https://www.commondreams.org/opinion/elon-musk-wisconsin



Der rechtsextreme Milliardär Elon Musk erscheint am 30. März 2025 im KI Convention Center in Green Bay, Wisconsin, zu einer Bürgerversammlung und trägt einen Käsehut.

(Foto von Scott Olson/Getty Images)

Der reichste Mann der Welt ist der größte Verlierer in Wisconsin

Wir haben es Frauen und Arbeitern zu verdanken, dass der rechtsextreme Elon Musk eine deutliche Niederlage erlitten hat.

Juan Cole

Informed Comment

02. April 2025

Der reichste Mensch der Welt konnte sich die Wahl zum Obersten Gerichtshof von Wisconsin nicht erkaufen, die von der Liberalen Susan Crawford gewonnen wurde, die Elon Musks bevorzugten Kandidaten und Trump-Anhänger Brad Schimel besiegte. Sie wird eine zehnjährige Amtszeit antreten und die liberale Dominanz für einige Zeit festigen. Interessengruppen investierten 100 Millionen US-Dollar in den Wahlkampf, ein Rekord für einen Wettbewerb um den Obersten Gerichtshof eines Bundesstaates. Diese Orgie des großen Geldes in der Politik wurde zum großen Teil durch John Roberts‘ erbärmliches Urteil in der Rechtssache Citizens United im Jahr 2010 entfesselt, das Amerikas Marsch in die (weitere) Plutokratie festigte.

Diese Wahl könnte den Beginn einer Gegenreaktion gegen das Trump-Regime einläuten. Seit seiner Amtseinführung hat Trump gesetzloser gehandelt als jeder andere Präsident in der Geschichte, sogar als Tricky Dick Nixon, und die gesetzgeberische Absicht des Kongresses, Regierungsbehörden für die Aufgaben zu finanzieren, die der Kongress ihnen übertragen wollte, vorsätzlich vereitelt. Trump hat das grundlegende parlamentarische Prinzip untergraben, dass die gewählten Volksvertreter die Macht über die Staatskasse haben, ein Prinzip, das bis ins Großbritannien vor Hunderten von Jahren zurückreicht.

Gleichzeitig hat das Trump-Regime toxische Männlichkeit verherrlicht und seine Absicht signalisiert, Gewerkschaften aufzulösen. Das Problem für Trump ist, dass die Mehrheit der Amerikaner Frauen oder Arbeiter oder beides sind.

Darüber hinaus hat Trumps Übergabe solcher finanzpolitischen Entscheidungen an Elon Musk und sein sogenanntes Department of Government Efficiency zu Massenentlassungen von Regierungsmitarbeitern und zur Aushöhlung des amerikanischen Gesundheitswesens, der wissenschaftlichen Forschung und zur Gefährdung der Zahlungsfähigkeit der führenden Forschungsuniversitäten des Landes geführt. Der Angriff auf die Sozialversicherung – die Empfänger können keine Geschäfte mehr per Telefon abwickeln, 7.000 Mitarbeiter der Sozialversicherung (14 % der Belegschaft) wurden entlassen, die Website der Behörde wurde lahmgelegt – hat ältere Menschen im ganzen Land in Alarmbereitschaft versetzt.

Die amerikanische Demokratie ist heute stärker, weil sich die Wähler in einem Bundesstaat im Mittleren Westen gegen den reichsten Mann der Welt gestellt haben.

Trump gewann Wisconsin im vergangenen Herbst mit weniger als einem Prozentpunkt Vorsprung und einem Vorsprung von nur 29.000 Stimmen. Trumps massiver Druck auf die Institutionen, auf die die Amerikaner angewiesen sind, hat einen schlechten Eindruck hinterlassen. Anfang März erklärte Savannah Kuchar in USA Today, dass eine Umfrage von Marquette ergab, dass 51 % der Wähler in Wisconsin Trumps erste Wochen im Amt negativ bewerteten. Er hatte seinen leichten Vorteil in dem Staat verspielt. Natürlich unterstützten ihn die Republikaner und die Demokraten verachteten ihn. Aber der Schlüssel sind die Unabhängigen, und von diesen missbilligten 60 % die anfängliche Bilanz von Trump und nur 39 % befürworteten sie.

Was Elon Musk betrifft, so ergab dieselbe Umfrage, dass 53 % der Wähler in Wisconsin ihn negativ und nur 41 % positiv bewerteten. Jemand mit so vielen negativen Stimmen und so wenigen Unterstützern in einem relativ konservativen „Purple State“ hat wahrscheinlich einen Fehler gemacht, indem er sich in den Vordergrund drängte, 20 Millionen Dollar in den Wahlkampf um den Obersten Gerichtshof investierte und ausgewählten Wählern eine Million Dollar anbot, damit sie für den konservativen Kandidaten stimmen.

Elon hat sich vielleicht selbst besiegt, genau wie Trump.

Natürlich gab es auch andere Themen. Schimel versuchte vor einem Jahrzehnt als Generalstaatsanwalt von Wisconsin, ein restriktives Abtreibungsgesetz zu verteidigen, das der Bundesrichter William Conley in Madison 2015 als verfassungswidrig einstufte. In jüngerer Zeit haben die Republikaner argumentiert, dass ein Gesetz aus dem 19. Jahrhundert, das Abtreibungen verbietet, wieder in Kraft getreten sei, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA Roe v. Wade für ungültig erklärt hatte. Ein liberaler Oberster Gerichtshof in Wisconsin wird wahrscheinlich feststellen, dass die in der Staatsverfassung verankerten Freiheiten Vorrang vor der Gesetzgebung aus der viktorianischen Ära haben.

Abtreibungsrechtsaktivisten gingen in großer Zahl zur Wahl, und zwar in einem Wahljahr, in dem die Wahlbeteiligung in diesem Bundesstaat oft niedrig ist. Das Recht auf Abtreibung trug zur blauen Welle von 2018 und zur Rückkehr der Demokraten ins Weiße Haus im Jahr 2021 bei.

Auch die gewerkschaftlichen Fragen brachten die Arbeitnehmer auf die Straße. Der rechtsextreme Gouverneur Scott Walker hatte 2011 die Lehrergewerkschaften zerschlagen, was zu einem drastischen Rückgang der Gehälter und zu einer hohen Fluktuation führte, was wiederum den Schülern zum Nachteil gereichte. Ende letzten Herbst stellte ein Bundesrichter fest, dass das Gesetz von 2011 gegen die Gleichbehandlungsklausel der Verfassung verstößt, da Walker zwar die Gewerkschaften der Polizei und der Feuerwehr begünstigt hatte, die ihn politisch unterstützten, den Lehrergewerkschaften jedoch Beschränkungen auferlegt hatte. Die Versuche der Republikaner, dieses Urteil durch eine Berufung vor dem Obersten Gerichtshof aufzuheben, haben nun einen herben Rückschlag erlitten.

Schließlich ist die Kongressdelegation von Wisconsin mit 6 zu 2 für die Republikaner verzerrt, obwohl die beiden Parteien im Bundesstaat Kopf an Kopf liegen. Die derzeitigen Wahlbezirke für die Bundeswahlen benachteiligen die Demokraten, die in Madison und Milwaukee konzentriert sind. Die Wahlbezirke für die Legislative des Bundesstaates wurden jedoch 2022 durch ein Gesetz fairer gestaltet.

Auch im Jahr 2020 forderte die Trump-Kampagne, dass 200.000 Stimmen im Präsidentschaftswahlkampf in Wisconsin gestrichen werden sollten. Weitere derartige skandalöse Forderungen werden in diesem Bundesstaat eindeutig zurückgewiesen werden.

Die amerikanische Demokratie ist heute stärker, weil die Wähler in einem Staat im Mittleren Westen dem reichsten Mann der Welt die Stirn geboten haben. Die Menschen in Wisconsin und in den Vereinigten Staaten haben heute dank der Wähler in Wisconsin mehr Rechte. Trumps katastrophale Politik, die die Gesundheit der Republik sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne bedroht, könnte weniger eine blaue Welle als vielmehr einen blauen Tsunami auslösen, da die Menschen erkennen, dass sie der Ochse sind, der aufgespießt werden soll.

Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …