Mit Somaliland im Visier: Die Gefahr einer vollständigen Übernahme durch die USA, Großbritannien und Israel

Während Tel Aviv und Washington Somaliland still und leise als Ziel für die Vertriebenen aus Gaza umwerben, entpuppt sich diese von Großbritannien kontrollierte Enklave am Roten Meer sowohl als strategische imperiale Startrampe als auch als potenzielles Freiluftgefängnis für Palästinenser – bewaffnet, ausgebildet und überwacht von London.

Kit Klarenberg

2. April 2025

In den letzten Wochen hat Somaliland eine beispiellose Aufmerksamkeit in den westlichen Medien auf sich gezogen. Während israelische und US-amerikanische Beamte nach einem Ziel für die gewaltsame Umsiedlung der Bevölkerung des Gazastreifens suchen, wird das weltweit nicht anerkannte abtrünnige Gebiet zunehmend als potenzielle Lösung ins Spiel gebracht.

Mehrere Mainstream-Berichte deuten darauf hin, dass Tel Aviv und Washington Hargeisa leise Avancen machen. Am 14. März berichtete die Financial Times:

„Ein US-Beamter, der über die ersten Kontakte Washingtons mit der Präsidentschaft Somalilands informiert wurde, sagte, dass Gespräche über ein mögliches Abkommen zur Anerkennung des De-facto-Staates im Gegenzug für die Einrichtung einer Militärbasis in der Nähe des Hafens von Berbera an der Küste des Roten Meeres begonnen hätten.“

Der Präsident von Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, hat die internationale Anerkennung zu seinem zentralen außenpolitischen Ziel erklärt. Seit das Gebiet 1991 seine Unabhängigkeit erklärte, hat es kein Land als souveränen Staat anerkannt. Ende letzten Jahres, vor seinem Amtsantritt im Weißen Haus, gab US-Präsident Donald Trump jedoch überraschend bekannt, dass er beabsichtige, Somaliland offiziell anzuerkennen, womit Washington die erste ausländische Hauptstadt wäre, die dies tut.

Für den international isolierten Kleinstaat ist die Aussicht auf eine dauerhafte militärische Präsenz der USA, die den ostafrikanischen Kleinstaat vor der endemischen Instabilität Somalias schützen würde, zweifellos äußerst attraktiv, insbesondere da dies mit der offiziellen Anerkennung der Eigenstaatlichkeit durch eine große Weltmacht verbunden wäre.

Suche nach einer neuen „Nakba“

Aus der Sicht Washingtons würde das Abkommen weit mehr bringen als nur eine bequeme Abladefläche für vertriebene Palästinenser, die vertrieben wurden, um Platz für Trumps „fantasievollen“ Gaza-Lago zu schaffen. Die strategische Lage Somalilands am Roten Meer macht es zu einem idealen Ausgangspunkt für Operationen gegen den Jemen.

Eine aktuelle Karte des Horns von Afrika.

Ein solcher Schritt würde den USA zu einem entscheidenden neuen Standbein am Horn von Afrika verhelfen, und das zu einer Zeit, in der amerikanische und französische Streitkräfte aus Ländern auf dem gesamten Kontinent mit rasender Geschwindigkeit vertrieben werden.

Es könnte auch als Gegengewicht zur wachsenden Präsenz Chinas und Russlands in Nordafrika dienen. Peking errichtete 2017 seine erste Militärbasis im Ausland im benachbarten Dschibuti und hat sich seitdem zu einem aggressiven Kritiker der westlichen Politik in der Region entwickelt – während es gleichzeitig iranische Marineschiffe in seinen Häfen willkommen heißt.

Die außenpolitischen Architekten Washingtons sind sich der strategischen Nützlichkeit der Anerkennung Somalilands bewusst. Das Projekt 2025 – ein umfassender, rechtsgerichteter Politikentwurf der Heritage Foundation, der als Fahrplan für Trumps zweite Amtszeit gedacht ist – befürwortet ausdrücklich die „Bekämpfung bösartiger chinesischer Aktivitäten“ in Afrika. Es empfiehlt ausdrücklich die „Anerkennung der Staatlichkeit Somalilands als Absicherung gegen die sich verschlechternde Position der USA in Dschibuti“.

Ein weiterer neokolonialer Außenposten

Man sollte bedenken, dass Trumps Interesse an dem Gebiet bereits lange vor der Idee, Somaliland als neuen Standort für die 2,4 Millionen Palästinenser aus Gaza zu nutzen, öffentlich gemacht wurde. Im November 2024 gab der ehemalige britische Verteidigungsminister Gavin Williamson bekannt, dass er in dieser Angelegenheit „wirklich gute Treffen“ mit Trumps „politischen Leitern“ abgehalten habe, und zeigte sich zuversichtlich, dass die Anerkennung kurz bevorstehe.

Williamson ist seit langem ein leidenschaftlicher Verfechter der Unabhängigkeit Somalilands und unternimmt regelmäßig Reisen in das abtrünnige Gebiet, bei denen alle Kosten übernommen werden. Für seine Lobbyarbeit wurde ihm die Ehrenbürgerschaft verliehen.

Williamsons Interesse enthüllt eine selten anerkannte Wahrheit: Somaliland ist in der Praxis eine moderne britische Kolonie. Obwohl es 1991 die Unabhängigkeit von Somalia erklärte und 1960 von Großbritannien offiziell gewährt wurde, steht das Gebiet weiterhin unter dem Einfluss Londons.

Sollten Palästinenser zwangsweise dorthin umgesiedelt werden, wären sie in einem weiteren Freiluftgefängnis gefangen – unter den wachsamen Augen britisch ausgebildeter Sicherheitskräfte mit einer langen Geschichte gewaltsamer Unterdrückung.

„ASI Management“

Im April 2019 meldete das britische Regierungsunternehmen Aktis Strategy plötzlich Insolvenz an, wodurch Mitarbeiter unbezahlt blieben und Lieferanten auf ihren Kosten sitzen blieben, obwohl es vom britischen Außenministerium zig Millionen Pfund für „Entwicklungsprogramme“ in ganz Afrika und Westasien erhalten hatte.

Die Zeitung Somaliland Chronicle veröffentlichte einen detaillierten Bericht über den Zusammenbruch des Unternehmens, das zu diesem Zeitpunkt ein „Reformprojekt für den Justiz- und Sicherheitssektor“ in dem Kleinstaat beaufsichtigte.

Offizielle Aufzeichnungen belegen, dass London zwischen 2017 und 2022 allein für dieses Projekt über 18 Millionen Pfund (rund 23,5 Millionen Dollar) bereitgestellt hat. Es war eines von vielen vom Vereinigten Königreich finanzierten Projekten in der abtrünnigen Region, die die Staatsarchitektur Somalilands – Regierung, Militär, Justiz, Gefängnisse, Polizei, Geheimdienst – unter effektive britische Verwaltung stellten.

Interne Akten, die von The Cradle geprüft wurden, legen das Ausmaß dieser Kontrolle offen.

Ein Dokument beschreibt, wie die berüchtigte britische Geheimdienstorganisation Adam Smith International (ASI) „kontinuierliche Schulungen und Mentoring“ für den somaliländischen Geheimdienst und die Schnelleinsatztruppe bereitstellte und gleichzeitig die Forensikdienste, die Grenzüberwachung und sogar die Strafverfolgungsverfahren über das Büro des Generalstaatsanwalts verwaltete. Die von den Briten geschaffene Counter-Terrorism Unit wurde 2012 mit Mitteln des Auswärtigen Amtes eingerichtet – „unter der Leitung von ASI“.

An anderer Stelle rühmt sich ASI seiner „nachgewiesenen Geschichte des Aufbaus enger beruflicher Beziehungen“ zu hochrangigen Regierungs-, Streitkräfte-, Polizei-, „Sicherheitssektor“- und Verteidigungsministeriumbeamten. In einer Akte wird vermerkt, dass der Auftragnehmer „ehemalige Militärberater aus dem Vereinigten Königreich eingesetzt hat“, um die Geheimdiensteinheiten der Armee und der Küstenwache Somalilands auszubilden, „leitende Offiziere in den Bereichen Führung, Management und Militärdoktrin zu betreuen“ und sogar Gesetzesentwürfe zu verfassen, die später als Gesetz verabschiedet wurden.

Der britische Auftragnehmer Albany Associates konzentrierte sich unterdessen darauf, den Führungskräften Somalilands die Mechanismen der Propaganda und des Informationskriegs zu vermitteln. Seine Mission: Minister und hochrangige Beamte darin zu schulen, einen „kontinuierlichen Informationsfluss“ zu generieren und die Medien proaktiv zu verwalten, um unabhängigen Medien entgegenzuwirken.

Es wurde festgestellt, dass die „unbefriedigte öffentliche Nachfrage nach Informationen“ der Regierung „über national bedeutsame Ereignisse“ unabhängigen Informationsquellen vor Ort erheblichen Einfluss verschaffte, was um jeden Preis verhindert werden sollte.

In Somaliland wurde das Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber ihrer Regierung durch häufige Verhaftungen von Journalisten und die Schließung von Medien geschürt, sodass Albanys Aufgabe darin bestand, die staatliche Kontrolle über Informationen zu festigen – eine einzige Erzählung, „eine Stimme“, keine abweichenden Meinungen.

Ein offizielles Dokument, das von The Cradle geprüft wurde.

Ein Gefangenenlager in Wartestellung

Während ASI seine Reformen anpries, zeichneten Dokumente eines anderen Auftragnehmers – Coffey International – ein ehrlicheres Bild. Das Militär Somalilands, so die Akten, sei „die größte und kostspieligste staatliche Institution“, entziehe sich jedoch der Aufsicht, wobei seine Gelder wahrscheinlich für undurchsichtige Zwecke umgeleitet würden. Eine Rechenschaftspflicht für militärische Missbräuche gab es praktisch nicht.

Die Polizei hatte unterdessen „eine Geschichte der Anwendung unverhältnismäßiger Gewalt“ und keine „spezielle Einheit für die öffentliche Ordnung“. Coffey schlug vor, eine solche Einheit innerhalb der Special Protection Unit zu schaffen – einer paramilitärischen Truppe, die ausländische Organisationen und deren Mitarbeiter schützt. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Einheit kein Mandat für die Kontrolle von Menschenmengen oder die Reaktion auf friedliche Proteste.

In diesem Dokument vom Juli 2015 wurde empfohlen, die Polizei Somalilands in Großbritannien von der National Police in den Bereichen Menschenrechte, Umgang mit Menschenmengen und Erste Hilfe auszubilden. Das Ziel: „Verhältnismäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Rechenschaftspflicht“ in allen Polizeikräften Somalilands zu verankern. Doch wenn diese Ausbildung stattfand, hatte sie keine sichtbaren Auswirkungen.

Ende 2022 kam es in der umstrittenen Stadt Las Anod zu Massenprotesten. Die Streitkräfte Somalilands reagierten mit tödlicher Gewalt und töteten Dutzende Menschen. Das harte Vorgehen eskalierte, und im Jahr 2023 beschoss das Militär Somalilands die Stadt wahllos. Amnesty International bezeichnete den Angriff als „wahllos“, der sich gegen Schulen, Krankenhäuser und Moscheen richtete, Hunderttausende vertrieb und zahlreiche Menschen tötete.

Dies ist der Kontext, in dem Somaliland an Israel und seine westlichen Gönner appelliert: ein brutaler, von den Briten geführter Sicherheitsapparat, der jede Form von Dissens auslöschen kann – ergo der perfekte Abladeplatz für Flüchtlinge aus Gaza. Wenn Washington eine Basis für Angriffe auf den Jemen errichtet, könnten auch Palästinenser als Geiseln genommen werden – buchstäblich menschliche Schutzschilde –, um Vergeltungsmaßnahmen der mit Ansarallah verbündeten Streitkräfte zu verhindern.

Man kann nur hoffen, dass dieser verwerfliche Plan genauso schnell scheitert wie frühere US-israelische Pläne, die darauf abzielten, die Bewohner des Gazastreifens nach Ägypten oder Jordanien zu vertreiben.

Die eigentliche Frage ist nun, ob die Führung Somalilands verzweifelt genug ist, um internationale Anerkennung zu erlangen, und bereit ist, ihre 34-jährige Unabhängigkeit gegen eine vollständige militärische, politische und sicherheitspolitische Hegemonie der USA, Großbritanniens und Israels einzutauschen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

