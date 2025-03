Das letzte Kapitel des Völkermords Chris Hedges

https://chrishedges.substack.com/p/the-last-chapter-of-the-genocide?utm_source=post-email-title&publication_id=778851&post_id=159641554&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email

Das letzte Kapitel des Völkermords

Israel hat die letzte Phase seines Völkermords eingeleitet. Die Palästinenser werden gezwungen sein, zwischen Tod oder Deportation zu wählen. Es gibt keine anderen Optionen.

Chris Hedges

22. März 2025

Herr der Fliegen – von Mr. Fish

Dies ist das letzte Kapitel des Völkermords. Es ist der letzte, blutgetränkte Vorstoß, um die Palästinenser aus Gaza zu vertreiben. Keine Lebensmittel. Keine Medikamente. Keine Unterkünfte. Kein sauberes Wasser. Keine Elektrizität. Israel verwandelt Gaza rasch in einen dantesken Hexenkessel menschlichen Elends, in dem Palästinenser zu Hunderten getötet werden und bald wieder zu Tausenden und Zehntausenden, oder sie werden gezwungen, das Land zu verlassen und nie wieder zurückzukehren.

Das letzte Kapitel markiert das Ende der israelischen Lügen. Die Lüge der Zweistaatenlösung. Die Lüge, dass Israel die Gesetze des Krieges respektiert, die Zivilisten schützen. Die Lüge, dass Israel Krankenhäuser und Schulen nur deshalb bombardiert, weil sie von der Hamas als Stützpunkte genutzt werden. Die Lüge, dass die Hamas Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzt, während Israel gefangene Palästinenser routinemäßig zwingt, potenziell mit Sprengfallen versehene Tunnel und Gebäude vor israelischen Truppen zu betreten. Die Lüge, dass die Hamas oder der Palästinensische Islamische Dschihad (PIJ) für die Zerstörung von Krankenhäusern, Gebäuden der Vereinten Nationen oder palästinensische Massenopfer verantwortlich sind – wobei es sich bei den Tätern oft um fehlgeleitete palästinensische Raketen handelt. Die Lüge, dass die humanitäre Hilfe für Gaza blockiert wird, weil die Hamas die Lastwagen entführt oder Waffen und Kriegsmaterial einschleust. Die Lüge, dass israelische Babys geköpft oder Palästinenserinnen massenhaft vergewaltigt wurden. Die Lüge, dass 75 Prozent der Zehntausenden Toten in Gaza Hamas-„Terroristen“ waren. Die Lüge, dass die Hamas, weil sie angeblich neue Kämpfer rekrutiert und aufrüstet, für das Scheitern des Waffenstillstandsabkommens verantwortlich ist.

Israels nacktes, völkermörderisches Gesicht ist entlarvt. Israel hat die Evakuierung des nördlichen Gazastreifens angeordnet, wo verzweifelte Palästinenser inmitten der Trümmer ihrer Häuser campieren. Was jetzt kommt, ist massenhafter Hungertod – das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) gab am 21. März bekannt, dass es nur noch Mehlvorräte für sechs Tage hat – Todesfälle durch Krankheiten, die durch verunreinigtes Wasser und Lebensmittel verursacht werden, täglich zahlreiche Tote und Verwundete durch den unerbittlichen Beschuss mit Bomben, Raketen, Granaten und Kugeln. Nichts funktioniert mehr: Bäckereien, Wasseraufbereitungs- und Kläranlagen, Krankenhäuser – Israel sprengte am 21. März das beschädigte türkisch-palästinensische Krankenhaus in die Luft – Schulen, Hilfsgüterverteilungszentren oder Kliniken. Aufgrund von Treibstoffknappheit sind weniger als die Hälfte der 53 Einsatzfahrzeuge der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft funktionsfähig. Bald wird es keine mehr geben.

Israels Botschaft ist unmissverständlich: Gaza wird unbewohnbar sein. Geht oder sterbt.

Seit Dienstag, als Israel die Waffenruhe mit schweren Bombenangriffen brach, wurden über 700 Palästinenser getötet, darunter 200 Kinder. Innerhalb von 24 Stunden wurden 400 Palästinenser getötet. Und das ist erst der Anfang. Keine westliche Macht, auch nicht die Vereinigten Staaten, die die Waffen für den Völkermord liefern, hat die Absicht, ihn zu stoppen. Die Bilder aus Gaza während der fast sechzehn Monate andauernden Angriffe waren schrecklich. Aber was jetzt kommt, wird noch schlimmer sein. Es wird mit den grausamsten Kriegsverbrechen des 20. Jahrhunderts konkurrieren, einschließlich des Massenhungers, des Massenmordes und der Zerstörung des Warschauer Ghettos im Jahr 1943 durch die Nazis.

KHAN YUNIS, GAZA: Palästinenser, die Schwierigkeiten haben, Nahrung zu finden, warten am 21. März 2025 mit leeren Behältern in der Hand in Al-Mawasi in Khan Yunis, Gaza, auf die Verteilung von Lebensmitteln durch Wohltätigkeitsorganisationen. (Foto von Hani Alshaer/Anadolu via Getty Images)n…

Der 7. Oktober markierte die Trennlinie zwischen einer israelischen Politik, die die Brutalisierung und Unterwerfung der Palästinenser befürwortete, und einer Politik, die ihre Ausrottung und Vertreibung aus dem historischen Palästina forderte. Was wir erleben, ist das historische Äquivalent des Moments, der durch die Vernichtung von etwa 200 Soldaten unter der Führung von George Armstrong Custer im Juni 1876 in der Schlacht am Little Bighorn ausgelöst wurde. Nach dieser demütigenden Niederlage sollten die amerikanischen Ureinwohner getötet und die Überlebenden in Kriegsgefangenenlager, die später als Reservate bezeichnet wurden, gezwungen werden, wo Tausende an Krankheiten starben, unter dem gnadenlosen Blick ihrer bewaffneten Besatzer lebten und in ein Leben in Elend und Verzweiflung fielen. Dasselbe erwartet die Palästinenser in Gaza, die, wie ich vermute, in einem der Höllenlöcher der Welt ausgesetzt und vergessen wurden.

„Bewohner von Gaza, dies ist eure letzte Warnung“, drohte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz:

Die erste Sinwar hat Gaza zerstört und die zweite Sinwar wird es vollständig zerstören. Die Luftangriffe gegen Hamas-Terroristen waren nur der erste Schritt. Es wird noch viel schwieriger werden und ihr werdet den vollen Preis dafür zahlen. Die Evakuierung der Bevölkerung aus den Kampfgebieten wird bald wieder beginnen … Geben Sie die Geiseln frei und entfernen Sie die Hamas, dann eröffnen sich Ihnen andere Möglichkeiten, einschließlich der Ausreise an andere Orte auf der Welt für diejenigen, die dies wünschen. Die Alternative ist die absolute Vernichtung.

Die Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Israel und der Hamas sollte in drei Phasen umgesetzt werden. Die erste Phase, die 42 Tage dauern sollte, sollte ein Ende der Feindseligkeiten bringen. Die Hamas sollte 33 israelische Geiseln, die am 7. Oktober 2023 gefangen genommen wurden – darunter Frauen, über 50-Jährige und Kranke – im Austausch für mehr als 2.000 palästinensische Männer, Frauen und Kinder, die von Israel inhaftiert wurden (rund 1.900 palästinensische Gefangene wurden bis zum 18. März von Israel freigelassen), Die Hamas hat insgesamt 147 Geiseln freigelassen, von denen acht tot waren. Israel gibt an, dass sich noch 59 Israelis in der Gewalt der Hamas befinden, von denen 35 nach israelischer Einschätzung bereits verstorben sind.

Die israelische Armee würde sich am ersten Tag des Waffenstillstands aus den besiedelten Gebieten des Gazastreifens zurückziehen. Am siebten Tag würden vertriebene Palästinenser in den nördlichen Gazastreifen zurückkehren dürfen. Israel würde täglich 600 Hilfslieferwagen mit Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern in den Gazastreifen einfahren lassen.

In der zweiten Phase, über die voraussichtlich am sechzehnten Tag der Waffenruhe verhandelt werden sollte, sollten die restlichen israelischen Geiseln freigelassen werden. Israel würde seinen Rückzug aus Gaza abschließen und in einigen Teilen des Philadelphi-Korridors, der sich entlang der 13-Kilometer-Grenze zwischen Gaza und Ägypten erstreckt, präsent bleiben. Es würde die Kontrolle über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten abgeben.

In der dritten Phase würden Verhandlungen über ein dauerhaftes Ende des Krieges und den Wiederaufbau von Gaza geführt werden.

Israel unterzeichnet gewöhnlich Abkommen, einschließlich der Abkommen von Camp David und des Osloer Friedensabkommens, mit Zeitplänen und Phasen. Es bekommt, was es will – in diesem Fall die Freilassung der Geiseln – in der ersten Phase und verstößt dann in den folgenden Phasen gegen die Vereinbarung. Dieses Muster wurde nie durchbrochen.

Israel weigerte sich, die zweite Phase des Abkommens einzuhalten. Vor zwei Wochen blockierte es die humanitäre Hilfe für Gaza und verletzte damit das Abkommen. Außerdem tötete es während der ersten Phase des Waffenstillstands mindestens 137 Palästinenser, darunter neun Menschen – drei davon Journalisten –, als israelische Drohnen am 15. März in Beit Lahiya im Norden von Gaza ein Hilfsteam angriffen

Israel nahm die schweren Bombenangriffe und Beschießungen auf Gaza am 18. März wieder auf, während die meisten Palästinenser schliefen oder ihr Suhoor zubereiteten, die Mahlzeit, die vor dem Morgengrauen während des heiligen Monats Ramadan eingenommen wird. Israel wird seine Angriffe jetzt nicht einstellen, selbst wenn die verbleibenden Geiseln freigelassen werden – Israels angeblicher Grund für die Wiederaufnahme der Bombardierung und Belagerung von Gaza.

GAZA: Eine palästinensische Familie, die ihre Häuser aufgrund der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen verlassen hat, nimmt am 12. März 2024 im Salah al-Din-Schutzzentrum das Suhur ein. (Foto von Dawoud Abo Alkas/Anadolu via Getty Images)

Das Weiße Haus unter Trump befürwortet das Gemetzel. Sie greifen Kritiker des Völkermords als „Antisemiten“ an, die zum Schweigen gebracht, kriminalisiert oder deportiert werden sollten, während sie Milliarden von Dollar in Waffen nach Israel schleusen.

Israels völkermörderischer Angriff auf Gaza ist die unvermeidliche Auflösung seines Siedlerkolonialprojekts und seines Apartheidstaates. Die Eroberung des gesamten historischen Palästinas – und ich gehe davon aus, dass das Westjordanland bald von Israel annektiert wird – und die Vertreibung aller Palästinenser war schon immer das zionistische Ziel.

Die schlimmsten Exzesse Israels ereigneten sich während der Kriege von 1948 und 1967, als riesige Teile des historischen Palästinas erobert, Tausende Palästinenser getötet und Hunderttausende einer ethnischen Säuberung unterzogen wurden. Zwischen diesen Kriegen ging der Landraub in Zeitlupe, die mörderischen Angriffe und die stetige ethnische Säuberung im Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, weiter.

Dieser abgestimmte Tanz ist vorbei. Das ist das Ende. Was wir gerade erleben, stellt alle historischen Angriffe auf Palästinenser in den Schatten. Israels wahnsinniger Traum vom Genozid – ein palästinensischer Albtraum – steht kurz vor seiner Verwirklichung. Er wird den Mythos, dass wir oder irgendeine andere westliche Nation die Rechtsstaatlichkeit respektieren oder die Beschützer der Menschenrechte, der Demokratie und der sogenannten „Tugenden“ der westlichen Zivilisation sind, für immer zerstören. Israels Barbarei ist auch die unsere. Wir mögen das nicht verstehen, aber der Rest der Welt tut es.

