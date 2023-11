https://www.middleeastmonitor.com/20231129-muslims-in-europe-feel-vulnerable-as-hostilities-rise/





Muslime in Europa fühlen sich angesichts zunehmender Feindseligkeiten verletzlich*

von Reuters

November 29, 2023

Jian Omar, ein Berliner Abgeordneter kurdisch-syrischer Herkunft, fühlt sich von der Polizei ungeschützt, nachdem er seit dem 7. Oktober mit Hass gefüllte Flugblätter, vermischt mit Glas und Fäkalien, ein zerbrochenes Fenster und einen hammerschwingenden Angreifer ertragen musste.

Die drei Vorfälle in Omars Wahlkreisbüro sind Teil der zunehmenden Feindseligkeit gegenüber Muslimen in Europa, die zuweilen von Politikern geschürt wird, seit der palästinensische Widerstand überraschend in israelische Städte in der Nähe des Gaza-Zauns eingedrungen ist, sagten mehr als 30 von Reuters befragte Gemeindeleiter und Anwälte und fügten hinzu, dass die Vorfälle wegen des geringen Vertrauens in die Polizei zu wenig gemeldet würden.

„Ich fühle mich wirklich allein, und wenn jemand, der den Status eines gewählten Beamten hat, nicht geschützt werden kann, wie müssen sich dann andere fühlen“, sagte Omar. Er sagte, die Polizei ermittle, habe ihm aber gesagt, dass sie keine zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen in seinem Haus anbieten könne.

„Stellen Sie sich vor, ein weißer deutscher Politiker würde von einem Migranten oder einem Flüchtling angegriffen“, sagte er und deutete an, dass die Sicherheitskräfte in solchen Fällen mehr tun würden. Die Berliner Polizei antwortete nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Seit dem 7. Oktober hat die Zahl der Hassverbrechen in Europa dramatisch zugenommen. Tell Mama, eine Wohltätigkeitsorganisation, die antimuslimische Vorfälle im Vereinigten Königreich erfasst, meldete Anfang November einen Anstieg islamfeindlicher Vorfälle um 600 %, darunter sowohl verbale und körperliche Übergriffe als auch Vandalismus. Auch in Frankreich und Deutschland war ein starker Anstieg zu verzeichnen.

Nach Angaben der von Reuters befragten Personen, von denen einige aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen nicht namentlich genannt werden wollten, geben die Zahlen das Ausmaß der Angriffe und Anfeindungen gegen Einzelpersonen und Moscheen, einschließlich der Kinder, die in der Schule angegriffen werden, nicht vollständig wieder.

Auch unter den Opfern von Rassismus in den drei Ländern ist die Dunkelziffer sehr hoch.

Zara Mohammed, Generalsekretärin des Muslim Council of Britain (MCB), sagte, die Sprache der Regierung, die beispielsweise pro-palästinensische Proteste als „Hassmärsche“ bezeichnete, habe den Kampf gegen Rassismus und für die Rechte von Muslimen oder Palästinensern in den Köpfen vieler Menschen zu einem Nullsummenspiel gemacht.

„Die Minister haben sich wirklich rücksichtslos verhalten, dieses Aufbauschen der Kulturkriege und das Gegeneinanderausspielen von Gemeinschaften ist wirklich nicht hilfreich, spaltet und ist auch sehr gefährlich“, sagte sie. Die britische Regierung antwortete nicht auf eine Frage nach dem offiziellen Gebrauch dieser Sprache.

Das Gefühl der Verwundbarkeit der europäischen Muslime wurde durch den Wahlsieg des niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders in der vergangenen Woche noch verstärkt, der zuvor ein Verbot von Moscheen und des Korans in den Niederlanden gefordert hatte. In den Vereinigten Staaten ist es seit dem 7. Oktober zu tödlicher antipalästinensischer Gewalt gekommen.

In der Ibn-Ben-Badis-Moschee in Nanterre, Paris, fürchten sich ältere Gläubige davor, das Morgengebet im Dunkeln zu verrichten, sagten zwei Gläubige, nachdem Ende Oktober eine schriftliche Brandanschlagsdrohung gegen die Moschee eingegangen war, die offenbar von einem rechtsextremen Sympathisanten stammte.

Rachid Abdouni, der Vorsitzende der Moschee, sagte, einer Bitte um zusätzlichen Polizeischutz sei nicht entsprochen worden. Die örtliche Polizei erklärte, sie patrouilliere in der Gegend, verfüge aber nur über begrenzte Ressourcen, sagte er. Die Polizei reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

„Will ich, dass meine Tochter in diesem Klima aufwächst?“, sagte Khalil Raboun, 42, ein französisch-marokkanischer Taxifahrer, nach dem Freitagsgebet vor der Moschee.

Unterdurchschnittliche Berichterstattung

Versuchte Brandstiftung, Beschimpfungen, Vandalismus und ein Schweinekopf, der auf dem Gelände einer Moschee zurückgelassen wurde, gehörten zu den mehr als 700 Berichten über islamfeindliche Vorfälle in Großbritannien in dem Monat, nachdem Israel seine völkermörderische Bombenkampagne im Gazastreifen begonnen hatte, so die Kampagnengruppe Tell Mama, eine siebenfache Zunahme gegenüber dem Vormonat. Tell Mama meldet der Polizei nur einige Vorfälle, wenn der Beschwerdeführer sein Einverständnis gegeben hat.

Der französische Muslimrat erhielt zwischen dem 7. Oktober und dem 1. November 42 Briefe mit Drohungen oder Beleidigungen, hat aber keinen einzigen davon gemeldet, sagte der Vizepräsident des Rates, Abdallah Zekri, inmitten einer Welle von Hassbriefen und rassistischen Graffiti an Moscheen.

„Die große Mehrheit der Muslime erstattet keine Anzeige, wenn sie Opfer solcher Taten werden. Selbst die Leiter von Moscheen wollen das nicht. Sie wollen nicht zwei oder mehr Stunden auf einer Polizeiwache verbringen, um eine Anzeige zu erstatten, die am Ende oft abgewiesen wird“, sagte Zekri.

Auch in Deutschland registriere die Polizei islamfeindliche Straftaten oft nicht als solche, weil sie nicht ausreichend sensibilisiert sei. So würden Angriffe auf Moscheen manchmal einfach als Sachbeschädigung registriert, sagte Rima Hanano von der NRO Claim.

Menschen, die von Rassismus betroffen sind, wie Muslime und solche, die als Muslime wahrgenommen werden, scheuen sich oft, zu den Behörden zu gehen, weil sie Angst vor einer sekundären Viktimisierung haben, dass man ihnen nicht glaubt oder sie als Täter hinstellt sagte sie.

Ein Sprecher der britischen Regierung sagte, es müsse „null Toleranz für Antisemitismus, antimuslimischen Hass oder andere Formen des Hasses geben“, und fügte hinzu, man erwarte von der Polizei, dass sie solche Angriffe umfassend untersuche.

Das deutsche Innenministerium erklärte, dass es „allen Arten von Hass, einschließlich Islamophobie, explizit entgegentritt“, und wies darauf hin, dass es in diesem Jahr eine Umfrage durchgeführt habe, die zu einem besseren Verständnis des antimuslimischen Rassismus geführt habe.

In Frankreich räumte Innenminister Gerald Darmanin ein, dass es seit dem 7. Oktober zu weiteren antimuslimischen Vorfällen gekommen sei. Die offiziellen französischen Zahlen für 2023 schienen jedoch rückläufig zu sein: 130 Vorfälle bis zum 14. November, verglichen mit 188 Vorfällen im gesamten letzten Jahr. Das Ministerium reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Ein Sprecher der französischen Polizei räumte ein, dass die Daten über antimuslimische Vorfälle „unvollständig“ seien und sich darauf stützten, dass die Opfer eine Beschwerde einreichten. Die Sicherheitsdienste überwachen aktiv antisemitische Vorfälle, sagte der Sprecher.

Sowohl Frankreich als auch Deutschland haben nach dem Holocaust im Zweiten Weltkrieg und als Reaktion auf die anhaltenden Vorurteile gegenüber Juden institutionelle Mechanismen entwickelt, um auf antisemitische Handlungen zu reagieren.

Die koloniale und religiöse Vergangenheit Westeuropas hat auch den Islam als regressiv und fremdartig dargestellt, was zu verfestigten Vorurteilen in Teilen der Bevölkerung und in Institutionen beigetragen hat, so Reza Zia-Ebrahimi, Historiker am King’s College London und Autor von Antisemitism and Islamophobia: an entangled history.

Nach der Verunstaltung von Moscheen und der Verbreitung antimuslimischer Kommentare durch Experten im Fernsehen sagte der französische Präsident Emmanuel Macron letzte Woche, dass „der Schutz von Franzosen jüdischen Glaubens nicht bedeuten sollte, Franzosen muslimischen Glaubens an den Pranger zu stellen.“

Die Entscheidung des französischen Innenministeriums, nach dem 7. Oktober pro-palästinensische Proteste als Gefahr für die öffentliche Ordnung zu verbieten, schüre jedoch die Ansicht, Araber seien Aggressoren und Palästinenser-Unterstützer seien antisemitisch motiviert, so der Historiker Zia-Ebrahimi.

Amnesty International bezeichnete das pauschale Verbot als unverhältnismäßig.

Aiman Mazyek vom Zentralrat der Muslime in Deutschland sagte, ein Beauftragter der Bundesregierung für Islamfeindlichkeit sei notwendig, um die bestehenden Beauftragten für Antisemitismus und Antirassismus zu ergänzen.

„Die Tatsache, dass wir in Deutschland so viele Beauftragte haben und keinen Beauftragten für den Islam im Speziellen, ist eine Diskriminierung an sich“, sagte er.

Die neu ernannte deutsche Rassismusbeauftragte Reem Alabali-Radovan räumte ein, dass eine bessere Überwachung notwendig sei, nachdem die Umfrage des Innenministeriums gezeigt hatte, dass jeder zweite Deutsche islamfeindliche Ansichten vertritt.

Für einige Muslime in Deutschland, das in den letzten Jahren etwa eine Million Syrer und knapp 400.000 Afghanen aufgenommen hat, kam die zunehmende Feindseligkeit überraschend.

Ghalia Zaghal kam 2015 aus Syrien nach Deutschland und sagte, sie habe nie größere Probleme mit Diskriminierung gehabt. Doch kurz nach dem 7. Oktober wurde sie zweimal an einem Tag geschubst, wobei ein Mann sie anschrie: „Das ist meine Straße, nicht Ihre.“

„Ich war zu schockiert, um zur Polizei zu gehen“, sagte Zaghal, die einen Berliner Schönheitssalon besitzt.

