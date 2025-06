https://english.almayadeen.net/news/politics/let-france-create-palestinian-state-in-french-riviera–hucka



Frankreich soll einen palästinensischen Staat an der französischen Riviera gründen: Huckabee

Von Al Mayadeen English

Quelle: Israelische Medien

1. Juni 2025

Frankreichs Schritt zur Anerkennung eines palästinensischen Staates hat scharfe Kritik vom US-Botschafter in „Israel“, Mike Huckabee, hervorgerufen und die diplomatischen Spannungen verschärft, da die EU ihre Haltung gegenüber „Israel“ ändert.

Der US-Botschafter in „Israel“, Mike Huckabee, hat in einem Interview mit Fox News am Sonntag Frankreichs Vorstoß zur einseitigen Anerkennung eines palästinensischen Staates scharf kritisiert und die Bemühungen als „abstoßend“ bezeichnet.

„Es ist unglaublich unangemessen, mitten in einem Krieg, mit dem Israel zu kämpfen hat, etwas zu präsentieren, das meiner Meinung nach von immer mehr Israelis entschieden abgelehnt wird“, erklärte Huckabee und fügte hinzu: „Wenn Frankreich wirklich so entschlossen ist, einen palästinensischen Staat zu sehen, habe ich einen Vorschlag für sie: Schneidet ein Stück der französischen Riviera ab und schafft einen palästinensischen Staat.“

Der Botschafter erklärte, Washington werde nicht an einer bevorstehenden Konferenz in New York teilnehmen, die von Frankreich und Saudi-Arabien geleitet wird und darauf abzielt, die Gründung eines palästinensischen Staates noch in diesem Monat voranzutreiben.

Israelische Regierungsvertreter stehen seit der Ankündigung des französischen Präsidenten Macron Anfang dieses Monats, Frankreich werde in den kommenden Monaten einen palästinensischen Staat anerkennen, in Konflikt mit ihm. Macron hatte gesagt: „Wir müssen uns in Richtung Anerkennung bewegen, und wir werden dies in den kommenden Monaten tun.“

Der französische Präsident Emmanuel Macron warnte am 31. Mai, dass Frankreich eine „aggressivere“ Haltung gegenüber „Israel“ einnehmen könnte, wenn es weiterhin humanitäre Hilfe für Gaza blockiert. Diese Äußerung veranlasste ‚Israel‘, Macron vorzuwerfen, einen „Kreuzzug gegen den jüdischen Staat“ zu führen.

„Die humanitäre Blockade schafft eine Situation, die vor Ort unhaltbar ist“, sagte Macron auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem singapurischen Premierminister Lawrence Wong.

„Wenn es also in den kommenden Stunden und Tagen keine Reaktion gibt, die der humanitären Lage gerecht wird, müssen wir natürlich unsere gemeinsame Position verschärfen“, erklärte Macron und betonte, dass Frankreich Sanktionen gegen israelische Siedler in Betracht ziehen könnte.

Der französische Präsident erklärte, die europäischen Länder sollten ihre einheitliche Haltung gegenüber „Israel“ verstärken, wenn es nicht angemessen auf die sich verschärfende humanitäre Krise in Gaza reagiere, und deutete an, dass Sanktionen als Teil ihres Vorgehens in Betracht gezogen werden könnten.

Macrons Vorstoß für eine Anerkennung erfolgt vor dem Hintergrund einer allgemeinen Verschiebung der europäischen Politik gegenüber „Israel“, da die humanitäre Krise im Gazastreifen katastrophale Ausmaße erreicht hat.

Die Spannungen zwischen „Israel“ und der Europäischen Union haben zugenommen, nachdem die Europäische Kommission eine formelle Überprüfung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und ‚Israel‘ eingeleitet hat, ausgelöst durch die wachsende Besorgnis über die humanitäre Katastrophe in Gaza. Ein hochrangiger EU-Diplomat teilte Al-Monitor am 28. Mai mit, dass dieser Schritt in naher Zukunft zu einer teilweisen Aussetzung der Zusammenarbeit mit „Israel“ führen könnte.

Am 20. Mai gab der britische Außenminister David Lammy bekannt, dass das Vereinigte Königreich die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit „Israel“ ausgesetzt hat und gleichzeitig neue Sanktionen gegen Siedler im Westjordanland verhängt hat, nachdem das israelische Militär in den Gazastreifen einmarschiert war.

