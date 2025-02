Sogar Deutschlands Botschafter Stefan Seibert schrieb auf X, dass er die Familie Muna als „friedliebende, stolze palästinensische Jerusalemer, die offen für Diskussionen und intellektuellen Austausch sind“. Was „seine Chefin“ AA Baerbock wohl dazu meint…? Evelyn Hecht-Galinski



https://www.al-monitor.com/originals/2025/02/after-raid-israel-puts-jerusalem-bookshop-owners-under-house-arrest-what-know



Nach Razzia: Israel stellt Besitzer von Buchhandlungen in Jerusalem unter Hausarrest: Was Sie wissen sollten

Rosaleen Carroll

11. Februar 2025

Die israelische Polizei hat am Sonntag die Buchhandlung „Educational Bookshop“ durchsucht und die Besitzer unter dem Vorwurf der „Störung der öffentlichen Ordnung“ festgenommen, was bei Diplomaten auf Empörung stieß.

„Educational Bookshop“ in Ostjerusalem auf einem undatierten Foto. – Facebook

Die Besitzer eines bekannten Buchladens in Ostjerusalem wurden am Dienstag nach ihrer Verhaftung und einer Polizeirazzia in dem Geschäft unter Hausarrest gestellt.

Was ist passiert: Am Sonntag führte die israelische Polizei eine Razzia in dem 40 Jahre alten Jerusalemer Educational Bookshop durch und verhaftete den palästinensischen Buchhändler Mahmoud Muna und seinen Neffen Ahmad Muna. Die Polizei beschlagnahmte Dutzende Bücher, darunter ein Malbuch für Kinder mit dem Titel „Vom Fluss zum Meer“, das von den israelischen Behörden als Beispiel für die Anstiftung zu Gewalt angeführt wurde.

Mahmouds Bruder berichtete am Montag gegenüber Haaretz, dass die Polizei Dutzende Bücher mitgenommen habe: „Sie haben die Bücher mit Google Translate übersetzt und alles, was ihnen nicht gefiel, mitgenommen. … Sie haben jedes Buch mitgenommen, auf dem eine palästinensische Flagge abgebildet war“, sagte er.

Am Montag erschienen die beiden vor einem Gericht in Jerusalem, wo der Einspruch ihres Anwalts abgelehnt wurde und der Richter entschied, ihre Haft bis Dienstag zu verlängern. Während der Anhörung sagte der Polizeivertreter, dass die Polizei acht Bücher identifiziert habe, die den Anforderungen für Anstiftung genügten.

Der palästinensische Buchhändler Mahmoud Muna wird am 10. Februar 2025 von der israelischen Polizei zum Gericht in Jerusalem eskortiert. Getty Images

Mahmoud und Ahmad wurden bis zu ihrer Freilassung am Dienstagmorgen im Russischen Viertel in Westjerusalem festgehalten, einer Verhör- und Haftanstalt. Danach müssen sie fünf Tage lang Hausarrest absitzen. Mahmoud und Ahmad dürfen 20 Tage lang weder ihren Buchladen noch eine seiner kleineren Filialen betreten.

Nach seiner Freilassung sagte Ahmad Muna der Times of Israel, dass die Verhaftung „brutal“ gewesen sei.

Hintergrund: Der Buchladen ist auf Bücher in arabischer und englischer Sprache über den israelisch-palästinensischen Konflikt und die Kultur des Nahen Ostens spezialisiert und veranstaltet regelmäßig kulturelle Veranstaltungen.

Ursprünglich wurden die beiden der „Anstiftung und Unterstützung des Terrorismus“ verdächtigt, doch ihre Verhaftung erfolgte schließlich wegen des Verdachts der „Störung der öffentlichen Ordnung“ – für die erstgenannte Anklage ist laut dem Anwalt der Munas, Nasser Odeh, eine vorherige Genehmigung der Staatsanwaltschaft erforderlich. Der israelische Polizeisprecher Dean Elsdunne sagte, die Bücher stellten eine „eindeutige Gefahr“ für die Öffentlichkeit dar.

Die Buchhandlung bedient hauptsächlich ein internationales Publikum, darunter viele Journalisten, Forscher, Diplomaten und Expats, und ist als Ort bekannt, an dem kontroverse Themen friedlich diskutiert werden können.

Reaktionen: Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, äußerte am Montag in einem Beitrag auf X seine Besorgnis: „Wie viele Diplomaten stöbere ich gerne in der Educational Bookshop nach Büchern. Ich kenne die Besitzer, die Familie Muna, als friedliebende, stolze palästinensische Jerusalemer, die offen für Diskussionen und intellektuellen Austausch sind.“

Das französische Konsulat in Jerusalem äußerte sich ähnlich und veröffentlichte ein Foto einer Gruppe von Diplomaten aus verschiedenen europäischen Ländern vor dem Jerusalemer Gericht, in dem die Anhörung von Ahmad und Mahmoud stattfand. „Diese Razzia ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit“, hieß es in dem Beitrag.

Übersetzt mit Deepl.com

