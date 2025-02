Dank an die Junge Welt, dass sie diese wichtige Veranstaltung in ihren Räumen ermöglichte, die nach Druck des Berliner OB Wegener, CDU, dem israelischen Botschafter RonProsor und anderer „Israel-Freunde“ in der FU Berlin („Freie“ Universität) abgesagt worden war. Die Junge Welt verteidigte damit die Meinungs-und Pressefreiheit. Evelyn Hecht-Galinski

Online Extra 18.02.2025, 18:06:15 / Inland GAZA

PM: UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese spricht

Die Tageszeitung junge Welt verteidigt Meinungsfreiheit, Polizei schränkt sie ein

Von junge Welt

Die junge Welt verteidigt die Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit, Polizeikräfte schränken sie ein. Die in Berlin erscheinende überregionale Tageszeitung junge Welt hat den Organisatoren der Veranstaltung »Reclaiming the Discourse: Palestine, Justice, and the Power of Truth« spontan Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, damit die Veranstaltung doch noch stattfinden kann. Nach harten behördlichen Auflagen und massiver Einflussnahme war der ursprüngliche Vermieter eingeknickt und hatte die angemieteten Räume nicht mehr zur Verfügung gestellt.

In diesem Moment spricht die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese. Die Veranstaltung kann im Livestream unter jungewelt.de verfolgte werden.

Zu den Räumen der jungen Welt hat sich die Polizei kurz nach Veranstaltungsbeginn gegen den erklärten Protest der Zeitung Zugang verschafft und sich dabei auf ein polizeiliches Anwesenheitsrecht berufen. Zuvor hatte der Einsatzleiter gegenüber junge Welt erklärt, man rechne mit Straftaten; »aufgrund der Vorerfahrungen« sei »die Einsatzschwelle sehr niedrig«. Dietmar Koschmieder, Geschäftsführer der Tageszeitung junge Welt, sieht im provokativen Auftreten der Berliner Polizei die Exekutierung einer politischen Entscheidung, die leichtfertig formaljuristisch begründet wird. Mit ihrer massiven Präsenz in und um die Veranstaltungsräume herum nehme die Polizei bereits gezielt Einfluss auf die Veranstaltung und schränke damit die Meinungs- und Versammlungsfreiheit weiter ein. »In 30 Jahren, in denen wir als Tageszeitung junge Welt Veranstaltungen durchführen, haben wir ein solches Polizeiaufgebot noch nicht erlebt. Das ganze Vorgehen erinnert an die Polizeitaktik der 1920er Jahre gegen Veranstaltungen der organisierten Arbeiterbewegung«, erklärte Koschmieder. Das scheine nun wieder zum Standard zu werden.

Francesca Albanese spricht in den Redaktionsräumen der jungen Welt, nachdem ihr ein Vortrag an der Freien (?) Universität Berlin und in einer anderen Berliner Tagungsstätte untersagt worden war.

Vortrag auf Englisch ab 2. Stunde, 35. Minute: https://www.youtube.com/live/5OxigLiaAQw

Nehmen Sie live an einer kraftvollen und zeitgemäßen Veranstaltung teil, die sich mit der humanitären Krise im Gazastreifen und dem weltweiten Kampf für Gerechtigkeit befasst. Dieser Livestream wird wichtige Diskussionen und Präsentationen von führenden Stimmen aus den Bereichen Menschenrechte, Völkerrecht und Zivilgesellschaft beinhalten.

