Nach einer Pause vom Völkermord richtet Israel seinen Fokus auf ethnische Säuberungen

Nach der Ermordung von Zehntausenden in Gaza hat Israel eine Zwangsumsiedlungskampagne im Westjordanland gestartet. Beides erwies sich nicht als schwerwiegend genug, um Europas Begeisterung für eine Zusammenarbeit zu bremsen.

Veröffentlicht am 28. Februar 2025

Israelische Militär Bulldozer zerstören eine Straße im Flüchtlingslager Jenin während einer wochenlangen Offensive im besetzten Westjordanland am 25. Februar 2025. [Jaafar Ashtiyeh/AFP]

Am Sonntag, dem 23. Februar, setzte Israel zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahrzehnten wieder Panzer im besetzten Westjordanland ein. Es war der jüngste einer Reihe kriegerischer Stunts, die im Januar eskalierten, zeitgleich mit der Umsetzung des wackeligen Waffenstillstandsabkommens im Gazastreifen.

Natürlich bedeutet die inhärente Langfristigkeit der völkermörderischen Politik Israels in Gaza, dass jeder Waffenstillstand zwangsläufig nur vorübergehend ist. Bei dem 15-monatigen Angriff auf die palästinensische Enklave, der im Oktober 2023 begann, tötete das israelische Militär offiziell mindestens 48.365 Palästinenser, die meisten davon Frauen und Kinder – obwohl die tatsächliche Zahl der Todesopfer zweifellos weitaus höher ist.Die meisten Einwohner des Gazastreifens wurden durch den israelischen Angriff vertrieben, viele von ihnen mehr als einmal.

Nun berichtet die Times of Israel, dass seit dem 21. Januar mehr als 40.100 Palästinenser in Flüchtlingslagern im Westjordanland wie Jenin „ihre Häuser verlassen“ haben, was „angeblich die größte Vertreibung in diesem Gebiet seit dem Sechstagekrieg 1967“ ist.Und am Sonntag wies der israelische Verteidigungsminister Israel Katz die Armee an, sich auf eine „längere Präsenz in den geräumten Lagern für das nächste Jahr vorzubereiten und die Rückkehr der Bewohner nicht zuzulassen“.

Wie auch immer, es gibt nichts Besseres als ethnische Säuberungen, um den Weg für eine Annexion zu ebnen, die Lieblingsphantasie des israelischen rechten Flügels. Das durch und durch illegale Vorhaben könnte auch bald eine ausdrückliche Billigung von US-Präsident Donald Trump erhalten, der Anfang Februar bemerkte:„Die Menschen mögen die Idee, aber wir haben noch keine Position dazu bezogen.“

Am Montag – einen Tag nach dem Einsatz von Panzern durch Israel im Westjordanland und der Ankündigung von Katz‘ de facto ethnischer Säuberung – hielten die Europäische Union und Israel in Brüssel die 13. Sitzung des Assoziationsrates EU-Israel ab, an der Vertreter aller 27 EU-Staaten teilnahmen und die vom israelischen Außenminister Gideon Sa’ar geleitet wurde.

Theoretisch wäre das Treffen eine gute Gelegenheit gewesen, Israel wegen der massenhaften Zwangsumsiedlungen und der anhaltenden Massaker im Westjordanland zur Rede zu stellen – ganz zu schweigen vom Völkermord in Gaza. Drei Tage vor dem Treffen in Brüssel erschossen israelische Streitkräfte zwei palästinensische Kinder in der Nähe von Dschenin bzw. Hebron tödlich in den Rücken.

Artikel 2 des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel legt fest, dass „die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien sowie alle Bestimmungen des Abkommens selbst auf der Achtung der Menschenrechte und der demokratischen Grundsätze beruhen“. Und genau auf diesen Artikel beriefen sich die Staats- und Regierungschefs Spaniens und Irlands im Februar 2024, als sie eine Überprüfung forderten, ob Israel die Menschenrechtsverpflichtungen des Abkommens verletze.

Bei dem Treffen mit Sa’ar am Montag wurde jedoch deutlich, dass die EU – Israels größter Handelspartner – mehr daran interessiert war, ihre Verbindung zu einem Land aufrechtzuerhalten, das sich aller Arten von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht hat. In der offiziellen „Notiz“ vor dem Treffen bezüglich der Position der EU betonte das Generalsekretariat des Assoziationsrates EU-Israel zunächst, dass „die EU ihren engen Beziehungen zum Staat Israel große Bedeutung beimisst“.

Im weiteren Verlauf des 28-seitigen PDF-Dokuments wird Israel noch viel mehr Honig ums Maul geschmiert, wobei die EU abwechselnd „ihre uneingeschränkte Solidarität und Unterstützung für Israel und sein Volk“ zum Ausdruck bringt und Israel in zahlreichen Bereichen als „wichtigen Partner für die Zusammenarbeit“ bezeichnet.Die Notiz unterstreicht, wie sehr sich die EU auf einen Beitrag Israels zur „Bewältigung globaler Herausforderungen“ sowie zur „Beschleunigung des weltweiten Übergangs zu einem sicheren und gerechten Lebensmittelsystem“ freut – eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe für die Menschen, die gerade erst Hunger als Kriegswaffe in Gaza eingesetzt haben.

Das soll nicht heißen, dass die Europäer auf 28 Seiten nicht eine einzige Kritik an Israel geübt hätten. In der Notiz wird darauf hingewiesen, dass „die EU zutiefst bedauert, dass eine inakzeptable Zahl von Zivilisten, insbesondere Frauen und Kinder, in Gaza ihr Leben verloren hat“, dass „die EU daran erinnert, dass eine Annexion nach internationalem Recht illegal ist“ und dass „die EU nach wie vor zutiefst besorgt über die weit verbreitete Praxis Israels ist, wahllos Verhaftungen und Verwaltungshaft ohne formelle Anklage zu verhängen“.Aber jede inhaltliche Verurteilung wird letztlich von der Tatsache übertönt, dass Europa einfach so verdammt begeistert ist, mit Israel zusammenzuarbeiten, jetzt und für immer.

Die Erklärung informiert uns auch darüber, dass „die EU zutiefst besorgt darüber ist, dass die Besetzung der palästinensischen Gebiete, die 1967 begann, bis heute andauert“, und bekräftigt wiederholt die Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung. Und doch ist es reine Spekulation, wie genau ein Ende der Besatzung zustande kommen soll, wenn der Staat, der nicht nur die Besatzung betreibt, sondern auch versucht, das palästinensische Volk verschwinden zu lassen, als großartiger regionaler Partner gefeiert wird.

In einem Gespräch mit Reportern in Brüssel verteidigte der israelische Außenminister Sa’ar die aktuelle Kampagne Israels zur Zwangsumsiedlung im Westjordanland, die weitverbreitetes Töten durch die Armee und illegale Siedler sowie Hauszerstörungen mit sich gebracht hat: „Es handelt sich um Militäroperationen, die dort gegen Terroristen stattfinden, und um keine anderen Ziele als diese.“

Natürlich ist die gute alte Anti-Terror-Ausrede immer eine Rechtfertigung für Israels fortwährende Terrorisierung der Palästinenser.Zu Beginn der Eskalation Israels im Westjordanland im Januar brachte auch Verteidigungsminister Katz das T-Wort ins Spiel, um zu erklären, wie Israel nun „die erste Lektion aus der Methode der wiederholten Überfälle im Gazastreifen“ anwendet, indem es Dschenin „einer mächtigen Operation zur Beseitigung von Terroristen und der Terrorinfrastruktur im Lager unterzieht, um sicherzustellen, dass der Terrorismus nach Beendigung der Operation nicht in das Lager zurückkehrt“.

Tatsächlich sind Israels Operationen im Westjordanland nur eine Fortsetzung des völkermörderischen Vorgehens in Gaza, bei dem Massenschlächtereien und Vertreibungen unter voller Mitschuld der USA und Europas stattfinden – ohne die gelegentlichen Lippenbekenntnisse zu den Rechten der Palästinenser.

Es bleibt abzuwarten, ob Trump nun eine „Riviera des Toten Meeres“ im Westjordanland vorschlagen wird, die mit seiner Vision der „Riviera des Nahen Ostens“ konkurriert, die angeblich aus den Ruinen des Gazastreifens entstehen soll, sobald die USA die Kontrolle über das Gebiet erlangt und die einheimische Bevölkerung vertrieben haben.

In der Zwischenzeit werden Israels Verbrechen gegen die Menschlichkeit weiterhin von den „wichtigsten Kooperationspartnern“ des Landes auf der ganzen Welt normalisiert, während der Völkermord zunehmend in den Bereich der Nicht-Nachrichten verbannt wird. Und das ist, offen gesagt, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit selbst.

Belén Fernández, Kolumnistin bei Al Jazeera, ist Autorin von „Inside Siglo XXI: Locked Up in Mexico’s Largest Immigration Detention Center“ (OR Books, 2022), „Checkpoint Zipolite: Quarantine in a Small Place“ (OR Books, 2021), „Exile:Amerika ablehnen und die Welt finden (OR Books, 2019), Märtyrer sterben nie: Reisen durch den Südlibanon (Warscapes, 2016) und Der imperiale Botschafter: Thomas Friedman bei der Arbeit (Verso, 2011). Sie ist Redakteurin beim Jacobin Magazine und hat für die New York Times, den Blog der London Review of Books, Current Affairs und Middle East Eye sowie für zahlreiche andere Publikationen geschrieben.

Übersetzt mit Deepl.com

