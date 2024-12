https://english.almayadeen.net/news/politics/mossad-advises-iof-to-avoid-sharing-gaza-photos-to-prevent-p



Mossad rät der IOF, keine Fotos aus dem Gazastreifen zu veröffentlichen, um Strafverfolgung zu vermeiden

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Webseiten

13. Dezember 2024



Das Gutachten warnt israelische Soldaten davor, dass ihre Informationen an Länder weitergegeben werden könnten, die sie in Zukunft besuchen werden, wodurch sie möglicherweise verhaftet werden könnten.

Israelische Besatzungssoldaten, die am laufenden Krieg im Gazastreifen teilnehmen, wurden davor gewarnt, Fotos vom Schlachtfeld ins Internet zu stellen, da sie eine mögliche Strafverfolgung im Ausland befürchten, berichtete Press TV am Freitag.

Dies geschieht einen Monat, nachdem der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Sicherheitsminister Yoav Gallant wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen“ erlassen hat.

Die Haftbefehle verpflichten die 124 Mitgliedsstaaten des IStGH, Netanjahu und Gallant zu verhaften, sollten sie ihr Hoheitsgebiet betreten.

Einige israelische Soldaten, die an dem Völkermord in Gaza beteiligt sind, haben auf Social-Media-Plattformen ihre Aktionen in dem belagerten palästinensischen Streifen dokumentiert und sich mit ihren Verbrechen gegen die Bevölkerung und die Infrastruktur des Gebiets gebrüstet.

„Posten Sie kein Bild von sich selbst auf den Schlachtfeldern von Gaza oder anderswo. Posten Sie überhaupt nicht in den sozialen Medien“, warnte ein Beitrag auf X von einem Konto, das angeblich dem israelischen Geheimdienst Mossad angehört.

Der Ratschlag warnte die Soldaten davor, dass ihre Informationen an Länder weitergegeben werden könnten, die sie in Zukunft besuchen werden, wodurch sie einer möglichen Verhaftung ausgesetzt wären. „Ihr Urlaub wird sich in einen Albtraum verwandeln“, heißt es in dem Posting weiter.

Die Hind Rajab Foundation, eine Organisation, die sich für Gerechtigkeit für palästinensische Opfer einsetzt, reagierte auf diese Warnungen mit den Worten: „Es ist zu spät; die Beweise sind dokumentiert. Kriegsverbrecher, die im Wesentlichen gegen sich selbst ausgesagt haben, werden der Justiz nicht entkommen“.

Die Stiftung betonte, dass „der wahre Albtraum jedoch nicht darin besteht, dass ihr Urlaub ruiniert ist – es ist der Völkermord, den diese Verbrecher begangen haben.“

Nach Angaben von Press TV hat die Gruppe zahlreiche Klagen gegen israelische Streitkräfte in verschiedenen Ländern eingereicht und beim Internationalen Strafgerichtshof eine Klage gegen 1.000 israelische Soldaten eingereicht.

Die Stiftung trägt den Namen von Hind Rajab, einem ergreifenden Symbol für das Leiden in Gaza. Hind war am 29. Januar mit ihrem Onkel, dessen Frau und ihren drei Kindern auf der Flucht aus dem Viertel Tel al-Hawa in Gaza-Stadt, als ihr Fahrzeug unter israelischen Beschuss geriet.

Eingeschlossen in dem von Kugeln durchlöcherten Auto und neben ihren getöteten Verwandten rief Hind verzweifelt um Hilfe bei der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft (PRCS). Zwei Sanitäter, Yousef Zeino und Ahmed al-Madhoun, wurden entsandt, um ihr zu helfen, verloren aber bald darauf den Kontakt zum PRCS.

Am 10. Februar wurden die Leichen von Hind und ihrer Familie in dem Auto entdeckt. In der Nähe wurde ein ausgebrannter Krankenwagen mit den Überresten von Zeino und al-Madhoun gefunden, die versucht hatten, sie zu retten.

Darüber hinaus berichteten israelische Medien vor kurzem, dass 30 israelische Besatzungssoldaten und Offiziere, die am Krieg gegen den Gazastreifen beteiligt waren, angewiesen wurden, internationale Reisen zu vermeiden, nachdem pro-palästinensische Gruppen Anzeige wegen Kriegsverbrechen gegen sie erstattet hatten.

