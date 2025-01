https://strategic-culture.su/news/2025/01/29/what-sultan-erdogan-is-really-up-to/



Was Sultan Erdogan wirklich vorhat

Pepe Escobar

29. Januar 2025

© Foto: SCF

Auf dem Tisch ein geopolitisches Bankett – serviert von einigen der besten unabhängigen analytischen Köpfe von Bursa bis Diyarbakir.

ISTANBUL – Die Szene spielt in einem tscherkessischen Restaurant in der sagenumwobenen Istiklal-Straße im historischen Beyoglu. Auf dem Tisch ein geopolitisches Bankett – serviert von einigen der besten unabhängigen analytischen Köpfe von Bursa bis Diyarbakir. Die Speisekarte, abgesehen von einem Mezefest, ist einfach: nur zwei umfassende Fragen zu Sultan Erdogans Herangehensweise an die BRICS und an Syrien.

Hier ist eine kurze Zusammenfassung unseres Abendessens – relevanter als ein Schwall von im Westen hergestellten Wortsalaten. Genießen Sie es mit einer kräftigen Portion des besten Araks. Und lassen Sie den Tisch das erste – und letzte – Wort haben.

Über BRICS: „Türkiye fühlt sich als Teil des Westens. Wenn wir uns unsere Parteiführungen und türkischen Eliten ansehen, rechts oder links, gibt es keinen Unterschied. Vielleicht ein bisschen Teil des Ostens … Ankara nutzt seine Mitgliedschaft in BRICS als Druckmittel gegen den Westen.“

Türkiye könnte gleichzeitig Mitglied von BRICS und NATO sein?

„Erdogan hat keine klaren Zukunftspläne. Nach Erdogan gibt es keine klare Antwort für die Zukunft der AKP-Partei. Sie konnten kein normales, dauerhaftes System etablieren. Wir haben ein Regierungssystem nur für Erdogan. Wir beziehen Gas aus Russland. Wir kaufen Materialien aus China, montieren sie in türkischen Fabriken und verkaufen sie an Europa und die USA. Laut Statistiken der türkischen Regierung haben wir im Außenhandel Vorteile gegenüber der EU. Das größte Handelsdefizit verzeichnen wir gegenüber Russland – und dann gegenüber China. Das ist unsere besondere Position – und erklärt, warum Ankara die Option des Ostens nicht verlieren will. Gleichzeitig sind wir auf den Westen angewiesen, um uns zu verteidigen. All das erklärt unser einzigartiges außenpolitisches Verhalten.“

Es gibt also keine Garantie, dass Ankara zustimmt, BRICS-Partner zu werden?

„Nein. Aber Ankara wird die Tür zu BRICS nicht ganz schließen. Die Türkei weiß, dass der Westen an Macht verliert. Es gibt eine neue Dynamik, aufstrebende Mächte, aber gleichzeitig sind wir keine völlig unabhängige Macht.“

Zu den drei Säulen der türkischen Gesellschaft: „Man kann nicht über Geopolitik ohne Ideologie nachdenken. Erdogan und die AKP haben beschlossen, dass die Türkei nur mit einem liberal-islamistischen Projekt integriert werden kann. Fast zwei Generationen sind mit ihnen aufgewachsen – und sie wissen nicht, was vorher passiert ist. Sie sind Neo-Osmanen, Islamisten, Pro-Arabisierungs-Typen. Wenn in der Türkei jemand offen den Islamismus unterstützt, ist er ideologisch arabisiert. Hier haben wir drei Säulen. Die erste ist eine nationalistische Sichtweise – wir haben den rechten und den linken Kemalismus. Die andere ist eine westliche Perspektive. Und die dritte ist islamistisch, auch in zwei Fraktionen unterteilt; eine ist nationalistisch und die andere ist ein liberaler Islamist, der mit westlichen Institutionen, NGOs und Kapital integriert ist. Deshalb können wir sagen, dass Woke-Bewegung und Islamismus verschiedene Seiten derselben Medaille sind. Diese Leute nutzen den türkischen Staat, um in der weiteren Geographie des Nahen Ostens zu manövrieren – aber in Wirklichkeit konzentrieren sie sich auf eine westlich geprägte neoliberale Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.“

Neo-Osmanismus, wiederbelebt: „Der Westen hat Syrien zusammen mit ihnen – den Neo-Osmanen – geplant. Während des Gaza-Krieges haben sie weiterhin Öl nach Israel geschickt, das war eine PR-Aktion für Erdogan, er muss diese Botschaft an den antiimperialistischen, islamistischen Teil der türkischen Gesellschaft an der Basis weitergeben. Das Problem für Erdogan ist, dass die Türkei anders ist als die arabischen Länder, während das türkische Kapital mit dem Westen verbunden ist, teilweise auch mit Russland, und die Türkei zu 40 % von russischer Energie abhängig ist. Ankara muss ausgewogen handeln, aber das ändert nichts am Gesamtbild: Das Kapital, das Erdogan unterstützt und von Erdogan profitiert, einschließlich 40 % der türkischen Exporte, die nach Europa gehen. Was die BRICS-Staaten betrifft, so können sie versuchen, die Beziehung zu managen, aber sie werden niemals direkt dem BRICS-Block beitreten wollen.“

Der Sultan schläft nie: „Erdogan ist ein Pragmatiker. Ideologisch. Er kann die Palästinenser leicht verraten. Er mag sehr mächtig sein und verstehen, wie das Staatssystem funktioniert, aber er genießt nicht den totalen Gehorsam der Gesellschaft gegenüber seiner Herrschaft. Deshalb strebt er immer nach einer Art Gleichgewicht.“

Können wir sagen, dass der MIT, da Groß-Idlibistan unter seiner Kontrolle stand und Jolani einer seiner wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Aktivposten war, über die Fähigkeiten von HTS Bescheid wusste und wusste, dass dies in Aleppo enden würde?

„Nicht bis nach Damaskus. Das war der ursprüngliche Plan. Das Ziel der Operation war es, das Regime anzugreifen. Das Ziel war nicht die Eroberung von Damaskus. Dies war das beste unerwartete Ergebnis des Angriffs. Die militärische Führung von HTS sagte: „Wir haben unsere besten Krieger in den ersten Augenblicken der Operation verloren“. Aber dann kam der Zusammenbruch der syrischen Armee.“

Was will Erdogan also wirklich? Die Herrschaft über Aleppo oder über ganz Westsyrien?

„Syrien war Teil des Osmanischen Reiches. In seinen Träumen ist dies immer noch das Osmanische Reich. Aber er weiß, dass die Grenzen der Türkei bei dem Versuch, über Syrien zu herrschen, erreicht sind – und die arabische Welt könnte sich wütend gegen die Türkei verbünden. Es ist möglich – teilweise – eine Stellvertreterregierung in Damaskus einzusetzen. Das war es, was Erdogan vor nur sechs Monaten von der Assad-Regierung wollte. Erdogan flehte Assad an: „Bitte kommen Sie an den Verhandlungstisch“. Es stellte sich heraus, dass er es tatsächlich ernst meinte. Jolani sagte: „Wir waren wirklich besorgt, dass Assad das Angebot von Erdogan annehmen würde.“ Das war der große Fehler der Assad-Regierung. Assad hatte bereits die Fähigkeit verloren, das Land zu regieren. Ankara wollte nie den plötzlichen Zusammenbruch der Assad-Regierung. Dieses Chaos zu beherrschen, ist nicht einfach. Und die Türkei hat nicht die militärische Kapazität, dies zu tun. HTS auch nicht. Und ohne die Türkei kann HTS nicht überleben.“

Also wird Syrien als Provinz des Neo-Osmanismus nicht entstehen?

„Das ist nicht nur die Strategie der Türkei. Das ist die Strategie der USA und Israels – Syrien zu kantonalisieren. Sie haben also etwas erreicht, aber es ist noch nicht vorbei. Wir wissen nicht, was passieren wird. Denken Sie daran, dass vor dem 7. Oktober geopolitisch niemand vorhersehen konnte, was in Gaza geschehen würde. Im Fall der Türkei war dies ein Gemeinschaftsprojekt. Es begann 2011. Das Hauptziel war so offensichtlich, nämlich Syrien in die westliche Welt zu integrieren. Das ist gescheitert, aber die Amerikaner blieben dort, weil sie eine Marke namens „ISIS“ schufen, amerikanische Investitionen in die Kurden, und am Ende, was sie bekamen, war Idlib; es war zu dieser Zeit notwendig, denn Syrien, Russland, Iran, sie sind nicht wie die Amerikaner oder mit den Amerikanern verbundene Islamisten, sie sind keine zerstörerische Macht. Schritt für Schritt wollten sie sich die Türkei „verdienen“, mit dem Astana-Prozess. Die Türkei hielt am Ende an der amerikanischen Politik fest, sie wartete und wartete und wartete, und jetzt haben sie etwas anderes als das, was sie wollten. Und das ist eine alarmierende Situation für die Türkei – denn sie wollen nicht, dass Syrien geteilt wird. Es ist nicht einmal sicher, dass die Amerikaner die Türkei die neue syrische Armee ausbilden lassen werden. Der Westen hat jetzt einen totalen wirtschaftlichen Einfluss.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …