https://www.palestinechronicle.com/complicit-in-this-crime-euro-med-points-to-us-german-role-in-civilian-casualties-in-beit-lahia/



„Mitschuldig an diesem Verbrechen“ – Euro-Med weist auf die Rolle der USA und Deutschlands bei zivilen Opfern in Beit Lahia hin

31. Oktober 2024

Israel hat in Beit Lahia ein schreckliches Massaker verübt. (Foto: via QNN)

Von Palestine Chronicle Staff

„Die Vereinigten Staaten und Deutschland haben sich an diesem Verbrechen mitschuldig gemacht, indem sie wiederholt Waffen an Israel geliefert haben, mit denen palästinensische Zivilisten in großer Zahl massakriert und ihre Häuser zerstört wurden.“

Nach vorläufigen Berichten hat Israel am Dienstag eine 908 Kilogramm schwere amerikanische MK-84-Bombe auf das fünfstöckige Wohngebäude in Beit Lahia abgefeuert und dabei über 100 Palästinenser getötet, wie der in Genf ansässige Euro-Med Human Rights Monitor mitteilte.

Das Gebäude, das der Familie Nasr gehörte, beherbergte etwa 200 vertriebene Zivilisten und wurde über den Köpfen seiner Bewohner vollständig zerstört, sagte die Menschenrechtsgruppe in einem Bericht am Mittwoch.

Die Washington Post berichtete außerdem, dass die US-Regierung im vergangenen Jahr fast 500 Berichte erhalten habe, in denen behauptet wurde, Israel habe bei Angriffen im Gazastreifen, bei denen Zivilisten getötet wurden, von den USA gelieferte Waffen eingesetzt.

Allerdings hat es in keinem einzigen Fall eine Untersuchung gegeben, die gemäß der „Civilian Harm Incident Response Guidance (CHIRG)“ des Außenministeriums hätte stattfinden müssen, so die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen.

Mindestens ein Viertel der Fälle sei in der ersten von drei Untersuchungsphasen abgewiesen worden, „entweder weil sie als nicht glaubwürdig eingestuft wurden oder weil es keine Hinweise auf den Einsatz von US-Waffen gab“, so die Zeitung.

Deutsche Waffen

Euro-Med berichtete in seinem Bericht auch, dass die israelische Armee im nördlichen Gazastreifen nicht nur deutsche Minen einsetzte, sondern auch regelmäßig die deutsche „Matador“-Waffe verwendete, um Häuser zu bombardieren und Palästinenser zu töten.

Die Menschenrechtsgruppe erklärte, dass Israel nach internationalem Recht, insbesondere nach der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, seit dem 7. Oktober 2023 einen Völkermord in Gaza begeht.

„Die Vereinigten Staaten und Deutschland haben sich an diesem Verbrechen mitschuldig gemacht, indem sie wiederholt Waffen an Israel geliefert haben, mit denen palästinensische Zivilisten in großer Zahl massakriert und ihre Häuser zerstört werden“, so Euro-Med Rights Monitor.

Laut der Washington Post hat Israel allein im vergangenen Jahr mindestens 17,9 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe aus den USA erhalten, wie aus einer aktuellen Studie des Watson Institute for International and Public Affairs der Brown University hervorgeht.

Laut dieser Studie ist Israel der größte kumulative Empfänger von US-Militärhilfe seit dem Zweiten Weltkrieg. Nach den USA ist Deutschland der größte Lieferant von Waffen an Israel.

Hind Rajab

Zu den Fällen, die dem Außenministerium vorgelegt wurden, gehört laut der Washington Post die Tötung der sechsjährigen Hind Rajab und ihrer Familie in ihrem Auto Anfang dieses Jahres, „wobei angeblich Teile einer in den USA hergestellten 120-mm-Panzergranate am Tatort gefunden wurden“.

„Es wurden Splitter von in Amerika hergestellten Bomben mit kleinem Durchmesser im Haus einer Familie und in einer Schule fotografiert, in der vertriebene Zivilisten Schutz suchten, nachdem bei Luftangriffen im Mai Dutzende Frauen und Kinder getötet worden waren. Und es gab die Heckflosse einer von Boeing hergestellten Joint Direct Attack Munition am Ort eines Luftangriffs im Juli, bei dem mindestens 90 Palästinenser getötet wurden“, fügte der Bericht hinzu.

Euro-Med Monitor sagte, dass „die Missachtung, die die internationale Gemeinschaft und die internationalen Rechtssysteme im Laufe des vergangenen Jahres in Bezug auf Israels völkermörderischen Angriff auf Gaza an den Tag gelegt haben“, „eines der abstoßendsten Beispiele für Rassismus und moralische und politische Korruption auf weltweiter Ebene“ sei.

„Die Zahl der Todesopfer ist von Dutzenden auf Hunderte und dann auf Tausende gestiegen, ohne dass eine einzige ernsthafte Stellungnahme abgegeben wurde, und viele Regierungen – insbesondere mächtige westliche Verbündete Israels – haben die täglichen Tötungen und Massaker normalisiert“, so die Menschenrechtsgruppe.

Über 43.000 Tote

Israel hat sich über eine Resolution des UN-Sicherheitsrats hinweggesetzt, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wurde, und wurde angesichts seiner anhaltenden brutalen Offensive gegen Gaza international verurteilt.

Israel steht derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof und führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden seit Beginn des andauernden Völkermords durch Israel in Gaza am 7. Oktober 2023 43.204 Palästinenser getötet und 101.641 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen tot sind.

Israel gibt an, dass bei der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensische und internationale Organisationen sagen, dass die Mehrheit der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Hungersnot und Vertreibung

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, vor allem im Norden des Gazastreifens, die zum Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, geführt hat.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte Stadt Rafah im Süden nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – der größte Massenexodus in Palästina seit der Nakba von 1948.

Später im Krieg begannen Hunderttausende Palästinenser, auf der ständigen Suche nach Sicherheit, aus dem Süden in das Zentrum von Gaza zu ziehen.

(The Palestine Chronicle)

