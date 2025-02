https://english.almayadeen.net/articles/opinion/with-us-or-against-us–america-s-ultimatum-to-arab-leaders



Mit uns oder gegen uns? Amerikas Ultimatum an die arabischen Führer

Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen Englisch

18. Februar 2025

Donald Trumps Drohungen, in den Gazastreifen einzumarschieren, haben die arabischen und muslimischen Führer zu einer Reaktion gezwungen, die ihre Verwundbarkeit und die umfassendere US-israelische Agenda zur Umgestaltung der Region offenbart.

15 Monate lang hat die Mehrheit der arabischen und muslimischen Staats- und Regierungschefs tatenlos zugesehen, wie im Land Palästina der erste Völkermord per Live-Stream stattfand. Sie beteten für eine Rückkehr zum Status quo, der einst ihre Herrschaft stützte, und stehen nun vor einem Ultimatum. Jetzt ist es an der Zeit, sich für eine Seite zu entscheiden.

Als US-Präsident Donald Trump seine Idee vorstellte, die Zivilbevölkerung des Gazastreifens zu vertreiben, die Kontrolle über das Gebiet zu übernehmen und es wieder aufzubauen, tat er dies im Ton eines Menschen, der glaubt, dass solche Maßnahmen humanitärer Natur wären. In Wirklichkeit handelte es sich bei dem Vorschlag um eine Invasion, Massenmord und ethnische Säuberung.

Um es klar zu sagen: Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Invasion ist gering, nicht zuletzt, weil sie eine enorme Menge an Planung erfordert, um korrekt umgesetzt zu werden, und es gibt einfach keine Anzeichen dafür, dass Schritte in diese Richtung unternommen werden. Allein die Androhung einer solchen Ungeheuerlichkeit hat sich jedoch als ausreichend erwiesen, um die Führung der arabischen und muslimischen Nationen sofort in einer Weise zu mobilisieren, wie wir es seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben.

Plötzlich sind sie aufgewacht, nachdem sie sich so verhalten hatten, als würden die Menschen im Gazastreifen nicht in industriellem Maßstab auf dem Land der Propheten, auf dem Land der Al-Aqsa-Moschee und des Heiligen Grabes ermordet. Nicht einmal die Invasion des Libanon, die Ermordung von etwa 3.000 Menschen, die Besetzung weiterer syrischer Gebiete oder die Androhung einer Annexion im Westjordanland hatten diese Staats- und Regierungschefs mobilisiert. Die Schreie der Jugend von Gaza, die Tränen der Mütter von Gaza, die Ehre, die den Gefolterten und Vergewaltigten genommen wurde, all das wurde nicht wahrgenommen.

Aber jetzt spüren wir zum ersten Mal einen Puls. Warum? Weil jeder auf der Abschussliste steht. Es wurde ein Blick darauf geworfen, was die von Donald Trump vorgeschlagene Zukunft verursachen könnte, und Menschen wie der jordanische König Abdullah II. erkannten, dass sie in den Augen der israelisch-amerikanischen Allianz nur ein weiterer Araber sind, nicht mehr und nicht weniger. Der einzige Grund, warum sie bleiben, ist, dass sie kapitulieren. Das war Trumps wahre Botschaft; es war weniger eine Drohung als eine Mahnung.

Ohne zu sehr auf die Frage einer amerikanischen Invasion in Gaza einzugehen, würde sich diese in vielerlei Hinsicht als katastrophal erweisen, sodass sie auf den ersten Blick unrealistisch erscheint. Dies liegt nicht zuletzt an den enormen Kosten, die mit einer US-Besatzung verbunden wären, die sich auf Hunderte Milliarden US-Dollar an Steuergeldern belaufen könnten, während die Zahl der Opfer unter den US-Soldaten hoch wäre und enormen innenpolitischen Druck auf Trump ausüben würde. Dies wäre wahrscheinlich Amerikas neues Vietnam, da die Särge mit den Sternenbannern in den gesamten USA für Empörung sorgen würden.

Eine US-Invasion würde auch die von Trump festgelegten Ziele nicht erreichen, da die Palästinenser nicht freiwillig gehen werden und dies leicht zu einer Situation führen könnte, in der die US-Armee dort weitermacht, wo die Israelis aufgehört haben, und einen Völkermord verursacht. Wenn die ethnische Säuberung nur teilweise zum Erfolg führen würde, wären die destabilisierenden Auswirkungen verheerend.

Wie bereits erwähnt, mag die Mehrheit der Staats- und Regierungschefs der arabischen und muslimischen Nationen dem Gaza-Genozid tatenlos zugesehen haben, doch ihre Bevölkerungen sind jetzt motivierter denn je, die zionistischen Besatzer zu besiegen.

Öffnung der „Pforten der Hölle“

Als die Hamas ankündigte, dass sie den wöchentlichen Gefangenenaustausch verschieben würde, bis die Israelis gemäß dem Waffenstillstandsabkommen genügend humanitäre Hilfe in den Gazastreifen einlassen würden, drohte Donald Trump mit der Öffnung der „Pforten der Hölle“. Trotz der Drohungen von Trump und Netanjahu gaben die Israelis dem Druck nach und waren schnell bereit, den Gefangenenaustausch wie geplant stattfinden zu lassen.

Ob der US-Präsident nun wirklich der Drahtzieher hinter seiner eigenen Rhetorik ist oder nicht, was offen gesagt unwahrscheinlich ist, hat das Lesen zwischen den Zeilen tatsächlich dazu beigetragen, vier Ziele zu erreichen:

Die empörenden und illegalen Vorschläge, die Trump vorgebracht hat, haben dazu beigetragen, das Image des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu vor seiner extremistischen Koalition zu retten. Die Rhetorik hat dem zionistischen Regime daher mehr Spielraum verschafft, um die zweite Phase des Abkommens zu erreichen, da die extremeren Elemente des Regimes nun das Gefühl haben, dass sie ihre Bemühungen um ethnische Säuberung, Besiedlung und Besetzung abschließen können. Nach dem ersten Abschluss des Waffenstillstandsabkommens wurde die Hamas aufgrund der Dynamik des öffentlichen Verständnisses der Machtdynamik – die durch den anhaltenden Medienkrieg entstanden war – als Sieger und das zionistische Regime als Verlierer dargestellt. Trump gelang es, das Gespräch plötzlich zu verlagern und das öffentliche Verständnis darüber, wer die Kontrolle hat und den Krieg „gewinnt“, zu manipulieren. Dies hat die arabischen und muslimischen Staats- und Regierungschefs zusammengebracht, die zuvor inaktiv oder dem Nachkriegsplan für Gaza fern waren.

Donald Trump gibt sich aktiv als extremerer zionistischer Fanatiker als Netanjahu, hat aber noch keine seiner Drohungen wahr gemacht. Wenn er weiterhin in dieser Weise spricht, ist es möglich, dass die USA beginnen müssen, einige der Aussagen des Präsidenten in die Tat umzusetzen, um die Glaubwürdigkeit Washingtons zu wahren.

Die Realität in der Region sieht so aus, dass die Regierungen Westasiens immer noch versuchen, zum Status quo vor dem 7. Oktober 2023 zurückzukehren. Jetzt müssen sie sich damit abfinden, dass dies keine Option mehr ist.

Auch wenn es übertrieben klingen mag, aber das „Israel“, das alle von früher kannten, gibt es nicht mehr, es existiert nicht mehr. Für diejenigen, die sich eingehend mit dem Thema befasst haben, war dies in gewisser Weise unvermeidlich. Im Moment erleben wir ein Szenario, das vor 1948 stattfand, als das zionistische Regime versuchen musste, sich selbst zu definieren. Eine Zeit lang gelang es ihnen, durch ihre militärische Überlegenheit die Menschen in ihrer Umgebung zu befrieden oder bewaffnete Auseinandersetzungen mit brutaler Gewalt zu überwinden, während sie gleichzeitig ihre Wirtschaft entwickelten und vorgaben, einen europäischen Staat im östlichen Mittelmeerraum zu betreiben.

Das konnte nie von Dauer sein, nicht zuletzt, weil die palästinensische und die jüdische Bevölkerung innerhalb der Grenzen des historischen Palästinas ungefähr zu gleichen Teilen vertreten waren. Hinzu kommt, dass die am schnellsten wachsende jüdische Gruppe die Haredim (Ultraorthodoxe) sind, die nicht in der Armee dienen und nicht einmal an den Wert moderner Nationalstaaten glauben. Dennoch wollten alle Israelis das Westjordanland und die Herrschaft über das besetzte Jerusalem. Da Landkonzessionen an die Palästinensische Autonomiebehörde vom Tisch waren, gab es für die Zionisten nur zwei Optionen: einen Völkermord oder eine ethnische Säuberung zu begehen; oder beides.

Mit dem Aufstieg des rechtsgerichteten nationalistischen religiösen Fundamentalismus sah sich das säkulare rechtsgerichtete System, das sich an den „westlichen liberalen Demokratien“ orientierte, plötzlich bedroht. Vor dem 7. Oktober 2023 war dies ein beherrschendes Thema in der israelischen Politik, in der die religiösen Ultranationalisten die etwas widersprüchliche Vision in Frage stellten, an der etwa die Hälfte der israelischen jüdischen Bevölkerung festhielt.

Was hier geschah, war, dass die säkularen Israelis versuchten, an ihrer Illusion festzuhalten, dass sie einfach für immer in einer liberalen jüdischen Apartheidkolonie leben könnten, die von der Vorherrschaft der Juden geprägt ist, und ein Maß an Stabilität erwarten könnten, das sie aufgrund der überwältigenden Macht ihres Militärs lange Zeit genossen hatten. Auf der anderen Seite begann die rechtsextreme Koalition von Benjamin Netanjahu, die Ende 2022 an die Macht kam, eine alternative Vision auf eine Weise zu präsentieren, wie es sie noch nie gegeben hatte.

Dann kam der Weckruf, die Hamas startete die Operation al-Aqsa Flood, und die Zionisten waren gezwungen, sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass man das palästinensische Volk nicht weiter unterdrücken kann und erwarten kann, dass es einfach verschwindet oder seinen Kampf für die nationale Befreiung aufgibt. Aufgrund des rassistischen kollektiven Narzissmus, der den zionistischen Siedlern anerzogen wurde, reagierten sie auf die emotionalste Art und Weise. Deshalb haben Zionisten im Westen auch einen Beitrag zur Unterdrückung jeglicher Kritik geleistet; ihr Rassismus wird in Frage gestellt.

Die reflexartige Reaktion der Zionisten war zu denken: „Wie können diese Menschen es wagen, unsere Vorherrschaft in Frage zu stellen?“. Zum ersten Mal in seiner Geschichte wurde das zionistische Gebilde militärisch in Stücke gerissen und als unfähig erwiesen, eine einheimische Widerstandstruppe zu besiegen, die hauptsächlich mit leichten Waffen und selbst hergestellten Waffen ausgerüstet war. Die US-israelische Vorherrschaft in Westasien schien zu bröckeln, also reagierten die Besatzungsmacht und ihre imperialistischen Unterstützer auf die einzige Art und Weise, die sie kennen: mit Massenmord.

Was in Gaza geschah, war ein Wahnsinn aus rassistischer Gewalt, der den arabischen und muslimischen Völkern eine „Lektion erteilen“ sollte, dass sie für immer unterlegen bleiben werden. Der Völkermord sollte eine Botschaft senden: Widersteht unserer Vorherrschaft und ihr werdet sterben.

Zwei Dinge geschehen jetzt:

Das „Israel“ der Vergangenheit ist gestorben, jetzt versucht es, sich neu zu definieren und neu zu erschaffen. Die USA versuchen, ihre Bemühungen zur Umgestaltung der Region durch Normalisierung und den Bau neuer Handelsrouten wiederzubeleben, werden dabei jedoch mit maximaler Gewalt vorgehen, um jeglichen Anschein von Dissens zu unterdrücken.

Wie passt das alles zu den verrückten Drohungen von Donald Trump? Ganz einfach. Die Vereinigten Staaten wollen die gesamte Region umgestalten. Diese Botschaft ist klar, aber sie wird wahrscheinlich nicht durch eine US-Invasion in Gaza vermittelt werden, sondern durch enormen Druck auf die Nationen der Region, zu kapitulieren und als Sklaven der US-israelischen Allianz ihren Beitrag zu leisten.

Wenn Jordanien, Ägypten und Saudi-Arabien nicht kapitulieren, werden ihre Regierungen durch solche ersetzt, die dies tun. Im Falle einer US-Invasion in Gaza oder einer ethnischen Säuberung würde Ägypten destabilisiert und wahrscheinlich einem begrenzten israelischen Einfall in den Sinai gegenüberstehen, während die jordanische Regierung gestürzt werden könnte oder zumindest das Land völlig destabilisiert würde. Vor diesem Hintergrund könnte auch Saudi-Arabien ins Fadenkreuz geraten.

Die ethnische Säuberung von Hunderttausenden von Bewohnern des Gazastreifens in das Königreich Jordanien würde unweigerlich auch eine neue palästinensische Widerstandsfront hervorbringen, was zu diesem Zeitpunkt ohnehin passieren könnte.

Die ethnische Säuberung Palästinas zwischen 1947 und 1949 hat in der gesamten arabischen Welt eine große Narbe hinterlassen, die nie verheilt ist. Was gerade in Gaza geschehen ist, ist eine viel tiefere Wunde, die den Widerstand bis zum Ende des zionistischen Regimes anfachen wird. Obwohl dies oft nicht berücksichtigt wird, haben die Israelis auch im Libanon 3.000 Menschen ermordet, darunter den verstorbenen Generalsekretär der Hisbollah, Seyyed Hassan Nasrallah.

Ein Fehler, den Imperialisten und Siedlerkolonialisten oft begehen, ist die Annahme, dass eine Bevölkerung, die heute befriedet zu sein scheint, dies auch morgen sein wird. In Wirklichkeit brauchen Revolutionen und Widerstandsbewegungen Zeit, und manchmal kommt es zu einer Massenmobilisierung aufgrund von Ereignissen, die man beim Eintreten als reinen Zufall betrachten könnte.

Inzwischen bieten die USA der arabischen und muslimischen Welt die gleiche Option an, die George W. Bush Jr. bei seiner Ankündigung des sogenannten „Krieges gegen den Terror“ präsentierte: „Ihr seid entweder für uns oder für die Terroristen!“

Es mag auf andere Weise dargestellt werden, aber die Wahrheit ist, dass es keine Möglichkeit gibt, eine Position der Mitte einzunehmen. Jetzt ist es an der Zeit, sich damit abzufinden, ein Sklave zu sein, sogar sein Territorium, seinen Stolz und seine Stabilität zu verlieren; oder man entscheidet sich, Widerstand zu leisten. Das Problem für eine Nation wie Jordanien ist, dass man, wenn man Widerstand leistet, auch gestürzt werden kann.

Donald Trumps Kommentare sollten die arabischen und muslimischen Führer vorerst dazu zwingen, einen gemeinsamen Konsens zu erzielen und einen alternativen Plan zu seinem wahnsinnigen Vorschlag vorzulegen, was offenbar einen Beitrag geleistet hat. Interessanterweise scheint dies tatsächlich dazu beizutragen, dass die Waffenruhe im Gazastreifen in Phase 2 eintreten kann.

Leider ist die Palästinafrage für diese Staats- und Regierungschefs mit Gaza noch nicht erledigt. Sollten die Israelis das Westjordanland annektieren, könnte dies letztendlich den Untergang der Palästinensischen Autonomiebehörde auslösen und/oder einen größeren Aufstand auslösen. In einem solchen Szenario könnte das israelische Militär dann versuchen, auch große Teile des Westjordanlandes ethnisch zu säubern. Das Ziel dieser vertriebenen Flüchtlinge könnte auch Jordanien sein.

Selbst der ehemalige US-Außenminister Antony Blinken warnte in seiner vorletzten außenpolitischen Rede vor dem Zusammenbruch der Normalisierungsabkommen zwischen dem zionistischen Regime und seinen Nachbarn in Amman und Kairo. Auf einer vom Atlantic Council organisierten Konferenz nutzte Blinken den ersten Teil seiner Rede, um reine israelische Propaganda zu verbreiten, bevor er in der zweiten Hälfte seiner Rede offen über einige Themen sprach. Er betonte, dass ohne eine sogenannte „Zwei-Staaten-Lösung“ die Normalisierungsabkommen mit Ägypten und Jordanien scheitern könnten.

Wenn sich in Jordanien eine Widerstandsfront bildet, könnte dies der Anfang vom Ende des zionistischen Regimes sein. Jordanien teilt die größte, größtenteils unbewachte Landgrenze mit dem besetzten Palästina. Wenn sich dort erst einmal eine große Widerstandsbewegung etabliert hat, würde der Krieg sich auf eine Weise ausweiten, die niemand vorhersagen kann. Es ist auch klar, dass die Zionisten versuchen, ihre Aggression gegen den Iran und den Jemen fortzusetzen und die Hisbollah im Libanon um jeden Preis zu schwächen.

All das, was oben erwähnt wurde, wird sich wahrscheinlich nicht einfach über Nacht entfalten, alles braucht Zeit. Dennoch steht außer Frage, dass der Krieg noch lange nicht vorbei ist.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

Übersetzt mit Deepl.com

