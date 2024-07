https://english.almayadeen.net/articles/opinion/multipolarity-and-america



Multipolarität und Amerika

Von Carlos L. Garrido

Quelle: Al Mayadeen Englisch

4. Juli 2024

Amerikas Einbindung in diese strahlende neue Zukunft kann nur, wie unsere Revolution im Jahr 1776, ein Produkt eines tiefen Kampfes gegen die alte, verfallende Welt unserer Oligarchen und der politischen Klasse sein.

„Der allmähliche Zerfall, der das Antlitz des Ganzen unverändert ließ“, schreibt der deutsche Philosoph G. W. F. Hegel in seiner Phänomenologie des Geistes, „wird durch einen Sonnenstrahl unterbrochen, der in einem Augenblick die Züge der neuen Welt erhellt.“ Was er beschrieben hat, sind die Knotenpunkte, an denen nach der Verschärfung der Widersprüche innerhalb der Totalitäten die Bedingungen für große Brüche für qualitative Sprünge in neue Welten geschaffen werden.

Das ist es, was Multipolarität bedeutet. Sie ist eine geopolitische Revolution, ein qualitativer Sprung in eine radikal neue Welt. Sie beruht auf der Verschärfung der Widersprüche, die dem westlichen imperialistischen System innewohnen, insbesondere der unipolaren Form, die es seit 1991 angenommen hat, als es nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Ostblocks freie Hand hatte, die Welt zu beherrschen. Das war eine Zeit, in der der Westen lachend verkündete, dass wir am „Ende der Geschichte“ angelangt seien. Das Subjekt dieser Proklamation war natürlich Francis Fukuyama – aber er sprach im Namen der Arroganz und Hybris der gesamten westlichen Welt. Die kurzlebige Fantasie des Westens vom Ende der Geschichte ist selbst zu einem Ende gekommen. Wie Wladimir Putin in einer bahnbrechenden Rede im September 2022 sagte: „Die Welt ist in eine Periode fundamentaler, revolutionärer Veränderungen eingetreten“.

Indem er das Ende der Geschichte verkündete, zeigte der Westen seine Ignoranz gegenüber den besten Erkenntnissen, die seine Denker der Welt vermittelt haben. Wie absurd ist es, dass die Zivilisation, die Heraklit und Goethe und Hegel und Marx hervorbrachte, dazu kommen konnte, naiv eine solch statische und historische Position zu akzeptieren? Es war Heraklit, der uns lehrte, dass „alles fließt und nichts bleibt“ und dass „alles weicht und nichts bleibt fest“. Es war Goethe, der durch Mephistopheles im Faust, dem größten Werk der deutschen Literaturgeschichte, schrieb, dass „alles, was entsteht, es verdient, jämmerlich zu vergehen“. Die unipolare Welt, die von den USA und ihren NATO-Juniorpartnern beherrscht wird, entstand im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Aber wie Mephistopheles vielleicht vorausgesagt hat, erleben wir drei Jahrzehnte später, wie sie elendig zugrunde geht.

Wir befinden uns in einer Übergangsphase, in der, wie Pepe Escobar schrieb, „die Entwicklung hin zu einer multipolaren, multinodalen und polyzentrischen Welt“ offensichtlich ist. Putin sprach in seiner Rede auf dem jüngsten Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg (SPIEF) von einer „harmonischen multipolaren Welt“. Auch hier entwickelt Putin Einsichten, die dem Westen nicht fremd sein sollten. „Die Tugend der Welt“, schrieb der große Pythagoras, „ist die Harmonie.“ Sie ist eine Welt, die eine relationale Komplementarität zwischen den vielen beinhaltet. Es ist eine Welt, wie der mexikanische Wirtschaftswissenschaftler Oscar Rojas geschrieben hat, in der Nationen und Zivilisationen als freie assoziierte Produzenten funktionieren können – souverän, ungehindert von externen Mächten, die der Welt einseitig ihren Willen aufzwingen wollen.

Putin folgt hier auch den Erkenntnissen des chinesischen Zivilisationsstaates, wie ihn Zhang Weiwei nennt, der seit jeher den „Aufbau einer harmonischen Gesellschaft“ und einer „harmonischen Welt“ betont (letztere wurde von Hu Jintao populär gemacht), Begriffe, die sich aus dem alten chinesischen Konzept des taihe (allgemeine Harmonie) entwickelt haben. Diese Weltanschauung steht im Einklang mit Chinas verfassungsmäßiger Verpflichtung, „auf den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit hinzuarbeiten“, ein Ausdruck, der von Xi Jinping und der chinesischen Führungsspitze häufig verwendet wird. Diese Zukunft basiert auf der Entwicklung einer Welt, die sich von der einseitigen Auferlegung des Willens einer Nation über eine andere löst und sich stattdessen auf Win-Win-Beziehungen zwischen souveränen Nationen und Zivilisationen konzentriert.

Die Ausweitung multipolarer Institutionen wie BRICS+, die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die Eurasische Wirtschaftsunion und andere beginnen, das Gerüst für die neue Welt zu bauen. Die Vorschläge für eine neue BRICS+-Zahlungsinfrastruktur und eine „unpolitische, transaktionale Form des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs“, genannt The Unit, die „in Gold (40 %) und BRICS+-Währungen (60 %) verankert ist“, bedeuten bedeutende Schritte in Richtung Entdollarisierung – ein wesentlicher Bestandteil des Bruchs der globalen Vorherrschaft der USA und des Aufbaus einer multipolaren Welt.

Als Amerikaner lebe ich in einer Welt, die auf erbärmliche Weise zerbröckelt. Während ich die Entwicklung der neuen Welt (die ich als eine postkolumbianische Welt nach 1492 bezeichne) mit Freude betrachte, erkenne ich, dass es die Elite meines Landes ist, die von unseren Politikern vertreten wird, die mit allen Mitteln dafür kämpft, ihr globales System zu erhalten und die Geburt der neuen Welt abzubrechen.

Die Führer des Westens haben Recht, wenn sie davon ausgehen, dass sie einen existenziellen Kampf führen. Sie irren sich jedoch, wenn sie postulieren, dass die „Demokratie“ oder die westlichen Werte und die westliche Zivilisation auf dem Spiel stehen. Was tatsächlich auf dem Spiel steht, ist ihre koloniale und imperialistische Vorherrschaft über die ganze Welt. Was tatsächlich auf dem Spiel steht, ist nicht der Westen an sich, sondern das vor mehr als 500 Jahren errichtete System, das die Kapitalakkumulation über die Gemeinschaft, die Individuen und Familien sowie die zivilisatorischen Traditionen stellt und ihnen die Vorherrschaft einräumt. Es ist das System, das den Völkermord an den Ureinwohnern, die Versklavung der Afrikaner, die Ausplünderung der Welt und die Verarmung, Unterdrückung und Verschuldung der arbeitenden Menschen im Westen selbst hervorgebracht hat, es ist dieses System, das wie ein Vampir steht und den Lebenssaft der Menschheit aussaugt, das seiner Herrschaft ein Ende setzt.

Was bedeutet das für Amerika? Was bedeutet das für die Amerikaner?

Wir müssen uns an die berühmten Worte des peruanischen indigenen Politikers Dionisio Yupanqui erinnern, die er 1810 in seiner Rede vor den Cortes de Cádiz äußerte: „Ein Volk, das ein anderes unterdrückt, kann nicht frei sein.“ Das amerikanische Volk war nicht der Nutznießer der globalen Vorherrschaft seiner imperialistischen Regierung. Obwohl ihre Regierung von Demokratie, Freiheit und einer Regierung von, durch und für das Volk spricht, hat das amerikanische Volk in Wirklichkeit eine Oligarchie, eine Diktatur und eine Regierung von, durch und für die Eigentümer von Großkonzernen, Banken und Investmentfirmen erlebt. Die sogenannten Vertreter des amerikanischen Volkes waren in Wirklichkeit die ganze Zeit die Vertreter der Ausbeuter, Unterdrücker und parasitären Gläubiger des amerikanischen Volkes.

Wie der amerikanische Politiktheoretiker Michael Parenti geschrieben hat, haben wir gesehen, wie sich das amerikanische Imperium „von der Republik ernährt“ hat. Um es mit den Worten von Tupac, der amerikanischen Hip-Hop-Sensation, zu sagen: Der imperialistische Staat hatte immer Geld für den Krieg, aber nie für die Ernährung der Armen. Es gibt immer Hunderte von Milliarden, die für Neonazis in der Ukraine und für das zionistische Gebilde zur Fortsetzung des Völkermords in Palästina locker gemacht werden können, aber nie für die Infrastruktur, für die Bekämpfung von Armut, Analphabetismus und Unwissenheit und für die Gewährleistung von Wohnraum und Gesundheitsfürsorge – es gibt nie Geld für die Hebung des Lebensstandards der hart arbeitenden Menschen, auf deren Rücken und Arbeit die Existenz des Landes beruht.

Wenn Multipolarität für die amerikanische Elite eine existenzielle Bedrohung bedeutet, was bedeutet sie dann für das amerikanische Volk? Ganz einfach – HOFFNUNG.

Die wahren Feinde des amerikanischen Volkes sind diejenigen, die Russland, China und den Iran kolonisieren wollen… diejenigen, die ein Drittel der Weltbevölkerung sanktionieren und die versuchen, die Ressourcen fremder Länder zu plündern und die Arbeitskräfte auszubeuten. Sie sind es, die unsere Landsleute ins Ausland schicken, damit sie Gliedmaßen verlieren, ihre Seelen entstellen und manchmal in Särgen zurückkehren, nur um Menschen zu ermorden, mit denen sie mehr gemeinsam haben als mit den dreckigen Parasiten, die sie dorthin geschickt haben und die von ihrem Unglück profitieren.

Die wahren Feinde des amerikanischen Volkes sind diejenigen, die uns arm, verschuldet und verzweifelt halten, und es ist derselbe Feind – und das System, das er verkörpert -, den die multipolare Welt herausfordert.

Die Interessen des amerikanischen Volkes decken sich daher mit den Interessen des russischen Kampfes gegen die Übergriffe der NATO, des Kampfes der Achse des Widerstands gegen das zionistische Gebilde und des Kampfes Chinas gegen die Einkreisung, die Ablenkung und die Provokationen der USA in Taiwan.

Die Interessen des amerikanischen Volkes sind, kurz gesagt, auf die sich entwickelnde multipolare Welt ausgerichtet. Es liegt im Interesse der USA, ein Pol in der multipolaren Welt zu sein.

Amerika, als junges zivilisatorisches Projekt, ist China in vielerlei Hinsicht ähnlich. Chinas alte (und doch hochmoderne) Zivilisation betont, wie Zhang Weiwei schreibt, die „konfuzianische Idee der Einheit in der Vielfalt“. Aber das gilt auch für das amerikanische Projekt, zumindest für seine besten Teile – die Teile, die den Menschen am besten gefallen. Der konfuzianische Gedanke der Einheit in der Vielfalt ist in E Pluribus Unum (aus vielen eines), dem Motto der Vereinigten Staaten, festgehalten. Hier wird die Bedeutung des Pluralismus anerkannt, der im Monismus enthalten ist, d. h. der Besonderheiten, die in einer Gesamtheit enthalten sind, durch die sie ihre Bedeutung erlangen und umgekehrt deren allgemeine Entwicklung beeinflussen.

Die Voraussetzungen dafür, Amerika als einen Pol innerhalb der multipolaren Welt zu akzeptieren, sind daher bereits in den Werten vorhanden, die das amerikanische Volk als gesunden Menschenverstand akzeptiert. Wir wären ein Teil dieser komplementären Vielheit, dieser Multiplizität, die durch die neuen Beziehungen einer multipolaren Welt bedingt ist, aber auch in der Lage ist, eine konstruktive Rolle in ihrer Entwicklung zu spielen.

Dies könnte die Zukunft sein, in die das amerikanische Volk eingebunden ist, sobald die von seinen parasitären Führern beherrschte Welt zu Fall gebracht ist. Dieser Übergang wird uns jedoch niemals von denselben Interessengruppen angeboten werden, die der Menschheit mit einem globalen Holocaust in Form eines dritten, nuklearen Weltkriegs drohen, um ihre marode Hegemonie und globale Macht zu erhalten.

Amerikas Einbindung in diese strahlende neue Zukunft kann nur, wie unsere Revolution im Jahr 1776, das Ergebnis eines tiefen Kampfes gegen die alte, verfallende Welt unserer Oligarchen und der politischen Klasse sein. Es ist eine Welt, die durch den Kampfgeist des amerikanischen Volkes gewonnen werden muss. Da die Kluft in unserem Land zwischen der Elite und dem Volk ausgeprägter ist als je zuvor, werden die Kräfte, die den verschiedenen Formen des Dissenses des Volkes eine gewisse Kohärenz, Einheit und Richtung geben können, letztendlich die Oberhand gewinnen. Nur dann kann Amerika als konstruktiver Partner in den Aufbau einer multipolaren Welt einbezogen werden. Nur dann, wenn unsere Gesellschaft tatsächlich von, durch und für die Menschen ist, wird der Drang nach globaler Dominanz zurückgedrängt werden, und Amerika wird sich als Teilnehmer am Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit wiederfinden.

Kubanisch-amerikanischer Philosophieprofessor, Direktor des Midwestern Marx Institute und Autor verschiedener Bücher.

Übersetzt mit deepl.com

