juni begehen die Okinawaner den „Irei no hi“, den okinawanischen Gedenktag, um den 1945 Gefallenen zu gedenken.

Freies Okinawa, freies Palästina

Nur wenige Tage, nachdem die Okinawaner feierlich eines historischen Massakers gedenken, werden die USA Verteidigungsübungen auf militärisch besetztem Land fast 8.000 km entfernt auf der anderen Seite des Pazifiks durchführen.

Die Rim of the Pacific (Rimpac), die als größte internationale Seeübung angepriesen wird, dient als Showroom für die neuesten US-Militärwaffen.

Diesen Sommer sind 29 Länder eingeladen, das besetzte Königreich Hawaiʻi zu bombardieren.

In diesem Sommer, vom 26. Juni bis zum 2. August, sind 29 Länder eingeladen, das besetzte Königreich Hawaiʻi zu bombardieren, unter anderem auf der Pohakuloa Training Area, einem US-Militärstützpunkt, auf der Insel Hawaiʻi.

Zu ihnen gehören Japan und Südkorea, die eine trilaterale Partnerschaft mit den USA eingehen und an gemeinsamen Militärübungen unter dem Namen „Freedom Edge“ teilnehmen.

Andere repressive Staaten wie Sri Lanka, das weit verbreitete Menschenrechtsverletzungen begangen hat, und Israel, das vor dem Internationalen Gerichtshof des Völkermordes angeklagt ist, werden ebenfalls zu Rimpac eingeladen, angeblich als potenzielle Kunden.

Am enttäuschendsten ist jedoch die Beteiligung Chiles, in dem mit rund einer halben Million Menschen die größte palästinensische Bevölkerung außerhalb der arabischen Welt lebt, an den Rimpac-Übungen zur Zerstörung des Landes und der Ozeane um Hawaiʻi.

Eine Petition an 27 Länder, sich aus Rimpac zurückzuziehen und die Zusammenarbeit mit den USA und Israel in Bezug auf den Gazastreifen zu beenden, erhielt über 8.100 Unterschriften von mehr als 70 Organisationen und 92 Ländern.

Die gemeinsame Erfahrung der Enteignung durch Siedler und Kolonialherren, insbesondere die Rolle der USA, erklärt, warum viele Okinawaner ein freies Palästina unterstützen und warum der palästinensische Arzt Salim Anati feststellte, dass „sowohl Palästina als auch Okinawa unter der gleichen Besatzungssituation stehen“.

Ein Plakat, das zwei besetzte Länder miteinander verbindet, wird bei einem pro-palästinensischen Studentenlager an der Universität von Kalifornien, San Diego am 1. Mai 2024 gezeigt (Wendy Matsumura)

Der engagierte Kampf, den beide indigenen Völker gegen die militärische Besatzung und den Kolonialismus geführt haben, hat sogar die jüngste Befreiungsbewegung von Okinawa nach Palästina“ ausgelöst.

Die Rufe nach Selbstbestimmung werden immer lauter und entschlossener, und viele sind davon überzeugt, dass das Schicksal beider Völker letztlich miteinander verwoben ist.

Von Okinawa bis Palästina hat jeder das Recht auf ein Leben in Würde und Freiheit von siedlungskolonialer Besatzung und dem gewalttätigen militärischen Netzwerk, das sie ermöglicht.

Adam Miyashiro ist Professor für Literatur an der Stockton University in New Jersey und unterrichtet Kurse in mittelalterlicher Literatur und postkolonialen Studien.

Nozomi Nakaganeku-Saito ist Assistenzprofessorin für Englisch und Asian American and Pacific Islander Studies am Amherst College. Ihre Forschung konzentriert sich auf die Auswirkungen des US-Militärs und des japanischen Siedlerkolonialismus auf Okinawa und die Rolle der Literatur und des Geschichtenerzählens bei der (Neu-)Gestaltung der Beziehungen zu Land/Luft/Meer durch die Berücksichtigung indigener Perspektiven. Ihre wissenschaftlichen Arbeiten sind in American Quarterly, Amerasia Journal und dem Journal of Asian American Studies erschienen.

Übersetzt mit deepl.com

