Mohammad Marandi: Dieser Krieg sollte den Iran zerstören. Stattdessen zerstört er Israel. Mnar Adley

Der israelische Angriff auf den Iran geht weiter. Seit Freitag haben Jets und Raketen der israelischen Streitkräfte Ziele im ganzen Land angegriffen, gezielte Tötungen wichtiger Führungskräfte durchgeführt und Gebäude und andere zivile Infrastruktureinrichtungen getroffen. Der Iran hat mit Raketenangriffen auf Israel reagiert.

Die Trump-Regierung, die von Anfang an über den geheimen israelischen Angriff informiert war, scheint kurz davor zu stehen, sich vollständig auf die Seite Israels zu stellen. Damit stellt sich die Frage: Stehen wir kurz vor einem neuen großen Krieg? Und was bedeutet das alles für den Rest der Welt?

Zu diesem Thema ist Seyed Mohammad Marandi, Professor für englische Literatur und Orientalistik an der Universität Teheran, zu Gast bei MintCast.

Professor Marandi befindet sich derzeit in Teheran und hat mehrere Tage israelischer Angriffe überlebt. Die Lage in der Hauptstadt sei ruhig, sagte er gegenüber Mintcast-Moderatorin Mnar Adley. „Viele Menschen haben die Stadt Teheran verlassen, weil die Regierung eine Art COVID-ähnliche Situation geschaffen hat, in der die Menschen von zu Hause aus arbeiten und viele Menschen Urlaub haben. Daher sind viele Geschäfte geschlossen. Ich denke, das wird auch in den nächsten Tagen so bleiben“, sagte er.

Allerdings ist die Wut auf Israel deutlich zu spüren. „Die Menschen sind sehr wütend auf das israelische Regime“, sagte er. „Sie sind empört. Und im Iran gibt es viele Forderungen, dass die Regierung viel weiter gehen soll.“

Einige im Westen haben vorausgesagt, dass die Regierung wie ein Kartenhaus zusammenbrechen wird. Reza Pahlavi, Sohn des letzten Schahs von Iran, rief die Bevölkerung dazu auf, sich zu erheben und die derzeitige Regierung zu stürzen – und ihn vermutlich zum Monarchen zu krönen. Marandi berichtet jedoch, dass die Angriffe die Entschlossenheit der Bevölkerung gegenüber Israel nur noch verstärkt haben. „Entgegen den Wunschvorstellungen des Westens herrscht in Iran derzeit mehr Einheit als ich es seit dem Krieg gesehen habe, als Saddam Hussein in das Land einmarschierte“, sagte er.

Marandi gab bekannt, dass er mehrere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen musste, um sich vor Gefahren zu schützen, darunter die Isolation von seiner Familie und seinen Freunden. „Sicherheitsleute haben mich gebeten, mein Handy wegzulegen. Ich habe ihnen gesagt, dass das für mich nicht möglich ist, weil ich ohne mein Handy keine Interviews geben und nicht helfen kann“, berichtete er Adley.

Die amerikanische Öffentlichkeit unterstützt Trumps kriegerische Drohungen gegenüber dem Iran ganz sicher nicht. Eine neue Umfrage ergab, dass nur 16 % der Amerikaner eine militärische Beteiligung der Vereinigten Staaten an dem aktuellen Konflikt befürworten, während 60 % diese Idee ablehnen. Trotzdem treibt Trump das Land in einen weiteren Krieg im Nahen Osten.

Für Marandi hat die Tatsache, dass die USA ihre Verhandlungen mit dem Iran lediglich als Vorwand benutzt haben, um Israel bei einem Angriff auf das Land zu unterstützen, künftige Verhandlungen mit Washington extrem erschwert. „Jetzt hat sich alles geändert“, sagte er und fügte hinzu:

Unsere Beziehungen zum Westen, zu den Vereinigten Staaten, haben sich verändert. Trump hat durch seine Hinterhältigkeit und seine Schadenfreude der Welt im Grunde genommen gesagt, dass man den Vereinigten Staaten in keiner Weise vertrauen kann. Selbst wenn sie mit dir reden, kämpfen sie hinter deinem Rücken. Und ich denke, dass die Erwartungen des Iran an den Verhandlungstisch in Zukunft viel höher sein werden.“

Marandi nahm auch die westlichen Medien ins Visier und bezeichnete sie als „Werkzeug des Imperiums“ und der US-Kriegsmaschinerie, wobei Piers Morgan, der Marandi gestern interviewte, an erster Stelle dieser Werkzeuge stehe. Der britische Talkshow-Moderator verurteilte den Iran als rückständiges Regime, das Frauen misshandle. Marandi bot Morgan an, ihn in Teheran zu empfangen, damit er sich ein Bild von der Realität machen könne, doch dieses Angebot wurde abgelehnt.

„Piers Morgan interessiert sich nicht für iranische Frauen, das iranische Volk oder iranische Kinder, genauso wenig wie er sich jemals für Gaza interessiert hat. Als sich die öffentliche Meinung wegen Gaza gegen das israelische Regime wandte und er spürte, dass sie in letzter Zeit überwältigend war, hat er ein paar Tweets geschrieben. Aber das ist kein Sinneswandel“, sagte er.

Sehen Sie sich jetzt das Interview an, um einen Bericht aus erster Hand aus dem Auge des Sturms zu hören.

