https://strategic-culture.su/news/2025/02/19/let-the-new-great-game-begin/



Möge das neue große Spiel beginnen

Pepe Escobar

19. Februar 2025

© Foto: Public domain

Dies sollte nie Jalta sein. Obwohl Jalta 2.0 irgendwann passieren könnte.

Dies sollte nie Jalta sein. Obwohl Jalta 2.0 irgendwann passieren könnte. Bei der Siegesparade in Moskau am 9. Mai, mit der das 80-jährige Ende des Großen Vaterländischen Krieges und die Niederlage Nazi-Deutschlands gefeiert wird, werden Putin als Gastgeber und Xi Jinping als Ehrengast in der Stadt sein. Donald Trump vielleicht auch. Warum nicht alle in ein Flugzeug auf die Krim setzen und ein Jalta 2.0 in – wo sonst – Jalta veranstalten?

„Sweet dreams are made of this“, um die Pop-Metaphysiker Eurythmics zu zitieren. In der Zwischenzeit hatten wir nicht Jalta, nicht einmal Reykjavik; wir hatten 4,5 lange Stunden im königlichen Palast von Ed-Diriyah im Wadi Hanifa-Tal. Russland und die USA setzten sich endlich zusammen, um wie Erwachsene zu diskutieren – zum ersten Mal seit drei Jahren.

Es herrschte eine erfreuliche Aufregung – alles im Zusammenhang mit den Parteien, die an „Beiträgen zur Normalisierung der diplomatischen Beziehungen“ beteiligt sind. Bis vor drei Monaten – unter der Regierung Cadaver In The White House und seinem Minister für Völkermord – war diese Möglichkeit so unwahrscheinlich wie ein Meteorit, der auf der Erde einschlägt (was passieren wird, aber in ferner Zukunft).

US-Außenminister Marco Rubio vollbrachte die übermenschliche Leistung, zumindest nicht vor dem mächtigen Lawrow – dem Top-Diplomaten der Welt – auf die Nase zu fallen. Lawrow und Rubio vereinbarten, einen Konsultationsmechanismus zu schaffen, um „Reizstoffe“ (amerikanische Terminologie) in den Beziehungen zwischen den USA und Russland zu beseitigen und bei „Fragen von gemeinsamem geopolitischem Interesse“ zusammenzuarbeiten, wie das Außenministerium mitteilte. BRICS könnte nicht dazu gehören.

Die Beseitigung von „Reizstoffen“ kann leicht als Code für Trump 2.0 interpretiert werden, der versucht, Wege aus dem vorherigen Tsunami von Sanktionen und Wirtschaftskrieg zu finden, der nur zu einem spektakulären Rückschlag führte.

Die Amerikaner betonten vorhersehbar, dass „ein Treffen nicht ausreicht, um den Ukraine-Konflikt zu lösen“. Natürlich nicht. Der Berater des Präsidenten, Juri Uschakow, merkte an, dass Putin selbst entscheiden werde, wann „die Kontakte mit den USA zur Ukraine“ beginnen und wer die russischen Verhandlungsführer sein werden.

Lawrow dementierte die Existenz eines Drei-Stufen-Plans für die Ukraine, der einen Waffenstillstand, Wahlen und die Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens vorsieht, vollständig. Bei genauer Betrachtung der bisherigen Bilanz hat Lawrow stets behauptet, dass die USA „nicht zu einer Einigung fähig“ seien.

Trumps Sondergesandter Steve Witkoff strahlte förmlich:

„Wir hätten uns nach dieser Sitzung kein besseres Ergebnis vorstellen können.“ Nun, Witkoff verfolgte sicherlich das Geld – Trumps oberste Priorität – als er und die amerikanische Delegation völlig „überrascht“ erfuhren, dass „US-Unternehmen 300 Milliarden Dollar verloren haben, weil sie Russland verlassen haben“, wie der CEO des Russian Direct Investment Fund, Kirill Dmitriev, offenbarte.

Wie beim BRICS-Fiasko sieht es so aus, als hätte das Team Trump auch an der Geschäftsfront seine Hausaufgaben nicht gemacht.

Wie der geoökonomische Krieg gewonnen wurde

Nach den Ereignissen in Riad ist es noch zu früh, um damit zu prahlen, dass Washington unter Trump 2.0 das Ende der Ukraine – und seines mickrigen Drogenbarons – verkündet hat. Ein Rest der Ukraine wird in irgendeiner Form überleben, aber es ist alles andere als klar, wie die Ukraine nach dem Krieg aussehen wird.

Was Russland anbelangt, das an vorderster Front an der Gestaltung einer neuen Weltordnung beteiligt ist, so scheint dies der Fall zu sein. Ein neues großes Spiel beginnt, Äonen entfernt von der ursprünglichen – britischen – Erfindung aus dem 19. Jahrhundert und viel näher an der Wahrnehmung eines neuen großen Spiels in den frühen 2010er Jahren, als die Chinesen das Konzept der Neuen Seidenstraßen entwickelten.

Wenn Washington und Russland jetzt verkünden, „die Interessen des jeweils anderen zu berücksichtigen“, bedeutet dies automatisch, dass das Imperium des Chaos seinen bisherigen Einfluss verliert und nun gezwungen ist, sich an den Tisch zu setzen und zu zuhören (Lawrow betonte, dass wir einander tatsächlich gehört haben).

Wenn beide Delegationen betonen, dass es sehr kompliziert ist, ein persönliches Treffen zwischen Trump und Putin zu planen, kann dies sicherlich als Code dafür interpretiert werden, wie der US-amerikanische Schattenstaat gezwungen sein wird, eine de facto vollständige strategische Niederlage in einem gescheiterten Stellvertreterkrieg schönzureden.

Abgesehen von der sprichwörtlichen Flut an Verdrehungen über Trumps wahre Motive, sich Russland anzunähern, die sogar herrliche Andeutungen einer halluzinatorischen Fahrt auf einem fliegenden Teppich – zum Klang von Steppenwolf und Jefferson Airplane – hervorrufen, ist es durchaus möglich, dass dies nur eine fiktive Fahrt ist.

Oder etwas viel Unheilvolleres: Trump hetzt das europäische Gesindel vor 2030 für einen neuen Großen Krieg gegen Russland auf, während die Amerikaner aus der Ferne zusehen.

Sicher ist, dass Trump Russland normalisieren will, um keine weiteren Verluste in der Ukraine zu machen – sollen die europäischen Trottel doch zahlen – und sich auf das Wesentliche konzentrieren: den technologischen und geoökonomischen Krieg mit China, den Peking bereits auf mehreren Ebenen gewonnen hat, ohne auch nur ein einziges HIMARS-System zu starten, und sich stattdessen auf die Erfolge des Plans „Made in China 2025“ konzentriert.

Was die EU-Sklaven betrifft, die Trump verabscheut, so versammelten sie sich in Paris zu einem glorreichen Gegengipfel-Nicht-Ereignis: die Liga der Verlierer, die, wie könnte es anders sein, über ihren ewigen Krieg diskutierten und darüber, wie sie ihre „Friedenstruppen“ – die sie nicht haben, mit Waffen, die sie nicht haben – in die Ukraine entsenden werden.

Dieser Köter, der sich als britischer Premierminister ausgibt, verspricht, „Bodentruppen“ zu entsenden, während die giftige Medusa von der Lugen weiterhin in ihrem tollwütigen, kriegstreiberischen Chihuahua-Besten schreit. Sogar andere tollwütige Hunde wie Polen und die Pudel Deutschland, Italien und Spanien sagten „Nein“ zur britischen Dr.-Martens-Lawine.

So wie es aussieht, war das, was in Riad passiert ist, nur ein erster Schritt – eine Art Versöhnung zwischen den USA und Russland, wie die lange Entspannungspolitik der späten 1960er und mittleren 1970er Jahre; Gorbatschow-Reagan in den Jahren 1986-1989 und Gorbatschow-Papa Bush in den Jahren 1989-1991 (die mit dem Zusammenbruch der UdSSR endete); und Medwedew-Obama im Jahr 2009 (die mit der Zerstörung Libyens endete).

Im Moment haben wir also null Fakten. Abgesehen von dem, was die russischen Streitkräfte weiterhin auf den Schlachtfeldern von Novorossiya schaffen. Diese neuen Fakten vor Ort werden die Lage für die Amerikaner noch schlimmer machen, da sich die äußerst problematischen Verhandlungen mit der Ukraine noch mindestens einige Monate hinziehen werden.

Das letzte Wort hat ein ernüchterter Lawrow: „Wenn nationale Interessen übereinstimmen, müssen wir alles tun, um unsere Anstrengungen auf diesen Schienen zu vereinen, zum Wohle von Projekten, die sowohl im geopolitischen als auch im wirtschaftlichen Bereich für beide Seiten von Vorteil sind.“ Lawrow ist überzeugt, dass die Amerikaner jetzt „unsere Position besser verstehen“.

Wird das der Fall sein – oder wird dies nur ein weiteres Kapitel in einer erbarmungslosen Reality-Show sein? Möge das neue große Spiel wirklich beginnen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …