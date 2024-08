https://www.middleeasteye.net/trending/motaz-azaiza-takes-stage-massive-attack-concert



Motaz Azaiza betritt die Bühne beim Massive Attack-Konzert

Von Imran Mulla

27. August 2024

Der palästinensische Fotojournalist sprach bei dem mit Spannung erwarteten Konzert vor über 30 000 Zuschauern über Gaza

Der palästinensische Fotojournalist Motaz Azaiza schließt sich pro-palästinensischen Anhängern an, die sich auf einen Marsch durch die Londoner Innenstadt am 18. Mai vorbereiten (AFP)

Die ikonische englische Band Massive Attack hat in den sozialen Medien viel Lob erhalten, nachdem der prominente palästinensische Fotojournalist Motaz Azaiza bei ihrem Konzert in Bristol, Südwestengland, auf der Bühne gesprochen hatte.

Die Band, die für ihre Trip-Hop-Musik bekannt ist, bei der Hip-Hop und Electronica verschmelzen, ist dafür bekannt, dass sie die palästinensische Sache nachdrücklich unterstützt.

Rund 34 000 Menschen besuchten das Konzert am Sonntag, das mit pflanzlichen Lebensmitteln, kompostierbaren Toiletten und batteriebetriebenen Bühnen und Ständen als kohlenstoffarmes Event angekündigt war.

Vor dem 7. Oktober letzten Jahres postete Azaiza hauptsächlich Fotos von Reisen und kulturellem Inhalt aus Gaza. Mit Beginn des Krieges begann er jedoch, die israelischen Gräueltaten in Gaza zu dokumentieren und seine Fotos und Videos in den sozialen Medien zu veröffentlichen, unter anderem auf Instagram, wo er über 18 Millionen Follower hat. Ende Januar wurde er nach Katar evakuiert.

Azaizas Gaza-Fotos wurden während des Konzerts auf der Leinwand gezeigt, und der Fotojournalist erhielt großen Beifall, als er zusammen mit den Bandmitgliedern auf der Bühne erschien.

„Ich bin nicht hier, um Ihnen heute das Konzert zu verderben“, sagte er zu der Menge, von der einige Palästina-Fahnen schwenkten.

„Ich bin nur hier, um euch daran zu erinnern, dass in meinem Heimatland mehr als 40.000 Menschen durch die israelische Besatzung getötet wurden.

„Ich bin Motaz, ich komme aus dem Gaza-Streifen, dem besetzten Palästina. Ich bin hier, um die Geschichten von Millionen von Menschen zu erzählen, die im Jahr 2024 immer noch unter Besatzung stehen.

„Und ich bin hier, um die Geschichten meines Volkes zu erzählen, das einfach nur in Frieden leben will, aber leider erlaubt Israel uns nicht, in unserer Heimat Frieden zu finden.“

Wir weigern uns, zurückzugehen

Während des Konzerts am Sonntag war eine riesige palästinensische Flagge auf der Leinwand hinter der Bühne zu sehen.

Im Juli veröffentlichten Massive Attack in Zusammenarbeit mit zwei anderen Bands einen Song zur Unterstützung von Ärzte ohne Grenzen (MSF), einer internationalen Wohltätigkeitsorganisation, die in Gaza tätig ist. Der Song, der ausschließlich als Vinyl-Schallplatte veröffentlicht wurde, heißt „ceasefire“ und wird zu 100 Prozent an MSF gespendet.

Auch Massive Attack boykottieren seit 1999 Auftritte in Israel, „aufgrund unserer eigenen Beobachtungen von militärischer Unterdrückung, Besatzung und Apartheid“, wie die Band im Januar in einem Social-Media-Post erklärte.

Robert Del Naja, eines der Gründungsmitglieder der Band, sagte im Vorfeld des Konzerts zu Novara Media: „Wir reisten in den späten 90er Jahren zweimal nach Israel und wurden Zeuge einer apartheidartigen Kultur und Gesellschaft, die durch ein apartheidartiges System gespalten ist. Wir weigerten uns, unter unseren eigenen Bedingungen dorthin zurückzukehren.“

Die Band bezeichnete den Boykott als „eine Form des gewaltlosen Drucks auf Israel, seine brutale Besetzung Palästinas zu beenden.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …