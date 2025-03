Nach Musk-Besuch: Pentagon unterzieht Mitarbeiter Lügendetektortest Wurde Musk über einen möglichen Krieg mit China informiert? Trump und sein Verbündeter dementieren sämtliche Berichte. Nun ergreift das Pentagon Maßnahmen.

Tesla-Chef Elon Musk (l.) und US-Präsident Donald Trump Alex Brandon/dpa

Das US-Pentagon hat im Zusammenhang mit den Enthüllungen um einen Besuch von Elon Musk eine Untersuchung eingeleitet, die auch Lügendetektortests umfasst. Einem Bericht der New York Times zufolge sollte der Verbündete des US-Präsidenten, Donald Trump, am vergangenen Freitag an einem Briefing des US-Verteidigungsministeriums über Pläne für einen möglichen Krieg der USA mit China teilnehmen. Musk und Trump hatten zwar das geplante Treffen bestätigt – beide bestritten jedoch, dass ein solcher Plan bei der Sitzung erörtert werden würde.

Laut einer auf der Website des Pentagons veröffentlichten Mitteilung werden im Rahmen der Untersuchung der „jüngsten unbefugten Offenlegung von Informationen zur nationalen Sicherheit“ Lügendetektoren eingesetzt. „Der Einsatz von Lügendetektoren bei der Durchführung dieser Untersuchung erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Richtlinien“, schreibt der Stabschef des US-Verteidigungsministeriums Joe Kasper. „Diese Untersuchung wird unverzüglich eingeleitet und mit einem Bericht an den Verteidigungsminister abgeschlossen.“ Kasper warnt außerdem, dass jeder, der für eine „unbefugte Weitergabe“ verantwortlich gemacht wird, strafrechtlich verfolgt werden könnte. Weiterlesen in berliner-zeitung.de

