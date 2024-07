https://globalbridge.ch/antisemitismus-und-antizionismus-eine-vermischung-die-den-sozialen-frieden-untergraebt/



Antisemitismus und Antizionismus: Eine Vermischung, die den sozialen Frieden untergräbt.

Von: Yakov Rabkim

Antisemitismus ist in den Schlagzeilen der Zeitungen. Der israelische Premierminister bezeichnet den Vorwurf, Israel begehe im Gazastreifen Völkermord, und sogar die Studenten auf der ganzen Welt, die einen Waffenstillstand fordern, als antisemitisch. Der Krieg im Gazastreifen führt in der Tat zu antisemitischen Handlungen, die sich gegen Synagogen und jüdische Schulen richten. Es ist daher wichtig zu verstehen, was Antisemitismus ist und wie er vom Antizionismus unterschieden werden kann.

Obwohl antijüdische Handlungen in Europa mehr als tausend Jahre zurückreichen, wird der Begriff „Antisemitismus“ seit dem 19. Jahrhundert verwendet, um den Hass auf Juden als Rasse zu beschreiben – ein Konzept, das maßgeblich zur Ausbreitung des Kolonialismus beitrug. Rassismus wurde damals als legitim und sogar als wissenschaftlich angesehen. Er behauptete, dass alle Juden, Afrikaner, Asiaten und Andere minderwertig seien. Dieser Rassismus führte zu den Massakern an Millionen von Menschen im Belgisch-Kongo zu Beginn des 20. Jahrhunderts, zu den Völkermorden, die Deutschland zur gleichen Zeit in Südwestafrika (dem heutigen Namibia) beging, und dann, kaum dreißig Jahre später, in Europa zur Ausrottung von Millionen von Juden, Slawen, Roma und anderen „Untermenschen“. Antisemitismus ist also eine Form des Rassismus.

Der kanadische Geschichtsprofessor Yakov M. Rabkim macht darauf aufmerksam, dass Antisemitismus und Antizionismus nicht vermischelt werden dürfen, da der Zionismus ein politisches Programm ist und der Antisemitismus eine Form von Rassismus ist. Nicht jeder, der das zionistische Ziel, die Gründung eines jüdischen Staates, kritisiert, ist auch ein Antisemit.Weiterlesen bei globalbridge.ch

