Israelische Panzer sind am 30. September 2024 in der Nähe der israelisch-libanesischen Grenze zu sehen.

(Foto: Erik Marmor/Getty Images)

Mit grünem Licht aus dem Weißen Haus von Biden marschiert Israel im Libanon ein

Von Jake Johnson

01. Oktober 2024

„Die Biden-Regierung hat leichtsinnig gehandelt, indem sie Israel einen Blankoscheck ausgestellt hat, um die gesamte Region in Brand zu setzen.“

Israelische Streitkräfte sind am frühen Dienstag mit offener Unterstützung der Vereinigten Staaten in den Südlibanon einmarschiert. Die USA befürworteten die sogenannten „begrenzten Operationen zur Zerstörung der Infrastruktur der Hisbollah“, trotz Warnungen, dass ein Bodenangriff einen größeren Konflikt auslösen und die humanitäre Katastrophe für die libanesische Zivilbevölkerung verschärfen könnte.

Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) beschrieben ihre Bodeninvasion mit denselben Begriffen, mit denen sie ihre Bombenangriffe im Libanon und im Gazastreifen charakterisiert haben, die – obwohl sie als „gezielt“ gegen die Hisbollah und die Hamas gerichtet waren – häufig zahlreiche Zivilisten getötet und Schulen, Krankenhäuser, Geschäfte und Wohngebäude zerstört haben. Seit Mitte September haben israelische Luftangriffe im Libanon mehr als tausend Menschen getötet und etwa eine Million Menschen vertrieben.

Die israelische Armee startete ihre Bodeninvasion mit Unterstützung der Biden-Regierung. In einer Erklärung erklärte das Weiße Haus, dass die Invasion des Libanon „im Einklang mit dem Recht Israels steht, seine Bürger zu verteidigen und Zivilisten sicher in ihre Häuser zurückzubringen“.

Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses räumte das Risiko einer schleichenden Ausweitung der Mission ein, winkte es aber dann mit den Worten ab: „Wir werden das weiterhin mit den Israelis besprechen.“

Analysten verglichen Israels Truppenbewegung in den Libanon mit seiner Invasion der im Süden des Gazastreifens gelegenen Stadt Rafah Anfang des Jahres – eine Operation, die zunächst als begrenzt beschrieben wurde, aber letztlich das Gebiet in Trümmern hinterließ.

„Der Gazastreifen war für Israel ein Testgelände, um zu sehen, womit es durchkommen könnte, und wie sich herausstellt, lautet die Antwort: absolut alles, was es will“, sagte der Historiker und Analyst Assal Rad. „Es hat nicht bei Gaza oder dem Westjordanland Halt gemacht und wird vielleicht auch nicht beim Libanon Halt machen, denn Krieg war [Israels Premierminister Benjamin] Netanjahus Ziel von Anfang an und sein Preis ist der Iran.“

„Täuschen Sie sich nicht: Die Biden-Regierung bietet Israel Deckung, während es in eine benachbarte, souveräne Nation einfällt.“

Die Invasion erfolgte, nachdem die Regierung Netanjahu einen dreiwöchigen Waffenstillstandsvorschlag der USA, Frankreichs und anderer Nationen abgelehnt und ihre Bombardierung des Libanon intensiviert hatte, wobei Beirut mit Luftangriffen überzogen wurde, bei denen der Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah und viele Zivilisten getötet wurden. Der Angriff, bei dem Nasrallah getötet wurde, wurde Berichten zufolge mit 2.000-Pfund-Bomben durchgeführt, die von den USA geliefert wurden.

Die Berichterstattung über die Invasion in den westlichen Medien stellte die USA als „zunehmend machtlos“ dar, mit „begrenztem“ Einfluss, um einen massiven Bodenangriff auf den Libanon zu verhindern. Doch die Biden-Regierung hat die amerikanische Militärhilfe noch nicht ernsthaft genutzt, um einen Krieg zu verhindern, der die gesamte Region erfassen könnte.

Im Gegenteil, Milliarden von Dollar an Hilfsgeldern und amerikanischen Waffen sind weiterhin nach Israel geflossen und haben den Krieg gegen Gaza und den Libanon ermöglicht. Die Washington Post stellte fest, dass „die Ereignisse der letzten Wochen einem Muster zu folgen scheinen, bei dem die Regierung bestimmte israelische Aktionen zunächst ablehnt, um dann später einen Rückzieher zu machen, damit sie keine Bedingungen an die Militärhilfe knüpfen muss.“

Die USA haben sich auch an einem als ‚beispiellos‘ bezeichneten Austausch von Geheimdienstinformationen mit Israel beteiligt und damit ihre Mitschuld an den verheerenden Kriegen weiter vertieft.

Sarah Leah Whitson, Geschäftsführerin von Democracy for the Arab World Now (DAWN), sagte am späten Montag in einer Erklärung, dass „die Invasion Israels im Libanon nach den verheerenden Angriffen auf den Libanon in den letzten zwei Wochen die völlig vorhersehbare Folge der unaufhörlichen Verwöhnung und Waffenlieferungen der Biden-Regierung an Israel ist, unabhängig davon, welche öffentlichen Forderungen nach Waffenstillständen die Regierung sonst noch gestellt hat.“

„Die Biden-Regierung hat leichtsinnig gehandelt, indem sie Israel einen Blankoscheck ausgestellt hat, um die gesamte Region in Brand zu setzen, und dabei unsere eigenen rechtlichen Verpflichtungen nach US-amerikanischem und internationalem Recht missachtet hat, den Waffenfluss an Israel zu stoppen„, fügte Whitson hinzu.

Die in den USA ansässige Antikriegsgruppe CodePink erklärte, dass ‚Israel behauptet, seine Operation im Libanon sei ‘gezielt“, aber wie im Gazastreifen sind Zivilisten die wahren Opfer.“

„Täuschen Sie sich nicht: Die Biden-Regierung bietet Israel Deckung, während es in ein benachbartes, souveränes Land einfällt“, so die Gruppe. ‚US-Steuerzahler finanzieren das israelische Militär, stellen jährlich Milliarden bereit und liefern Waffen, mit denen unschuldige Menschen getötet werden.“

„Die Biden-Regierung und der Kongress könnten diese Eskalation stoppen, indem sie die Militärhilfe kürzen, einen Waffenstillstand fordern und Israel zur Rechenschaft ziehen‘, so CodePink weiter, “aber stattdessen lassen sie die anhaltende Aggression im gesamten Nahen Osten zu.“

