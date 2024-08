https://www.jonathan-cook.net/blog/2024-08-25/jonathan-freedland-truth-israel/



Jonathan Freedland schreibt die Geschichte um, um eine hässliche Wahrheit über Israel zu verbergen

Von Jonathan Cook

25. August 2024

Der Guardian-Kolumnist muss die Geschichte des ersten Juden, der Auschwitz entkam, verdrehen, weil eine wahre Biografie über Rudolf Vrba die Zusammenarbeit der zionistischen Bewegung mit den Nazis aufdecken würde

Tony Greenstein schildert in seinem Beitrag, wie der Guardian-Kolumnist Jonathan Freedland in seiner Biografie über Rudolf Vrba, den ersten Juden, der Auschwitz entkam, die Geschichte verdreht hat.

Man könnte sich fragen, warum Vrbas unglaubliche Geschichte jahrzehntelang begraben wurde, wenn man bedenkt, wie sehr Hollywood darauf erpicht ist, Holocaust-Filme zu drehen.

Greenstein erklärt. Vrbas Bemühungen Anfang 1944, andere Juden vor ihrem bevorstehenden Schicksal in den Todeslagern der Nazis zu warnen, wurden von den europäischen Führern der zionistischen Bewegung verraten, die ihn zum Schweigen brachten.

Diese Bewegung war bereit, Hunderttausende von Juden zu opfern, wenn die Nazis im Gegenzug die zionistische Elite aus Europa nach Palästina eskortierten. Dort war die zionistische Bewegung bereits weit fortgeschritten in ihren Vorbereitungen, die einheimischen Palästinenser zu vertreiben und auf den Trümmern ihrer Heimat einen selbst ernannten jüdischen Staat zu errichten.

Die Haltung der Zionisten entsprach der des Gründungsvaters der Bewegung, Theodor Herzl: „Die Antisemiten werden unsere verlässlichsten Freunde, die antisemitischen Länder unsere Verbündeten“.

Vrba kritisierte die zionistische Bewegung wegen ihrer Kollaboration mit den Nazis scharf und hegte keine Sympathie für den jüdischen Staat, den sie hervorgebracht hatte.

1961 veröffentlichte der Daily Herald einen von Greenstein zitierten Auszug aus Vrbas Memoiren, in dem er schrieb:

„Ich bin ein Jude. Trotzdem, oder gerade deshalb, beschuldige ich bestimmte jüdische Führer einer der grauenhaftesten Taten des Krieges. Diese kleine Gruppe von Quislingen wusste, was mit ihren Brüdern in Hitlers Gaskammern geschah, und erkaufte sich ihr eigenes Leben mit dem Preis des Schweigens … Ich konnte die ungarischen zionistischen Führer drei Wochen im Voraus darüber informieren, dass [Adolf] Eichmann [Hauptverantwortlicher für den Holocaust] plante, eine Million ihrer Juden in seine Gaskammern zu schicken … [Rezso] Kasztner [Führer der ungarischen zionistischen Bewegung] ging zu Eichmann und sagte ihm: ‚Ich weiß von Ihren Plänen; verschonen Sie einige Juden meiner Wahl und ich werde schweigen.’“

Kasztners Verrat an diesen Juden, der sie in die Gaskammern der Nazis trieb, wurde später von Israels Generalstaatsanwalt Haim Cohen wie folgt gerechtfertigt:

„Er hatte das Recht, einen Deal mit den Nazis zu machen, um ein paar Hundert zu retten, und er hatte das Recht, die Millionen nicht zu warnen … Das war seine Pflicht … Es war immer unsere zionistische Tradition, bei der Organisation der Einwanderung nach Palästina die Wenigen unter den Vielen auszuwählen … Sollen wir als Verräter bezeichnet werden?“

Aus diesem Grund hat das israelische Holocaust-Museum Yad Vashem Vrabas erstaunliche Geschichte aus seinen Hallen verbannt, und deshalb lernen israelische Schulkinder nichts über Vrba. Vermutlich ist das auch der Grund, warum Hollywood die beste Hollywood-Geschichte, die der Holocaust hervorgebracht hat, nie aufgegriffen hat.

Die Geschichte des Antizionisten Vrba entlarvt die ideologischen Grundlagen Israels, die in vollem Einklang mit dem hässlichen europäischen ethnischen Nationalismus stehen, der im Nationalsozialismus gipfelte. Seine Geschichte erklärt, wie Israel schon immer zu einem Völkermord in Gaza fähig war und diesen nun auch begeht.

Wenn die Ideologie wichtiger wird als das menschliche Leben, werden Menschen – selbst diejenigen, die man als seine eigenen ansieht – entbehrlich. Sie werden dann wie Schachfiguren in einem grausamen Spiel der Machtpolitik behandelt. David Ben Gurion, der Gründervater Israels, äußerte genau dieses Gefühl im Dezember 1938, als die Nazi-Pogrome gegen die Juden in Deutschland wüteten:

„Wenn ich wüsste, dass es möglich wäre, alle Kinder Deutschlands zu retten, indem man sie nach England transportiert, und nur die Hälfte, indem man sie in das Land Israel bringt, würde ich mich für Letzteres entscheiden, denn vor uns liegt nicht nur die Zahl dieser Kinder, sondern auch die historische Abrechnung des Volkes Israel.“

Freedlands Aufgabe in seinem Buch The Escape Artist war es, sich Vrabas Geschichte anzueignen, ihre antizionistische Botschaft zu entfernen und sie in die heute vorherrschende zionistische Erzählung einzubauen, die nach dem Zweiten Weltkrieg sorgfältig ausgearbeitet wurde.

Aus diesem Grund wurde die Biografie mit Preisen ausgezeichnet und von den üblichen Verdächtigen in den höchsten Tönen gelobt. Vrbas Lebensgeschichte ist nun zweifellos reif für eine Hollywood-Verfilmung – eine, die, sollte sie zustande kommen, Freedland sehr bereichern wird.

Dank seiner Bemühungen ist die Bedrohung durch die wahre Geschichte von Vrba neutralisiert worden. Das entspricht dem allgemeinen Schicksal der antizionistischen Juden – ihre Existenz wird entweder ignoriert oder in Übereinstimmung mit einer eigennützigen zionistischen Geschichtsinterpretation geschönt.

Dieser Prozess dauert bis zum heutigen Tag an:

Die vielen antizionistischen Juden, die Jeremy Corbyn unterstützten, wurden entweder ignoriert oder aus der Labour-Partei vertrieben, weil sie das falsche Antisemitismus-Narrativ untergruben, das Freedland und viele andere verbreiteten, um sich eines Führers zu entledigen, der das Recht des palästinensischen Volkes auf Staatlichkeit wirklich unterstützte.

Und die vielen antizionistischen Juden, die an den Protestmärschen gegen den Völkermord in Gaza teilnehmen, sind verschwunden, weil sie die Bemühungen der etablierten Medien Lügen strafen, diese Märsche als antisemitisch darzustellen.

Man beachte, dass israelische Führer wie Premierminister Benjamin Netanjahu enge Bündnisse mit offen antisemitischen Staaten wie Viktor Orbans Ungarn geschlossen haben, genau wie Herzl es empfohlen hatte. Sie haben die Tradition fortgesetzt, die von Kasztner begonnen wurde, der sich selbst und seine zionistischen Freunde rettete, indem er Hunderttausende ungarische Juden opferte.

Man beachte auch, dass die israelischen Regierungen seit Jahrzehnten unaufhaltsam nach rechts rücken, bis zu dem Punkt, an dem sich hochrangige Minister wie Bezalel Smotrich offen als „jüdische Faschisten“ bezeichnen.

Dennoch unterscheidet sich ihre zionistische Ideologie kaum von der ihrer vermeintlich „gemäßigten“ Vorgänger. Der Hauptunterschied besteht darin, dass sie ihren jüdischen Suprematismus unverblümt zur Schau stellen und ihre Verachtung für das palästinensische Leben lauthals kundtun. Der Zionismus kommt einfach aus seinem Versteck heraus, in das er teilweise durch die rhetorische Notwendigkeit, eine moralische Grundlage für seine Handlungen zu behaupten, und durch die Sorge, die westliche Öffentlichkeit zu beschwichtigen, gezwungen wurde.

Es ist nicht der selbsternannte Faschist Smotrich, der in Gaza einen Völkermord begeht. Es sind die Generäle des israelischen Establishments und seine Bürgerarmee.

Greenstein hat vor kurzem ein wichtiges Buch veröffentlicht, Zionismus während des Holocausts, das sich ausführlich mit den Absprachen derjenigen befasst, die Israel mit den Nazis gegründet haben. Ich empfehle jedem, es zu lesen.

