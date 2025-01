https://www.middleeasteye.net/opinion/syria-after-assad-paris-berlin-have-no-ethical-lessons-offer-damascus



Syrien nach Assad: Paris und Berlin haben Damaskus keine ethischen Lektionen zu erteilen

Soumaya Ghannoushi

6. Januar 2025

Die französischen und deutschen Reden über den Schutz von Minderheiten sind voller Doppelmoral

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock spricht am 3. Januar 2025 in Damaskus (Anwar Amro/AFP)

Der jüngste Besuch der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in Damaskus hat eine große Kontroverse ausgelöst, die sich größtenteils um diplomatische Protokolle drehte, nachdem sich der neue Machthaber Syriens geweigert hatte, ihr die Hand zu schütteln.

Auch Baerbocks legere Kleidung löste Online-Kommentare aus, wobei einige ihr Fehlen eines formellen Anzugs oder einer Jacke als Zeichen der Verachtung für ihre Gastgeber beschrieben.

Oberflächliche Formalitäten beiseite gelassen, sendete Baerbock zwei klare Botschaften, die die europäische Position zu Syrien widerspiegeln. Durch den gemeinsamen Besuch mit ihrem Amtskollegen aus Frankreich signalisierte sie, dass die beiden Säulen der Europäischen Union – Wirtschaft und Politik – gemeinsam mit Damaskus zusammenarbeiten.

Berlin vermittelte auch die Botschaft, dass es in erster Linie um die Verteidigung des kurdischen Volkes geht und dass es keine finanzielle Unterstützung für neue islamische Strukturen leisten wird.

Dies unterstreicht die Unterstützung Deutschlands für eine separatistische kurdische Einheit im Nordosten Syriens, die gegen Damaskus und Ankara eingesetzt werden könnte. Dies ist die offizielle Haltung Berlins und der meisten europäischen Hauptstädte, mit dem Ziel, das Zentrum zu schwächen, anstatt Gerechtigkeit, Staatsbürgerschaft und kulturelle Rechte für Kurden in einer überwiegend arabischsprachigen Gesellschaft zu gewährleisten.

Baerbocks Ablehnung islamischer Strukturen in der syrischen Gesellschaft steht stellvertretend für die allgemeine Politik ihres Landes gegenüber dem Nahen Osten, wo Deutschland jede Form des „politischen Islam“, ob gemäßigt oder extrem, ablehnt.

Berlin hat wiederholt seine Weigerung zum Ausdruck gebracht, sich mit Ausdrucksformen des politischen Islam in der Region auseinanderzusetzen, und zieht es stattdessen vor, säkulare liberale Kräfte zu unterstützen, die vor Ort oft kaum präsent sind.

Kolonialistischer Diskurs

Der französische Außenminister Jean-Noel Barrot hingegen nutzte seinen Besuch in Damaskus, um Vertreter der christlichen Gemeinschaft zu treffen und Frankreichs unerschütterliches Engagement für ihre Verteidigung zu bekunden.

Ironischerweise verwandelte sich das ultrasäkulare Frankreich, das ständig ein republikanisches Modell predigt, das religiöse und ethnische Zugehörigkeiten übersteigt, in einen Fürsprecher des östlichen Christentums und einen Verteidiger seiner Gläubigen, während seine viel gepriesenen Vorstellungen von einer universellen Staatsbürgerschaft sich in Luft auflösten.

Säkulare Republik im Inland, christlicher Kreuzritter im Ausland; dieses faszinierende Paradoxon ist alles andere als neu

Säkulare Republik im Inland, christlicher Kreuzritter im Ausland – dieses faszinierende Paradoxon ist alles andere als neu. Vor zwei Jahrhunderten, als Frankreich einen gnadenlosen Krieg gegen die katholische Kirche führte und ihren Einfluss auf Bildung, Politik und öffentliche Angelegenheiten einschränkte, marschierten Napoleons Armeen durch Ägypten und die Levante und trugen das Banner des Christentums als wohlwollender Hüter seiner verschiedenen Konfessionen. Diese opportunistische Doppelmoral bestimmt auch heute noch die französische Außenpolitik.

Es war amüsant, Barrots Unbehagen zu sehen, als er eine Audienz einberufen hatte, um Unterstützung für syrische Christen zuzusagen, und ein Mitglied der syrisch-orthodoxen christlichen Gemeinschaft darauf antwortete: „Wir brauchen keinen ausländischen Schutz. Wir wollen nur als gleichberechtigte syrische Bürger leben, frei von jeglicher Ungerechtigkeit. Wir wollen Gerechtigkeit für uns und alle unsere Landsleute in Syrien.“

Die moralische Klarheit dieser Worte widerlegte den kolonialistischen „Teile und herrsche“-Diskurs Frankreichs, der sorgfältig mit falschen humanitären und moralischen Begriffen verschleiert wurde.

Schamlose Rechtfertigungen

Ebenso waren viele Araber entsetzt, als Bärbock in Damaskus ihre Liste von Forderungen vorstellte, die vom Schutz der Kurden bis hin zu Warnungen vor der „Islamisierung“ von Bildung und Gesetzgebung reichte.

Vor wenigen Wochen noch rechtfertigte diese selbsternannte Verteidigerin der syrischen Frauen schamlos den Krieg Israels gegen Gaza, in dessen Verlauf vertriebene Frauen und Kinder aus Palästina bei lebendigem Leibe in ihren Zelten verbrannt wurden: „Wenn sich Hamas-Terroristen hinter Menschen, hinter Schulen verstecken … verlieren zivile Orte ihren Schutzstatus“, sagte sie und plapperte damit die Propaganda Israels nach.

Wie die Syrienkrise den Nahen Osten verändern könnte

Mehr erfahren »

Anstatt als moralischer Verteidiger von Frauen und Minderheiten angesehen zu werden, wird die deutsche Regierung von Millionen Arabern verachtet und als Partner bei den Verbrechen Israels angesehen, da sie Hunderte Millionen Dollar an Waffenexporten zur Unterstützung des Völkermords im Gazastreifen liefert.

Auch Paris hat Syrien angesichts seiner schrecklichen Bilanz in ehemaligen Kolonien, von Algerien bis zum Senegal, keine ethischen Lektionen zu erteilen – ganz zu schweigen von seiner Unterstützung für Militärputsche und brutale Diktaturen wie das Sisi-Regime in Ägypten und den Kriegsherrn Khalifa Haftar in Libyen.

Viele Araber können die schiere Arroganz, mit der europäische Staats- und Regierungschefs ihre Region immer noch betrachten, nur schwer nachvollziehen, während sie gleichzeitig von ihrem Öl, Gas, ihren Meerengen und Märkten abhängig bleiben.

Wenn überhaupt, dann braucht Europa den Nahen Osten mehr als umgekehrt, denn die Welt ist weitaus größer als Paris, Berlin oder London – die im heutigen Kräfteverhältnis bestenfalls kleine bis durchschnittliche Akteure unter viel mächtigeren Kräften sind. Seien wir bitte realistisch und bescheiden.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Soumaya Ghannoushi ist eine britisch-tunesische Schriftstellerin und Expertin für Politik im Nahen Osten. Ihre journalistischen Beiträge wurden in The Guardian, The Independent, Corriere della Sera, aljazeera.net und Al Quds veröffentlicht. Eine Auswahl ihrer Schriften finden Sie unter: soumayaghannoushi.com und sie twittert unter @SMGhannoushi.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …