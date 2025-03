https://strategic-culture.su/news/2025/03/12/all-pressure-now-zelensky-after-ceasefire-offer-dont-believe-british-spin/



Nach dem Waffenstillstandsangebot lastet der ganze Druck auf Selenskyj – glauben Sie nicht dem britischen Spin

Ian Proud

12. März 2025

© Foto: Public domain

Die grundlegende Mathematik zeigt einen erheblichen Nettoverlust für Selenskyj in den letzten sechs Monaten.

Ich gehe davon aus, dass Russland dem Waffenstillstandsvorschlag der USA in der Ukraine zustimmen wird. Damit wäre Selenskyj wieder am Zug, ein Friedensabkommen zu unterzeichnen, das ihn politisch vernichten und Präsident Putin die seit über siebzehn Jahren angestrebten Sicherheitsgarantien geben könnte.

In einer recht bemerkenswerten Wendung der Ereignisse gab die BBC bekannt, dass Großbritannien den USA und der Ukraine dabei geholfen habe, sich auf die Notwendigkeit eines 30-tägigen Waffenstillstands zu einigen. Das ist eine äußerst unaufrichtige Verdrehung der Tatsachen.

Das Vereinigte Königreich hat alles in seiner Macht Stehende getan, um die Möglichkeit zu verhindern, dass die Ukraine zu Verhandlungen über die Beendigung des dreijährigen Krieges „gezwungen“ wird. Erst letzte Woche hat eine bekannte britische Tageszeitung diesen Punkt in einem scharfen Leitartikel bekräftigt. Die britische Darstellung lautete drei Jahre lang, dass die Ukraine mit ausreichender Unterstützung und strategischer Geduld Russland eine Niederlage zufügen könnte. Um einen Ausdruck aus dem britischen Militär zu verwenden: Dieser Plan „hat den Kontakt mit dem Feind nicht überlebt“.

Der plötzliche Zusammenbruch der Ukraine in Kursk, nachdem russische Truppen zehn Kilometer durch eine Gaspipeline gekrochen waren, die Präsident Selensky im Januar mit viel Getöse hatte schließen lassen, war eine erstaunliche Niederlage. Sie war erstaunlich, weil sie offenbarte, was viele westliche Kommentatoren seit August 2024 gesagt hatten, nämlich dass die Eroberung eines kleinen Landstrichs in Russland sich für die Ukraine als strategischer Fehler erweisen würde. Seit Beginn der Kursk-Offensive hat Russland große Landstriche im Süden von Donezk besetzt, darunter mehrere wichtige Bergwerke und eines der größten Kraftwerke der Ukraine. Die grundlegende Mathematik zeigt einen erheblichen Nettoverlust für Selenskyj in den letzten sechs Monaten. Das Gesamtbild beweist, dass sich die allgemeine Kriegsrichtung seit der gescheiterten ukrainischen Gegenoffensive im Sommer 2023 in Richtung Russland bewegt hat.

In der Ukraine selbst kreisen die Geier bereits am Himmel, da die Amtszeit von Zelensky als Präsident, die nun sechs Jahre dauert, sich ihrem Ende nähert. Arestovich forderte Zelensky nach der verheerenden Schießerei im Oval Office schnell zum Rücktritt auf. Poroschenko hat sich geäußert, dass die Ukraine keine andere Wahl habe, als einen Deal zu machen. Sogar die ehemalige Pressesprecherin von Zelensky hat zum Frieden aufgerufen und angedeutet, dass die ukrainische Regierung versucht, die freie Meinungsäußerung zum Thema Waffenstillstand einzuschränken. Das Team Trump spricht offenbar mit der ungeheuerlich korrupten ehemaligen Premierministerin Julia Timoschenko über die Zukunft, Gott steh uns bei. Der innenpolitische Spielraum für Zelensky, der sich mit bedeutungslosen Slogans wie „Frieden durch Stärke“ und „Russland zum Frieden zwingen“ über Wasser hält, wird immer enger.

Dass die Ukraine überhaupt an den Verhandlungstisch gekommen ist, ist ein Zeichen dafür, dass ihr keine andere Wahl gelassen wurde, da Amerika den Geldregen für Militär und Geheimdienste gestoppt hat. Nichts in der Sitzung in Dschidda deutet auf eine Änderung der Position der USA gegenüber der Ukraine hin.

Alles, was der Waffenstillstand bewirkt, ist, dass die Kämpfe unterbrochen werden, wenn Russland dem zustimmt. Tatsächlich geht sie sogar über die undurchführbare französisch-ukrainische Idee hinaus, die Kämpfe nur in der Luft und auf See einzustellen, während die Ukraine am Boden weiterkämpfen darf. Ironischerweise begünstigt die Formulierung von Dschidda Russland, da ein teilweiser Waffenstillstand der ukrainischen Armee geholfen hätte, die trotz ihres massiven Drohnenangriffs auf Moskau und andere Teile Russlands keine strategische Luftüberlegenheit genießt.

In der gemeinsamen Erklärung der USA und der Ukraine wird gefordert, dass die Ukraine und andere „sofort Verhandlungen über einen dauerhaften Frieden aufnehmen, der die langfristige Sicherheit der Ukraine gewährleistet“.

Wenn Russland einem Waffenstillstand zustimmt, beginnt die 30-tägige Frist für intensive Gespräche, die auf einen dauerhaften Frieden abzielen. Russland hat immer wieder betont, dass es einem Waffenstillstand allein nicht zustimmen wird; es will, dass die großen Fragen direkt und zentral angegangen werden. Dazu gehören das Bestreben der Ukraine, der NATO beizutreten, der Status der vier Oblaste, die seit Beginn des Krieges von Russland annektiert wurden, und der Schutz der russischen Sprache in der Ukraine.

Letzteres sollte zumindest theoretisch einfacher zu erreichen sein, obwohl es auf Widerstand von Ultranationalisten in der Ukraine stoßen wird. Der zweite Punkt wird schwieriger sein, da es für die Ukraine keinen militärischen Weg gibt, um besetzte Gebiete zurückzuerobern, sodass es möglicherweise einiger diplomatischer Finesse bedarf, um ein Einfrieren der Grenze zu ermöglichen. Die bei weitem bitterste Pille für die Ukraine und ihre europäischen Sponsoren wird die NATO-Frage sein.

Nur wenige Augenblicke nachdem der US-Verteidigungsminister Peter Hegseth auf der Münchner Sicherheitskonferenz erklärt hatte, dass die NATO-Aspirationen der Ukraine unrealistisch seien, sagte Keir Starmer zu Selenskyj, dass sie unumkehrbar seien. Es gibt einfach keine Möglichkeit, wie Großbritannien den Punkt, dass ein Kernpunkt seiner Strategie für die Ukraine auf Drängen der USA und Russlands zunichte gemacht wird, geschickt umschiffen könnte. Es ist auch unwahrscheinlich, dass Russland einem britischen Vorschlag für eine NATO-lite-Friedenstruppe in der Ukraine zustimmen wird, selbst wenn diese in Lwiw oder an einem Ort hunderte Kilometer von der Kontaktlinie entfernt stationiert wäre.

Darüber hinaus wird Russland bei den Friedensgesprächen in der Frage der Wirtschaftssanktionen eine gewisse Bewegung erwarten. Vor seiner Ankunft in Dschidda veröffentlichte die Zeitung „Guardian“ einen Gastbeitrag von Andrij Jermak, in dem er im Rahmen eines Friedensplans weitere Sanktionen gegen Russland forderte. Das ist mehr als idiotisch. Wer auch nur ein Fünkchen politisches Gespür hat, kann nicht ernsthaft glauben, dass Russland einem Friedensprozess zustimmen wird, der es dafür bestraft, dass es einen Krieg beendet, den es auf dem Schlachtfeld gewinnt.

Ich bezweifle zwar, dass Russland erwartet, eine vollständige Aufhebung aller 20.000 Sanktionen zu erreichen, aber es wird wollen, dass viele davon sofort als Teil eines längerfristigen Plans fallen. Dies wird auch eine Auseinandersetzung mit dem Problem der beschlagnahmten russischen Staatsreserven in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar erzwingen, von denen der größte Teil in Brüssel gehalten wird. Das Problem zu ignorieren oder zu hoffen, dass die westlichen Nationen das Geld einfach der Ukraine geben können, wird nicht funktionieren; auch hier ist eine detaillierte Denkweise erforderlich, wie ich bereits mehrfach gesagt habe.

Meiner Meinung nach zeigt die Bereitschaft der Ukraine, einen Waffenstillstand zu schließen, wie schwach ihre Karten geworden sind. Viele im Westen frohlocken, dass Russland gezwungen sein wird, einen Waffenstillstand zu ukrainischen Bedingungen zu akzeptieren, aber das ist Unsinn. Ich gehe davon aus, dass Präsident Putin dies als Gelegenheit sehen wird, die NATO dazu zu bringen, ihm die längerfristigen Sicherheitsgarantien für die NATO-Erweiterung zu geben, die er seit siebzehn Jahren vergeblich anstrebt.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …