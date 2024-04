After Iran’s retaliation Israel’s apparently limited response to Iran’s retaliatory attack will be paid for in Palestinian blood, as Israel will likely barter its restraint for a U.S. green light to invade Rafah.

Das iranische Militär führt im Jahr 2022 landesweite Übungen durch. (Foto: Salampix/Abaca via ZUMA Press/APA Images)

Nach Irans Vergeltungsschlag

Von Mitchell Plitnick

19. April 2024

Israels scheinbar begrenzte Reaktion auf den iranischen Vergeltungsangriff wird mit palästinensischem Blut bezahlt werden, da Israel seine Zurückhaltung wahrscheinlich gegen grünes Licht der USA für die Invasion von Rafah eintauschen wird.

Die unmittelbare Reaktion der Vereinigten Staaten und Europas auf den iranischen Vergeltungsangriff auf Israel am vergangenen Wochenende war ebenso vorhersehbar wie heuchlerisch. Nach den öffentlichen Erklärungen der westlichen Länder zu urteilen, hätte man nie gedacht, dass Israel das iranische Konsulat in Damaskus bombardiert hat. Die Botschaften und Konsulate eines Landes werden als souveränes Territorium dieses Landes betrachtet, so dass dies eine klare Provokation war. Es besteht kein Zweifel daran, dass Israel seine Konfrontation mit dem Iran eskalieren wollte.

Der iranische Angriff war eine maßvolle Reaktion. Es war nicht beabsichtigt, Israel nennenswerten Schaden zuzufügen, nicht einmal an den militärischen Einrichtungen, die die ausschließlichen Ziele der iranischen Drohnen und Raketen waren. Die Islamische Republik ließ alle, einschließlich der Vereinigten Staaten und Israels, wissen, was sie vorhatte, und gab ihnen absichtlich viel Zeit, um ihre Verteidigung vorzubereiten.

Israel versprach eine Antwort, aber als diese am Freitagmorgen kam, war es offensichtlich, dass Israel von seinem Versuch, die Spannungen mit dem Iran zu eskalieren, Abstand genommen hatte, da es sehr wahrscheinlich erkannte, dass die Vereinigten Staaten alles tun würden, um sich aus einem regionalen Krieg herauszuhalten und ihn zu verhindern. Auch der Iran hat deutlich gemacht, dass er mit diesem Kapitel abschließen will.

Was bedeutet das nun für die Region?

Der Wettlauf der israelischen Rechtengegen die Zeit

Wie ich kürzlich feststellte, weiß die israelische extreme Rechte, dass sie nur noch eine begrenzte Zeit die Kontrolle über Israel hat, und glaubt, dass eine typischere israelische Rechtsregierung wahrscheinlich nicht so weit gehen wird, um einen Krieg mit dem Iran zu provozieren und die Weltmeinung bei ihrem Völkermord an den Palästinensern zu beeinflussen.

Doch bei allem Getöse wird es für Israel schwierig sein, einen totalen Krieg mit dem Iran zu führen und gleichzeitig seinen Völkermord in Gaza zu beenden. Das gilt insbesondere dann, wenn die USA Israel bei einem Angriff auf den Iran nicht helfen und sich nicht in einen weiteren Krieg im Nahen Osten hineinziehen lassen wollen.

In der Tat hat der iranische Angriff unter anderem dazu beigetragen, den Druck auf Israel wegen des Gazastreifens ein wenig zu verringern. Die Unterstützung Israels in der ganzen Welt war aufgrund seines dreisten Völkermords stark zurückgegangen, insbesondere nach der Ermordung der überwiegend weißen Mitarbeiter der World Central Kitchen, deren Leben von führenden Politikern in den USA, Großbritannien und Deutschland als viel wertvoller angesehen wird als das der Palästinenser.

Die schiere Menge der auf Israel abgefeuerten Geschosse trug dazu bei, Israels Image als Opfer unerbittlicher Feindseligkeit aus seiner „rauen Nachbarschaft“ wieder aufzufrischen. Die Debatten in Washington, die gerade erst in Schwung gekommen waren, haben sich nach dem iranischen Angriff beruhigt, da die Demokraten, die sich über Israels Vorgehen im Gazastreifen aufzuregen begannen, sich nun auf das politisch sicherere Terrain der israelischen Verteidigung gegen den Iran konzentrieren.

Es gibt auch allen Grund zu der Annahme, dass dieser iranische Angriff genau das Schmiermittel ist, das benötigt wird, um das Gleis zu schmieren, auf dem Joe Bidens zusätzliches Hilfspaket für Israel in Höhe von 14 Milliarden Dollar feststeckt.

Yoav Gallant hat seinem amerikanischen Amtskollegen, Verteidigungsminister Lloyd Austin, direkt mitgeteilt, dass Israel Vergeltung üben wird. Am Freitagmorgen haben sie dies getan, allerdings auf eine Weise, die die Spannungen nicht weiter eskalieren ließ. Das war zwar die bessere Entscheidung in der Hoffnung, einen regionalen Krieg zu vermeiden, und hat Israel sicherlich einige Pluspunkte in Washington, London und Brüssel eingebracht, aber der Preis dafür wird, wie so oft, wahrscheinlich mit palästinensischem Blut bezahlt werden.

Der Weg nach Rafah

Es scheint sehr wahrscheinlich, dass Berichte, wonach Israel die USA vor die Wahl gestellt hat, entweder den Iran anzugreifen oder die geplante Invasion in Rafah durchzuführen, zutreffen und dass die USA grünes Licht für den Einmarsch in Rafah gegeben haben, während Israel zugestimmt hat, die Eskalation mit dem Iran vorerst einzustellen. Die Regierung Biden bestreitet dies, aber sie hat auch die Warnungen vor einer Invasion in Rafah, die sie vor dem iranischen Angriff regelmäßig ausgesprochen hat, zurückgenommen. Und sie hat deutlich gemacht, dass sie über den geplanten Angriff Israels am Freitag informiert war.

Dass diese Entscheidung getroffen wurde, zeigt einmal mehr, wie wertlos das Leben der Palästinenser für US-Präsident Joe Biden ist. Es hat zwar eine gewisse herzlose Logik, dass es besser ist, die völkermörderische Operation in Gaza zu beenden, als eine Aktion zu sehen, die mit ziemlicher Sicherheit einen regionalen Krieg auslösen würde, aber es ist auch eine fehlerhafte Logik, die noch dazu ungeheuerlich ist. Es gibt kaum Grund zu der Annahme, dass die Beendigung des Völkermords in Gaza irgendetwas anderes bewirken würde als die Verzögerung einer israelischen Eskalation mit dem Iran.

Noch wichtiger ist, dass die Vorstellung, ein Schlag gegen den Iran oder eine Invasion in Rafah seien die einzigen beiden Optionen, falsch ist. Biden ist mehr als fähig, Israel zu sagen: „Nein, ihr werdet nichts von beidem tun“. Aber nach drei Jahren, in denen Biden eine ultra-rechte israelische Regierung umarmt hat, ist es klar, dass Biden, egal was Israel tut, einen solchen Schritt nicht tun wird.

Zwar verdient Biden Anerkennung dafür, dass er Israel sofort mitteilte, dass die USA einen israelischen Schlag gegen den Iran nicht unterstützen würden, doch stand diese direkte Botschaft an Netanjahu in krassem Gegensatz zu den qualifizierten Warnungen, die er in Bezug auf Rafah ausgesprochen hat. Im Falle des Gazastreifens hat Biden eine Invasion stillschweigend gebilligt, allerdings unter der Bedingung, dass Israel Vorkehrungen für die Evakuierung der Zivilbevölkerung trifft.

So hat Israel Berichten zufolge etwa 40.000 Zelte gekauft, die es in geringer Entfernung von Rafah aufstellen will. Es scheint, dass diese armselige und offensichtlich unwirksame Geste ausreicht, um die amerikanischen Bedenken zu zerstreuen.

Man bedenke, dass in Rafah, einem Gebiet, in dem vor dem 7. Oktober etwa 275.000 Menschen lebten, derzeit rund 1,5 Millionen Palästinenser wohnen. Selbst wenn wir der Fiktion Glauben schenken würden, dass Israel beabsichtigt, sein Verhalten der letzten sechs Monate, in denen es gezielt palästinensische Zivilisten angegriffen hat, vollständig umzukehren, werden 40.000 Zelte in einigen Kilometern Entfernung kaum den Schaden mindern, der in Rafah angerichtet werden wird.

Israel hatte natürlich nie die Absicht, sich in seinem Streben nach Völkermord in Gaza abschrecken zu lassen. Auch in seinem Bestreben, den Iran zu konfrontieren, wird es sich nicht lange davon abhalten lassen. Netanjahu will, wie ich und viele andere bemerkt haben, den Krieg so lange wie möglich hinauszögern. Deshalb war er bereit, mit Rafah zu warten, und jetzt, da das Warten dort bald zu Ende ist, kann er später weitere Provokationen für den Iran vorbereiten.

In der Zwischenzeit wird die weit verbreitete zunehmende Gewalt und das Chaos im Westjordanland durch Siedler und das Militär weiter zunehmen, und es besteht wenig Hoffnung, diese Flut zu stoppen. Die jüngsten Bemühungen, die palästinensische Führung wieder zu vereinen , sind gescheitert, und die uneinsichtige Palästinensische Autonomiebehörde begnügt sich damit, die Vollmitgliedschaft in den Vereinten Nationen anzustreben – ein Wunschtraum, den die Vereinigten Staaten wieder einmal vereitelt haben.

Iran, Jordanien und andere arabische Staaten

Der Iran hat Israel deutlich gemacht, dass er in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen, und bereit ist, dies zu tun. Das israelische Militär weiß sehr wohl, dass die Tatsache, dass das iranische Sperrfeuer nur unbedeutenden Schaden anrichtete, viel damit zu tun hatte, dass die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich viele der Geschosse abfingen, bevor Israel sich mit ihnen befassen musste. Und sowohl Israel als auch seine Verbündeten waren dazu in der Lage, weil der Iran sie vorgewarnt hat. Der Iran wird Israel und seine Verbündeten nicht warnen, wenn er in Zukunft echten Schaden anrichten will.

Das soll nicht heißen, dass Israel nicht über eine sehr starke Luftabwehr verfügt. In der Tat wollte Israel mit dem Angriff auf Isfahan im Iran am Freitag seine militärische Überlegenheit in dieser Hinsicht zeigen, die sehr real ist. Während der massive Erfolg Israels und seiner Verbündeten beim Abfangen von 99 % der vom Iran abgefeuerten Geschosse ohne die Vorwarnung des Irans möglicherweise nicht in vollem Umfang wiederholt werden könnte, reagierte Israel, indem es demonstrierte, dass nur einige wenige seiner eigenen Raketen in der Lage waren, die iranische Luftabwehr zu durchdringen.

Dennoch hat der Iran deutlich gemacht, dass Israel getroffen werden könnte, und zwar auf eine Weise, die nicht zu einem regionalen Krieg geführt hat.

Auf der anderen Seite werden die Beziehungen des Irans zur arabischen Welt belastet. Die Islamische Republik hat versucht, ihre Rivalität mit Saudi-Arabien zu entschärfen, und hatte damit allmählich Erfolg.

Die Saudis sehen diese Bemühungen jedoch als Absicherung für den Fall, dass die Vereinigten Staaten den Verteidigungspakt und die nukleare Unterstützung, die Riad als Ausgleich für die Normalisierung der Beziehungen zu Israel wünscht, nicht einhalten.

Dieser Angriff des Iran deutet darauf hin, dass das Bündnis, auf das die USA so hart hingearbeitet haben, zusammenwächst, auch wenn es weiterhin keine normalen Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien gibt. Dennoch sollte die saudische Beteiligung an der Operation zum Abschuss iranischer Flugzeuge nicht überbewertet werden. Saudi-Arabien hatte ebenso wie Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate ein starkes Interesse daran, dass unabhängig von den Absichten des Iran das Risiko eines Schadens für Israel so gering wie möglich gehalten wurde, um eine größere Eskalation zu vermeiden. Sie würden im Falle eines regionalen Krieges einen der höchsten Preise zahlen.

Jordanien hat eine große palästinensische Bevölkerung, und die Abneigung der Bevölkerung gegenüber Israel, die schon immer stark war, ist seit dem Völkermord im Gazastreifen überraschenderweise noch größer geworden. Der Eindruck, dass sie zur Verteidigung Israels beigetragen haben, hat viele Jordanier verärgert. Angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten Jordaniens ist es für die Stabilität des Haschemitischen Königreichs nicht gerade förderlich, die Öffentlichkeit mit einer Aktion wie dieser zu verärgern.

Das Argument der Regierung, man habe Jordanien vor Objekten verteidigt, die in den jordanischen Luftraum eingedrungen seien, ist unsinnig. Sie wusste, dass sie nichts zu befürchten hatte, da sie genau wusste, wohin diese Raketen und Drohnen unterwegs waren. Aber wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien waren sie sehr besorgt über die Folgen, falls eine iranische Rakete Israel wirklich Schaden zufügen würde, und wollten sicherstellen, dass sie nicht in einen neuen Krieg hineingezogen würden.

Der Volkszorn war der Grund, warum Jordanien so beunruhigt darüber war, dass der Iran es öffentlich anprangerte, weil es „Israel hilft“, und warum es schnell erklärte, dass es sich nicht auf die Seite Israels stelle und alle ausländischen Geschosse abschießen würde, die seinen Luftraum verletzten. Es bleibt zwar abzuwarten, ob sie wirklich eine israelische Drohne, eine Rakete oder insbesondere ein bemanntes Flugzeug abschießen würden, aber sie sandten eine Botschaft an Israel, sie und ihren Luftraum aus allen Vergeltungsplänen herauszuhalten. Ersten Berichten zufolge hat Israel bei diesem Angriff nicht den jordanischen Luftraum benutzt.

Gleichzeitig zielte die Aktion Jordaniens auch darauf ab, die Beziehungen zu Washington zu festigen. Die Jordanier werden diese Beziehungen vor allem dann brauchen, wenn die israelischen Angriffe auf palästinensische Dörfer im Westjordanland eskalieren und bewaffnete Gruppen dort darauf reagieren. Israel wird dies mit ziemlicher Sicherheit zum Anlass nehmen, um im Westjordanland in größerem Umfang militärische Operationen durchzuführen (wobei es aufgrund der Anwesenheit von Hunderttausenden israelischer Siedler sehr viel präziser vorgehen müsste als im Gazastreifen).

In diesem Fall muss Jordanien so gut wie möglich mit Washington zusammenarbeiten, um ein Szenario zu vermeiden, bei dem Israel die Palästinenser aus dem Westjordanland und über den Jordan zwingt, so wie es versucht hat, die Menschen aus dem Gazastreifen nach Ägypten zu zwingen, und damit gescheitert ist.

Die vielen Fronten, an denen Israel kämpft – dazu gehört natürlich auch die Konfrontation mit der Hisbollah im Libanon -, werden sich weiter zuspitzen, bis die Vereinigten Staaten und Europa den politischen Willen finden, dem ein Ende zu setzen. Es gibt zwar einige Anzeichen dafür, dass sich ein solcher Wille herauszubilden beginnt, aber es ist auch klar, dass der Westen im Moment weder die Vision noch die Führung hat, die erforderlich ist, um das zu tun, was im Interesse aller Beteiligten notwendig ist, mit Ausnahme einiger korrupter und eifriger israelischer Führer.

Übersetzt mit deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …