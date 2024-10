https://www.aljazeera.com/news/2024/10/1/us-out-of-step-as-world-reacts-to-israels-ground-offensive-into-lebanon



Die USA sind nicht auf einer Linie mit der Welt, die auf Israels Bodenoffensive im Libanon reagiert

Viele Länder und globale Gremien fordern angesichts der ausgeweiteten Militäroperationen Israels Zurückhaltung, aber die USA bieten Unterstützung an.

Panzer der israelischen Armee im Norden Israels nahe der israelisch-libanesischen Grenze [Baz Ratner/AP Photo]

Veröffentlicht am 1. Oktober 2024

Die Vereinigten Staaten schienen nicht im Einklang mit dem Rest der Welt zu stehen, als sie ihre Unterstützung für den Bodenangriff Israels im Libanon zusagten.

Während Stimmen aus der ganzen Welt am Dienstag zu einem Waffenstillstand und einem Schritt zurück vom Rande eines totalen Krieges aufriefen, erklärte Washington die „begrenzte“ Bodenoffensive im Südlibanon zum „Recht Isra

In einer weithin erwarteten Aktion rückten israelische Truppen am Dienstag über Nacht in den Libanon vor. Das Militär erklärte in einer Stellungnahme, dass die Angriffe „begrenzt, lokal begrenzt und gezielt“ gegen die Hisbollah gerichtet seien.

Der Vorstoß erhöht jedoch das Risiko einer weiteren Eskalation des Kampfes mit der vom Iran unterstützten bewaffneten Gruppe oder sogar in der gesamten Region, und die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Japan haben alle schnell ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte, er habe seinem israelischen Amtskollegen Yoav Gallant mitgeteilt, dass Washington der Notwendigkeit einer Bodenoffensive zustimmt, um das südliche Grenzgebiet des Libanon von Hisbollah-Waffen und anderen Mitteln zu befreien, die sie für Angriffe über die Grenze einsetzen kann.

„Ich habe klargestellt, dass die Vereinigten Staaten das Recht Israels auf Selbstverteidigung unterstützen“, sagte Austin.

Der Nationale Sicherheitsrat des Weißen Hauses gab am Dienstag eine ähnliche Erklärung ab und rechtfertigte Israels ‚begrenzte Operationen‘.

Es fügte hinzu, dass es weiterhin gegen die Ausweitung des Bodenangriffs sei und dass eine diplomatische Lösung der einzige Weg sei, um eine dauerhafte Stabilität entlang der israelischen Grenze zum Libanon zu erreichen.

„Am gefährlichsten“

Der libanesische Übergangsministerpräsident Najib Mikati warnte, dass sein Land vor „einer der gefährlichsten Phasen seiner Geschichte“ stehe, und forderte die Vereinten Nationen auf, eine Million Menschen zu unterstützen, die durch die israelischen Angriffe der letzten Wochen vertrieben wurden.

„Wir fordern dringend mehr Hilfe, um unsere laufenden Bemühungen zur Bereitstellung grundlegender Unterstützung für vertriebene Zivilisten zu verstärken“, sagte Mikati bei einem Treffen mit Vertretern der Vereinten Nationen.

Der humanitäre Koordinator der Vereinten Nationen für den Libanon, Imran Riza, kündigte den Start eines ‚Flash Appeal‘ in Höhe von 426 Millionen US-Dollar für dringende humanitäre Hilfe für Zivilisten an, die in den Konflikt verwickelt sind.

„Ohne ausreichende Ressourcen laufen humanitäre Helfer Gefahr, die Bevölkerung eines ganzen Landes ohne die dringend benötigte Unterstützung zurückzulassen„, warnte Riza.

Er fügte jedoch hinzu, dass kein noch so großer Hilfsbetrag die Krise vollständig bewältigen könne, wenn Zivilisten weiterhin ins Visier genommen würden.

Liz Throssell, Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros, warnte vor einer ‚groß angelegten Bodeninvasion‘, die nur zu ‚größerem Leid‘ führen würde.

“Territoriale Integrität“

Die neue Phase der israelischen Militäroperation hat im Nahen Osten schnell für Aufruhr gesorgt.

Die Friedenstruppe der Vereinten Nationen im Libanon verurteilte die Offensive und erklärte, sie verletze die „Souveränität und territoriale Integrität“ des Libanon.

Das Außenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate äußerte sich „zutiefst besorgt“ über die Eskalation der Kämpfe und „bekräftigte seine unerschütterliche Position in Bezug auf die Einheit des Libanon, die nationale Souveränität und die territoriale Integrität“.

In der Erklärung wurde um internationale Unterstützung gebeten, um eine weitere Eskalation zu verhindern, und es wurde betont, wie wichtig es ist, die Zivilbevölkerung umfassend zu schützen.

Präsident Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan habe „die Lieferung eines dringenden Hilfspakets in Höhe von 100 Millionen US-Dollar an die Bevölkerung des Libanon angeordnet“, fügte das Ministerium hinzu.

Der katarische Außenminister Mohammed bin Abdulaziz al-Khulaifi warnte am X, dass „eine Aggression gegen den Libanon das Schlimmste anrichten wird“.

„Mehr denn je braucht das Land jetzt unsere unerschütterliche Unterstützung, um seine Integrität und Sicherheit zu wahren. Dem brüderlichen Volk des Libanon zur Seite zu stehen, ist nicht nur eine moralische Pflicht, sondern eine zwingende Notwendigkeit„, sagte er.

“Sofortige Waffenruhe“

Auch in anderen Ländern war man sich einig, dass die Feindseligkeiten eingestellt werden müssen, und warnte vor den Gefahren eines regionalen Flächenbrandes.

Die japanische Regierung forderte einen sofortigen Waffenstillstand und äußerste Zurückhaltung, um eine weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern.

Russland warnte, dass „die Geographie der Feindseligkeiten sich ausdehnt, was die Region weiter destabilisiert und die Spannungen erhöht“.

Der spanische Außenminister forderte Israel auf, seine Bodenangriffe einzustellen, um zu verhindern, dass der Konflikt die gesamte Region erfasst.

Italien, das den Vorsitz der Gruppe der Sieben (G7) wohlhabender Demokratien innehat, erklärte, es werde sich weiterhin für eine Deeskalation einsetzen.

Der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagte, er verfolge „genau, was im Libanon passiert“, und äußerte die Hoffnung, dass „die Feindseligkeiten so schnell wie möglich enden“.

Der britische Außenminister David Lammy warnte, dass der Preis eines regionalen Krieges enorm hoch sein würde. Er fügte hinzu, dass London mit iranischen Amtskollegen über Mäßigung spreche, erwähnte jedoch keine ähnlichen Kontakte mit Israel.

Northern Arrows

Israel startete den als „Northern Arrows“ bezeichneten Einfall – seine erste Bodenoffensive im Libanon seit dem Krieg von 2006 – am Montagabend, nach mehr als einer Woche intensiver Luftangriffe auf die Hauptstadt Beirut und den Südlibanon.

Bei diesen Angriffen wurden Hunderte von Menschen getötet, darunter hochrangige Hisbollah-Kommandeure und der Anführer der bewaffneten Gruppe, Hassan Nasrallah.

Die israelische Armee behauptet, dass ihre Bodeninvasion darauf abzielt, die Hisbollah nördlich des Litani-Flusses, etwa 30 km (18 Meilen) von der israelisch-libanesischen Grenze entfernt, zu drängen, damit die Gruppe die UNSC-Resolution 1701 einhält.

Am Dienstag warnte UNIFIL, die UN-Friedenstruppe, dass „jeder Grenzübertritt in den Libanon eine Verletzung der libanesischen Souveränität und territorialen Integrität und eine Verletzung der Resolution 1701 darstellt“.

