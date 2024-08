https://www.palestinechronicle.com/murder-in-broad-daylight-roger-waters-speaks-out-against-western-silence-on-gaza-genocide/



Mord am helllichten Tag“ – Roger Waters wendet sich gegen das westliche Schweigen zum Völkermord im Gazastreifen

Von Nurah Tape

– The Palestine Chronicle

18. August 2024

Rocklegende und Mitbegründer von Pink Floyd Roger Waters im Interview mit PDD (Foto: thumbnail, via PDD)

Teilen Tweet Pin Email

„Das ist Mord am helllichten Tag, und er wird von unseren Regierungen verübt, den Amerikanern, den Briten, den Franzosen, den Niederländern… ganz offen, und wir werden das nicht hinnehmen.

Die Rocklegende und Mitbegründer von Pink Floyd, Roger Waters, sagte, es sei „unvorstellbar“, dass die führenden Politiker der Welt „erlauben“ und „ermutigen“, dass Israel den Völkermord am palästinensischen Volk in Gaza fortsetzt.

„Es ist Mord am helllichten Tag, und er wird von unseren Regierungen, den Amerikanern, den Briten, den Franzosen, den Holländern… vor aller Augen verübt, und wir werden das nicht hinnehmen“, betonte Waters in einem Interview mit der Medienplattform Palestine Deep Dive (PDD).

Hinsichtlich der Desensibilisierung gegenüber der katastrophalen Situation in Gaza sagte Waters, die Welt sei an einem Punkt angelangt, an dem „Big Brother die Schlacht bisher gewonnen hat. Wir leben in 1984“, eine Anspielung auf den dystopischen Roman von George Orwell.

„Es gibt ein Ministerium für Wahrheit. Es nennt sich Mainstream-Medien, die nichts anderes tun, als Lügen darüber zu verbreiten, was tatsächlich in der Welt passiert“, erklärte Waters.

„Und wir, die Menschen, werden durch diese Propaganda dazu gebracht, Völkermord und ständige Kriege zu akzeptieren, einfach weil wir es zugelassen haben, dass es sich langsam an uns heranschleicht.

Angesichts der über 40.000 Palästinenser, die seit dem 7. Oktober in Gaza getötet wurden, betonte Waters: „Das ist kein Krieg, das ist ein Völkermord.“

‚Menschenrechte‘

„Niemand kann das mehr ignorieren“, sagte er, “Sie haben sich vollständig als die schrecklichen, furchtbaren Menschen entlarvt, die sie sind, die Israelis, von denen ich spreche, und nicht nur die Regierung, denn sie wird größtenteils von der israelischen Bevölkerung unterstützt, und ich spreche nicht von Juden, es ist egal, wer das tut.“

„Das hat nichts mit Antisemitismus zu tun“, erklärte er. „Ich habe jahrelang darauf hingewiesen, dass es nur um Menschenrechte geht.“

Waters betonte, dass Israels militärischer Angriff auf den Gazastreifen „kein Krieg, sondern ein Völkermord ist“, sagte Waters,

„Es ist ein Haufen von Nazi-Schlägern, die Menschen ermorden, es hat nichts mit dem Krieg zu tun, es ist genau dasselbe wie das Warschauer Ghetto, wo die Deutschen jüdische Menschen ermordeten. Hier sind es Israelis, die Palästinenser ermorden. Das ist kein Krieg.“

Israelische Lobby

Auf die Frage, warum sich so wenige Kulturschaffende gegen den Völkermord im Gazastreifen ausgesprochen haben, sagte der Musiker, er habe von anderen in der Musikindustrie Unterstützung für seinen Aktivismus erhalten, aber er sagte: „Ich würde es tun, aber ich habe keine Angst ****, meine Karriere wäre im Nu vorbei. Die israelische Lobby würde meinen Lebensunterhalt innerhalb eines Herzschlags zerstören!“

Auf die Frage, ob die israelische Lobby so mächtig sei, antwortete Waters: „Ja, ihnen gehört auch der Kongress, es ist nicht nur die Musikindustrie!“

Nach zehn Monaten des andauernden Völkermords sei klar, dass die Vereinigten Staaten von Amerika mit ihrer Unterstützung Israels „ein kriminelles Imperium“ seien, so Waters.

„Es ist nicht mehr die Frage, wer der Hund und wer der Schwanz ist, Israel trifft alle Entscheidungen“, betonte der Musiker.

Moralischer Kompass

Waters sagte, die Rede des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu vor dem US-Kongress im vergangenen Monat habe „dem Kongress eine öffentliche Plattform gegeben, um dem lebendigen Begraben von 20.000 Kindern zu applaudieren. Buchstäblich!“

Der 81-Jährige sagte: „Der Völkermord hat nicht aufgehört … und sie kommen immer noch damit durch, nur dass sie es nicht tun, weil sie die menschliche Seele nicht zerstören können.“

„Es gibt irgendwo da draußen einen moralischen Kompass, und es gibt einen Preis, der für dieses Übel in Gaza zu zahlen ist“, betonte er.

Der Aktivist beklagte auch, dass die Inhaftierung des Wikileaks-Gründers Julian Assange dazu geführt haben könnte, dass andere, die meinten, für die Wahrheit eintreten zu können, zum Schweigen gebracht wurden, und fügte hinzu: „Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist.“

(The Palestine Chronicle)

– Nurah Tape ist eine in Südafrika lebende Journalistin. Sie ist Redakteurin bei The Palestine Chronicle.

Übersetzt mit deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …