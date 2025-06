Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

„Israel kann es nicht alleine schaffen“ |

Deutscher Kanzler sagt, Israel mache „unsere Drecksarbeit“ gegen den Iran und drängt auf „Zerstörung“ des Atomprogramms

Friedrich Merz sagte, Israel könne das Programm nicht zerstören, da es nicht über die dafür notwendigen Waffen verfüge, „aber die Amerikaner haben sie“.

US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzler Friedrich Merz im Weißen Haus im Juni. Bildnachweis: Michael Kappeler/AFP

Ofer Aderet

Haaretz

Reuters

DPA

17. Juni 2025, 22:27 Uhr IDT

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz lobte am Dienstag die israelische Offensive gegen den Iran und sagte, Israel leiste die „Drecksarbeit“ für den Westen.

Der Kanzler sagte weiter, dass die vollständige Zerstörung des iranischen Atomwaffenprogramms auf der Tagesordnung stehen könnte, wenn Teheran nicht an den Verhandlungstisch zurückkehre.

„Das ist die Drecksarbeit, die Israel für uns alle erledigt“, sagte Merz in einem Interview mit dem ZDF am Rande des G7-Gipfels in Kanada über die israelische Offensive gegen das Land.

Er sagte, das Regime in Teheran habe „Tod und Zerstörung über die ganze Welt gebracht“ und erwähnte die Verbündeten des Iran im Nahen Osten, die Hisbollah und die Hamas. Er fügte hinzu, dass der Angriff der Hamas vom 7. Oktober „ohne das Regime in Teheran niemals möglich gewesen wäre“.

„Ich kann nur sagen, dass ich großen Respekt vor der israelischen Armee und der israelischen Führung habe, dass sie den Mut haben, dies zu tun“, sagte der Kanzler.

„Andernfalls hätten wir Monate und Jahre des Terrors dieses Regimes erlebt – und dann möglicherweise mit einer Atomwaffe in der Hand.“

Merz‘ Äußerungen signalisieren eine Rückkehr Deutschlands zu einer uneingeschränkten Unterstützung Israels, die in den letzten Monaten durch den Krieg im Gazastreifen und die wachsende Kritik Berlins an dessen Handhabung erschüttert worden war. Deutschland bleibt jedoch der wichtigste Handelspartner des Iran auf dem europäischen Kontinent.

Der Kanzler sagte, wenn das iranische Regime bereit sei, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, „dann sind keine weiteren militärischen Interventionen notwendig“.

Friedrich Merz und Benjamin Netanjahu im Jahr 2024. Bildnachweis: Kobi Gideon/GPO

Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, „steht die vollständige Zerstörung des iranischen Atomprogramms auf der Tagesordnung“, so Merz.

„Die israelische Armee ist dazu offensichtlich nicht in der Lage. Ihr fehlen die notwendigen Waffen. Aber die Amerikaner haben sie“, sagte er.

Später am Dienstag wurde Merz von einem anderen deutschen Sender, der ARD, interviewt und bezeichnete die Regierung in Teheran als „terroristisches Regime“, dessen Ende gut wäre.

„Wir haben es mit einem terroristischen Regime zu tun, sowohl intern als auch extern. Es wäre gut, wenn dieses Regime zu Ende ginge“, sagte er.

„Es gibt noch eine Chance für den Teil der iranischen Regierung, der noch handlungsfähig ist“, so Merz weiter, „an den Verhandlungstisch zurückzukehren und Gespräche zu führen. Das Angebot steht.“

Die Entscheidung liege bei der Regierung in Teheran, sagte er. „Und wenn sie nicht bereit ist, die Gespräche wieder aufzunehmen, dann wird Israel alles tun, was nötig ist.“

Laut Merz gibt es Vermutungen, dass die US-Regierung den Einsatz von amerikanischen Bunkerbrecher-Munition im Iran in Erwägung zieht. „Ob die US-Regierung sich dazu entschließen wird, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.“ Eine Entscheidung in dieser Frage sei offenbar noch nicht gefallen. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

