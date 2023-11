https://www.middleeastmonitor.com/20231116-turkiye-first-lady-calls-gaza-city-of-unknown-children/



Die türkische First Lady Emine Erdogan begrüßt die Ehepartner der Staatsoberhäupter im Rahmen des Gipfeltreffens „United For Peace in Palestine“ im Dolmabahce-Büro in Istanbul, Türkei, am 15. November 2023 [Serhat Çağdaş/Anadolu Agency].

Die Türkei: First Lady nennt Gaza „Stadt der unbekannten Kinder“

16. November 2023

Die First Lady der Türkei hat gesagt, dass Gaza zu einer Stadt der „unbekannten Kinder“ geworden ist, eine Anspielung auf die Kinder, die bei israelischen Bombenangriffen getötet wurden und deren Überreste niemand identifizieren kann. Emine Erdogan äußerte sich am Mittwoch in ihrer Rede auf dem Gipfeltreffen der First Ladies in Istanbul, das unter dem Motto „Ein Herz für Palästina“ stand.

Sie wies darauf hin, dass sie zwar schon einmal den Begriff „Unbekannter Soldat“ gehört habe, sich aber nie vorstellen konnte, dass „Unbekanntes Kind“ jemals in so großer Zahl auf Leichentücher geschrieben werden müsste. Die Ehefrau des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan betonte, dass sie es als Mutter, Frau und Mensch ablehne, „ein solch schmutziges Erbe an die nächste Generation weiterzugeben, ohne dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden“.

Frau Erdogan forderte, „dass alle relevanten Mitglieder des Staates Israel vor dem Internationalen Strafgerichtshof für alle Kriegsverbrechen, die sie begangen haben, angeklagt werden. Wir sind heute hier, weil wir einen Waffenstillstand fordern, ohne Wenn und Aber.“

Niemand sollte die gewissenhaften Menschen in der Welt mehr mit dieser lächerlichen ‚Selbstverteidigungs‘-Rhetorik für dumm verkaufen

Sie brachte auch ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass diejenigen, die behaupten, der heutige „postmoderne Holocaust in Palästina“ sei eine Manifestation des Rechts auf Selbstverteidigung, gleichermaßen zur Verantwortung gezogen werden sollten. „Niemand sollte mehr die gewissenhaften Menschen in der Welt mit dieser lächerlichen ‚Selbstverteidigungs‘-Rhetorik für dumm verkaufen. Die ganze Welt, sagte sie, kann nun klar die rassistischen Praktiken, den systematischen Diebstahl und die Besatzungspläne sehen, die dem palästinensischen Volk seit fast einem Jahrhundert aufgezwungen werden. „Alle Völker, wenn nicht sogar alle Staaten im Osten und Westen, sind jetzt Verfechter der gerechten Sache Palästinas.“

Die türkische First Lady erklärte den Teilnehmern des Gipfels, sie schäme sich für die Ohnmacht und die heuchlerische Politik, in die die so genannte „zivilisierte Welt“, die sich als Trägerin humanistischer Werte ausgibt, seit 40 Tagen versunken sei. „Keine Ideologie, kein politisches Interesse, kein wirtschaftlicher Gewinn ist wertvoller als das Leben eines unschuldigen Menschen.“ An Israel und die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats gerichtet, fragte sie: „Auf welche kritische Schwelle des Todes warten Sie, um diese Gräueltat zu beenden?“

Sie kritisierte das allgemeine Schweigen der internationalen Gemeinschaft zu den Geschehnissen in Gaza und fragte: „Mit welchem Recht behaupten Sie, Frieden und Gerechtigkeit und die universellen Werte der Menschlichkeit in der Welt zu verteidigen? Was soll man vom Schweigen der Staats- und Regierungschefs halten, die sich aufgereiht haben, um die Rechte der Opfer von Charlie Hebdo zu schützen, die mit großem Enthusiasmus auf diesem Foto [in Paris] posiert haben, angesichts der Unschuldigen in Gaza [die getötet werden]? Umfasst die Definition des Menschen, dessen Rechte in der Erklärung der Menschenrechte und in vielen internationalen Konventionen geschützt sind, nur diejenigen, die sich innerhalb der vom Westen definierten Grenzen befinden?“

Frau Erdogan sagte, dass sie für ein globales Verständnis eintreten werde, das die Menschen mit Mitgefühl umfasse und sie als inhärent wertvoll betrachte, unabhängig von Sprache, Religion, Rasse oder Hautfarbe. „Wir werden uns für immer gegen die diskriminierende Mentalität stellen, die den Unschuldigen, den Flüchtling, die Frau und das Kind, kurz gesagt, den Menschen danach beurteilt, woher er kommt. Wir [auf diesem Gipfel] müssen die Stimme derer sein, die in Gaza getötet werden, deren Stimmen unterdrückt und zum Schweigen gebracht werden, während das Massaker weitergeht. Jeder Einzelne von uns hat eine starke Stimme, und gemeinsam haben wir eine viel stärkere Stimme. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam für einen Waffenstillstand plädieren, für sie und für die Welt. Lassen Sie uns dieses Treffen von Worten zu Taten machen und es in eine Initiative für den Frieden in Palästina verwandeln“.

An dem Gipfeltreffen nahmen die Ehefrauen der Staats- und Regierungschefs und Sondervertreter aus 14 Ländern teil. Die First Ladies von Aserbaidschan, Brasilien und Venezuela nahmen per Videobotschaft teil.

READ: Krebspatienten aus dem Gazastreifen zur Behandlung in die Türkei evakuiert

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …