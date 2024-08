https://chrishedges.substack.com/p/the-arab-jew-experience-exposes-the?utm_source=post-email-title&publication_id=778851&post_id=147714448&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Die arabisch-jüdische Erfahrung entlarvt die Mythen des Antisemitismus im Nahen Osten | Der Chris Hedges Report

Es war Israel, das die Spaltung und die Notlage der Juden im Nahen Osten verursacht hat.

Von Chris Hedges

14. August 2024

Eine wichtige Rechtfertigung für die Existenz Israels beruht auf dem Narrativ, dass die Juden im Nahen Osten aufgrund des angeblichen inhärenten und rabiaten Antisemitismus der Araber und des Islams nie eine Heimat hatten. Ohne Israel, so wird behauptet, würden diese Juden am Rande der Gesellschaften des Nahen Ostens zurückbleiben und aufgrund irrationaler Vorurteile der Muslime gegen ihre Religion und ethnische Zugehörigkeit an den Rand gedrängt.

Der Historiker und Autor Avi Shlaim beschreibt in seinem Buch „Drei Welten: Erinnerungen eines arabischen Juden“ anhand persönlicher Erfahrungen und historischer Analysen die Lügen, auf denen dieses Narrativ beruht.

„Es gab keine Geschichte des Antisemitismus in der arabischen Welt. Antisemitismus ist eine europäische Krankheit“, sagt Shlaim zu Chris Hedges. „In den 1930er Jahren wurde der Antisemitismus von Europa aus vor allem in den Irak exportiert, und es ist auffällig, dass es keine antisemitische Literatur in arabischer Sprache gab. Also musste antisemitische Literatur aus europäischen Sprachen ins Arabische übersetzt werden…“

Shlaim wurde im Irak geboren, wo es in seiner Kindheit eine blühende, gebildete und wirtschaftlich vielfältige Gesellschaft für Juden gab. Er beschreibt, dass „Europa viel länger brauchte als die arabische Welt, um die Juden als gleichberechtigte Bürger zu akzeptieren“, und dass „[Juden] sehr wohl Teil des Gefüges der irakischen Gesellschaft waren. Wir [waren] kein Fremdkörper. Es gab überall in der arabischen Welt blühende jüdische Gemeinden, im Libanon, in Syrien, im Irak, in Ägypten, in ganz Nordafrika, aber die jüdische Gemeinde im Irak war die erfolgreichste, die wohlhabendste und auch die am besten integrierte von allen jüdischen Gemeinden.“

Es war Israel, so Shlaim, das die Spaltung und die Notlage der Juden im Nahen Osten herbeigeführt hat. Shlaim trauert um eine Zeit, in der seine Familie ein friedliches Zusammenleben erlebte: „Die muslimische [und] jüdische Koexistenz war keine abstrakte Idee. Es war kein ferner Traum. Es war die alltägliche Realität.“

Shlaim nutzt in seinen Schilderungen auch seine Fähigkeiten als Historiker und taucht in die unwiderlegbaren Beweise ein, die er entdeckt hat und die Gräueltaten unter falscher Flagge aufzeigen, die von den Israelis selbst gegen irakische Juden begangen wurden. Diese Angriffe schürten die Angst vor Antisemitismus unter den arabischen Juden, was mit einem erheblichen Anstieg der irakisch-jüdischen Auswanderung einherging, und stärkten letztlich die Legitimität des jüdischen Staates unter Zwang.

„Diese Operation unter falscher Flagge“, sagte Shlaim und bezog sich dabei auf die israelischen Bombenanschläge auf irakische Juden in den Jahren 1950 und 1951, “ist eine schreckliche Anklage gegen den Staat Israel, denn Israel wurde gegründet, um Juden, die vor Verfolgung fliehen, einen sicheren Hafen zu bieten. Israel wurde nicht gegründet, um die Juden in der Diaspora zu destabilisieren, zu verängstigen und zu verunsichern.“

„Der wirkliche Umbruch“, erzählt Shlaim, “geschah, als Israel 1948 gegründet wurde, und wie meine Mutter zu mir sagte, als Israel gegründet wurde, wurde alles auf den Kopf gestellt.“

Abspann

Gastgeber:

Chris Hedges

Produzent:

Max Jones

Vorspann:

Diego Ramos und Max Jones

Mannschaft:

Diego Ramos, Sofia Menemenlis und Thomas Hedges

Abschrift

Chris Hedges: Avi Shlaim, ehemaliger Oxford-Professor für internationale Beziehungen und einer der bedeutendsten Historiker des Nahen Ostens, wurde 1950 im Alter von fünf Jahren gezwungen, den Irak zu verlassen, wo seine Familie seit Generationen verwurzelt war. Sie flohen in den neuen Staat Israel. Die einst blühende jüdische Gemeinde in Bagdad, zu der er und seine Familie gehörten, zählte vor der Gründung des zionistischen Staates etwa 130.000 Menschen. Heute ist sie so gut wie verschwunden. In seinem Buch Three Worlds: Memoirs of an Arab-Jew beschwört er diese verlorene Welt herauf, eine Welt, die hochgebildet, kultiviert und mehrsprachig war und in Harmonie mit Sunniten, Schiiten und Christen in der neu gegründeten Nation Irak lebte, nachdem das Osmanische Reich nach dem Ersten Weltkrieg aufgeteilt worden war. Seine Erzählung steht im Widerspruch zur offiziellen zionistischen Darstellung, der zufolge der Antisemitismus fest im Islam verankert ist und die Juden in der arabischen Welt vor der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 eine verfolgte Minderheit waren, die gerettet und in den neuen jüdischen Staat gebracht werden musste. „Die Jahre 1950-51 bedeuteten für die irakischen Juden eine Katastrophe“, schreibt Professor Shlaim. „Innerhalb von etwas mehr als einem Jahr verließ fast die gesamte Gemeinschaft ihre alte Heimat. Meine Familie war unter ihnen. Unser komfortabler Lebensstil brach mit einer Veränderung zusammen, die ich als Kind nicht einmal ansatzweise begreifen konnte. Seitdem versuche ich zu begreifen, was passiert ist und warum. Dieser Exodus, schreibt er, wurde nach fünf Bombenanschlägen auf jüdische Ziele in Bagdad zwischen 1950 und 1951 zur Routine. Wer diese Terroranschläge verübt hat, bei denen Juden verletzt und getötet wurden, ist seit 75 Jahren umstritten, wobei zwei offizielle israelische Untersuchungskommissionen eingesetzt wurden. Die Recherchen von Professor Shlaim, die sich auf Interviews mit den Beteiligten und israelische Dokumente stützen, kommen zu dem Schluss, dass „drei der fünf Bombenanschläge das Werk des zionistischen Untergrunds waren“, Teil eines Versuchs, Juden durch Angst zur Ausreise nach Israel zu bewegen. In Israel angekommen, wurden Professor Shlaim und seine Familie von den europäischen Juden, die das politische und kulturelle Leben Israels dominierten, diskriminiert, weil sie arabischer Abstammung waren.

Er schreibt: „Indem ich mich mit der Geschichte meiner Familie im Irak beschäftigte, gewann ich ein besseres Verständnis für das Wesen und die globalen Auswirkungen des Zionismus… Der Zionismus war eine Siedler-Kolonialbewegung… Rückblickend scheint es mir völlig unbestreitbar, dass die Gründung Israels eine monumentale Ungerechtigkeit gegenüber den Palästinensern bedeutete. Eine dreiviertel Million Palästinenser, mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung, wurden zu Flüchtlingen…

„Die Geschichte meiner Familie hat mir jedoch vor Augen geführt, dass es eine weitere Kategorie von Opfern des zionistischen Projekts gab: die Juden in den arabischen Ländern. Außerdem gab es eine Verbindung zwischen der Art und Weise, wie die zionistische Bewegung die palästinensischen Araber behandelte, und ihrer Behandlung der arabischen Juden. Beide Gruppen waren Mittel zum Zweck: die Errichtung eines exklusiven jüdischen Nationalstaates im Herzen des Nahen Ostens… Die gleichen kolonialen Institutionen, die die Palästinenser vertrieben, hatten die Aufgabe, die jüdischen Einwanderer aus den arabischen Ländern zu absorbieren. Und dieselbe arrogante, eurozentrische, orientalistische Denkweise begrüßte die jüdischen Neuankömmlinge aus dem Osten.“ Professor Avi Shlaim spricht mit mir über sein Buch Three Worlds: Memoirs of an Arab-Jews.

Avi Shlaim: Wie Sie schon sagten, wollte ich mit diesem Buch die einzigartige jüdische Zivilisation des Nahen Ostens wiederbeleben, die im 20. Jahrhundert vom kalten Wind des Nationalismus verweht wurde. Und mein Buch ist ein Versuch, die persönliche Geschichte und die Familiengeschichte mit einer viel größeren Geschichte der jüdischen Gemeinschaft im Irak in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts zu verweben. Jahrhunderts zu verweben. Und wie Sie schon sagten, widerspricht meine Darstellung genau dem zionistischen Narrativ, das besagt, dass der in der gesamten arabischen und islamischen Welt vorherrschende Antisemitismus und dieser tief verwurzelte Antisemitismus die Juden dazu zwang, die arabische Welt zu verlassen und in den neu gegründeten Staat Israel zu kommen. In meinem Buch versuche ich, einen ehrlichen Bericht darüber zu geben, wie das Leben im Irak vor unserem Umzug nach Israel war. Und einer der wichtigsten Punkte, die aus meinem Bericht hervorgingen, ist, dass es eine lange Tradition der Harmonie, eine lange Tradition der religiösen Toleranz zwischen den verschiedenen Minderheiten gab. Und im Irak gibt es viele Minderheiten. Es gab Christen, Katholiken, Chaldäer, Turkmenen, Jesiden und Juden. Und die Juden sind im Irak nicht besonders hervorgetreten.

Die Juden waren eine Minderheit unter vielen, und es gab eine lange Tradition der Koexistenz zwischen den verschiedenen Minderheiten. Der Irak hatte also kein jüdisches Problem, in Anführungsstrichen, Europa hatte ein jüdisches Problem. In Europa waren die Juden die Anderen. Europa hatte ein jüdisches Problem. Adolf Hitler hatte eine Lösung für das jüdische Problem parat. Der Irak hatte kein jüdisches Problem. Im Irak gab es viele Minderheiten, und der Irak war eine pluralistische Gesellschaft mit Koexistenz. In der zionistischen Darstellung geht es vor allem um die Verfolgung und das Elend der Juden im Irak. Die Erfahrungen meiner Familie und der jüdischen Gemeinde waren ganz anders. Es war eine Koexistenz, und für meine Familie und mich, Muslim und Jude, war die Koexistenz keine abstrakte Idee. Sie war kein ferner Traum. Es war die alltägliche Realität. Der wirkliche Umbruch geschah, als Israel 1948 gegründet wurde, und wie meine Mutter zu mir sagte, als Israel gegründet wurde, wurde alles auf den Kopf gestellt.

Chris Hedges: Einer der faszinierenden Punkte in Ihrem Buch ist, dass in den 1930er Jahren eine antisemitische Partei aufkam. Aber auch das war ein europäischer Import, der durch den deutschen Faschismus angeheizt wurde. Das war ein faszinierender Punkt, dass sogar die virulentesten Formen des Antisemitismus im Irak ein europäischer Import waren.

Avi Shlaim: Es gab keine Geschichte des Antisemitismus in der arabischen Welt. Der Antisemitismus ist eine europäische Krankheit. Der Antisemitismus wurde in Europa geboren. Man kann ihn bis zur Kirche im Mittelalter zurückverfolgen, die die Juden verfolgte, weil sie Jesus Christus nicht als den Sohn Gottes akzeptierten. Im Nahen Osten, in der arabischen Welt, gab es keine parallele Tradition. In den 1930er Jahren wurde der Antisemitismus aus Europa vor allem in den Irak exportiert, und es ist auffällig, dass es keine antisemitische Literatur in arabischer Sprache gab. Also musste antisemitische Literatur aus europäischen Sprachen ins Arabische übersetzt werden, ein Beispiel dafür ist Adolf Hitlers „Mein Kampf“. Die Situation der Juden im Irak unterschied sich sehr, sehr von der der Juden in Europa. Im Irak lebten die Juden nicht in Ghettos. Im Irak übten die Juden alle möglichen Berufe aus. Europa brauchte viel länger als die arabische Welt, um die Juden als gleichberechtigte Bürger zu akzeptieren, und wir, meine Familie und ich, in der jüdischen Gemeinde, hatten sprachlich und kulturell viel mehr mit unseren arabischen Landsleuten gemeinsam als mit unseren europäischen Glaubensgenossen. Wir waren also ein wichtiger Teil der irakischen Gesellschaft. Wir sind kein Fremdkörper. Es gab überall in der arabischen Welt blühende jüdische Gemeinden, im Libanon, in Syrien, im Irak, in Ägypten, in ganz Nordafrika, aber die jüdische Gemeinde im Irak war die erfolgreichste, die wohlhabendste und auch die am besten integrierte von allen jüdischen Gemeinden.

Chris Hedges: Ihre Familie war recht wohlhabend. Ihr Vater war ein recht erfolgreicher Geschäftsmann. Sie sind also in Bagdad privilegiert aufgewachsen.

Avi Shlaim: In der Tat, wir gehörten zur oberen Mittelschicht. Wir waren sehr privilegiert. Mein Vater war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Wir lebten in einem palastartigen Haus. Wir hatten viele Diener. Meine Mutter war eine Dame von Welt, und es war ein sicherer, komfortabler, fast sybaritischer Lebensstil. Ein sehr, sehr komfortabler Lebensstil. Und wir waren wirklich privilegiert, und ich behaupte nicht, dass wir typisch für die Juden im Irak waren. Die Juden im Irak gehörten allen verschiedenen Klassen an, und es gab auch eine große Anzahl sehr armer Juden im Irak, und es gab eine große Mittelschicht. Ich schreibe also über meine eigenen Erfahrungen und stelle klar, dass ich nicht über den Rest der jüdischen Gemeinschaft im Irak verallgemeinere.

Chris Hedges: Ich möchte über den Zionismus als Ideologie sprechen, bevor wir über die Gründung des Staates Israel sprechen. Er fand unter den Juden im Irak keine große Unterstützung. Sie schreiben, der Zionismus betone die historische Verbindung des jüdischen Volkes zu seiner angestammten Heimat im Nahen Osten, aber er brachte einen Staat hervor, dessen kulturelle und geopolitische Ausrichtung ihn fast ausschließlich mit dem Westen identifizierte. Israel sah sich selbst und wurde von seinen Gegnern als eine Verlängerung des europäischen Kolonialismus im Nahen Osten betrachtet, da es sich in diesem eurozentrischen Staat zwar im Nahen Osten, aber nicht von ihm befand. Es war für die Menschen, wie Sie über Ihre Großmutter schreiben, unmöglich, sich zu Hause zu fühlen, aber das war typisch für die meisten irakischen Juden. Sie haben sich nicht als Zionisten identifiziert.

Avi Shlaim: Nein, der Zionismus war eine europäische Bewegung von europäischen Juden, für europäische Juden. Er hatte nicht wirklich etwas mit den Juden des Ostens zu tun, und tatsächlich neigten die frühen zionistischen Führer dazu, auf die arabischen Juden oder die Juden des Ostens herabzusehen. Sie neigten zu einer orientalistischen Sichtweise der Araber als rückständiges und primitives Volk, und die Juden der arabischen Welt wurden als nicht viel besser, etwas besser, aber nicht viel besser, als eher rückständig und ungebildet angesehen. Und die jüdische, die zionistische Führung schenkte den Juden des Nahen Ostens bis zum Holocaust nie viel Aufmerksamkeit. Durch den Holocaust wurde das Hauptreservoir an Menschen für den jüdischen Staat beseitigt. Und nach dem Holocaust mussten die zionistischen Führer nach Juden suchen, wo immer sie sie finden konnten, aus allen Ecken der Welt, um sie in den neu entstandenen Staat Israel zu bringen, und das schloss die Juden in den arabischen Ländern ein.

Chris Hedges: Ich möchte darüber sprechen, aber vorher schreiben Sie über Samuel Huntingtons sehr fadenscheinige Theorie des Kampfes der Kulturen und wie sie implizit die Möglichkeit einer jüdisch-arabischen Identität ausschließt. Und diese Art des Kampfes der Kulturen, so sagen Sie, hat den Ansatz einiger zionistischer Historiker zum arabisch-israelischen Konflikt stark beeinflusst. Können Sie kurz auf diesen Punkt eingehen, bevor wir uns mit den Ereignissen im Irak befassen?

Avi Shlaim: Ja. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion propagierte Samuel Huntington, Harvard-Professor, den Begriff des Kampfes der Kulturen, und er argumentierte, dass der Konflikt nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums nicht mehr zwischen Nationalstaaten, sondern zwischen Zivilisationen und Kulturen ausgetragen wurde. Und ich habe den Eindruck, dass manche Amerikaner immer einen Feind haben müssen. Während des Kalten Krieges gab es einen klaren Feind, die Sowjetunion, und alles drehte sich um den Konflikt zwischen Ost und West. Und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion brauchten einige Amerikaner einen neuen Feind, und Samuel Huntington hat einen solchen heraufbeschworen, nämlich den radikalen Islam. Der Konflikt wurde also nicht mehr zwischen Nationalstaaten ausgetragen, sondern zwischen dem Westen und dem Rest, zwischen dem Westen und dem radikalen Islam. Und interessanterweise war der ursprüngliche Name für das, was zum globalen Krieg gegen den Terror wurde, der Krieg gegen den globalen, Entschuldigung, den Krieg gegen den radikalen Islam. Diese Vorstellung vom Kampf der Kulturen ist sehr vereinfacht und oberflächlich, und ich würde sogar noch weiter gehen und sagen, dass sie völlig wertlos ist und ganz sicher nicht auf die Geschichte zutrifft, die ich durchlebt habe. Meine Familie und die jüdische Gemeinde haben den Irak verlassen, nicht aus kulturellen oder religiösen Gründen oder wegen eines Konflikts mit der übrigen irakischen Gesellschaft. Die Gründe für die Vertreibung meiner Familie waren politischer, nicht ideologischer und nicht kultureller Natur.

Der Kampf der Kulturen hat hier also keine Bedeutung. Und doch wurde dieser Gedanke von einigen rechtsgerichteten israelischen Schriftstellern aufgegriffen, wie zum Beispiel von Benny Morris, der ein gutes Buch über 1948, den ersten arabisch-israelischen Krieg, geschrieben hat. In der Einleitung sagt er, dass es sich nicht um einen herkömmlichen geopolitischen Konflikt handelte. Im weiteren Sinne war es ein Konflikt zwischen der jüdisch-christlichen Zivilisation und dem Islam. Ich denke also, dass dies wiederum eine völlig falsche Darstellung der Realität ist. Es handelte sich um einen sehr traditionellen geopolitischen Konflikt zwischen Juden und Arabern um ein Stück Land. Zusammenfassend denke ich also, dass der Kampf der Kulturen uns nicht hilft, die Natur des israelisch-arabischen Konflikts zu verstehen.

Chris Hedges: Und die Folgen, Sie haben die Zahl von 850.000 Juden aus arabischen Ländern genannt. Sie haben also Recht und ich habe Unrecht, ich sagte 260. Der erzwungene Exodus von 850.000 Juden aus arabischen Ländern nach 1948, so schreiben Sie, kam einer Katastrophe gleich, einer jüdischen Nakba, die sich auf die palästinensische Nakba von 1948 bezieht, bei der 750.000 Palästinenser ethnisch gesäubert wurden, und die in ihren Folgen mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar noch verheerender war als die palästinensische Nakba. Warum schreiben Sie dann, wenn die Folgen nicht verheerender sind?

Avi Shlaim: In diesem Punkt unterscheide ich mich von der zionistischen Erzählung. Die zionistische Erzählung besagt, dass die Araber 1948 den jungen Staat Israel angegriffen haben. Und im Laufe des Krieges wurde eine dreiviertel Million Palästinenser zu Flüchtlingen. Sie wurden nicht vertrieben. Sie verließen das Land aus freien Stücken oder auf Anweisung von oben. Gleichzeitig wurden 850.000 Juden aus der arabischen Welt vertrieben und landeten in Israel, und sie wurden durch den Antisemitismus vertrieben, der die Vertreibung vorantrieb. Es handelt sich also um einen doppelten Exodus. Die Theorie des doppelten Exodus besagt, dass es 1948 einen palästinensischen Exodus aus Palästina und einen jüdischen Exodus aus der arabischen Welt nach Israel gab. Es fand also ein Bevölkerungsaustausch statt, und Israel schuldet weder den Arabern noch den Palästinensern etwas. Diese Theorie ist in der israelischen Rechten sehr beliebt und wird von Premierminister Benjamin Netanjahu bei jeder nur denkbaren Gelegenheit wiederholt. Es ist die Ansicht, dass Israel völlig unschuldig ist. Israel wurde angegriffen. Israel ist in keiner Weise für das palästinensische Flüchtlingsproblem verantwortlich. Es sind die Araber, die den Juden Unrecht getan haben, und Israel hat den Juden, die vor Verfolgung fliehen, einen sicheren Hafen geboten. Das ist also die Sichtweise, die in Israel sehr populär ist und die Netanjahu ständig vertritt, und während wir sprechen, spricht er vor einer Sondersitzung beider Häuser des Kongresses, und ich vermute, dass er diese zionistische Sichtweise der Geschichte des Konflikts vortragen wird.

Chris Hedges: Lassen Sie uns ein wenig über den Prozess sprechen, der die Juden im Nahen Osten in den Irak drängte oder sie zur Flucht aus dem Irak zwang, und Sie haben ziemlich viel recherchiert, es gab fünf Bombenanschläge, wie ich in der Einleitung erwähnte, um herauszufinden, wer für diese Anschläge verantwortlich war, die das Rinnsal jüdischer Flüchtlinge aus dem Irak in einen Ansturm verwandelten. Sprechen Sie über Ihre Recherchen, denn das ist etwas, das Sie, wie Sie in Ihrem Buch sagen, als Historiker während eines Großteils Ihrer Karriere beschäftigt hat.

Avi Shlaim: 1950 gab es 135.000 Juden im Irak. Ende 1952 waren nur noch etwa 10.000 übrig, und 125.000 irakische Juden landeten in Israel. Sie kamen in Israel mit einem Koffer und 50 Dinar an. Sie hatten alles verloren, und 1950-51 explodierten fünf Bomben in jüdischen Einrichtungen in Bagdad, und in Israel hielten sich hartnäckige Gerüchte. Ich wusste das von meiner Familie und meinen Verwandten, dass Israel die Bomben gelegt hatte, um sie zum Verlassen des Landes zu zwingen, und das schürte die arabisch-jüdischen Ressentiments gegen den Staat Israel, und ich wurde von der Frage besessen, wer die Bomben geworfen hatte, nicht als ich Historikerin wurde, sondern als ich ein Kind war. Als ich 1982 Historikerin wurde und ein Sabbatjahr im israelischen Staatsarchiv in Jerusalem verbrachte, bestellte ich eine Akte mit dem Titel Irak 1950, und man sagte mir, diese Akte sei geschlossen. Ich fragte den Staatsarchivar, warum sie geschlossen sei, da mehr als 30 Jahre verstrichen seien, und er sagte mir, ich werde das überprüfen. Und am nächsten Tag sagte er zu mir, weil in dieser Akte einige Mossad-Dokumente enthalten sind. Und ich dachte: Aha, es gibt also Mossad-Dokumente, deshalb versuchen sie, die Wahrheit zu verbergen. Und ich sagte zu ihm, warum nimmst du nicht die Mossad-Dokumente heraus und lässt die Dokumente des Außenministeriums drin? Und er sagte, ich werde das überprüfen. Am nächsten Tag kam er wieder zu mir und sagte, es tut mir leid, die ganze Akte ist geschlossen und ich kann nichts davon herausgeben, und ich dachte mir, es ist möglich, dass in dieser Akte ein entscheidender Beweis enthalten ist, weshalb sie sie nicht herausgeben wollen.

Aber ich bin Historiker, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Eine Quelle war Yaakov Karkoukli, ein älterer irakischer Freund meiner Mutter, der ein Aktivist des zionistischen Untergrunds war, und er erzählte mir sehr detailliert von ihren Aktivitäten, von den Bestechungsgeldern, die sie zahlten, von den Dokumenten, die sie fälschten, von den Maßnahmen zur Beschleunigung und Ermöglichung der illegalen Einwanderung aus dem Irak und dann nach 1950 der legalen Einwanderung. Denn 1950 verabschiedete der Irak ein Gesetz, das besagte, dass jeder irakische Jude, der das Land verlassen will, sich innerhalb eines Jahres registrieren lassen muss und dann das Land verlassen kann. Und so war er eine Quelle, und er sagte mir, dass er einen Kollegen namens Yusef Basri hatte, der für drei der fünf Knochen verantwortlich war, und er erzählte mir, dass sein Kontrolleur, Basris Kontrolleur, ein israelischer Geheimdienstoffizier namens Max Bineth war, der in Teheran stationiert war, denn in jenen Tagen hatte der Schah von Iran verdeckte Beziehungen zu Israel. Max Bineth war also der Kontrolleur von Basri, der für die drei Bomben verantwortlich war. Das ist die eine Beweisquelle, aber wir alle wissen, dass mündliche Aussagen ihre Tücken haben. Das andere Beweisstück ist ein irakischer Polizeibericht, eine Seite, die Karkoukli mir gegeben hat, in der Namen genannt werden, die Namen von Basri und seinem Assistenten, Shalom Salih Shalom. Darin wird berichtet, was sie im Verhör nach ihrer Gefangennahme gesagt haben. Ich habe also sowohl mündliche Überlieferungen als auch handfeste Beweise, und ich denke, dass sie zusammen einen unwiderlegbaren Beweis dafür liefern, dass Israel bei den Bomben, die die Juden in Angst und Schrecken versetzen und den Exodus aus dem Irak nach Israel auslösen sollten, die Hand im Spiel hatte.

Chris Hedges: Und Bineth landet in Kairo, wo er offenbar auch terroristische Aktivitäten gegen westliche Ziele während des Regimes von Nasser beaufsichtigte und in einer Gefängniszelle Selbstmord beging. Diese Taktik des Terrorismus, des zionistisch geförderten Terrorismus, war also nicht auf den Irak beschränkt.

Avi Shlaim: Das ist ein wirklich entscheidender Punkt, dass die Bombenanschläge in den Straßen von Bagdad 1950-51 keine einmalige Aktion waren, sondern eine Operation unter falscher Flagge, aber sie war Teil eines Musters von zionistischen Operationen unter falscher Flagge in der arabischen Welt. Und die andere bedeutende Operation unter falscher Flagge ist die, die Sie gerade erwähnt haben. Sie findet in Israel statt und nennt sich „Missgeschick“. Und das Missgeschick, oder die ganze Lavon-Affäre. Pinhas Lavon war 1954 der israelische Verteidigungsminister, als ein Ring jüdischer ägyptischer Spione und Saboteure auf frischer Tat ertappt wurde, als eine Bombe in einem Kino vorzeitig explodierte und Rauch erzeugte, was dazu führte, dass der ganze Ring gefasst wurde. Und der Zweck dieser Operation war es, böses Blut zwischen dem neu etablierten, neu installierten Nasser-Regime und dem Westen zu erzeugen, um dem Westen zu sagen, dass das Nasser-Regime unzuverlässig war. Großbritannien hatte gerade ein Abkommen über den Rückzug aus der Suezkanalzone unterzeichnet, und damit sollte Großbritannien gezwungen werden, in der Suezkanalzone zu bleiben. Der Anführer dieses Rings war also ein alter Bekannter, Max Bineth. Er wurde gefasst und beging in einem ägyptischen Gefängnis Selbstmord.

Er beging Selbstmord, nachdem er erfahren hatte, dass die irakische Regierung seine Auslieferung an den Irak wegen der Dinge, die er 1950/51 getan hatte, beantragt hatte. Daraus ziehe ich den Schluss, dass Operationen unter falscher Flagge nicht im Irak durchgeführt werden, sondern Teil der zionistischen Strategie im Umgang mit der arabischen Welt sind, und ich möchte noch einen weiteren Punkt anführen. Es ist eine schreckliche Sache, was Israel in beiden Fällen getan hat, nämlich einen israelischen Geheimdienstoffizier zu schicken, um anständige irakische Juden zu rekrutieren und sie gegen ihr Land aufzubringen, sie zu Spionen zu machen und, was am schlimmsten ist, sie zu Terroristen zu machen. Das ist also Israel, das den Terrorismus von Juden gegen andere Juden in arabischen Ländern fördert. Das ist ein schreckliches Armutszeugnis für Israel.

Chris Hedges: Nun, wir sollten uns auch darüber im Klaren sein, dass der israelische Mossad, also der Untergrund, alle möglichen Waffen und Sprengstoffe in den Irak geliefert und in Synagogen versteckt hat.

Avi Shlaim: Das taten sie, und nachdem Basri und sein Assistent, Shalom Salih Shalom, gefasst wurden, war Shalom derjenige, der sich um die [unhörbar] kümmerte, also führte er die irakische Polizei zu der Synagoge, wo sie Waffen und den Sender hatten, und zu allen Verstecken in allen jüdischen Häusern. Und es handelte sich um eine beträchtliche Menge an Waffen, Handgranaten, also war die zionistische Bewegung für all das verantwortlich, und man konnte es rechtfertigen, indem man sagte, dass sie die örtlichen Juden zur Selbstverteidigung ausbildeten; dass man unmöglich rechtfertigen kann, diese Waffen, diese Handgranaten, das TNT für terroristische Operationen zu verwenden, um die Juden zu erschrecken. Meine zionistischen Kritiker sagen das, manche leugnen es sogar ganz. Sie sagen, dass ich diese Geschichte erfunden habe, dass Israel in keiner Weise an diesen Bombenanschlägen beteiligt war.

Andere sagen, ja, sie mögen etwas damit zu tun gehabt haben, aber der Exodus geschah nicht wegen der Bomben, sondern wegen des Antisemitismus, wegen der offiziellen Verfolgung der Juden. Das war es, was die Juden vertrieben hat. Nun ist es nicht Teil meines Arguments, dass die Bomben der entscheidende Faktor für den Exodus waren. Ich akzeptiere, dass die offizielle Verfolgung der Hauptgrund für den Exodus war, aber die Bomben waren ein Faktor. Sie müssen berücksichtigt werden. Und selbst wenn ich mit Sicherheit wüsste, dass kein einziger irakischer Jude den Irak wegen der Bomben in Richtung Israel verlassen hat, würde ich immer noch sagen, dass diese Operation, diese Operation unter falscher Flagge, eine schreckliche Anklage gegen den Staat Israel ist, denn Israel wurde gegründet, um Juden, die vor Verfolgung fliehen, einen sicheren Hafen zu bieten. Israel wurde nicht gegründet, um die Juden in der Diaspora zu destabilisieren, zu verängstigen und zu verunsichern.

Chris Hedges: Stimmt es, dass nach den Bombenanschlägen die Zahl der irakischen Juden, die nach Israel fliehen wollten, exponentiell anstieg?

Avi Shlaim: Ja, im März 1950, als das Gesetz verabschiedet wurde, das den Juden die Ausreise ermöglichte, entschieden sich nur ein paar Tausend für diese Option. Die Mehrheit zog es vor, zu bleiben, und dann stieg die Zahl der Juden, die sich zur Ausreise anmeldeten, im Laufe des Jahres immer weiter an, und die Bomben, man kann die Bomben mit dem sprunghaften Anstieg der Zahl der Juden, die den Irak verließen, in Verbindung bringen, aber ich betone, dass es nicht Teil meiner Argumentation ist, dass die Bomben der Hauptgrund dafür waren, dass die Juden den Irak verließen. Der Prozess, der Exodus, war ein komplexer Prozess, und es gibt viele Faktoren, und dies ist ein Faktor, den ich hervorgehoben habe, und für den ich unwiderlegbare Beweise geliefert habe.

Chris Hedges: Und wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass nach der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 viele arabische Regierungen begannen, ihre jüdischen Minderheiten zu diskriminieren und zu verfolgen, indem sie sie, ob sie nun Anhänger des Zionismus waren oder nicht, als eine Art, Sie wissen schon, fünfte Kolonne im eigenen Land brandmarkten,

Avi Shlaim: Das ist zweifelsohne so. Aber der Grund für diese Veränderung hat auch etwas mit dem Zionismus zu tun. Der Zionismus hat den Juden zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahrtausenden eine territoriale Dimension gegeben, der Zionismus hat zur Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 geführt, er hat sein Hauptziel erreicht. Es gab nun einen jüdischen Staat, und für jeden Araber, der die Juden nicht mochte, war dies ein Vorwand, um zu versuchen, sie loszuwerden. Im Irak gab es die [unhörbar] Partei, eine rechte nationalistische Partei, die antisemitisch und antijüdisch war und dazu aufrief, das Eigentum der irakischen Juden zu beschlagnahmen und sie zu vertreiben. Das waren rechtsgerichtete Parteien in anderen arabischen Ländern. Was sich 1948 geändert hatte, war, dass es einen jüdischen Staat gab, und jeder Araber, der die Juden nicht mochte, konnte sich nun an die Juden wenden und sagen: „Ihr gehört nicht hierher. Ihr seid nicht von hier. Ihr seid Fremde. Ihr seid Außenseiter. Ihr seid die Brüder der Zionisten, die unsere palästinensischen Brüder verdrängt haben.“ So wurde es für alle Antisemiten einfacher, sich gegen die Juden zu wenden, und die Juden im Irak, die seit dem Ersten Weltkrieg ein positives Element in der irakischen Gesellschaft, ein sehr positives Element, beim Aufbau der Nation gewesen waren, wurden nun zunehmend als fünfte Kolonne angesehen.

Chris Hedges: Bevor wir zu Ihren Erfahrungen nach Ihrer Migration nach Israel kommen, schreiben Sie, dass die Operation, die Juden nach Israel zu drängen, für Israel, abgesehen von der menschlichen Fracht, Hunderttausende von Pfund in harter Währung einbrachte. Diese Operation war auch für die Zionisten sehr profitabel.

Avi Shlaim: Sie war profitabel, weil das Gesetz, das den Juden die Ausreise erlaubte, ihnen erlaubte, das Land mit nur 50 Dinar zu verlassen, und als sie in Israel ankamen, kamen sie mit 125.000 Dinar an. Multiplizieren Sie also 125.000 mit 50 Dinar. Das war 1950/51, als Israel sehr knapp an harter Währung war, und dies war eine Quelle, eine wichtige Quelle für harte Währung, und außerdem erhielten die irakischen Juden den offiziellen Wechselkurs, der nicht gerade günstig war. Also ja, Israel hat durch die Ankunft der irakischen Juden ziemlich viel Gewinn gemacht, ziemlich viel an harter Währung.

Chris Hedges: Und wir sollten auch erwähnen, dass Ihre Mutter, die im ganzen Buch als eine Art Naturgewalt erscheint, es schafft, ihre Diamanten zusammen mit, ich glaube, sechs Orientteppichen herauszuschmuggeln. Deine Situation: Du bist einen Monat lang in einem Hotel auf Zypern. Ihr Vater wird zurückgelassen, muss über die Grenze fliehen, schließlich unter großem Risiko in den Iran, wo er ein Jahr lang nicht nachkommt. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie das Leben für arabische Juden im zionistischen Staat war. Es war eine ziemlich bittere Erfahrung für Sie, obwohl Sie sich als Jugendlicher zu Herut hingezogen fühlten, der sehr rechten Partei von Menachem Begin. Aber lassen Sie uns über die Auswirkungen sprechen, die es auf Sie und Ihre Familie hatte, in einem Staat zu leben, der von europäischen Juden dominiert wurde.

Avi Shlaim: Wie ich bereits sagte, war meine Familie sehr privilegiert. Wir waren sehr wohlhabend, und meine Mutter hatte auch die britische Staatsbürgerschaft, weil ihr Vater als Dolmetscher für das britische Konsulat in Bagdad arbeitete. Im Juni 1950 verließen meine Mutter, meine Großmutter, meine beiden Schwestern und ich Bagdad mit einem Linienflug nach Nikosia auf Zypern, und von dort aus fuhren wir mit dem Schiff nach Haifa, und als wir in Israel ankamen, kamen wir nicht wie die übrigen irakischen Juden in Durchgangslager. Wir wohnten bei dem Onkel meiner Mutter in Ramat Gan in einem sehr großen Haus. Ich und meine Familie hatten also nicht so sehr zu leiden wie die große Mehrheit der normalen irakischen Juden, denn als sie in Israel ankamen, wurden sie mit DDT besprüht. Versuchen Sie sich vorzustellen, welche Auswirkungen dies auf einen Juden hat, der im Gelobten Land ankommt und wie ein Tier behandelt und mit Pestiziden besprüht wird. Und vom Flughafen aus wurden diese Juden in Durchgangslager nach Ma’abarot gebracht. Und die Bedingungen in den Ma’abarot waren sehr, sehr schlimm. Es gab Zelte, es gab Baracken. Die sanitären Einrichtungen waren sehr schlecht, das Essen war unzureichend und von sehr schlechter Qualität. Vor allem aber gab es den Kulturschock, in einem neuen Land mit einer anderen Sprache anzukommen, und die Leiter der Ma’abarot waren allesamt aschkenasische Juden. Sie hatten keine Ahnung, wer diese Neuankömmlinge waren. Sie hatten keine Ahnung von ihrem Status, ihren Qualifikationen, ihren Leistungen im Irak. Sie dachten, dass diese Menschen, anstatt sich zu beschweren, dankbar sein sollten für alles, was für sie getan wurde. Es war also ein sehr wackeliger Start für die irakischen Juden in Israel.

Chris Hedges: Nun, Sie weisen in Ihrem Buch darauf hin, dass die arabischen Juden, insbesondere die Frauen, oft viel besser ausgebildet waren als die aschkenasischen oder europäischen Juden, die auf sie herabblickten. Sie schreiben über die zionistische Führung: „Sie hatten einfach kein Verständnis für die Bräuche, die Kultur oder die Bestrebungen der irakischen Juden. Sie hielten sie für rückständig und primitiv und erwarteten von ihnen, dass sie ihren Platz am unteren Ende der sozialen Hierarchie einnehmen und für alles dankbar sein sollten, was man ihnen gab. Die Olim kamen aus neun verschiedenen arabischen Ländern, aber für die Leiter der Transitlager waren sie alle gleich.“ Und dann schreiben Sie, das israelische Establishment sei bestrebt gewesen, die arabische Kultur zu unterdrücken und die Identität der Eriel-Juden auszulöschen, indem es sie in einen europäischen aschkenasischen Schmelztiegel zwang. David Ben Gurion, der erste Premierminister, bezeichnete die Einwanderer aus dem Osten als wilde Horden, und Abba Eban, den ich kannte, erklärte, das Ziel müsse sein, ihnen einen westlichen Geist einzuflößen und nicht zuzulassen, dass sie uns in einen unnatürlichen Orient hineinziehen. Dieser Orientalismus war weit verbreitet, und Sie haben das in der Schule erfahren, obwohl Sie schließlich an der Universität von Cambridge in England landeten und ein angesehener Gelehrter sind, hat das Ihre frühen Erfahrungen nicht beeinflusst, wo man Ihnen als irakischem Juden offen feindlich gegenüberstand.

Avi Shlaim: In der Tat, und als Junge hatte ich ein Gefühl der Minderwertigkeit, weil ich ein irakischer Junge war, weil ich ein Iraker war. Yitzhak Bar Moshe, ein entfernter Verwandter von mir, hat viele Bücher geschrieben, und eines davon handelt von der Ausreise aus dem Irak in dieser Zeit, und er sagt, wir verließen den Irak als Juden und kamen als Iraker in Israel an. Und das traf für mich und meine Familie zu. In Israel fühlten wir uns fehl am Platz. Wir hatten das Gefühl, dass wir nicht dazugehören. Mein Vater hat die hebräische Sprache nie richtig beherrscht, und Aliyah, die Einwanderung nach Israel, wird als Aliyah bezeichnet, was wörtlich übersetzt Aufstieg bedeutet, man steigt also nach Israel auf. Aber in unserer Erfahrung war der Umzug vom Irak nach Israel eine steile Yerida, ein steiler Abstieg von einem hohen Status im Irak an den Rand der israelischen Gesellschaft. Ja, es gab diese orientalistische Haltung der israelischen Führung, und es gab wirklich kein Entrinnen. Mein Minderwertigkeitsgefühl bestimmte mein Verhältnis zur israelischen Gesellschaft, und erst viele Jahre später begann ich, mir über mein Leben in Israel klar zu werden und darüber, warum ich in der Schule so schlecht abschnitt, und eine Sache, die ich als Wissenschaftler lernte und als Schuljunge nicht verstand, war, dass die aschkenasische Elite auch einen systematischen Prozess der Entarabisierung der arabischen Juden betrieb.

Das gesamte Bildungssystem war darauf ausgerichtet, die Juden aus den arabischen Ländern zu entarabisieren und sie zu neuen Israelis zu machen. Aber ein Teil davon war die Auslöschung unserer Geschichte. Die jüdische Geschichte ist also die Geschichte der Juden in Europa, und der amerikanisch-jüdische Historiker Salo Baron prägte den Ausdruck, den larmoyanten Ausdruck, die larmoyante Version der jüdischen Geschichte, das heißt, die jüdische Geschichte ist ein nie endender Kreislauf von Verfolgung, Diskriminierung, Gewalt und Feindseligkeit, der im Holocaust gipfelt. Das mag auf die Geschichte der Juden in Europa zutreffen, auch wenn ich das bestreiten würde, aber es trifft ganz sicher nicht auf unsere Geschichte im Irak zu. Eines der Ziele dieses Buches ist es also, unsere Geschichte im Irak so umzuschreiben, wie ich sie erlebt habe und wie meine Familie sie erlebt hat, und nicht zuzulassen, dass zionistische Historiker die Geschichte, unsere Geschichte, unter die larmoyante Version der jüdischen Geschichte subsumieren.

Chris Hedges: Lassen Sie uns über Ihre Vorliebe für Herut, Menachem Begin, sprechen, der im Vorfeld des israelischen Staates terroristische Aktivitäten gegen die Briten und die Palästinenser durchführte, sowie über Ihren Dienst in der israelischen Verteidigungsarmee, die Sie beide in die Nähe des zionistischen Narrativs rücken. Aber lassen Sie uns mit Begin beginnen, denn er war sicherlich kein Freund der arabischen Welt. Ich meine, er hatte einen großen Anteil an Rassismus innerhalb der Herut und dennoch, als jemand innerhalb der Mapai, der regierenden Arbeitspartei, die aber europäisch dominiert war, sprechen Sie über diese Anziehung zur extremen Rechten und dann über Ihre Erfahrungen in der IDF.

Avi Shlaim: Ja, fangen wir mit Begin an, der ein rechtsextremer Nationalist war und den orientalischen Juden an der sozioökonomischen Front nichts zu bieten hatte, weil er den Kapitalismus unterstützte und seine innenpolitische Agenda die armen, verarmten orientalischen Juden nicht ansprach oder nicht ansprechen sollte. Was er hatte, war Nationalismus, und außerdem war er ein fesselnder Redner. Und die Art und Weise, wie er zu mir und der Menge auf dem Hauptplatz in Ramat Gan sprach, die gekommen war, um ihn zu hören, war, dass er zu uns sagte: Wir sind Brüder, wir sind gleich. Wir sind alle patriotische Israelis. Wir haben es mit der Mapai-Elite zu tun, mit der Arbeiterelite. Sie sind es, die auf euch herabblicken. Ich schaue nicht auf euch herab. Er spielte also mit unserem Gefühl der Entfremdung und nutzte die Arroganz der Mapai-Elite aus, und so erreichte er uns und die orientalischen Juden, weil wir Außenseiter waren und dazu neigten, dazugehören zu wollen. Wir wollten uns als Nationalisten profilieren. Deshalb fühlten wir uns zu Menachem Begin und seiner Art von Zionismus hingezogen.

Chris Hedges: Ähnlich wie bei Trump haben viele Enteignete das Gefühl, dass er ihre Beschwerden zum Ausdruck bringt, auch wenn das natürlich auf ihre eigene Versklavung zurückzuführen ist. Und lassen Sie uns über die IDF sprechen, und Sie sprechen über den Sechstagekrieg als eine Art Höhepunkt Ihrer… Sie machen übrigens einen sehr guten Punkt in dem Buch über den Unterschied zwischen Patriotismus und Nationalismus und Nationalismus braucht Feinde, das ist es, was Nationalismus definiert. Aber lassen Sie uns über Ihre Erfahrungen in den IDF und deren Auswirkungen auf Sie sprechen.

Avi Shlaim: Ich wurde mit 18 Jahren in die IDF eingezogen, und das war der Höhepunkt meiner Identifikation mit dem Zionismus und dem Staat Israel. Es gibt eine umfangreiche akademische Literatur über Nationalismus, insbesondere Benedict Andersons Buch über imaginierte Gemeinschaften. Aber ich spürte den Nationalismus in meinen Knochen, als Junge. Ich wusste, was das bedeutet. Die Einführungszeremonie fand auf den Judäischen Hügeln in der Dämmerung statt, als eine Fusillade den Himmel erleuchtete und wir alle gemeinsam riefen: „In Blut und Feuer ist Judäa gefallen. In Blut und Feuer wird Judäa wieder auferstehen“. Und ich erinnere mich, dass ich das Gefühl hatte, dass wir ein kleines, friedliebendes Land waren, das von arabischen Räubern umgeben war, die uns ins Meer werfen wollten. Und ich hatte einen tiefen Glauben an die Gerechtigkeit unserer Sache. Und wie alle meine Kollegen waren wir sehr nationalistisch eingestellt. Wir waren bereit, unser Land zu verteidigen und für es zu sterben. Aber das war der Höhepunkt meiner Identifikation mit dem zionistischen Projekt.

Als der Sechs-Tage-Krieg im Juni 1967 ausbrach, war ich Geschichtsstudent in Cambridge, und meine Enttäuschung über Israel begann von da an langsam, denn der Sechs-Tage-Krieg war ein Wendepunkt in der Geschichte des Nahen Ostens, aber auch ein Wendepunkt in meiner persönlichen Geschichte, denn ich hatte Mitte der 1960er Jahre mit Stolz und Loyalität in den IDF gedient, weil ich damals dachte, dass sie ihrem Namen treu waren, nämlich die Israelischen Verteidigungskräfte. Aber nach dem Sieg von 1967 reiste Israel durch sein Territorium. Es eroberte die Golanhöhen, das Westjordanland und den Sinai, und Israel wurde zu einer vollwertigen Kolonialmacht, und die IDF verwandelte sich von einer regulären Armee in die brutale Polizeitruppe eines brutalen Kolonialreichs. Das war also der Beginn eines langen Prozesses der Enttäuschung über Israel und den Zionismus.

Chris Hedges: Sie schreiben gegen Ende des Buches, dass Israel sich nie als Teil des Nahen Ostens gesehen hat und sich auch nicht in das regionale Umfeld integrieren wollte. Die orientalischen Juden mit ihren Arabischkenntnissen und ihren Erfahrungen aus erster Hand mit dem Leben in den arabischen Ländern hätten als Brücke zwischen Israel und seinen Nachbarn dienen können. Das aschkenasische Establishment hatte jedoch kein Interesse daran, eine solche Brücke zu bauen. Unter der Führung von David Ben Gurion baute es Israel als Festungsstaat mit einer Belagerungsmentalität auf, die seinen Nachbarn völkermörderische Absichten unterstellte. Sie betrachtete Israel als Teil des Westens und nutzte die besonderen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten nicht, um ihren Konflikt mit den Palästinensern zu lösen, sondern um ihre Kontrolle über die besetzten Gebiete zu verlängern und zu festigen. Und natürlich haben wir jetzt den Völkermord in Gaza.

Avi Shlaim: Die Gründerväter Israels haben Israel nie als Teil des Nahen Ostens betrachtet, denn Ze’ev Jabotinsky stellte den jüdischen Staat als eine Mauer zwischen Europa und der östlichen Barbarei dar. Theodor Herzl, der Visionär des jüdischen Staates, betrachtete den jüdischen Staat ebenfalls als Teil Europas, kulturell und spirituell, und David Ben Gurion, der erste Premierminister, sagte einmal, dass wir uns nur aufgrund eines geografischen Zufalls im Nahen Osten befinden. Unsere Werte und unsere Kultur machen uns zu einem Teil des Westens. Und die geopolitische Ausrichtung Israels war immer darauf ausgerichtet, Teil des Westens zu sein. Israel, von Ben-Gurion bis Benjamin Netanjahu, hat sich immer gegen die Integration in die Region gewehrt, und Netanjahu ist ein extremes Beispiel für einen Islamophoben, für jemanden, der Araber hasst, für jemanden, der nichts mit der arabischen Welt zu tun haben will, der nur an die israelische Vorherrschaft über die Palästinenser und über die Araber glaubt. Und ich habe naiverweise gehofft, dass die Mizrachis, die arabischen Juden, als Brücke zwischen Israel und seinen Nachbarn dienen könnten, aber wie ich in meinem Buch geschrieben habe, war die aschkenasische Führung Israels nicht daran interessiert, Brücken zu bauen.

Sie war nur an der israelischen Hegemonie und Vorherrschaft interessiert. Die arabischen Juden haben also nie als Brücke gedient, aber das heißt nicht, dass sie nicht in der Lage sind, als Brücke zu dienen. Und in meinem Buch, im Nachwort, sage ich, dass meine eigene Erfahrung, unter Arabern zu leben, mich darin bestärkt, zu glauben, dass diese Polarisierung, diese Spaltung, die Israel herbeigeführt hat, nicht unvermeidlich ist, dass etwas, das in der Vergangenheit geschah, das hoffentlich noch immer… Meine Erfahrung ermöglicht es mir, über den Tellerrand zu blicken, an eine bessere Zukunft für unsere Region zu denken als den gegenwärtigen, trostlosen Zustand, in dem Israel einen Krieg gegen die Palästinenser führt und in Gaza einen Völkermord begeht. Ich glaube immer noch, dass eine bessere Zukunft möglich ist, und es sollte eine Zukunft sein, die zur Vergangenheit zurückkehrt, zum Kosmopolitismus, zum Pluralismus und zur Koexistenz zwischen Muslimen und Juden, die es gab, bevor der Staat Israel gegründet wurde.

Chris Hedges: Sie schreiben am Ende des Buches: „Das Ergebnis, das ich favorisiere, ist ein demokratischer Staat zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer mit gleichen Rechten für alle seine Bürger, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Religion. Das ist die demokratische Einstaatenlösung.“ In den Vereinigten Staaten wurden Studenten auf dem Universitätscampus verhaftet, weil sie den Begriff „vom Fluss zum Meer“ verwendet haben. Aber Sie befürworten nicht die Zweistaatenlösung, wie ich es tue, und Sie halten an diesem demokratischen Staat fest, der eine Person und eine Stimme hat.

Avi Shlaim: Früher habe ich die Zweistaatenlösung unterstützt, aber Israel hat sie zerstört. Israel hat die Zweistaatenlösung mit Siedlungen zerstört, mit der ständigen Ausweitung der Siedlungen, mit der Annexion Ost-Jerusalems, mit dem Bau der Sicherheitsmauer im Westjordanland, die einen großen Teil des Westjordanlandes effektiv an Israel angliedert. Übrig geblieben sind arabisch-palästinensische Enklaven im Westjordanland, umgeben von israelischen Siedlungen und Militärstützpunkten – keine Grundlage für einen lebensfähigen Staat. Es ist in Mode gekommen zu sagen, dass die Zweistaatenlösung tot ist. Ich würde sagen, dass die Zweistaatenlösung nie geboren wurde, denn keine israelische Regierung hat seit 1967 eine Formel für eine Zweistaatenlösung angeboten, die für die gemäßigten Palästinenser akzeptabel wäre. Und zweitens hat keine amerikanische Regierung Israel jemals zu einer Zweistaatenlösung gedrängt. Deshalb bin ich dazu übergegangen, die Einstaatenlösung als einzige demokratische Lösung anzunehmen. Und unsere Studenten in Oxford haben den Slogan „From the river to the sea“ verwendet. Ich habe sie die ganze Zeit unterstützt, gegen die Universitätsbehörden, die die Polizei gerufen und sie aufgelöst haben.

Die Studenten haben mir ein T-Shirt mit dem Logo der Universität geschenkt, auf dem steht: „Vom Fluss bis zum Meer“. In Amerika kann man für diesen Slogan verhaftet werden, aber für mich bedeutet er nicht die Auflösung von… Was es für mich bedeutet, ist Gleichberechtigung für alle, die zwischen dem Fluss und dem Meer leben, Gleichberechtigung, das ist wesentlich, ein wesentliches Element der Demokratie und auch Freiheit für alle vom Fluss bis zum Meer. Das ist das genaue Gegenteil der gegenwärtigen Situation, in der Israel ein Apartheidregime über das gesamte Mandatsgebiet Palästina ausübt und die israelische Regierung zunehmend offen rassistisch ist, und die israelische Regierung lehnt heute die Einstaatenlösung ab, sie ist ein jüdischer Vorherrschafts- und Apartheidstaat, und diese Situation ist für mich völlig inakzeptabel, deshalb trete ich für die edle Vision eines einzigen Staates mit gleichen Rechten für alle seine Bürger ein.

Chris Hedges: Großartig! Das war Professor Avi Shlaim über sein bemerkenswertes Buch „Drei Welten: Memoiren eines arabischen Juden“. Ich möchte dem Produktionsteam danken, Sophia [Menemenlis], Thomas [Hedges], Diego [Ramos] und Max [Jones]. Sie können mich unter ChrisHedges.Substack.com finden.

Übersetzt mit deepl.com

