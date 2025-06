https://english.almayadeen.net/articles/opinion/modern-slavery-in-ukraine—-and-antislavery-resistance



Moderne Sklaverei in der Ukraine… und Widerstand gegen die Sklaverei

Dmitri Kovalevich

Quelle: Al Mayadeen English

Heute 22:14

15. Juni 2025

Dmitri Kovalevich berichtet über den Abstieg der Ukraine in Zwangsrekrutierung, Massenwiderstand und wirtschaftlichen Zusammenbruch und stellt dies als ein modernes Sklaverei-Regime im Rahmen der von der NATO unterstützten Kriegsziele dar.

Anfang Juni ergriff Kiew Maßnahmen zur Verschärfung der Wehrpflicht, obwohl die Zahl der Todesfälle und Verletzungen unter ukrainischen Soldaten und Hilfskräften im Zuge des anhaltenden Stellvertreterkriegs der USA und der NATO weiter steigt. Die Lücken an den Frontlinien, die die Ukraine verzweifelt zu halten versucht, werden zunehmend mit unmotivierten Wehrpflichtigen gefüllt, von denen immer mehr gesundheitliche Probleme haben, die ihre Einsatzdauer einschränken.

Für die ukrainischen Behörden bleibt die Rekrutierung von Kanonenfutter (Wehrpflichtigen) für ihre zunehmend überlasteten militärischen Frontlinien eine Angelegenheit, die mit mehr westlichen Geldern und Waffen aus dem Westen gelöst werden muss. Aber die westlichen Länder könnten durchaus gezwungen sein, ihre Geldzahlungen zu verlangsamen oder sogar einzustellen, wenn die Ukraine ihre menschlichen Verluste nicht ausreichend ersetzen kann und wenn Russlands militärische Vorstöße unaufhaltsam werden (wie es zunehmend den Anschein hat) und eine Friedensvereinbarung unvermeidlich wird.

Westliche Medien und Politiker sind sich durchaus bewusst, dass die Wehrpflicht in der Ukraine mit Gewalt und Massenverhaftungen einhergeht, aber sie verschließen davor die Augen. Alle Mittel, die zur Rekrutierung von Soldaten eingesetzt werden, werden von solchen Leuten im Westen begrüßt, aber auch dies wird, wo immer möglich, verschwiegen.

Wirtschaftliche Aussichten

Anfang Juni geriet die Ukraine offiziell in Zahlungsunfähigkeit, nachdem das Finanzministerium beschlossen hatte, eine Zahlung von 665 Millionen Dollar für einen Kredit in Höhe von 2,6 Milliarden Dollar, die sogenannten „BIP-Warrants“, nicht zu leisten. In anderen Ländern würde eine solche Entscheidung zum Zahlungsausfall einen Zusammenbruch der Staatsfinanzen bedeuten. Die ukrainische Regierung lebt jedoch seit langem von direkter Finanzhilfe aus dem Westen, und die ukrainischen Finanzdatenbanken und Bankserver werden seit langem von westlichen Finanzinstituten überwacht. Kiew hat gelernt, dass Zahlungsausfallregeln gebrochen werden können, ganz anders als andere weniger entwickelte Länder wie Nigeria oder Kambodscha.

Der westliche Kapitalismus war natürlich schon immer pragmatisch. Der Westen hat Kiew seit langem seine Schulden erlassen und ist bereit, weitere Milliarden Dollar (die ordnungsgemäß von den westlichen Steuerzahlern eingezogen werden) zuzuschießen, auch wenn bekannt ist, dass Kiew diese niemals zurückzahlen kann. Solche „Investitionen“ sind langfristige Investitionen in den Traum, die menschlichen und natürlichen Ressourcen Russlands zu plündern und alle Länder des Globalen Südens zu unterwerfen. Dies war und ist das Hauptziel des Westens in seinem Krieg in der Ukraine.

Unterdessen räumte der ukrainische Politologe Ruslan Bortnyk in einer Ende Mai veröffentlichten Analyse ein, dass die russische Wirtschaft trotz aller westlichen Sanktionen, die seit mehr als zehn Jahren gegen sie verhängt wurden und seit 2022 noch verschärft wurden, eine Phase der Erholung durchläuft. Laut Bortnyk „geht es den Russen heute besser als in den letzten 100 Jahren“. Ja, die westlichen Sanktionen haben den Fluss russischer Gelder zu und von westlichen Banken blockiert, aber gleichzeitig haben sie die heimische Innovation und die Produktion von Importersatzprodukten angekurbelt, was zu neuen Arbeitsplätzen, höheren Löhnen und besseren sozialen Garantien geführt hat.

Die Ukraine bleibt weiterhin das ärmste Land Europas. Im Jahr 2022 wurden in der Ukraine die niedrigsten Löhne in Europa verzeichnet, womit das Land Moldawien vom letzten Platz verdrängte. Gleichzeitig sind die Preise im Juni 2025 laut Angaben der Nationalbank der Ukraine genauso hoch oder höher als überall sonst auf dem europäischen Kontinent. Laut Angaben der Nationalbank der Ukraine.

Proteste gegen die Wehrpflicht

Ende Mai und Anfang Juni kam es in der gesamten Ukraine erneut zu spontanen Protesten und sogar Ausschreitungen gegen die Wehrpflicht. Wie zuvor wurden diese von den Behörden brutal niedergeschlagen. Wie zu erwarten war, ignorierten die westlichen Medien jegliche Berichterstattung über die Proteste. Stellen Sie sich ähnliche Proteste in Russland, China oder Iran vor: Das wäre das einzige Thema in den westlichen Medien!

Am 29. Mai kam es in der Kleinstadt Kamyanets-Podilskyi im Westen der Ukraine zu schweren Zusammenstößen zwischen Militärrekrutierern und Anwohnern. Etwa 100 Menschen umzingelten und blockierten ein Fahrzeug von Militärrekrutierern, nachdem diese einen Mann von der Straße geholt und in das Fahrzeug gezerrt hatten. Einem Bericht zufolge schlugen die Rekrutierer eine ältere Frau, die an den Protesten teilnahm. Laut lokalen Berichten waren die Rekrutierer betrunken, und Behörden aus der gesamten Region riefen die Polizei zur Hilfe, um den Protest niederzuschlagen. Ein Rekrutierer überfuhr eine ältere Frau mit seinem Fahrzeug, ein Mädchen wurde von einem Auto festgehalten und ein kleiner Junge von den Rekrutierern geschlagen.

Der ukrainische Telegram-Kanal Resident berichtete am 4. Juni über die Zusammenstöße. „Bis zu 100 Menschen umzingelten und blockierten das Auto, zerschlugen die Reifen und schlugen die Fenster ein, begleitet von Rufen wie ‚Schande!‘. Die Polizei wurde von den Militärkommissaren selbst gerufen und versuchte, die Lage unter Kontrolle zu bringen, aber es war eindeutig zu spät; die Menge war entschlossen, den Mann zu befreien. Der Vorfall zog sich über mehrere Stunden hin und entwickelte sich zu einer Massenkonfrontation.“

Der Bericht fuhr fort: „Die Menschen in Bankova (dem Regierungsviertel in Kiew) verstehen, dass sich die politische Lage im Land zuspitzt, aber anstatt den Unzufriedenen Honigstangen anzubieten, greifen sie zur Peitsche der Repressionen, demonstrativen Verhaftungen von Ukrainern, die sich den Militärrekrutierern widersetzen, und so weiter. Jeden Tag wird deutlicher, dass die Behörden zwar die Ukraine in Angst halten wollen, die Zivilbevölkerung im ganzen Land jedoch den Weg des aktiven Widerstands gegen die Militärrekrutierer einschlägt.“

Der Bericht fährt fort: „Ähnliches geschah in [den Städten] Tscherkassy und Krementschug, wo Proteste gegen die „Busifizierung“ damit endeten, dass die „Menschenjäger“ durch den Widerstand der Bevölkerung zur Flucht gezwungen wurden. Der Verkehr war zu dieser Zeit sehr dicht, aber das hielt die Anwohner nicht davon ab, sich den Protesten anzuschließen.“ („Busifizierung“ ist ein neuer Begriff, der in die ukrainische Sprache eingegangen ist. Er bezieht sich auf den Einsatz von Bussen, wenn eine große Anzahl von Wehrpflichtigen zusammengetrieben wird, um an die Front geschickt zu werden.

Der ukrainische Gesetzgeber Vitaliy Voytsekhovskiy erklärt das Verhalten der ukrainischen Rekrutierer als „Instinkt“. „Das ist ein tierischer Instinkt“, schreibt er. „Die ukrainischen Militärrekrutierer haben Freude daran, Menschen während der Einberufungsaktionen zu schikanieren und zu schlagen.“

Die Marxistische Plattform der Ukraine (eine nach dem ukrainischen Kriegsrecht illegale Organisation) veröffentlichte am 1. Juni auf Telegram eine ausführliche Analyse, in der sie erklärte, dass die Wehrpflicht zu einem Instrument der Bereicherung einiger weniger und der Unterdrückung der vielen geworden sei. „Ein Sklave träumt vielleicht nicht von seiner Freiheit, sondern davon, anderen ein ähnliches Schicksal zuzufügen. Menschen mit einer solchen Mentalität eignen sich am besten für die Rolle der Polizei, die in Gruppen unterwegs ist, um Ukrainer zu fangen und Befehle von oben auszuführen. Selenskyj und Jermak (der Leiter des Büros des Präsidenten der Ukraine) interessiert es nicht, welcher Preis in Menschenleben gezahlt wird oder wie weit das extreme Verhalten ihrer Untergebenen gehen wird, denn ihrer Meinung nach sind „im Krieg alle Mittel erlaubt“. Kriegstote gelten für einige der Überlebenden als Form der Bereicherung.“

„Die Wehrpflicht hat sich von einem militärischen zu einem politischen Instrument gewandelt. Wenn es einen unliebsamen Journalisten, einen übermäßig aktiven Anwalt oder einen „inkorrekten“ Blogger gibt, dann nehmen die Strafverfolgungsbehörden ihn oder sie ins Visier, und das „Problem“ ist gelöst. Die Entführung eines Aktivisten schüchtert andere Aktivisten ein und zwingt sie alle, den Mund zu halten.“

Sibirisierung und das Streben nach einer neuen Zivilisationsplattform

Die Marxistische Plattform ruft die ukrainischen Bürger zum „kollektiven Widerstand“ gegen die „Wachhunde des Regimes“ auf, wie die Militärrekrutierer in der Ukraine genannt werden. (In einem scheinbar seltsamen Widerspruch erklärte die Gruppe ihre Ablehnung der russischen Militärintervention in der Ukraine, als diese im Februar 2022 begann.)

Am 29. Mai kam es zu Zusammenstößen zwischen Roma, die in einem Lager im Bezirk Veliky Berezny in der Region Transkarpatien (nahe der Westgrenze der Ukraine) leben, und ukrainischen Grenzschutzbeamten und der Nationalpolizei. Nach vorläufigen Berichten kam es zu den Zusammenstößen während einer Kontrolle durch Grenzschutzbeamte, die von der stark militarisierten Nationalpolizei und der Nationalgarde der Ukraine unterstützt wurden. Die Polizeibehörden gaben an, sie hätten den Verdacht gehabt, dass Roma Menschen über die Grenze schmuggelten oder selbst versuchten, aus der Ukraine zu fliehen, um der Gewalt durch rechtsextreme Selbstjustizler zu entkommen. Bei den Zusammenstößen flogen Steine und beschädigten Fahrzeuge der Grenzsoldaten. Dann kam es zu Schüssen, wobei die Polizei Gummigeschosse gegen die Roma einsetzte. Dabei wurden eine Frau und ein Kind verletzt.

Westliche liberale Medien beklagen gelegentlich die historischen Verfolgungen der Roma durch Nazi-Deutschland, aber offenbar sind sie blind, wenn es um die Behandlung der Roma in der modernen Ukraine geht, einschließlich der zahlreichen Pogrome, die von rechtsextremen ukrainischen Milizen (Ultranationalisten) verübt wurden. Tatsache ist, dass diejenigen, die heute in der Ukraine Angriffe und Pogrome gegen Roma verüben, dieselben sind, die gegen Russland kämpfen.

Ihnen wird alles verziehen, während die Regierung in Kiew von jeder Beteiligung ausgegangen wird. Der inhaftierte ukrainische Abgeordnete Oleksandr Dubinskyy schreibt, dass Militärrekrutierer in der Ukraine zu einer unantastbaren Elite geworden sind, ähnlich wie die SS in Nazi-Deutschland. „Die Menschen wollen diesem Dienst beitreten. Dort wollen die Reichsten und Erfolgreichsten dienen.

Sie haben bereits Geld und jetzt haben sie ein glänzendes Leben vor sich, genießen die Macht der Gesetzlosigkeit und schlagen und demütigen andere. Sie können sich auf Kosten der Schwachen behaupten und diese Gelegenheit nutzen, um Geld für ihre „Beiträge“ zu verdienen. Zu Hitlers Zeiten schlossen sich solche Menschen der SS an. Zu Selenskyjs Zeiten strömen sie in Rekrutierungszentren, um sich der Nationalpolizei anzuschließen. Dies ist eine neue „Elite” der ukrainischen Nation”, schreibt Dubinsky sarkastisch.

Zuvor war es in der Stadt Tscherkassy in der Zentralukraine zu einem Konflikt zwischen Rekrutierern und Zivilisten gekommen, wie am 26. Mai auf Telegram berichtet wurde. Eine Gruppe von Rekrutierern wurde geschlagen und gezwungen, den Ort zu verlassen. Am nächsten Tag nahm die Polizei die zivilen Konfliktbeteiligten demonstrativ fest und drohte ihnen mit fünf Jahren Gefängnis. Drei Männern und einer Frau drohen bis zu fünf Jahre Haft. Gefangene in der Ukraine werden in der Regel an die Front verschleppt, um dort als Kanonenfutter zu dienen.

Am 5. Juni kam es in einem der Einberufungszentren in der Hauptstadt Kiew zu einer Auseinandersetzung zwischen Rekrutierern und zwangsrekrutierten Personen. Der Aufstand wurde von Spezialeinheiten der Polizei und der Nationalgarde niedergeschlagen. Artem Dmytruk, ein ehemaliger Abgeordneter der Partei von Selenskyj, der nach London geflohen ist, schrieb am selben Tag auf Telegram, dass der Widerstand gegen die Wehrpflicht in der Ukraine an Dynamik gewinne.

„Die Opposition wird stärker und manifestiert sich bereits in vielfältiger Form – von passivem Ungehorsam bis hin zu offenen Ausbrüchen ziviler Wut. Diese Prozesse können nicht mehr aufgehalten oder ignoriert werden. Nur ein ziviler Aufstand und der Sturz des Regimes können die wirkliche Katharsis dieses Krieges bringen“, schreibt Dmytruk.

Der ukrainische Telegram-Kanal Legitimny („legitim“) schreibt, dass Demonstranten, die wegen der Wehrpflicht mit der Polizei zusammenstoßen, wohl kaum gute Soldaten werden dürften. „All diese Männer, die von Rekrutierern schikaniert werden, landen in der Armee. Dort angekommen: 1. Sie wollen nicht kämpfen und werden die Armee von innen schwächen; 2. Diejenigen, die kämpfen wollen, könnten überleben und sozusagen in die Vergangenheit reisen, um die ursprünglichen Rekrutierer zu finden und sich für die ursprüngliche Einberufung zu „revanchieren“ (Rache zu nehmen). 3. Dies ist ein Signal, dass eine Armee von Deserteuren schneller wachsen wird als die Streitkräfte der Ukraine selbst. Die von Selenskyj gewählte Strategie wird die Ukraine von innen zerstören.“

Ein modernes Sklavensystem?

Im Juni erkannte ein ukrainisches Gericht die Zwangsfesthaltung von Männern durch Militärrekrutierer offiziell als eine Form der Sklaverei an. Wie die Online-Tageszeitung „Strana“ am 5. Juni berichtete, ging es in dem Fall um einen Einheimischen, der mehr als vier Tage lang in der örtlichen Rekrutierungsstelle festgehalten wurde. Das Gerichtsurteil stellte eindeutig fest, dass der Mann nicht im Rahmen eines formellen Verfahrens festgenommen oder inhaftiert worden war, und entschied, dass ihm vier Tage lang seine Freiheit entzogen worden war und er von Personen bewacht worden war, die dazu nicht befugt waren.

Auf der Grundlage dieser Entscheidung forderte der Mann seine Freilassung, doch der Richter antwortete, er habe keine Befugnis dazu. Einfach ausgedrückt: Selbst wenn ein Gericht in der Ukraine die Tatsache der Sklaverei offiziell anerkennt, entscheidet es sich dafür, die Versklavten nicht freizulassen. Das ist die Realität der modernen Ukraine, eines Landes und eines Regierungssystems, das von so vielen heuchlerischen Liberalen und „Menschenrechtsaktivisten“ im Westen bewundert wird.

Die Ukrainer scherzen im Internet über diesen Fall und sagen, dass in der Ukraine nun jedes Verbrechen möglich sei. Zumindest theoretisch ist es nun möglich, Hexen auf Scheiterhaufen zu verbrennen, Zivilisten in Gaskammern zu vergiften und Formen der Sklaverei oder körperliche Züchtigung zu praktizieren. Die Begründung dafür wäre die zynische Überzeugung, dass „Krieg scheiße ist und so ist es nun mal“, oder die irrationale Angst vor Russland (die seit Jahrzehnten von den westlichen Mächten geschürt wird). Wurden nicht schließlich auch die Verbrechen Nazi-Deutschlands übersehen, bis der Krieg mit dem Westen ausbrach? Und solange die Verbrechen in Nazi-Deutschland in den 1930er Jahren darin bestanden, Kommunisten und Sozialisten zu töten und den Krieg mit der Sowjetunion vorzubereiten, waren die Augen und Ohren der westlichen Regierungen und der meisten westlichen Medien für alles, was geschah, verschlossen.

Das analytische Telegram-Journal Rubicon schrieb Anfang Juni, dass die Unterstützung des Westens für die Ukraine ursprünglich darauf abzielte, die von den Vereinigten Staaten angeführte unipolare Weltordnung um jeden Preis aufrechtzuerhalten, einschließlich des Anscheins, dass diese Ordnung in der Lage ist, große Macht auszuüben. Billigere Energiequellen aus Russland, die Stabilität eines bedeutenden Teils der deutschen Industrie und der Lebensstandard der meisten europäischen Bürger wurden für die Verfolgung dieser Ziele geopfert. Nach mehr als drei Jahren Krieg mit Russland ist jedoch offensichtlich geworden, dass dieses Ziel unerreichbar war und bleibt.

Trotzdem, so Rubicon weiter, versuchen die führenden Länder der Europäischen Union weiterhin, diese illusorischen Ziele zu erreichen, als würden sie auf einem sterbenden Pferd reiten und hoffen, dass es den Reiter dennoch in eine strahlende globalistische Zukunft trägt. Laut Rubicon ist die Politik der Führer der wichtigsten Länder der Europäischen Union gegenüber den sich wandelnden Realitäten der Weltpolitik völlig in Trägheit versunken, deren Wörterbuchdefinition lautet: „eine Tendenz, nichts zu tun oder unverändert zu bleiben“.

Eine aufstrebende „politische Partei“ von Wehrdienstverweigerern

Strana berichtete Ende Mai, dass in der Ukraine eine de facto „Partei der Wehrdienstverweigerer“ entsteht. Diese „Partei“ lehnt die ultranationalistischen (rechtsextremen) Parteien ab, die den Krieg befürworten, ist jedoch in keiner Weise formalisiert. „Die ukrainischen Behörden geben zu, dass es bei Versuchen der Zwangsmobilisierung zu immer mehr Zusammenstößen zwischen Rekrutierern und Zivilisten kommt“, schriebStrana.

Ein ukrainischer Soziologe erklärt gegenüber Strana, dass solange der Krieg andauert, keine politische Diskussion darüber erlaubt ist. Die Ablehnung dieses Kurses kann jedoch nicht durch die Wahl alternativer Programme und Parteien zum Ausdruck gebracht werden, sondern nur durch Handgreiflichkeiten und andere Zusammenstöße mit Militärrekrutierern oder durch verzweifelte Versuche, das Land zu verlassen.

In diesem Zusammenhang äußern Vertreter der ukrainischen politischen Elite nun ihre Besorgnis über die mangelnde Bereitschaft der ukrainischen „Sklaven“, für die Interessen ihrer Eliten zu sterben. Den lautesten Kommentar lieferte Irina Goncharova, Mitglied des Stadtrats von Charkiw aus der Partei „Europäische Solidarität“ (der Partei des ehemaligen Präsidenten Petro Poroschenko). Sie forderte exemplarische Erschießungen von Wehrdienstverweigerern durch ein Erschießungskommando. Es ist eine unglaubliche Ironie, wenn eine Abgeordnete einer Partei namens „Europäische Solidarität“ die Erschießung von Wehrdienstverweigerern fordert.

Die Ansichten von Goncharova werden von Vasyl Khalamay, einem Offizier der AFU mit dem Namen „Nachtigall“ aus der Nazizeit, geteilt. Das ukrainische Militär cosplayt gerne das Dritte Reich, wenn es um die Wahl von Namen und Emblemen geht. Auch Khalamay fordert exemplarische Bestrafung von Zivilisten, die sich den Rekrutierern widersetzen. In einer Tele-Marathon-Sendung (das ist die offizielle tägliche Nachrichtensendung, zu deren Ausstrahlung alle ukrainischen Fernseh- und Radiosender verpflichtet sind) forderte er, dass solche Zivilisten „moralisch zerstört und körperlich bestraft“ werden. Eine weitere Ironie besteht darin, dass die Militärrekrutierer dies bereits täglich tun, ohne dass sie dafür eine offizielle Genehmigung benötigen oder beantragen müssen.

Dmytro Korchynsky, Gründer der neonazistischen Partei „Bruderschaft“ und Mitarbeiter des Präsidialamtes, sagte während der jüngsten Zusammenstöße mit Rekrutierern, dass jeder, der einen Rekrutierer auch nur schief ansieht, lebenslänglich ins Gefängnis kommen sollte.

Korchynsky ließ neulich auch durchblicken, dass Selenskyjs wahre Ziele keineswegs Friedensgespräche mit Russland sind, sondern vielmehr Forderungen an den Westen nach mehr Waffen und neuen Sanktionen gegen Russland. Er bezeichnete alle Äußerungen über Frieden lediglich als „modisch“. „Wir sollten uns klar machen, dass Selenskyj, wenn er von Frieden spricht, in Wirklichkeit von Waffen und Sanktionen spricht“, sagte Korchinsky in einer Live-Sendung des Fernsehsenders NTA TV in Lemberg.

Generell offenbaren alle Äußerungen von Vertretern der blutrünstigen Elite der Ukraine die Angst vor dem Verlust westlicher Finanzmittel. Die Fortsetzung dieser Finanzhilfen hängt direkt von der Fähigkeit ihrer Polizei und Streitkräfte ab, normale Bürger in den Tod zu treiben. Für sie bedeutet kein neues Kanonenfutter auch kein neues Geld.

Gleichzeitig ist sich die ukrainische Elite bewusst, dass dies nicht ewig so weitergehen kann, und schickt daher ihre Kinder ins Ausland, offenbar in Erwartung des unvermeidlichen Untergangs der Kiewer Regierung. Der künftige Lebensstandard dieser Kinder und ihrer Familien, die jetzt in Barcelona, London und New York leben, hängt jedoch direkt davon ab, wie viele ukrainische Traktorfahrer, Elektriker und andere Arbeiter noch in den Krieg getrieben und als Rammböcke gegen die verstärkten Betonmauern des russischen Militärs und gegen dessen gut ausgebildete, bewaffnete und versorgte Truppenstellungen eingesetzt werden können, die alle hoch motiviert sind, das russische Heimatland vor der NATO-Aggression zu schützen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Mayadeen wider.

Sonderkorrespondent in der Ukraine für Al Mayadeen English.

Übersetzt mit Deepl.com

