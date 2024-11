https://thecradle.co/articles/genocides-collaborators-from-cairo-to-berlin



Mitläufer des Völkermords, von Kairo bis Berlin

Von Mohamad Hasan Sweidan

8. NOVEMBER 2024

Bildnachweis: The Cradle

Eine Reihe von Vorfällen in jüngster Zeit hat zwei der felsenfestesten Verbündeten Israels in den Fokus gerückt: Ägypten, der erste arabische „Normalisierer“ und heute Tel Avivs zuverlässigster regionaler Handelspartner, und Deutschland, die Nation, die den Begriff „Völkermord“ für das 20. Jahrhundert definiert hat.

1973 starteten die ägyptischen und syrischen Streitkräfte einen Überraschungsangriff auf Israel, der als „Oktoberkrieg“ bekannt wurde. In einer Rede des ehemaligen ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser vor arabischen Gewerkschaftern am 26. Mai 1967 sagte Abdel Nasser: „Der Kampf mit Israel wird allgemeiner Natur sein, und unser vorrangiges Ziel wird es sein, Israel zu zerstören.“

Mehr als fünf Jahrzehnte nach dem Beginn des Krieges durch Ägypten und dem Versprechen, den Besatzerstaat zu zerstören, gibt es Berichte, dass Kairo Israel nun während seines Krieges gegen den Libanon und Gaza wirtschaftliche und logistische Unterstützung leistet.

Ägyptische Häfen: eine Logistikplattform im Dienste Israels

Laut der Schiffsverfolgungs-Website Marine Traffic und dem Finanzdatenunternehmen LSEG Data & Analytics legte das deutsche Schiff MV Kathrin am 28. Oktober im Hafen von Alexandria an. Open-Source-Schiffsdaten und Menschenrechtsgruppen behaupten, das Schiff habe Sprengstoff für das israelische Militär geladen und sei an einem ägyptischen Militärkai entladen worden, nachdem mehreren Ländern das Anlegen verweigert worden war.

Die Website des Hafens von Alexandria, die Schiffsbewegungen und die Seeschifffahrt überwacht, berichtet, dass das Egyptian Maritime Consultative Office (EMCO) die Verantwortung für die Aufnahme des Schiffes und das „Entladen“ seiner „militärischen“ Fracht übernommen hat. Weitere Informationen besagen, dass die Güter noch am selben Tag vom Hafen von Alexandria zum israelischen Mittelmeerhafen Ashdod transportiert wurden.

Das Schiff MV Katherine transportiert angeblich acht Schiffscontainer mit 150.000 Kilogramm RDX-Sprengstoff für die Israeli Military Industries, den Munitionsproduktionszweig von Elbit Systems, dem größten Rüstungsunternehmen Israels. Im September gab der portugiesische Außenminister Paulo Rangel an, vom Reeder Informationen erhalten zu haben, dass es sich bei der Hälfte der Fracht um Güter mit doppeltem Verwendungszweck handelte, die für ein israelisches Rüstungsunternehmen bestimmt waren.

Interessant ist, dass das Schiff daran gehindert wurde, in Namibia, Slowenien, Malta und Montenegro anzulegen, da diese Länder befürchteten, Tel Aviv könnte die Sprengstoffe für weitere Massaker an Zivilisten verwenden.

Ägypten bot sich daraufhin an, das Dilemma der MV Kathrin zu lösen, indem es einen Anlegeplatz und die Möglichkeit zum Entladen der Fracht anbot. In einem ausführlichen Bericht, der auf der offiziellen Website von Amnesty International veröffentlicht wurde, schreibt die Menschenrechtsorganisation:

„Die ägyptische Regierung erlaubte dem unter deutscher Flagge fahrenden Schiff „MV Kathrin“, das vermutlich Sprengstoff nach Israel transportierte, im Hafen von Alexandria anzulegen und zu entladen, obwohl das Risiko bestand, dass diese Lieferung zur Begehung von Kriegsverbrechen in Gaza beitragen könnte.“

Hierzu muss angemerkt werden, dass die Aufnahme des Schiffes in Alexandria nach einer Erklärung der Leiterin von Amnesty International in Slowenien, Natasha Bussell, erfolgte: „Die tödliche Fracht, die sich vermutlich an Bord des Schiffes MV Kathrin befand, darf Israel nicht erreichen, da eindeutig das Risiko besteht, dass eine solche Fracht zur Begehung von Kriegsverbrechen gegen palästinensische Zivilisten beitragen könnte.“

Auf diese Anschuldigungen antwortete der ägyptische Militärsprecher in einer Erklärung, die auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht wurde:

„Die ägyptischen Streitkräfte bestreiten kategorisch, was in den sozialen Medien und auf verdächtigen Konten verbreitet wurde und was im Hinblick auf die Unterstützung Israels bei seinen Militäroperationen im Allgemeinen und im Detail gefördert wird … und betonen, dass es keinerlei Zusammenarbeit mit Israel gibt.“

Trotz des Dementis gibt es zahlreiche Beweise dafür, dass Alexandria das Schiff erhalten hat, von der Verfolgung von Schiffsstandorten und globalen Datenunternehmen bis hin zu Berichten mehrerer Parteien und Regierungen. Es muss angemerkt werden, dass während des 13 Monate andauernden brutalen Militärangriffs Tel Avivs auf Gaza fünf ägyptische Häfen zu wichtigen Umschlagplätzen für israelische Exporte und Importe umfunktioniert wurden. Dass die MV Kathrin in einem dieser ägyptischen Häfen anlegen durfte, ist lediglich eine Fortsetzung der Rolle, die Kairo im Dienste der Kriegsinteressen Israels übernommen hat.

Israelische Außenhandelsdaten zeigen, dass der Handel des Besatzungsstaates mit fünf arabischen Ländern in den ersten neun Monaten dieses Jahres am stärksten gewachsen ist: mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, Jordanien, Marokko und Bahrain. Diesen Zahlen zufolge hat sich der Wert des israelischen Handels mit Bahrain verzehnfacht, mit Marokko um 53 Prozent, mit Ägypten um 52 Prozent und mit den Vereinigten Arabischen Emiraten um vier Prozent. Der Gesamthandel mit Jordanien ging aufgrund eines Rückgangs der jordanischen Importe aus Israel leicht um ein Prozent zurück, was jedoch durch einen massiven Anstieg der israelischen Exporte nach Jordanien um 45 Prozent gemildert wird. Der Wert des gesamten israelischen Handels mit den fünf arabischen Ländern stieg auf 3,4 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 12 Prozent entspricht.

Bemerkenswert ist auch die erhebliche Diskrepanz zwischen den von Israel und den von den arabischen Ländern veröffentlichten Handelszahlen. Der von Ägypten angegebene Handelswert war viel höher als der von den israelischen Behörden angegebene Wert, was darauf hindeutet, dass Kairo sich grundsätzlich nicht darum kümmert, das Ausmaß seiner wachsenden Handelsbeziehungen mit Israel anzugeben, trotz der tödlichen Angriffe des Besatzungsstaates auf Gaza, den Libanon, das besetzte Westjordanland, Syrien, den Jemen und andere Länder in der Region.

Die ägyptischen Außenhandelsdaten zeigen, dass der Handel zwischen Kairo und Israel von Anfang des Jahres bis Juli insgesamt 1,883 Milliarden US-Dollar erreichte, mit 155 Millionen US-Dollar an Exporten und 1,728 Milliarden US-Dollar an Importen. Israel hingegen behauptet, dass der Handel zwischen beiden Ländern insgesamt nur 431 Millionen US-Dollar erreichte, was eine Differenz von 1,452 Milliarden US-Dollar bedeutet. Ihren Angaben zufolge beliefen sich die Exporte auf 242 Millionen US-Dollar, während die Importe 189 Millionen US-Dollar betrugen.

Während sich die Rolle Ägyptens bei der Unterstützung der Israelis während des Krieges erst herauskristallisiert, ist Kairo in den arabischen sozialen Medien wegen eines Videos, das die Durchfahrt des israelischen Kriegsschiffes Sa’ar 5 im Suezkanal zeigt – bei der die ägyptische und die israelische Flagge gehisst wurden, während die ägyptische Marine dem israelischen Militärschiff Schutz bot – massiv unter Beschuss geraten.

Die ägyptische Suezkanalbehörde (SCA) reagierte auf die Gegenreaktion mit der Behauptung, dass alle Schiffe – ob kommerziell oder militärisch – das Recht haben, den Kanal zu durchfahren, und fügte hinzu, dass es Vorschrift sei, dass auf allen Schiffen, die die Wasserstraße passieren, die ägyptische Flagge gehisst werden müsse.

Wie sieht es in Deutschland aus?

Das Schiff MV Kathrin fuhr unter deutscher Flagge, d. h. unter der Flagge des führenden europäischen Waffenlieferanten und internationalen Unterstützers Israels. Zwischen August und Oktober genehmigte die deutsche Regierung den Export von Waffen im Wert von 94 Millionen Euro nach Tel Aviv. Interessanterweise exportierte Berlin in den ersten acht Monaten des Jahres 2024 nur Waffen im Wert von 14 Millionen Euro nach Israel, was darauf hindeutet, dass der enorme Anstieg der Waffenlieferungen größtenteils mit der militärischen Eskalation Israels gegen den Libanon zusammenhängt.

Die deutsch-israelischen Verbindungen im libanesischen Militäreinsatz halten an. Nachdem Spezialeinheiten der Besatzungsmacht eine Landungsoperation in der nordlibanesischen Stadt Batroun durchgeführt hatten, um den libanesischen Seemann Imad Amhaz zu entführen, tauchten Berichte auf, wonach deutsche Seestreitkräfte die notwendige Unterstützung für die rechtswidrige israelische Mission leisteten. Diesen Berichten zufolge erforderte der Erfolg Israels bei der Durchquerung libanesischer Hoheitsgewässer entweder eine vorsätzliche Koordination oder eine bewusste Vernachlässigung durch die deutsche Marine, die im Rahmen der UN-Friedenstruppen im Libanon (UNIFIL) operiert. Die Maritime Task Force (MTF) der UNIFIL – unter dem Kommando Deutschlands – wurde durch die Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats mit der Aufgabe betraut, den Libanon beim Schutz seiner Seewege und Hoheitsgewässer zu unterstützen.

Hintergrund dieser Geschichte ist natürlich die offen herausfordernde politische, mediale und diplomatische Unterstützung Israels durch Berlin – trotz der groben Verstöße Tel Avivs gegen internationales Recht und internationale Konventionen – und die beispiellose Untersuchung des Völkermords in Gaza und der unhaltbaren Besetzung palästinensischer Gebiete durch die höchsten Gerichte der Welt. Heute ist Berlin nicht mehr nur eine Partei, die den Besatzungsstaat unterstützt, sondern auch ein Partner, der sicherstellt, dass Israel seine Kriegsziele erreicht.

Laut der Zeitung Al Akhbar hat der deutsche Geheimdienst seine Aktivitäten zur Informationsbeschaffung in Beirut wiederaufgenommen und sein Team der Internationalen Einsatzkräfte unternimmt zusätzliche Anstrengungen unter dem Vorwand, das Seegebiet zu sichern.

Die deutschen Streitkräfte nutzen ihre Radare im Libanon nicht, um israelische Verstöße zu überwachen, zu verhindern oder sogar davor zu warnen, sondern um Tel Aviv frühzeitig vor Raketen und Drohnen der Hisbollah zu warnen – insbesondere vor Drohnen, die Israel nur schwer aufspüren und abschießen kann.

Der schwerwiegendste Vorfall ereignete sich am 17. Oktober, als ein deutsches Schiff eine Hisbollah-Drohne abfing, die auf Israel zusteuerte.

In letzter Zeit deuten viele Berichte darauf hin, dass die Hisbollah beschlossen hat, jeglichen Kontakt zu Deutschland einzustellen und jegliche zukünftige Rolle in der UNIFIL abzulehnen.

Das Mandat der UNIFIL bestand ursprünglich darin, israelische Verstöße gegen die Souveränität des Libanon – zu Lande, zu Wasser und in der Luft – zu überwachen. Die jüngsten Vorfälle – insbesondere unter Beteiligung deutscher Streitkräfte – haben jedoch im Libanon, insbesondere bei den Widerstandsgruppen, Besorgnis ausgelöst. Die Rolle der UNIFIL bei der Eindämmung der israelischen Aggression ist nun in Frage gestellt, da ihre Aktionen mehrfach gezeigt haben, dass sie die Gewalt Israels gegen den Libanon eher ermöglicht.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …