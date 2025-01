Nach dem Irak, Libyen, Gaza, Libanon und Syrien greift das Pentagon den Jemen an

Diese 2001 vom Generalstab des Pentagons erstellten Karten wurden 2005 von Oberst Ralph Peters veröffentlicht. Heute, im Jahr 2025, erleben wir die Fortsetzung dieses Programms.

Seit dem 7. Oktober 2023 sind wir Zeugen eines Massakers an den Palästinensern, einer Invasion des Libanon und Syriens. Seit zwei Wochen verlagert sich der Krieg in den Jemen.

Wie immer segmentieren die internationalen Medien die Nachrichten und erklären uns jedes Ereignis anhand bestimmter lokaler Faktoren, die manchmal zutreffend und manchmal falsch sind. Während wir mit dieser Mischung gefüttert werden, begreifen wir nicht, dass all diese Ereignisse einem größeren Plan angehören und dass es nicht möglich ist, an einer Front zu siegen, wenn man nicht weiß, wie weit sie reicht.

Was wir nun erleben, ist die dritte Stufe des Plans, der von Donald Rumsfeld und Admiral Arthur Cebrowski im Jahr 2000 ausgearbeitet wurde [1]. In der Tradition der USA, die General Smedley Butler 1933 in seiner berühmten Rede War Is a Racket [2] zusammenfasste, hat sich das Pentagon zur Aufgabe gemacht, alle politischen Institutionen des „Erweiterten Mittleren Ostens“ (d.h. eines Gebiets, das sich von Algerien über Somalia bis nach Kasachstan erstreckt, mit Ausnahme von Israel und möglicherweise Marokko) zu zerstören.

Smedley Butler erklärte: „Ich war 33 Jahre und 4 Monate im aktiven Dienst und habe damals die meiste Zeit als starker Mann für die Geschäftswelt, für die Wall Street und für die Banker verbracht. Kurz gesagt, ich war ein Gauner, ein Gangster in den Diensten des Kapitalismus. 1914 half ich, Mexiko, insbesondere die Stadt Tampico, zugunsten der amerikanischen Ölgesellschaften zu sichern. Ich half dabei, Haiti und Kuba zu einem geeigneten Ort für die Männer der National City Bank zu machen, um Profit zu machen. Ich habe an der Vergewaltigung eines halben Dutzends zentralamerikanischer Republiken zugunsten der Wall Street mitgewirkt. Von 1902 bis 1912 half ich bei der Reinigung Nicaraguas zugunsten der amerikanischen Bank Brown Brothers. 1916 brachte ich Licht in die Dominikanische Republik zugunsten der amerikanischen Zuckerkonzerne. 1903 lieferte ich Honduras den amerikanischen Obstfirmen. In China half ich 1927 der Firma Standard Oil, in Frieden Geschäfte zu machen. »

Heute zerstören die US-Streitkräfte, deren Aufgabe nicht darin besteht, die territoriale Integrität ihres Landes zu verteidigen, sondern den Kapitalismus in seiner dunkelsten Version zu verteidigen (die Verteidigung des US-Heimatlandes liegt in der alleinigen Verantwortung der Nationalgarde), seit 2003 den Irak, seit 2011 Libyen und Syrien, seit 2014 den Jemen und bald auch den Iran.

Dr. Henry Kissinger soll gesagt haben: « It may be dangerous to be America’s enemy, but to be America’s friend is fatal » (Es mag gefährlich sein, Amerikas Feind zu sein, aber Amerikas Freund zu sein, ist verhängnisvoll.) [3]

Muammar Gaddafi sagte 2008 auf dem Gipfel der Arabischen Liga: Die Vereinigten Staaten respektieren nicht nur nicht ihre Verbündeten, sondern diese sind in der Regel ihre ersten Opfer. Er nahm das Beispiel des irakischen Präsidenten Saddam Hussein, eines ehemaligen CIA-Agenten, der nach der Niederlage seines Landes gehängt wurde, und warnte seine Kollegen [4]. Später schloss er aber doch ein Bündnis mit Präsident George Bush Jr. und demontierte sein Atomwaffenarsenal. Ihm wurde dafür herzlich gedankt, bevor sein Land zerstört und er grausam gelyncht wurde [5].

Im Jahr 2002 [6] entging Saudi-Arabien nur knapp der Zerstörung. Aber das ist nur ein Aufschub. In diesem düsteren Spiel fällt jeder Dominostein nach dem anderen. Ausnahmslos.

Nach Angaben des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), einer Autorität auf dem Gebiet des Waffenhandels, haben die Vereinigten Staaten Israel während des Massakers an den Bewohnern des Gazastreifens Waffen im Wert von 22 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt. Zu diesen Waffen gehören unter anderem 70 000 Tonnen Bomben, also so viele wie im Zweiten Weltkrieg zur Zerstörung zusammen von Dresden, Hamburg und Tokio eingesetzt wurden.

Wir beharren darauf, Benjamin Netanjahu für die ethnischen Säuberungen in Gaza verantwortlich zu machen. Sicherlich war es er, der die Verantwortung dafür übernahm, in Übereinstimmung mit den Erklärungen seines Lehrers Wladimir Zeev Jabotinsky, aber er war nur ein kleiner Vollstrecker der Washingtoner Politik [7]. In ähnlicher Weise können wir Netanjahu beschuldigen, den Plan von Oded Yinon [8] im Libanon und den Plan « A Clean Break : A New Strategy for Securing the Realm » (Einen sauberen Bruch: Eine neue Strategie zur Sicherung des Reiches) in Syrien umgesetzt zu haben [9]. All das ist wichtig, aber nur teilweise.

Wir machen weiterhin die Briten für die Ausbreitung des Sektierertums im Nahen Osten verantwortlich. Sicherlich waren es sie, die zusammen mit Lawrence von Arabien den Großen Arabischen Aufstand von 1916-1918 organisierten, der die Sauds und die Sekte der Wahhabiten in Saudi-Arabien an die Macht brachte. Sicherlich waren es sie, die zusammen mit Lord Herbert Samuel den Großen Arabischen Aufstand von 1936-1939 im Mandatsgebiet Palästina organisierten. Natürlich waren sie es, die zusammen mit Sir James Craig den Arabischen Frühling der Jahre 2011-2012 organisierten, der die Muslimbruderschaft in Ägypten an die Macht brachte. Und sie sind es wieder, die heute in Damaskus hinter Ahmad al-Sharah stehen. Aber obwohl sie die US-Kriege systematisch unterstützen und sie immer ausnutzen, um davon zu profitieren, sind sie nicht diejenigen, die das Sagen haben.

Heute sehen wir, wie sich der Krieg auf den Jemen verlagert. Dieses Land ist bereits tief gezeichnet von den Voroperationen, die dort seit 2014 stattfinden: fast 400 000 Tote, direkt oder indirekt. Offiziell reagiert Israel auf die Bombardierung von Ansar Allah, offiziell antworten die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich auf Angriffe auf Schiffe im Roten Meer. Aber Ansar Allah unterstützt nur die Zivilisten im Gazastreifen, die von der IDF massakriert wurden, was wir alle tun sollten. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der am 30. Dezember in New York tagte, konnte nur den Tatsachen ins Auge sehen: „Nur durch ein vereintes und koordiniertes Vorgehen können wir hoffen, Frieden und Sicherheit für alle Völker des Jemen und der Region zu erreichen.“ Seit 23 Jahren gab es im Erweiterten Nahen Osten nur einen einzigen Krieg.

Das Pentagon schreitet im Gewaltmarsch voran, wohl wissend, dass Donald Trump am 20. Januar wieder als Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wird. Er war es jedoch, der am 21. Mai 2017 in Riad den „endlosen Krieg“ beendete, indem er von bestimmten arabischen Regimen verlangte, die Unterstützung von mit dem Pentagon verbundenen Terrororganisationen einzustellen [10]. Dieser endlose Krieg musste bis zu den manipulierten Wahlen 2020 unterbrochen werden.