https://consortiumnews.com/2024/06/14/diana-johnstone-d-day-2024/?eType=EmailBlastContent&eId=c2f4c6bb-b391-4bcd-b909-46289462a8a9



Im Rückblick wird deutlich, dass die „kommunistische Bedrohung“ des Kalten Krieges nur ein Vorwand für das Streben der Großmächte nach mehr Macht war.

Die britische Gedenkstätte für den Zweiten Weltkrieg in der Normandie in Ver-su-Mer, Normandie, Frankreich, 6. Juni 2024. (Number 10 Downing, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

DIANA JOHNSTONE: D-Day 2024

Von Diana Johnstone

Speziell für Consortium News

14. Juni 2024

In der vergangenen Woche fanden Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Operation Overlord statt, der anglo-amerikanischen Landung an den Stränden der Normandie, die am 6. Juni 1944 stattfand, bekannt als D-Day. Zum ersten Mal wurden die Russen ostentativ nicht zur Teilnahme an den Feierlichkeiten eingeladen.

Die russische Abwesenheit veränderte symbolisch die Bedeutung der Feierlichkeiten. Sicherlich war die Bedeutung der Operation Overlord als erster Schritt zur Beherrschung Westeuropas durch die englischsprachige Welt aktueller denn je. Aber ohne Russland wurde das Ereignis symbolisch aus dem ursprünglichen Kontext des Zweiten Weltkriegs herausgenommen.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wurde eingeladen, zu Ehren dieses Ereignisses eine Videoansprache vor dem französischen Parlament zu halten. Zelensky zog alle rhetorischen Register, um Wladimir Putin zu dämonisieren, und bezeichnete den russischen Präsidenten als den „gemeinsamen Feind“ der Ukraine und Europas.

Russland sei „ein Gebiet, in dem das Leben keinen Wert mehr hat… Es ist das Gegenteil von Europa, es ist das Anti-Europa.“

Nach 80 Jahren feierte der D-Day also symbolisch ein anderes Bündnis und einen anderen Krieg – oder vielleicht denselben alten Krieg, aber mit dem Versuch, das Ende zu ändern.

Es handelte sich um eine Verschiebung der Allianzen, die einem großen Teil der britischen Oberschicht vor dem Krieg gefallen hätte. Seit seiner Machtübernahme hatte Adolf Hitler viele Bewunderer in der britischen Aristokratie und sogar in der königlichen Familie. Viele sahen in Hitler das wirksame Gegenmittel gegen den russischen „Judentumsbolschewismus“.

Am Ende des Krieges gab es einige, die es befürwortet hätten, „die Sache zu Ende zu bringen“ und sich gegen Russland zu wenden. Es hat 80 Jahre gedauert, bis es dazu gekommen ist. Aber die Saat der Umkehr war immer vorhanden.

D-Day und die Russen

Sowjetische und polnische Soldaten der Armia Krajowa in Vilnius, Juli 1944. (Polnisches Nationalarchiv/Wikimedia Commons/Public Domain)

Im Juni 1941 überfiel Nazi-Deutschland ohne Vorwand oder falsche Flagge massiv die Sowjetunion. Im Dezember wurden die Vereinigten Staaten durch den japanischen Angriff auf Pearl Harbor in den Krieg hineingezogen.

Während der Krieg an der Ostfront tobte, flehte Moskau seine westlichen Verbündeten, die USA und Großbritannien, an, eine zweite Front zu eröffnen, um die deutschen Kräfte zu teilen. Als die westlichen Alliierten in der Normandie landeten, hatte die Rote Armee die Nazi-Invasoren in Russland bereits entscheidend besiegt und stand kurz davor, im sowjetischen Weißrussland eine gigantische Front zu eröffnen, die die Schlacht in der Normandie in den Schatten stellte.

Die Rote Armee startete am 22. Juni 1944 die Operation Bagration und vernichtete bis zum 19. August 28 von 34 Divisionen, wodurch die deutsche Frontlinie vollständig zerschlagen wurde. Es war die größte Niederlage in der deutschen Militärgeschichte, mit rund 450.000 deutschen Opfern. Nach der Befreiung von Minsk errang die Rote Armee weitere Siege in Litauen, Polen und Rumänien.

[Siehe: Der D-Day an der Ostfront].

Die Offensive der Roten Armee im Osten war zweifellos der Garant für den Erfolg der anglo-amerikanisch-kanadischen Alliierten gegen die viel schwächeren deutschen Streitkräfte in der Normandie.

D-Day und die Franzosen

Wie von den Anglo-Amerikanern beschlossen, war die einzige Rolle der Franzosen bei der Operation Overlord die der zivilen Opfer. In Vorbereitung auf die Landung bombardierten britische und amerikanische Bomber französische Eisenbahnstädte und Seehäfen, was zu massiven Zerstörungen und Zehntausenden von Opfern unter der französischen Zivilbevölkerung führte.

Im Verlauf der Operationen in der Normandie wurden zahlreiche Dörfer, die Stadt St. Lô und die Stadt Caen durch anglo-amerikanische Flugzeuge zerstört.

Die freien französischen Streitkräfte unter dem Oberbefehl von General Charles de Gaulle wurden bewusst von der Teilnahme an der Operation Overlord ausgeschlossen. De Gaulle erinnerte sich gegenüber seinem Biografen Alain Peyrefitte daran, wie er vom britischen Premierminister Winston Churchill informiert wurde:

„Churchill rief mich am 4. Juni nach London, wie ein Gutsherr seinen Butler ruft. Er informierte mich über die Landung, ohne dass eine französische Einheit für die Teilnahme vorgesehen war. Ich kritisierte ihn dafür, dass er Befehle von Roosevelt entgegennahm, anstatt ihm einen europäischen Willen aufzuzwingen. Daraufhin schrie er mich mit aller Kraft an: „De Gaulle, Sie müssen verstehen, dass ich, wenn ich zwischen Ihnen und Roosevelt wählen muss, immer Roosevelt vorziehen werde. Wenn wir zwischen den Franzosen und den Amerikanern wählen müssen, werden wir immer die Amerikaner bevorzugen.“

De Gaulle weigerte sich daher beharrlich, an den D-Day-Gedenkfeiern teilzunehmen.

„Die Landung am 6. Juni war eine angelsächsische Angelegenheit, von der Frankreich ausgeschlossen war. Sie waren entschlossen, sich in Frankreich so einzurichten, als wäre es ein feindliches Gebiet! So wie sie es gerade in Italien getan hatten und in Deutschland tun wollten! … . Und Sie wollen, dass ich ihrer Landung gedenke, obwohl sie der Auftakt zu einer zweiten Besetzung des Landes war? Nein, nein, rechnen Sie nicht mit mir!“

Bitte spenden Sie für die

Frühjahrsspendenaktion!

Von der Operation in der Normandie ausgeschlossen, beteiligt sich die Erste Freie Französische Armee im August an der alliierten Invasion in Südfrankreich.

Die Amerikaner hatten geplant, Frankreich durch die AMGOT (Allied Military Government of Occupied Territories) eine Militärregierung aufzuerlegen.

Dies wurde durch die Hartnäckigkeit von de Gaulle verhindert, der der Résistance befahl, unabhängige politische Strukturen in ganz Frankreich wiederherzustellen, und dem es gelang, den Oberbefehlshaber der Alliierten, General Dwight Eisenhower, davon zu überzeugen, den freien französischen Kräften und einem Aufstand der Résistance die Befreiung von Paris Ende August 1944 zu gestatten.

De Gaulle und sein Gefolge auf den Champs Élysées nach der Befreiung der Stadt am 26. August 1944. (Imperial War Museums, Wikimedia Commons, gemeinfrei)

D-Day in Hollywood

Frankreich hat die Landung in der Normandie stets als Befreiung gefeiert. Umfragen zeigen jedoch, dass sich die Ansichten über ihre Bedeutung im Laufe der Jahrzehnte gewandelt haben. Kurz nach Kriegsende war die öffentliche Meinung den Anglo-Amerikanern dankbar, schrieb aber den endgültigen Sieg im Zweiten Weltkrieg überwiegend der Roten Armee zu.

Die Meinung hat sich zunehmend dahingehend geändert, dass der D-Day die entscheidende Schlacht war und dass der Krieg in erster Linie von den Amerikanern mit Hilfe der Briten gewonnen wurde. Diese Entwicklung ist weitgehend Hollywood zu verdanken.

Der Marshall-Plan und die Verschuldung Frankreichs bildeten den Rahmen für Handelsgeschäfte in der Nachkriegszeit, die sowohl finanzielle als auch politische Aspekte hatten.

Am 28. Mai 1946 unterzeichneten der US-amerikanische Außenminister James Byrnes und der französische Vertreter Léon Blum ein Abkommen über Kinofilme. Das Blum-Byrnes-Abkommen sah vor, dass die französischen Kinos nur vier von 13 Wochen französische Filme zeigen durften, während die restlichen neun Wochen der ausländischen Konkurrenz offen standen, die in der Praxis vor allem aus amerikanischen Produktionen bestand.

Hollywood hatte einen riesigen Nachholbedarf, der sich auf dem heimischen Markt bereits amortisiert hatte und daher billig war. So wurden im ersten Halbjahr 1947 340 amerikanische Filme gezeigt, gegenüber 40 französischen Filmen.

Frankreich profitierte von diesem Geschäft finanziell in Form von Krediten, aber die Flut von Hollywood-Produktionen trug stark zu einer kulturellen Amerikanisierung bei und beeinflusste sowohl den „way of life“ als auch die historischen Realitäten.

Die Landung in der Normandie war in der Tat eine dramatische Schlacht, die in vielen Filmen dargestellt werden konnte. Der filmische Fokus auf den D-Day hat jedoch unweigerlich den weit verbreiteten Eindruck gefördert, dass die Vereinigten Staaten und nicht die Sowjetunion Nazi-Deutschland besiegt haben.

Umkehrung des Bündnisses Nr. 1 – Die Briten

Großbritanniens König Charles und die Königin bei einer D-Day-Gedenkfeier in Portsmouth, Großbritannien, am 5. Juni. (No 10 Downing, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Im Juni 1944, als die Rote Armee auf dem besten Weg war, die Wehrmacht entscheidend zu besiegen, wurde die Operation Overlord von der sowjetischen Führung als hilfreiche Zweitfront begrüßt. Für die anglo-amerikanischen Strategen war sie auch eine Möglichkeit, den sowjetischen Vorstoß nach Westen zu blockieren.

Die britische Führung, insbesondere Churchill, zog tatsächlich in Erwägung, nach Osten gegen die Rote Armee zu ziehen, sobald die Wehrmacht besiegt war.

Es sei daran erinnert, dass der britische Imperialismus im 19. Jahrhundert in Russland eine potenzielle Bedrohung für seine Herrschaft über Indien und seine weitere Expansion in Zentralasien sah und eine strategische Planung entwickelte, die auf dem Konzept von Russland als seinem Hauptfeind auf dem eurasischen Kontinent basierte. Diese Haltung hielt sich hartnäckig.

Unmittelbar nach der Niederlage Deutschlands im Mai 1945 wies Churchill den Gemeinsamen Planungsstab der britischen Streitkräfte an, Pläne für einen anglo-amerikanischen Überraschungsangriff auf die Streitkräfte des sowjetischen Verbündeten in Deutschland zu entwickeln.

Die bis 1998 streng geheimen Pläne sahen sogar die Bewaffnung besiegter Wehrmachts- und SS-Truppen vor, um daran teilzunehmen. Diese Fantasie erhielt den Codenamen „Operation Unthinkable“, was sich mit dem Urteil der britischen Generalstabschefs deckt, die sie als undenkbar ablehnten.

Nur drei Monate zuvor, auf dem Treffen in Jalta im Februar, hatte Churchill den sowjetischen Führer Joseph Stalin als „einen Freund, dem wir vertrauen können“, gelobt. Das Gegenteil war sicherlich nicht der Fall. Man könnte annehmen, dass Franklin D. Roosevelt derartige Pläne verworfen hätte, wenn er nicht im April gestorben wäre.

Roosevelt schien zuversichtlich zu sein, dass die vom Krieg erschöpfte Sowjetunion keine Bedrohung für die Vereinigten Staaten darstellte, was auch tatsächlich der Fall war.

Sitzend von links: Churchill, Roosevelt und Stalin auf der Konferenz von Jalta im Jahr 1945. (Wikimedia Commons/Public Domain)

Tatsächlich hielt sich Stalin stets gewissenhaft an die Einflussvereinbarungen mit den westlichen Verbündeten, weigerte sich, die kommunistische Befreiungsbewegung in Griechenland zu unterstützen (was Josip Broz Tito verärgerte und zur Spaltung Moskaus mit Jugoslawien beitrug) und drängte die starken kommunistischen Parteien in Italien und Frankreich immer wieder dazu, ihre politischen Forderungen zu lockern. Während diese Parteien von der Rechten als gefährliche Bedrohung betrachtet wurden, wurden sie von den Ultralinken heftig bekämpft, weil sie im System blieben, anstatt eine Revolution anzustreben.

Die sowjetische und die russische Führung wollten wirklich Frieden mit ihren ehemaligen westlichen Verbündeten und hatten nie den Ehrgeiz, den gesamten Kontinent zu kontrollieren. Sie verstanden das Abkommen von Jalta als Ermächtigung, den von der Roten Armee von der Naziherrschaft befreiten osteuropäischen Staaten eine defensive Pufferzone aufzuerlegen.

Russland hatte mehr als eine verheerende Invasion aus dem Westen hinter sich. Es reagierte darauf mit einer repressiven Abwehrhaltung, die von den atlantischen Mächten, die sich überall Zugang verschaffen wollten, als potenziell aggressiv angesehen wurde.

Das sowjetische Vorgehen gegen ihre Satelliten wurde erst als Reaktion auf die von Winston Churchill zehn Monate nach Kriegsende wortgewaltig angekündigte westliche Herausforderung verschärft. Der Funke wurde zu einer Dynamik endloser und vergeblicher Feindseligkeit entfacht.

Churchill wurde im Juli 1945 durch einen Erdrutschsieg der Labour Party aus dem Amt gewählt. Doch sein Einfluss als Kriegsführer blieb in den Vereinigten Staaten überwältigend. Am 6. März 1946 hielt Churchill eine historische Rede an einem kleinen College in Missouri, dem Heimatstaat von Roosevelts unerfahrenem und einflussreichem Nachfolger Harry Truman.

Die Rede sollte das anglo-amerikanische Kriegsbündnis erneuern – dieses Mal gegen den dritten großen Kriegsverbündeten, Sowjetrussland.

Churchill betitelte seine Rede mit „Sinews of Peace“. In Wirklichkeit kündigte sie den Kalten Krieg mit dem historischen Satz an: „Von Stettin in der Ostsee bis Triest in der Adria hat sich ein eiserner Vorhang über den Kontinent gesenkt.“

Der Eiserne Vorhang bezeichnete die sowjetische Sphäre, die im Wesentlichen defensiv und statisch war. Das Problem für Churchill war der Verlust an Einfluss in diesem Teil der Welt. Ein Vorhang, auch wenn er „eisern“ ist, ist im Wesentlichen defensiv, aber seine Worte wurden als Warnung vor einer Bedrohung aufgefasst.

„Niemand weiß, was Sowjetrussland und seine kommunistische internationale Organisation in der unmittelbaren Zukunft zu tun gedenken, oder wo die Grenzen ihrer expansiven und proselytischen Tendenzen liegen, wenn überhaupt. (Und das, obwohl Stalin die Kommunistische Internationale am 15. Mai 1943 aufgelöst hatte).

In Amerika wurde diese Unsicherheit bald in eine allgegenwärtige „kommunistische Bedrohung“ umgewandelt, die im Außenministerium, in den Gewerkschaften und in Hollywood gejagt und ausgerottet werden musste.

Umkehrung des Bündnisses Nr. 2: Die Amerikaner

Schauspieler Brad Pitt, Mitte, flankiert von Mitarbeitern der Defense Media Activity des Pentagons, während der Weltpremiere des Films Fury (2014) über die US-Armee im Zweiten Weltkrieg im Newseum in Washington D.C. (Verteidigungsministerium, Marvin Lynchard, Public domain)

Die angebliche Notwendigkeit, die sowjetische Bedrohung einzudämmen, lieferte den Planern der US-Regierung, insbesondere Paul Nitze im National Security Council Paper 68 (NSC-68), ein Argument für die Erneuerung und Ausweitung der US-Rüstungsindustrie, die den politischen Vorteil hatte, der wirtschaftlichen Depression der 1930er Jahre ein entscheidendes Ende zu setzen.

Nazi-Kollaborateure aus ganz Osteuropa konnten in den Vereinigten Staaten willkommen geheißen werden, wo Intellektuelle zu führenden „Russland-Experten“ wurden. Auf diese Weise wurde die Russophobie institutionalisiert, da WASP-Diplomaten, -Redakteure und -Wissenschaftler der alten Schule, die nichts Besonderes gegen Russen hatten, Platz für Neuankömmlinge mit altem Groll machten.

Unter den alten Ressentiments war keines heftiger und hartnäckiger als das der ukrainischen Nationalisten aus Galizien, dem äußersten Westen der Ukraine, deren Feindseligkeit gegenüber Russland während der Zeit, als ihr Gebiet vom Habsburger Reich regiert wurde, gefördert worden war. Die ukrainischen Ultranationalisten, die fanatisch darauf bedacht sind, die tiefe historische Verbindung ihres geteilten Landes mit Russland zu leugnen, wurden jahrzehntelang von der C.I.A. in der Ukraine selbst und in der großen nordamerikanischen Diaspora genährt.

[Siehe: Nutzung der Ukraine seit 1948].

Den Höhepunkt dieses Prozesses erlebten wir, als der talentierte Komiker Volodymy Zelensky in seiner größten Rolle als Tragödiendarsteller behauptete, „der Erbe der Invasion in der Normandie“ zu sein, und den russischen Präsidenten Putin als Reinkarnation Adolf Hitlers bezeichnete, der die Welt erobern wolle – schon für Hitler, der vor allem Russland erobern wollte, eine Übertreibung. Das ist es, was die USA und Deutschland heute offenbar tun wollen.

Bündnisumkehrung Nr. 3: Deutschland

Während die Russen und die Anglo-Amerikaner bei den Nürnberger Prozessen gemeinsam die obersten Naziführer verurteilten, verlief die Entnazifizierung in den jeweiligen Besatzungszonen der Siegermächte sehr unterschiedlich.

In der Bundesrepublik, die in den Westzonen errichtet wurde, wurden nur sehr wenige Beamte, Offiziere oder Richter wegen ihrer Nazi-Vergangenheit gesäubert. Ihre offizielle Reue konzentrierte sich auf die Judenverfolgung, die sich in Geldentschädigungen an einzelne Opfer und insbesondere an Israel ausdrückte.

Während unmittelbar nach dem Krieg der Krieg selbst als das Hauptverbrechen der Nazis angesehen wurde, verbreitete sich im Laufe der Jahre im Westen der Eindruck, dass das schlimmste Verbrechen und sogar der Hauptzweck der Naziherrschaft die Verfolgung der Juden gewesen sei.

Der Holocaust, die Shoah waren Namen mit religiöser Konnotation, die ihn vom Rest der Geschichte abhoben. Der Holocaust war das unverzeihliche Verbrechen, das von der Bundesrepublik so nachdrücklich anerkannt wurde, dass es alle anderen auszulöschen drohte. Was den Krieg selbst betrifft, so konnten die Deutschen ihn leicht als ihr eigenes Unglück betrachten, da sie verloren hatten, und ihr tiefstes Bedauern auf diesen Verlust beschränken.

Es waren nicht die Deutschen, sondern die amerikanischen Besatzer, die beschlossen, eine neue deutsche Armee, die Bundeswehr, zu schaffen, die sicher in einem Bündnis unter amerikanischer Kontrolle verankert war. Die Deutschen selbst hatten genug. Doch die Amerikaner waren entschlossen, ihre Kontrolle über Westeuropa durch die Nordatlantikpakt-Organisation zu festigen.

Der erste Generalsekretär der NATO, Lord Ismay – der während des Zweiten Weltkriegs Churchills wichtigster militärischer Berater gewesen war – definierte die Aufgabe der Organisation kurz und bündig: „die Amerikaner drinnen, die Russen draußen und die Deutschen unten zu halten“.

Nato-Generalsekretär Lord Ismay im Chaillot-Palast, Paris, 1953. (NATO, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Die Regierung der Vereinigten Staaten verschwendete keine Zeit, um qualifizierte Deutsche für ihre eigene Bündnisauflösung auszuwählen. Deutsche Experten, die für das Dritte Reich nachrichtendienstliche Informationen gesammelt oder militärische Operationen gegen die Sowjetunion geplant hatten, waren willkommen, ihre berufliche Tätigkeit fortzusetzen, und zwar von nun an im Namen der westlichen liberalen Demokratie.

Verkörpert wird dieser Wandel durch den Wehrmachtsgeneralmajor Reinhard Gehlen, der Leiter des militärischen Nachrichtendienstes an der Ostfront gewesen war. Im Juni 1946 gründeten die US-Besatzungsbehörden in Pullach bei München einen neuen Nachrichtendienst, der ehemalige Angehörige des Generalstabs der Wehrmacht beschäftigte und von Gehlen geleitet wurde, um den Sowjetblock auszuspionieren.

Die Gehlen-Organisation rekrutierte in enger Zusammenarbeit mit der CIA Agenten unter antikommunistischen osteuropäischen Emigrantenorganisationen und beschäftigte Hunderte von ehemaligen Nazis. Sie beteiligte sich an der innenpolitischen Szene Westdeutschlands, indem sie Jagd auf Kommunisten machte (die Kommunistische Partei Deutschlands war verboten).

Die Aktivitäten der Organisation Gehlen wurden 1956 der Regierung der Bundesrepublik unterstellt und gingen im Bundesnachrichtendienst (BND) auf, den Gehlen bis 1968 leitete.

Gehlen auf einem undatierten Foto. (US Army, Signal Corps, Wikimedia Commons, Public domain)

Kurzum, jahrzehntelang hat die Bundesrepublik Deutschland unter amerikanischer Besatzung die Strukturen der gegen Russland gerichteten Bündnisumkehr gefördert. Der alte Vorwand war die Bedrohung durch den Kommunismus. Doch Russland ist nicht mehr kommunistisch. Die Sowjetunion löste sich überraschend auf und wandte sich auf der Suche nach dauerhaftem Frieden dem Westen zu.

Im Nachhinein wird schlagartig klar, dass die „kommunistische Bedrohung“ tatsächlich nur ein Vorwand für Großmächte war, die nach mehr Macht strebten. Mehr Land, mehr Ressourcen.

Der Naziführer Adolf Hitler betrachtete Russland wie die anglo-amerikanischen Liberalen, so wie Bergsteiger sprichwörtlich auf Berge schauen. Warum musst du diesen Berg besteigen? Weil er da ist. Weil er zu groß ist, weil er so viel Platz und so viele Ressourcen hat. Und ach ja, wir müssen „unsere Werte“ verteidigen.

Das ist nichts Neues. Die Dynamik ist tief institutionalisiert. Es ist nur derselbe alte Krieg, der auf Illusionen, Lügen und erzeugtem Hass beruht und uns in eine noch größere Katastrophe führt.

Ist es zu spät, damit aufzuhören?

Diana Johnstone war von 1989 bis 1996 Pressesprecherin der Grünen Fraktion im Europäischen Parlament. In ihrem neuesten Buch, Circle in the Darkness: Memoirs of a World Watcher (Clarity Press, 2020), erzählt sie von Schlüsselepisoden des Wandels der deutschen Grünen Partei von einer Friedens- zu einer Kriegspartei. Zu ihren weiteren Büchern gehören Fools‘ Crusade: Yugoslavia, NATO and Western Delusions (Pluto/Monthly Review) und in Co-Autorenschaft mit ihrem Vater, Paul H. Johnstone, From MAD to Madness: Inside Pentagon Nuclear War Planning (Clarity Press). Sie ist unter diana.johnstone@wanadoo.fr zu erreichen.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …