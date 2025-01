https://thecradle.co/articles/sectarian-murder-in-syria-rogue-militias-or-policy-from-damascus



Mord aus religiösen Motiven in Syrien: Schurkenmilizen oder Politik aus Damaskus?

Syriens Regionen Homs und die Küstenregionen sind von eskalierender religiös motivierter Gewalt geprägt, wobei Massenexekutionen, gezielte Tötungen und Racheakte die Fragilität der HTS-Herrschaft und das Fehlen echter Rechenschaftspflicht offenbaren.

29. JANUAR 2025

Fast zwei Monate nach dem Sturz der syrischen Regierung durch die von Hayat Tahrir al-Sham (HTS) angeführten extremistischen Kräfte wurde die westliche Landschaft von Homs von einer brutalen Sicherheitskampagne erfasst, die von schweren Menschenrechtsverletzungen geprägt ist, darunter Hinrichtungen vor Ort, Plünderungen, öffentliche Demütigungen, sektiererische Beleidigungen und wahllose Verhaftungen.

Diese Gräueltaten wurden von der Abteilung für Militäreinsätze der Übergangsregierung unter dem Vorwand begangen, nach gesuchten Personen zu suchen und Waffen zu beschlagnahmen, aber die Kampagne geriet schnell außer Kontrolle.

Massenhinrichtungen und öffentliche Tötungen

Mindestens 50 unbewaffnete Zivilisten wurden kaltblütig hingerichtet, als bewaffnete Einheiten Dörfer stürmten. Augenzeugen berichten von erschütternden Geschichten über Männer, die aus ihren Häusern gezerrt, kurzerhand erschossen und am Straßenrand zurückgelassen wurden. Die sogenannten Sicherheitskräfte demonstrierten ihre Dominanz, indem sie in die Luft schossen und schwere Waffen wie DShK-Maschinengewehre in Wohngebieten einsetzten, was bereits vor Beginn der Durchsuchungen Angst und Schrecken verbreitete.

Die „Civil Peace Group – Homs“ dokumentierte zahlreiche Verstöße, darunter die Tatsache, dass Gefangene gezwungen wurden, Tierlaute nachzuahmen, um ihre Bewacher zu amüsieren – groteske Echos vergangener Misshandlungen unter der früheren Regierung, die nun in den sozialen Medien als Beispiele für das sogenannte „freie Syrien“ weit verbreitet sind.

Ein weit verbreitetes Video zeigt einen bewaffneten Milizionär, der eine Gruppe von Gefangenen mit sektiererischen Drohungen anspricht und ihnen die Hinrichtung verspricht. Ein anderer Clip zeigt, wie ein Mann in den unteren Rücken geschossen wird, während er mit dem Gesicht nach unten in Khirbet Hamam liegt. Im selben Dorf wurde später die Leiche eines jungen Mannes entdeckt, der bei einer Razzia festgenommen worden war.

Die Verstöße in den ländlichen Gebieten westlich von Homs waren jedoch „schwerwiegender und grausamer“, so eine Erklärung der Civil Peace Group.

Augenzeugenberichte zeichnen ein düsteres Bild von den Geschehnissen. Mahmoud aus dem Dorf Fahil erzählt The Cradle, wie zwei junge Männer in aller Öffentlichkeit erschossen wurden, als ein Linienbus im Dorf ankam. Das Fahrzeug wurde angehalten und durchsucht, und die beiden jungen Männer, einer ein Ingenieur und der andere ein Angestellter von Damaskus Electricity, wurden aufgefordert, aus dem Bus auszusteigen, um öffentlich hingerichtet zu werden.

Die Menschen wurden von den bewaffneten Gruppen daran gehindert, Telefone zu benutzen, um das Verbrechen zu dokumentieren. Mahmoud fügt hinzu, dass die Zahl der Todesopfer im Dorf ungewiss ist, da er Leichen am Straßenrand liegen sah und die bewaffneten Kämpfer die Menschen daran hinderten, sie zu erreichen.

Ahmed aus demselben Dorf beschreibt, wie die anfängliche Suche, die respektvoll durchgeführt wurde, in eine Welle der Gewalt und Einschüchterung durch bewaffnete Männer überging, die sich als HTS-Anhänger zu erkennen gaben und fortfuhren, ältere Menschen zu schlagen, Frauen zu belästigen und sektiererische Beleidigungen auszusprechen. Ahmed weist darauf hin, dass die Einheimischen mindestens 20 Menschen identifizierten, die bei dieser Operation getötet wurden, und die Leichen einiger von ihnen immer noch an verschiedenen Orten im Dorf liegen.

Diese Verstöße beschränkten sich nicht nur auf Dörfer mit einer mehrheitlich alawitischen Bevölkerung, sondern betrafen auch Dörfer, in denen Mitglieder der Murshidiya-Sekte lebten. In Maryamin, einem zentral-syrischen Dorf nahe der Grenze zwischen Hama und Homs, schändeten bewaffnete Gruppen religiöse Stätten und Friedhöfe, richteten vier Zivilisten hin und schlugen und demütigten die Bewohner auf schwerste Weise. Zeugen beschreiben ein wiederkehrendes Muster: Zuerst kommen „disziplinierte“ Truppen, die scheinbar professionell Durchsuchungen durchführen, gefolgt von maskierten, „undisziplinierten“ Gruppen, die ungestraft Morde, Entführungen und Plünderungen begehen.

Mangelnde Rechenschaftspflicht und die Rolle der Führung

Quellen berichten The Cradle, dass der de-facto-Herrscher und Befehlshaber der Militäreinsätze, Ahmad al-Sharaa, früher bekannt als Abu Mohammed al-Julani, über die Massaker und Tötungen von alawitischen und schiitischen Bürgern gut informiert ist.

Eine Quelle berichtet, dass Sharaa ihm unverblümt gesagt habe, dass er diese Gewalt als legitimen Racheakt betrachte, der in absehbarer Zukunft nicht unterbunden werden könne:

„Das (die Morde) ist normal und kann noch zwei oder drei Jahre andauern“, erklärte Sharaa.

Es ist erwähnenswert, dass sich unter den Toten auch Zivilisten befinden, die sich nicht den Reihen der syrischen Armee angeschlossen haben und unter dem ehemaligen Präsidenten Bashar al-Assad keine Rolle spielten.

Sharaas Reaktion und seine Absicht, nichts zu unternehmen, um diese Operationen zu verhindern, ist nur deshalb überraschend, weil er sich wiederholt als der Erbauer eines modernen Syriens für alle Syrer präsentiert hat, ohne Verfolgung von Minderheiten, während sich diese Verbrechen in Wirklichkeit von Racheakten in sektiererische Akte und Morde aus Gründen der Identität verwandelt haben.

Die chaotische Natur der Kampagne wirft ernsthafte Fragen zur Befehlskette auf. Handeln diese abtrünnigen Elemente auf eigene Faust oder verschließt die Führung bewusst die Augen – oder billigt sie diese Handlungen sogar? Die Ausrede des „individuellen Fehlverhaltens“ ist zu einer bequemen Deckung für weit verbreitete Gräueltaten geworden, von Hinrichtungen bis hin zur Plünderung von Häusern und Geschäften.

Berichte aus dem gesamten Gouvernement zeigen, dass Zivilisten beleidigt, geschlagen und ihrer Wertsachen, einschließlich ihres Viehs, beraubt werden. In einem dokumentierten Fall in Maryamin drangen maskierte Bewaffnete in das Haus eines Mannes namens Y.M. ein, stahlen sein Gold und zwangen ihn, sich vor seiner Frau und seinen Kindern auf die Knie zu begeben, während sie ihn schlugen.

Der Gouverneur von Homs soll die betroffenen Dörfer besucht und den „Missbrauch religiöser Heiligtümer“ nur halbherzig verurteilt haben, wobei er „kriminelle Gruppen, die sich als Sicherheitskräfte ausgeben“, beschuldigte.

Unterdessen hat die Civil Peace Group ein dringendes Eingreifen gefordert und verlangt, dass Teams des Roten Halbmonds und des Zivilschutzes alle künftigen Sicherheitsoperationen begleiten. Sie forderte die Behörden außerdem auf, unabhängigen Medien die Dokumentation von Ereignissen zu gestatten und für Transparenz zu sorgen.

Wachsende sektiererische Ängste an der Küste Syriens

Während Latakia und Tartus relativ stabil bleiben, hat die Gewalt in Homs Ängste vor sektiererischen Vergeltungsmaßnahmen geschürt, insbesondere gegen Alawiten. Der Zusammenbruch der staatlichen Autorität hat zu Entführungen, gezielten Tötungen und Racheakten geführt.

Munther, ein Einwohner von Latakia, beschreibt gegenüber The Cradle die wachsende Angst innerhalb der alawitischen Gemeinschaft, dass „undisziplinierte Gruppen“ Vergeltungsgewalt auslösen könnten, wie sie in Homs zu beobachten war. Er erinnert an vergangene Vorfälle, darunter die Ermordung von drei Zivilrichtern in der ländlichen Gegend von Masyaf und die Ermordung unbewaffneter alawitischer Bürger in Jableh.

Diese Angst wird durch die jüngsten Ereignisse, wie die Ermordung von Yusuf al-Kibi in Tartus Anfang dieses Monats, noch verstärkt. Kibi und sein Freund Ali Saqour wurden von Mitgliedern der HTS in einer Hütte am Dream Beach angegriffen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung erschoss ein HTS-Mitglied Kibi und rechtfertigte den Mord, indem er ihn der Blasphemie beschuldigte.

Die Täter flohen und hinterließen eine von Angst ergriffene Gemeinschaft, insbesondere nachdem Berichte über sie auftauchten, dass sie eine Flagge des Islamischen Staates trugen. Die Behörden versuchten, den Vorfall herunterzuspielen, und behaupteten, er sei das Ergebnis eines „Schusswechsels“ – eine Version, die von mehreren Augenzeugen widerlegt wurde, die darauf bestanden, dass Kibi unbewaffnet war und aus nächster Nähe hingerichtet wurde.

Im gleichen Zusammenhang kam es in der Küstenstadt Jableh in Syrien kürzlich zu einer weit verbreiteten Kontroverse, nachdem eine von einer Person namens Abu Sufyan al-Jabalawi organisierte „Predigt“ stattgefunden hatte, die als extremistisch bezeichnete religiöse Predigten beinhaltete und bei der Bevölkerung der Stadt, in der verschiedene Glaubensrichtungen vertreten sind, Besorgnis hervorrief.

Abu Sufyan, der in seiner afghanischen Uniform teilnahm, ist für seinen religiösen Extremismus bekannt. Er organisierte dieses Treffen ohne Genehmigung der politischen oder militärischen Führung und wurde später von Mitarbeitern der öffentlichen Sicherheit festgenommen, die nur minimale Anstrengungen unternahmen, um die Ordnung aufrechtzuerhalten.

Im Gespräch mit The Cradle äußert Nisreen, eine Bewohnerin der ländlichen Gegend von Tartous, eine größere Besorgnis über die Möglichkeit, „Unschuldige zusammen mit Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen“. In einem Land ohne funktionierende Rechtsinstitutionen ist die Unterscheidung zwischen Tätern und Unbeteiligten oft verschwommen, was zu kollektiver Bestrafung führt.

Das Fehlen einer glaubwürdigen Justiz hat bewaffnete Gruppierungen zu Richtern, Geschworenen und Henkern gemacht. Mit Persönlichkeiten wie Justizminister Shadi Mohammad al-Waisi, einem ehemaligen Richter der Nusra-Front, der das Rechtssystem überwacht, gibt es wenig Hoffnung auf echte Rechenschaftspflicht oder Gerechtigkeit. Ohne echte Mechanismen zur Rechenschaftspflicht riskiert Syrien, weiter in eine Kultur der Straflosigkeit und Rache abzugleiten – ein Kreislauf, der jede Hoffnung auf dauerhaften inneren Frieden bedroht.

