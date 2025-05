https://www.newarab.com/opinion/nakba-day-after-such-knowledge-what-forgiveness-israel



Nakba-Tag: Nach solchen Erkenntnissen, wie kann man Israel vergeben?

Am 77. Jahrestag der Nakba ist klar, dass Israel unter seiner Last zusammenbricht und erneut seine genozidalen Instinkte offenbart, sagt Nikolaos van Dam.

15. Mai 2025

Israel hat sich auf tragische Weise immer wieder als eine Macht erwiesen, die sowohl rücksichtslos effizient als auch moralisch gesehen zuverlässig unzuverlässig ist, schreibt Nikolaos van Dam [Bildnachweis: Getty Images]

Die unzähligen Gräueltaten Israels – darunter Massenmorde in den palästinensischen Gebieten und im Libanon – erinnern mich oft an den ergreifenden Titel des Buches von Jonathan Randal: After Such Knowledge, What Forgiveness (Nach solchen Erkenntnissen, welche Vergebung?).

Seine Frage hallt umso stärker nach, wenn man sie vor dem Hintergrund der Verbrechen betrachtet, die zionistische Kräfte gegen Palästina und die arabische Welt begangen haben, nicht nur in den letzten Jahrzehnten, sondern über einen ganzen Jahrhundert hinweg. Wenn solche Taten aufgrund ihrer Natur unverzeihlich sind – und wie könnten sie das nicht sein? –, wie können wir dann noch sinnvoll von Frieden sprechen?

Angenommen, es hätte jemals eine echte Chance auf Frieden gegeben, dann wurde diese fragile Hoffnung Tag für Tag, Jahr für Jahr durch Israels anhaltende Politik der Aggression und systematischen Ungerechtigkeit zunichte gemacht. Was einst möglich schien, ist nun in weite Ferne gerückt.

Und mit Frieden meine ich nicht die Formalitäten von Verträgen auf dem Papier, sondern einen tieferen Frieden – einen Frieden, der aus aufrichtiger Überzeugung entsteht und auf gegenseitigem Respekt und gutem Willen beruht. In dieser Hinsicht sind die Friedensverträge zwischen Israel und Ägypten sowie zwischen Israel und Jordanien eher Instrumente politischer Notwendigkeit als Ausdruck von Versöhnung.

Sie wurden geschlossen, um Schlimmeres zu verhindern, nicht um den Beginn einer echten Harmonie zu markieren. Auch Jahrzehnte später sind sie kalt und distanziert und lassen die Wärme eines echten Friedens vermissen, insbesondere vor dem Hintergrund all dessen, was Israel vor und nach der Unterzeichnung dieser Abkommen getan hat.

Die Abraham-Abkommen, die zur „Normalisierung“ der Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Marokko und Sudan führten, umgingen die Arabische Friedensinitiative von 2002, die eine vollständige Normalisierung erst nach einer Lösung der Palästinafrage vorgeschlagen hatte.

Aus palästinensischer Sicht wurden die Abraham-Abkommen als Verrat angesehen, der die israelische Besatzung legitimiert und die Bemühungen um eine Zwei-Staaten-Lösung untergräbt. Für Israel waren die Abraham-Abkommen – unrealistischerweise – eine Chance, Beziehungen zu arabischen Ländern aufzubauen, ohne jemals die Kernfrage Palästinas lösen zu müssen.

Die Politik Israels scheint einer permanenten „Flucht nach vorn“ zu folgen – einem unerbittlichen Drang, jede noch so geringe potenzielle Bedrohung durch die Palästinenser oder durch Staaten im gesamten Nahen Osten zu beseitigen.

Es wäre jedoch völlig naiv zu glauben, dass ein solch militaristischer und aggressiver Ansatz jemals zu einem dauerhaften Frieden führen könnte. Im Gegenteil, die Folgen sind nicht nur unvermeidlich, sondern auch völlig vorhersehbar: Dieser Weg führt nicht zu Sicherheit, sondern zu anhaltenden Konflikten und Instabilität.

Es muss auch betont werden, dass die sogenannten „Bedrohungen“ Israels durch die Palästinenser keine ernsthafte Gefahr für die Existenz des israelischen Staates darstellen. Etwas anderes zu behaupten, bedeutet, die Realität des Machtungleichgewichts zu verzerren.

Die Stunde der Wahrheit für Israel

Israel mag es für eine gewisse Zeit gelingen, seine Nachbarländer zur Unterwerfung zu zwingen. Es ist jedoch unvorstellbar, dass ein solcher Zustand auf Dauer Bestand haben könnte.

Die Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass keine Nation ihre Vorherrschaft allein mit Gewalt auf Dauer aufrechterhalten kann. Israel wäre daher gut beraten, die langfristigen Folgen seines derzeitigen Kurses ernsthaft zu bedenken und einen weniger destruktiven Weg einzuschlagen – einen Weg, der nicht nur seinen eigenen Interessen, sondern denen der gesamten Region dient.

Das nationalsozialistische Deutschland strebte einst danach, ganz Europa im Namen eines sogenannten „Tausendjährigen Reiches“ zu unterwerfen. Doch es wäre undenkbar gewesen, dass die unter nationalsozialistischer Besatzung stehenden Nationen den Verlust ihrer Souveränität oder die Auslöschung ihrer Völker dauerhaft akzeptiert hätten. Angesichts dieser Erkenntnis ist es fast sicher, dass auch Israel eine ähnliche Abrechnung bevorsteht – unabhängig davon, ob es seine Angriffe auf andere fortsetzt oder nicht. Denn kein Regime, wie mächtig es auch sein mag, kann sich auf Dauer dem Urteil der Geschichte entziehen.

Während der gelbe Davidstern schmerzhafte Erinnerungen an den Antisemitismus der Nazis in Deutschland wachruft, steht die moderne israelische Flagge – mit dem gleichen Symbol in Blau und Weiß – für viele arabische Opfer für etwas ganz anderes. Sie erinnert sie an unzählige israelische Kriegsverbrechen, zionistische Terrorakte, ethnische Säuberungen, Massenmorde und andere zutiefst traumatische Erlebnisse.

Infolgedessen ist der Davidstern, der einst in erster Linie als religiöses und kulturelles Emblem galt, in den Augen vieler Araber untrennbar mit den gewalttätigen Aktionen des israelischen Staates verbunden. Diese Wahrnehmungsverschiebung wird durch das häufige Erscheinen der Flagge in Medienberichten über solche Operationen der israelischen Streitkräfte noch verstärkt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Davidstern – überall auf der Welt, selbst wenn er nur ein religiöses Symbol ist – zunehmend mit den Handlungen Israels im Nahen Osten in Verbindung gebracht wird.

Während des Zweiten Weltkriegs wurden Juden, die unter der Nazi-Besatzung lebten, oft für ihren Einfallsreichtum bewundert – gefälschte Dokumente, Untergrundnetzwerke und Bemühungen, anderen zu helfen, der Verhaftung zu entgehen und unaussprechliche Gräueltaten zu überleben.

Im krassen Gegensatz dazu wird das moderne zionistische Israel zunehmend nicht für seinen Widerstand in Erinnerung behalten, sondern für den Einsatz fortschrittlicher Technologien im Dienste massenmörderischer Gewalt: präzisionsgelenkte Waffen, künstliche Intelligenz zur Zielerfassung und ferngesteuerte Explosionen – darunter beispielsweise solche, die Piepser zur Detonation brachten, um zahlreiche Menschen und Unbeteiligte im Libanon zu töten.

In solchen Fällen hat sich Israel auf tragische Weise immer wieder als eine Macht erwiesen, die sowohl rücksichtslos effizient als auch moralisch gesehen zuverlässig unzuverlässig ist.

Auch wenn das Thema allgemein als Tabu gilt, kann man gewisse beunruhigende Parallelen zwischen dem Nationalsozialismus und dem Zionismus, wie er von Israel in Palästina und im arabischen Nahen Osten praktiziert wird, nicht übersehen.

Diese Parallelen beschränken sich nicht nur auf Politik und Handlungen, sondern spiegeln sich auch in der verwendeten Sprache wider. Eine Reihe von Ausdrücken aus dem Nazi-Deutsch finden beunruhigende Entsprechungen in den Praktiken der israelischen Zionisten in Palästina.

Terminologische Parallelen zwischen Nationalsozialismus und Zionismus

Ausradieren („auslöschen“ oder ethnisch „säubern“) – bezieht sich auf die systematische Beseitigung der palästinensischen Präsenz in Palästina.

Ausrotten – wie in den Aufrufen zur Vernichtung der „Kinder Amaleks“, ein Begriff, den einige israelische Extremisten verwenden, um ihren Wunsch nach der Ausrottung der Palästinenser zu beschreiben.

Endlösung – im palästinensischen Kontext bezieht sich dies auf die systematische Vertreibung oder Vernichtung des palästinensischen Volkes, von einigen in Israel euphemistisch als „Transfer“ bezeichnet.

Jüdische Vorherrschaft – ähnlich dem nationalsozialistischen Glauben an die rassische Überlegenheit. So wie die Nazis die Überlegenheit der sogenannten arischen Rasse behaupteten und die Vorherrschaft über Juden, Slawen und andere als „minderwertig“ bezeichnete Menschen anstrebten, spiegelt die israelische Politik gegenüber Palästinensern und Arabern oft die Wahrnehmung wider, dass diese Untermenschen oder „menschliche Tiere“ seien.

In beiden Fällen bedeutet Vorherrschaft nicht nur Einfluss, sondern absolute Kontrolle, die häufig durch Gewalt, Imperialismus und manchmal sogar durch Völkermordabsichten durchgesetzt wird.

Nicht für Araber – in Anlehnung an den ausgrenzenden Nazi-Slogan „Nicht für Juden“, der in den palästinensischen Gebieten manchmal unter den Parolen „Araber raus!“ und „Tod den Arabern!“ zum Ausdruck kommt.

Kristallnacht – spiegelt sich in der häufigen Zerstörung palästinensischer Häuser, Eigentums und Infrastruktur durch israelische Streitkräfte wider.

Groß-Israel – wird manchmal verwendet, um ein Israel zu beschreiben, das sich „vom Nil bis zum Euphrat“ erstreckt.

Heim ins Reich – parallel zur Annexion arabischer Gebiete durch Israel und der Ansiedlung von Juden aus aller Welt durch die Alija. Israel vor allem – erinnert an den Nazi-Slogan „Deutschland über alles“.

Lebensraum – der Nazi-Begriff für territoriale Expansion. So wie die Nazis sich Land durch Vertreibung und Vernichtung anderer sichern wollten, streben israelische Zionisten durch Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten und darüber hinaus nach territorialen Gewinnen.

Volksgemeinschaft – das Nazi-Ideal einer homogenen nationalen Gemeinschaft, aus der Juden und andere „Außenseiter“ ausgeschlossen sind. In ähnlicher Weise betrachtet Israel Nichtjuden, insbesondere Palästinenser und Araber, als Außenseiter in ihrem historischen Land.

Es gibt möglicherweise mehrere „Endlösungen“ für Israel. Ein Szenario ist, dass Israel nach langen Kriegen und Konflikten schließlich aufhört zu existieren. Der Untergang eines solchen rassistischen und gewalttätigen Staates könnte beispielsweise durch eine „moralische Implosion“ erfolgen.

Wie lange kann ein System der „jüdischen Vorherrschaft“ („Vorherrschaft“) bestehen, ohne letztendlich unter dem Gewicht ethischer Bankrotterklärung und innerer Konflikte (wie Bürgerkrieg) zusammenzubrechen?

Ein anderer, konstruktiverer Weg wäre, dass Israel sich doch noch dazu entschließen könnte, die zuvor unterbreiteten arabischen Friedensvorschläge anzunehmen – Vorschläge, die es damals völlig ignoriert hatte. Der letztere Weg wäre zweifellos der klügere für Israel. Wenn es jedoch weiterhin diese Option ablehnt, werden seine unerbittliche Gewalt und Aggression – sein ständiger, aggressiver Vorwärtsdrang – wahrscheinlich letztendlich zum Ende Israels führen.

Nikolaos van Dam ist ehemaliger niederländischer Botschafter in Indonesien, Deutschland, der Türkei, Ägypten und Irak sowie Sonderbeauftragter für Syrien. Als junger Diplomat war er im Libanon, in Jordanien, den palästinensischen Gebieten und in Libyen tätig. Er ist Autor der Bücher „The Struggle for Power in Syria“ und „Destroying a Nation: The Civil War in Syria and My Diplomatic Journeys in the Arab and Islamic Worlds“.

Folgen Sie ihm auf X: @nikolaosvandam

