Mit Halevis Zustimmung – Haaretz enthüllt systematischen „Einsatz von menschlichen Schutzschilden in Gaza

Von Romana Rubeo

14. August 2024

Eine Untersuchung von Haaretz enthüllte den systematischen Einsatz von menschlichen Schutzschilden in Gaza. (Foto: Bildschirmfoto)

Auf der Grundlage von Zeugenaussagen israelischer Soldaten und Kommandeure ergab die Untersuchung, dass palästinensische Zivilisten in der Regel mit israelischen Armeeuniformen bekleidet sind.

Die israelische Armee setzt während ihres völkermörderischen Krieges im Gazastreifen systematisch palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde ein, wie die israelische Zeitung Haaretz am Dienstag aufdeckte.

Die Untersuchung ergab, dass palästinensische Zivilisten von den israelischen Armeeeinheiten im Gazastreifen gezielt als menschliche Schutzschilde für die Soldaten bei Operationen eingesetzt werden. „In den letzten Monaten haben israelische Soldaten überall im Gazastreifen menschliche Schutzschilde eingesetzt“, so die Zeitung.

Die Untersuchung ergab auch, dass hochrangige israelische Militärs, darunter der Generalstabschef der Armee, Herzi Halevi, von dieser rechtswidrigen Praxis wussten.

„Quellen besagen, dass IDF-Stabschef Herzl Halevi zu den ranghohen Offizieren gehört, die von der Verwendung von Gazanern als menschliche Schutzschilde wissen“, heißt es in dem Bericht.

Auf der Grundlage von Zeugenaussagen israelischer Soldaten und Kommandeure ergab die Untersuchung, dass palästinensische Zivilisten, die oft um die 20 Jahre alt sind, in der Regel mit israelischen Armeeuniformen bekleidet sind.

„Wenn man jedoch genauer hinsieht, stellt man fest, dass die meisten von ihnen Turnschuhe und keine Armeestiefel tragen“, heißt es in dem Bericht, und weiter: ‚Ihre Hände sind auf dem Rücken gefesselt und ihre Gesichter sind voller Angst‘.

Die israelischen Soldaten bezeichnen sie als „shawish“,„ein obskures arabisches Wort türkischen Ursprungs, das ‚Unteroffizier‘ bedeutet.

‚Unser Leben ist wichtiger‘

Dem Bericht zufolge wurde den israelischen Soldaten gesagt, dass „unser Leben wichtiger ist als ihr Leben“, um den Einsatz von Palästinensern als menschliche Schutzschilde zu rechtfertigen und die Zahl der israelischen Opfer zu verringern.

In dem Bericht wird beschrieben, wie Zivilisten gezwungen werden, gefährliche Aufgaben zu erfüllen, z. B. vor den Soldaten in Tunnel oder Gebäude einzudringen, wobei sie eine Militäruniform tragen und eine Kamera am Körper tragen müssen.

„In einem Fall sagte ein israelischer Soldat, der an einem Überfall auf ein Gebäude teilnahm, dass eine der Einheiten einen Gazaner in einem weißen Overall hatte“, heißt es in dem Bericht.

„Als Teil eines Versuchs, bewaffnete Palästinenser aus dem Gebäude zu locken, wurde der Gazaner als eine Art Vermittler dorthin geschickt. Doch der Versuch scheiterte und die bewaffneten Männer erschossen den Mann“, heißt es weiter.

„Man ist stolz darauf“, wird ein israelischer Soldat mit den Worten zitiert.

Al-Jazeera-Filmmaterial

Nach Angaben von Haaretz hat die Armee ihre Unschuld gespielt, obwohl vor etwa zwei Monaten auf Al-Jazeera Filmmaterial gezeigt wurde.

Die Rede ist von Filmmaterial, das angeblich zeigt, wie „israelische Soldaten palästinensische Gefangene in Uniformen und kugelsichere Jacken kleiden, sie mit Kameras ausstatten und sie mit gefesselten Händen in schwer beschädigte Häuser und Tunneleingänge schicken.“

„Als ich den Bericht von Al-Jazeera sah, sagte ich: ‚Ah, ja, es ist wahr‘,“ soll ein Kampfsoldat gesagt haben, der Gazaner als menschliche Schutzschilde benutzt hat, und fügte hinzu: „Und dann habe ich die Reaktion der IDF gesehen, die überhaupt nicht der Realität entspricht. Sie erfolgt zumindest mit dem Wissen des Brigadekommandeurs.“

Minderjährige und Ältere

Haaretz berichtete auch, dass israelische Soldaten oft Minderjährige oder ältere Menschen als menschliche Schutzschilde benutzen.

„Es gab Zeiten, in denen wirklich alte Menschen gezwungen wurden, in Häuser zu gehen“, sagte ein Soldat der israelischen Zeitung.

Nach dem humanitären Völkerrecht ist der Einsatz von Zivilisten und anderen geschützten Personen als menschliche Schutzschilde streng verboten.

In einem kürzlich erschienenen Bericht von Ärzte ohne Grenzen heißt es: „Eine Zivilperson oder eine andere geschützte Person als Schutzschild für militärische Operationen zu benutzen, ist ein klarer Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und wird auch als Kriegsverbrechen betrachtet. Diese Definition findet sich ausdrücklich im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Art. 8(2)(b)(xxiii) für Kriegsverbrechen, die während eines internationalen bewaffneten Konflikts begangen werden.“

(Die Palästina-Chronik)

– Romana Rubeo ist eine italienische Schriftstellerin und leitende Redakteurin von The Palestine Chronicle. Ihre Artikel erschienen in zahlreichen Online-Zeitungen und akademischen Journalen. Sie hat einen Master-Abschluss in Fremdsprachen und Literatur und ist auf die Übersetzung von audiovisuellen Medien und Journalismus spezialisiert.

