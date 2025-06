https://english.almayadeen.net/news/politics/after–israel–killed-her-nine-children–gaza-doctor-loses-h



Nachdem „Israel“ ihre neun Kinder getötet hat, verliert eine Ärztin aus Gaza ihren Ehemann

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

1. Juni 2025

Die verheerende Bilanz der israelischen Luftangriffe in Gaza steigt weiter, Familien werden auseinandergerissen und Mediziner wie Dr. Alaa al-Najjar müssen persönliche Tragödien erdulden, während sie anderen Leben retten.

Dr. Alaa al-Najjar, eine der letzten verbliebenen Kinderärztinnen in Gaza, hat nun ihren Ehemann Dr. Hamdi al-Najjar verloren, der am Sonntag seinen schweren Verletzungen erlag, die er vor zwei Wochen bei einem brutalen israelischen Luftangriff auf ihr Haus im Süden Gazas erlitten hatte.

Bei dem Angriff wurden auch neun ihrer zehn Kinder getötet, hinterließ eine Szene der Verwüstung, die zum Symbol für die unerträglichen Kosten des israelischen Krieges gegen Gaza geworden ist.

Am Morgen des 25. Mai machte sich Dr. Alaa auf den Weg zu ihrer Arbeit im Nasser Medical Complex in Khan Younis. Ihr Mann Hamdi fuhr sie wie jeden Tag dorthin. Ihre Schicht, in der sie die Kriegsverletzten von Gaza behandelte, begann wie unzählige andere zuvor. Doch innerhalb weniger Stunden wurden in die Notaufnahme, in der sie arbeitete, nicht nur Verletzte, sondern auch die Überreste ihrer eigenen Familie gebracht.

Ein israelischer Luftangriff hatte am frühen Morgen ihr Haus in Khan Yunis getroffen. Die Leichen von sieben ihrer Kinder wurden ins Krankenhaus gebracht, wo sie in ihrem weißen Kittel stand. Zwei weitere, darunter der sechs Monate alte Sayden, wurden später aus den Trümmern geborgen. Nur ein Kind, Adam, überlebte den Bombenangriff mit schweren Verletzungen. Er wurde zusammen mit seinem Vater, der inzwischen verstorben ist, ins Krankenhaus eingeliefert.

Das Gesundheitsministerium in Gaza bestätigte die Namen der neun getöteten Kinder: Yahya, Rakan, Raslan, Jubran, Eve, Rivan, Sayden, Luqman und Sidra, der Älteste war gerade einmal 12 Jahre alt.

Dr. Munir al-Bursh, Generaldirektor des Gesundheitsministeriums in Gaza, kommentierte die Tragödie damals mit den Worten: „Worte können das Ausmaß dieses Leids nicht beschreiben. In Gaza werden nicht nur Ärzte angegriffen. Die israelische Besatzungsmacht setzt ihre Verbrechen fort, indem sie ganze Familien auslöscht.„

Dr. al-Bursh fügte hinzu, dass der Angriff Teil einer umfassenderen Kampagne sei, in der medizinisches Personal nicht nur an ihrem Arbeitsplatz, sondern auch in ihren Häusern angegriffen werde, “wodurch ihre Familien und ihre Zukunft zerstört werden“.

Trauer in der Notaufnahme

Dr. Alaa stand schweigend vor den Leichen ihrer Kinder, die in weiße Tücher gehüllt in das Krankenhaus gebracht worden waren, in dem sie Jahre ihres Lebens damit verbracht hatte, anderen zu helfen. An einem Ort, der eigentlich ein Ort der Heilung sein sollte, musste sie um alles trauern, was ihr lieb und teuer war.

„Alle Kinder von Gaza sind meine Kinder“, sagte sie leise. „Aber diese waren mein Leben.“

Ihre Worte spiegeln die Verzweiflung einer Bevölkerung wider, die unter ständigen Bombardements unvorstellbares Leid erdulden muss.

Aufnahmen, die vom Gesundheitsministerium in Gaza veröffentlicht und von internationalen Medien überprüft wurden, zeigen zerfetzte und verbrannte Leichen, die aus den Trümmern des Hauses der Familie Najjar in der Nähe einer Tankstelle geborgen werden. Flammen verschlingen die Überreste, während Rettungskräfte in der Asche und den Trümmern nach Überlebenden suchen.

Dies ist keine isolierte Tragödie. Es ist ein erschreckendes Bild dessen, was Zehntausende Familien in Gaza erdulden müssen: Vertreibung, Hunger und die ständige Gefahr, von oben getötet zu werden.

Trotz ihrer tiefen Trauer setzte Dr. Alaa al-Najjar ihre Arbeit fort. Das Krankenhaus, in dem sie arbeitet, ist nach wie vor eine der wenigen teilweise funktionsfähigen Einrichtungen im Gazastreifen. In denselben Fluren, in denen sie einst als Ärztin unterwegs war, geht sie nun als trauernde Mutter.

Dieser Krieg, der nun schon seit 600 Tagen andauert, hat über 53.000 Palästinenser getötet, darunter vor allem Frauen und Kinder.

Für Dr. Alaa ist der Verlust schmerzlich persönlich. Sie hat nicht nur ihren Dienst gegeben, sondern fast alles, was sie liebte.

Ihre Geschichte ist eine Geschichte von unvorstellbarem Verlust, aber auch von Mut und Widerstandskraft. Für alle Eltern ist es der schlimmste Albtraum, doch in Gaza, unter dem anhaltenden Völkermord durch Israel, ist es zur täglichen Realität geworden, die sich ohne Rechenschaftspflicht entfaltet.

Übersetzt mit Deepl.com

