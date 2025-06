Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/world-news/europe/2025-06-15/ty-article/.premium/how-europe-came-to-cautiously-support-israels-dangerous-gamble-in-iran/00000197-744e-d9fe-a597-ff5e34ed0000



Analyse |

Wie Europa dazu kam, Israels „gefährliches Spiel“ im Iran vorsichtig zu unterstützen

Nachdem Europa Israels Offensive im Gazastreifen scharf kritisiert und rechtsextreme Minister mit Sanktionen belegt hatte, hat es seit dem Angriff auf den Iran seine Unterstützung bekundet. Experten gehen jedoch davon aus, dass die Kritik wieder aufkommen wird, da Zweifel bestehen, dass das iranische Atomprogramm mit militärischen Mitteln vollständig zerschlagen werden kann.

Der französische Präsident Emmanuel Macron bei einer Pressekonferenz im Élysée-Palast in Paris, Frankreich, am Samstag. Bildnachweis: Michel Euler/AP

Liza Rozovsky

15. Juni 2025, 20:09 Uhr IDT

PARIS – Eine unter der Schirmherrschaft des französischen Präsidenten Emmanuel Macron organisierte Konferenz, die sich der israelisch-palästinensischen Zwei-Staaten-Lösung widmete, endete an diesem Wochenende mit einem bitteren Beigeschmack.

Das Treffen in Paris sollte als Startrampe für eine Friedensinitiative dienen, die in einer größeren Konferenz unter der gemeinsamen Leitung Frankreichs und Saudi-Arabiens vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen gipfeln sollte. Das Ziel – oder der Ehrgeiz – war es, den israelisch-palästinensischen Konflikt durch die internationale Anerkennung eines palästinensischen Staates zu lösen.

Nach den israelischen Angriffen auf den Iran wurde die geplante UN-Konferenz jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben. Dutzende israelische und palästinensische Friedensaktivisten, die zu der Vorveranstaltung nach Paris gereist waren, saßen fest und hatten keine klare Vorstellung davon, wann sie in ihre vom Krieg zerrüttete Heimat zurückkehren könnten.

Macron, der ursprünglich auf der Pariser Versammlung sprechen wollte, sagte seine Teilnahme ab und empfing die Teilnehmer stattdessen im Élysée-Palast. Dort gab er offiziell die Verschiebung der UN-Konferenz bekannt, unterstützte vorsichtig den israelischen Angriff und rief zur Rückkehr zur Diplomatie auf.

„Wir teilen nicht die Annahme, dass militärische Maßnahmen notwendig sind“, sagte Macron. „Die Angriffe haben jedoch die Urananreicherungskapazitäten und die ballistischen Fähigkeiten des Iran geschwächt. Ihr Ergebnis steht im Einklang mit unserer strategischen Ausrichtung. Jetzt müssen wir zu den Verhandlungen zurückkehren.“

Ein Gebäude, das bei einem israelischen Angriff am Samstag in Teheran, Iran, beschädigt wurde. Bildnachweis: Majid Asgaripour/Reuters

Auf die Frage, ob die Verschiebung der New Yorker Konferenz ein Zeichen für ein Scheitern sei, antwortete Macron, es habe keinen Sinn, sie ohne wichtige Führer aus dem Nahen Osten abzuhalten, wie den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, die beide nicht teilnehmen konnten.

Dennoch betonte er, dass die Konferenz bereits eine „unaufhaltsame Dynamik“ in Gang gesetzt habe und „so bald wie möglich“ stattfinden werde. Er bekräftigte sein Engagement für eine Zwei-Staaten-Lösung und schlug vor, dass angesichts der festgefahrenen Lage bei den Waffenstillstandsverhandlungen in Gaza die Anerkennung eines palästinensischen Staates als „Auslöser“ dienen sollte, um Verhandlungen über einen Waffenstillstand, die Freilassung von Geiseln und die Entwaffnung der Hamas wieder in Gang zu bringen.

Dennoch schien die Eskalation im Nahen Osten Macron einen willkommenen Ausweg aus einer politisch komplizierten Situation zu bieten. Die USA hatten sich scharf gegen die von Frankreich angeführte diplomatische Initiative ausgesprochen und die UN-Mitgliedstaaten gewarnt, dass eine Teilnahme an der Konferenz „Konsequenzen” haben könnte. Zwar zog kein Land seine Teilnahme zurück, doch mehrere erwogen, ihre Vertretung herunterzustufen.

Darüber hinaus veranlasste der intensive Druck Israels auf Frankreich Macron dazu, bis zum letzten Moment zu zögern, ob er auf der Konferenz die Anerkennung eines palästinensischen Staates verkünden sollte. Französische Regierungsvertreter sendeten bis zuletzt gemischte Signale zu diesem Thema aus.

Das Vereinigte Königreich, das eine der Arbeitsgruppen für die Konferenz leitete, stand vor ähnlichen Dilemmata, unter anderem aufgrund seiner engen Beziehungen zu Washington.

Selbst die Rolle Saudi-Arabiens war ungewiss: Ohne die Anerkennung Palästinas durch Frankreich war es unwahrscheinlich, dass Kronprinz bin Salman nach New York reisen würde.

Insgesamt stieß Frankreichs mutiger und schneller diplomatischer Vorstoß, der Israel umgehen sollte, auf einen gewaltigen Widerstand im Nahen Osten. Der jüngste Ausbruch brutaler Gewalt in der Region könnte dem Élysée-Palast einen Rückzug ermöglicht haben, der ihm das Gesicht wahrt.

Europa ist neugierig

Die Reaktionen Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands – der drei westeuropäischen Unterzeichnerstaaten des Atomabkommens mit dem Iran von 2015 – auf den israelischen Angriff waren zögerlich, aber letztlich positiv. Ihre Botschaften lassen sich in drei Punkten zusammenfassen: Der Iran habe seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen verletzt und den Angriff selbst provoziert; Israel habe das Recht auf Selbstverteidigung; Europa fordere alle Seiten auf, eine weitere Eskalation zu vermeiden, und appelliere an den Iran, zu den Gesprächen mit den Vereinigten Staaten zurückzukehren.

„Seit Freitag hat sich der Ton der europäischen Staats- und Regierungschefs gegenüber Israel plötzlich gewandelt“, sagte Hugh Lovatt, Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations. Noch vor wenigen Tagen habe es Fortschritte bei möglichen EU-Sanktionen gegen israelische Siedler und Beamte gegeben. Doch nachdem Israel den Iran angegriffen habe, seien „diese Länder zu ihrer instinktiven Unterstützung Israels und seines Rechts auf Selbstverteidigung zurückgekehrt“.

Laut Lovatt könnten britische und französische Regierungsvertreter behaupten, sie hätten Israels Recht auf Selbstverteidigung immer unterstützt und die Sanktionsgespräche seien eine Reaktion auf die israelischen Aktionen im Gazastreifen gewesen, die die Europäer nicht mehr als Selbstverteidigung betrachten. Die entscheidende Frage sei nun, wie lange diese erneute Unterstützung anhalten werde.

Der britische Premierminister Keir Starmer (links) trifft sich letzten Monat in Shegyni, Ukraine, mit dem französischen Präsidenten Emanuel Macron (Mitte) und dem deutschen Kanzler Friedrich Merz in einem Zug nach Kiew. Bildnachweis: Ludovic Marin, AP

Peter Lintl, Senior Fellow am Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit und Experte für europäisch-israelische Beziehungen, stimmte zu, dass der israelische Angriff auf den Iran und die moderate Reaktion Europas der Regierung Netanjahu eine vorübergehende Atempause von der europäischen Kritik an ihrem Vorgehen in Gaza und im Westjordanland verschafft habe. Er sagte jedoch auch, dass das Thema wieder auftauchen werde.

Lovatt stimmte zu und sagte, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs unweigerlich wieder auf Gaza und die Zwei-Staaten-Lösung zurückkommen würden. Dies kam auch in Macrons Äußerungen deutlich zum Ausdruck, in denen er betonte, dass die gemeinsamen Sorgen um den Iran eine Chance für die Beendigung des Krieges in Gaza darstellten.

„Ich habe Netanjahu gesagt“, so Macron, „dass es, wenn es eine Frage gibt, die Israel und seine Nachbarn eint, dann ist es die Bedrohung durch den Iran. Nun, da diese Bedrohung wieder zu einer obersten Priorität geworden ist, liegt es im politischen und sicherheitspolitischen Interesse Israels, einem Waffenstillstand zuzustimmen und die Freilassung der Geiseln sicherzustellen.“

Trotz der politischen Unterstützung Europas gibt es laut Lovatt wenig Vertrauen, dass die Militäroperation Israels ihre erklärten Ziele erreichen wird. „Glauben diese Länder, dass Israel seine Ziele erreichen wird? Höchstwahrscheinlich nicht. Und selbst viele israelische Regierungsvertreter würden zugeben, dass sie das iranische Atomprogramm nicht vollständig zerschlagen können. Es geht höchstens darum, es zu verzögern.“ Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …